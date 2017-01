Τι μπορεί να σου μάθει σήμερα το Χόλιγουντ για τα γένια σου

Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι το grooming έχει περάσει σε μία νέα εποχή. Ενώ μέχρι πρόσφατα αναζητούσες τον καλύτερη λεπίδα για ξύρισμα και το after shave που θα άφηνε απαλό το πρόσωπό σου, τώρα πιο ψάχνεις να βρεις αν σου ταιριάζει το μούσι, το μουστάκι ή η γενειάδα.

Το πόσο μεγάλο trend είναι αυτή τη στιγμή η γενειάδα, αντικατοπτρίζεται στις εμφανίσεις των σταρ του Hollywood, οι οποία φαίνεται ότι ξεπέρασαν το πρότυπο James Bond, το καλοξυρισμένο πρόσωπο και έχουν αφήσει την τεστοστερόνη τους ανεξέλεγκτη - βρίσκουν, μάλιστα, τρόπους να την χρησιμοποιήσουν ως ένα ακόμα όπλο γοητείας.

Απόδειξη τρανή είναι η φετινή τελετή των Χρυσών Σφαιρών, όπου πραγματοποιήθηκε μια μεγαλοπρεπής 'μουσική' παρέλαση ('beard parade' τη χαρακτήρισε εύστοχα ο Jon Hamm). Χαριτωμένα, αρρενωπά, ατίθασα ή καλοτριμαρισμένα, τα μούσια των celebrities της τελετής των βραβείων έχουν ακόμα κάτι να σου μάθουν σχετικά με τη νέα τάση του grooming.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε ποιοι τα κατάφεραν άψογα και ποιοι θέλουν ακόμα προσπάθεια. Γιατί - θα το ξέρεις κι εσύ - δεν είναι όλοι ευλογημένοι με πλούσια και υγιή γένια που μακραίνουν φυσιολογικά. Μικρές ελλείψεις και κατά τόπους και ατίθασες τρίχες μπορούν να σου στερήσουν τον τίτλο του Mr. Beard.

Ryan Reynolds

Ως πατέρας δύο μικρών παιδιών, ο Reynolds δικαιολογείται να έχει μούσι κάποιων ημερών. Το έχει τριμάρει σωστά για να τονίσει τις γωνίες του προσώπου του και να κάνει το πηγούνι του πιο θεληματικό.

Donald Glover

Λίγες μέρες παραπάνω από τον Reynolds έχει μείνει αξύριστος ο Glover και καλά έκανε. Τα γένια του φαίνονται καθαρά και καλοχτενισμένα καθώς επίσης σχηματίζουν γωνίες στο στρογγυλό πρόσωπό του και στα γεμάτα ζυγωματικά του.

Jake Gyllenhaal

Το μούσι του Jake Gyllenhaal είναι ίσως το πιο περιποιημένο της βραδιάς. Φαίνεται μαλακό, είναι καλοχτενισμένο και πυκνό όσο πρέπει. Σίγουρα είναι χάδι για το ευαίσθητο, γυναικείο πρόσωπο. Σημείωσε ότι αυτό το μούσι δεν θα σε κολακεύσει αν έχεις μαγουλάκια για τσίμπημα, αντίθετα θα σου προσθέσει όγκο.

Ryan Gosling

Καλά τριμαρισμένο και σωστά ξυρισμένο έχει το μούσι του ο μεγάλος νικητής της βραδιάς. Αυτό το shaping είναι ικανό να μακρύνει φαινομενικά το πρόσωπό σου και να τονίσει το πηγούνι σου. Αν έχεις στρογγυλό πρόσωπό, μπορείς να το δοκιμάσεις.

J.J. Abrams

Στην περίπτωση του Abrams η εικόνα μιλάει από μόνη της. Το σχήμα στο μουσάκι του είναι σαφώς ξεπερασμένο και με μία πιο επισταμένη ματιά καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν κενά, που δημιουργούν ασυμμετρίες στο πρόσωπο. Και σου έχω ήδη πει ότι ένας λόγος για να ασχοληθείς με το μούσι σου είναι για να δώσεις ή να τονίσεις το σχήμα του προσώπου σου.

Casey Affleck

Αυτό το ατίθασο μούσι έχει το στιλ του επιμελώς ατημέλητου και είναι για σένα που δεν έχεις πρόβλημα ούτε με το πάχος, ούτε με το μήκος. Προφανώς για να μη μοιάζεις με ναυαγό, αν θες να κάνεις κι εσύ το beard look του Casey Affleck, τότε πρέπει σίγουρα να εφοδιαστείς με ένα beard oil ή μία κρέμα. Και μην ξεχνάς την καθημερινή φροντίδα και καθαριότητα της περιοχής. Κάτι τελευταίο, αν το πρόσωπό σου είναι γεμάτο, τότε μην το τολμήσεις. Καλύτερα να στραφείς στο ύφος του Tom Ford που θα δεις πιο κάτω.

Tom Ford

Μετρ της τελειότητας σε όλα του, ο σχεδιαστής Tom Ford δεν θα μπορούσε παρά να έχει άψογα διατηρημένα τα γένια του. Έχει επιλέξει με μαεστρία το μέγεθος της τρίχας αλλά και το μέχρι που θα τις αφήσει έτσι ώστε να μην καλύπτουν λάθος σημεία στο πρόσωπό του. Αν θες να το πετύχεις, μάλλον πρέπει να φας ώρα στον καθρέφτη σου ή να πεταχτείς μέχρι το μπαρμπέρικο που σίγουρα έχει η γειτονιά σου πια.

Chris Hemsworth

Αυτό το γένι θα πάρει το βραβείο καλύτερης αναλογίας με τα μαλλιά. Ο Hemsworth βρήκε τη χρυσή τομή και μπορεί να καυχιέται για το ιδανικό μήκος και την κατάλληλη πυκνότητα.

Justin Timberlake

Μαθημένος πια ο Justin Timberlake, ξέρει πώς να κάνει τα γένια του να φαίνονται τέλεια στο πρόσωπό του. Για σένα που δεν έχεις πυκνό μούσι και τα γένια σου μακραίνουν αργά, αυτός ο τύπος έχει τη λύση στο πρόσωπό του. So, copy the look!