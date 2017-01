Τι μπορείς να κάνεις αν σου πέσει το κινητό στο νερό

Του έχεις φορέσει θήκη, του αλλάζεις μεμβράνη κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα το 'γδύνεις' για να το καθαρίσεις μ' ένα βρεγμένο βαμβάκι. Παρόλα αυτά, έρχεται η αποφράδα στιγμή που το μέχρι πρότινος καλομαθημένο κινητό (iPhone ή Android) σου, κάνει βουτιά στο νερό. Δεν έχει σημασία αν το νερό βρίσκεται μέσα σε κουβά, νιπτήρα ή λεκάνη τουαλέτας. Το νερό είναι παντού νερό και το κινητό, δεν ξέρει κολύμπι.

'Θα δουλέψει ξανά; Κι αν ακόμα πάει στα θυμαράκια θα μπορέσεις τουλάχιστον να σώσεις τα δεδομένα σου;' Είναι οι εύλογες απορίες που θα σου έρθουν στο μυαλό μετά τα 'καντήλια' που θα ρίξεις για την κακή σου τύχη. Για αρχή, βγαλ' το από το νερό και πάρε μια βαθιά ανάσα. Στη συνέχεια, διάβασε τι μπορείς να κάνεις για να φέρεις την κατάσταση υπό έλεγχο.

Βήμα πρώτο: Μην πανικοβληθείς

Είπαμε πως μπορείς να ρίξεις ένα 'καντήλι', αλλά μετά προσπάθησε να ηρεμήσεις. Το ότι έπεσε το κινητό στο νερό πρώτον δεν σημαίνει το τέλος του κόσμου και δεύτερον ούτε του κινητού σου, αφού αν και τα iPhones δεν είναι αδιάβροχα, μπορούν να επιβιώσουν μετά από μία βουτιά στο νερό (ειδικά τα τελευταία μοντέλα). Όσον αφορά τα Android κινητά και ειδικά μερικά από τα τελευταία Samsung Galaxy, έχουν την ταμπέλα των αδιάβροχων, οπότε το νερό δεν πρέπει να σε φοβίζει.

Ανεξάρτητα από τον τύπο του κινητού που έχεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις μόλις το βγάλεις από το νερό είναι να το απενεργοποιήσεις και να το σκουπίσεις με μια πετσέτα ή ένα στεγνό κομμάτι ύφασμα. Στη συνέχεια βγάλε τη SIM για να μειώσεις την πιθανότητα να επηρεαστεί η λειτουργία της.

Το πιο πιθανό είναι πως μετά το στέγνωμα και μια αναμονή της τάξης των 1-2 ωρών το κινητό σου θα επανέλθει στη φυσιολογική του κατάσταση. Το πιστολάκι και ο φούρνος μικροκυμάτων είναι ηλεκτρικές συσκευές που καλό θα είναι να μείνουν εκτός της παραπάνω διαδικασίας.

Συνοψίζοντας, επικεντρώσου στο να στεγνώσεις το κινητό όσο πιο απλά γίνεται όσο θα είναι απενεργοποιημένο και θα του έχεις βγάλει την μπαταρία.

Βήμα δεύτερο: Στέγνωσε το με silica gel packets

Αν έκανες ό,τι αναφέρεται στο προηγούμενο βήμα και το κινητό σου δεν ανοίγει ή ανοίγει και φέρεται αλλοπρόσαλλα, ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσεις μερικά silica packets. Πρόκειται για εκείνα τα μικρά πακετάκια που βρίσκονται μέσα στις συσκευασίες των ηλεκτρονικών συσκευών και μόλις τις βγάλεις από το κουτί τα κοιτάς με απορία για το λόγω ύπαρξης τους και τα πετάς στα σκουπίδια.

Ε να που ήρθε η ώρα να τα χρησιμοποιήσεις. Αν για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο έχεις κρατήσει μερικά βάλ'τα μαζί με το ετοιμοθάνατο κινητό σου σε μία τσάντα και άφησέ τα εκεί για 1-2 ημέρες. Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες ηλεκτρονικών συσκευών. Για να τις διατηρήσουν στεγνές. Αν το κινητό σου περάσει δύο μέρες 'αγκαζέ' με τα συγκεκριμένα φακελάκια και δεν 'αναστηθεί', τότε θα έχει έρθει η ώρα να το πας σε ένα κατάστημα με κινητά για να το αναλάβει ένας ειδικός.

Εκεί, θα το αποσυναρμολογήσουν πλήρως και θα στεγνώσουν κάθε κομμάτι του ξεχωριστά. Μια διαδικασία που δεν ενδείκνυται ν' ακολουθήσεις μόνος στο σπίτι.

Βήμα τρίτο: Η πρόληψη

Ανεξάρτητα από το αν το κινητό σου επανήλθε στην αρχική του κατάσταση ή εγκατέλειψε για πάντα αυτό τον μάταιο κόσμο, δεν υπάρχει λόγος να σου συμβεί ξανά κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις για να το αποφύγεις είναι να του αγοράσεις μια αδιάβροχη θήκη.

Κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι να αποθηκεύεις τα δεδομένα σου σε άλλα μέσα. Έτσι, θα σωθείς όχι μόνο σε ενδεχόμενο που σου πέσει ξανά στο νερό, αλλά και σε περίπτωση που το χάσεις ή στο κλέψουν. Η αποθήκευση, άλλωστε, των δεδομένων μας με την ύπαρξη cloud προγραμμάτων είναι κάτι που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα.

Last but not least, μπορείς να ελπίζεις πως δεν θα χρειαστείς ποτέ να ακολουθήσεις τα παραπάνω βήματα, αφού φήμες θέλουν το iPhone 8 να είναι πλήρως αδιάβροχο. Οψόμεθα!