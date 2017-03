Οι μεγαλύτεροι ποπ εχθροί της εκκλησίας

Η εκκλησία έχει κάποιους βασικούς άτυπους κανόνες για να θεωρήσει κάτι ότι είναι σατανικό. Πρώτον πρέπει να χει να κάνει με άμεση προσβολή στα θεία, δεύτερον με μαγεία, τρίτον να έχει να κάνει με ένα αφύσικο ζώο και τελευταίο και σημαντικότερο να έχει διαβολικά μάτια. Και φυσικά για να φτάσει στα αυτιά της προφανώς πρέπει να είναι προϊόν της ποπ κουλτούρας γιατί αλλιώς δεν μαθαίνει ποτέ κανείς ότι υπήρξε και κατ'επέκταση δεν έχει ποτέ πρόβλημα μαζί του.

Το 2014 ο διαχειριστής της σελίδας Γέρων Παστίτσιος, Φίλιππος Λοϊζος καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή για καθύβριση θρησκεύματος. Στις 2 Μαρτίου η υπόθεση του Γέροντα Παστίτσιου πάει στο Εφετείο. Ο Γέρων Παστίτσιος είναι ένας από τους πολλούς που έχει δεχτεί τα πυρά της εκκλησίας και των πιστών και μιας που μόλις άρχισε η Σαρακοστή και διανύουμε μέρες που εντείνουν το θρησκευτικό αίσθημα σε όσους το έχουν, είπαμε να θυμηθούμε όλους τους ποπ εχθρούς της ελληνικής ορθοδοξίας.

TO CORPUS CHRISTI

Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε πρώτο το 'Corpus Christi' και τον όχλο με τις τσουγκράνες και τα δαδιά που περίμενε έξω από το Χυτήριο πριν λίγα χρόνια. Το 2012, την ίδια χρονιά που έγινε και το συμβάν με τον Παστίτσιο, η παράσταση 'Corpus Christi' αναγκάστηκε να κατέβει οριστικά μετά από τρεις εβδομάδες εκτεταμένων επεισοδίων όπου κόσμος που πήγαινε να το δει χτυπήθηκε και προπηλακίστηκε ως αποτέλεσμα των αντισυγκεντρώσεων πιστών έξω από το θέατρο.

Το 'Corpus Christi' περιγράφει τη ζωή του Χριστού και των Αποστόλων ως γκέι αντρών στη σύγχρονη εποχή. Το αστείο είναι ότι όλη αυτή η ιστορία έκανε το θέμα ποπ, αφού πριν όλες αυτές τις αντιδράσεις το έργο αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα. Πριν γίνουν τα γεγονότα στο Χυτήριο, είχε μάλιστα ξαναπαιχτεί αλλά χωρίς αντιδράσεις επειδή ακόμη δεν το είχαν ανακαλύψει όσοι μετά αντέδρασαν.

ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΤΑ ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΥΓΟ

Το χιούμορ του Πανούση το ξέρουμε και το αγαπάμε πολύ. Ο Πανούσης έχει δικαστεί πολλές φορές για το χιούμορ του, αλλά έχει καταδικαστεί τελεσίδικα μόνο μία, τότε με τον Νταλάρα. Δεν υπήρξε όμως αστείο του που να εξοργίσει περισσότερο μερίδες του κόσμου, από την εικόνα της Παναγιάς-κότας και του Χριστού-αυγό σε αφίσα για παράστασή του. Ο Πανούσης μηνύθηκε τρεις φορές για αυτό. Αρχικά από μία χριστιανική οργάνωση όπου αθωώθηκε, στη συνέχεια από τους αναγεννημένους χριστιανούς όπου επίσης αθωώθηκε και τέλος από τον σύλλογο «Άγιος Βασίλειος», όπου και πάλι αθωώθηκε. Κάποια χρόνια πριν από αυτό, είχε πάλι ξεσηκώσει αντιδράσεις επειδή είχε ντυθεί Χριστόδουλος.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον blogger Bosko ρωτήθηκε για τη θρησκεία και απάντησε ότι «Έχω πολλούς φίλους παπάδες κι ας μας χωρίζουν τεράστιες ιδεολογικές διαφορές. Ένας παπάς θα μου πει ξέρω ποιος είσαι, τι πιστεύεις κι ας μη συμφωνούμε, όπως κι εγώ θα του πω πιστεύεις κι εσύ κάπου και το ξέρω κι άρα θα βαφτίσεις το παιδί μου. Εγώ επιλέγω τους παπάδες, τα πάντα στη ζωή θέμα επιλογών είναι [...]. Σας λέω έχω μεγάλη εκτίμηση στα λαϊκά δρώμενα και στα έθιμα, πηγαίνω στην εκκλησία του χωριού μου όποτε γιορτάζει και φυσικά δε συμφωνώ με το μέτρο του Γιωργάκη να καταργήσει τους παπάδες.»

Fun trivia: Οι φήμες λένε ότι κάποτε μία γιαγιά τον πέρασε για παπά και του ζήτησε να την εξομολογήσει και εκείνος το έκανε.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ, ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ

Από τους 'Δαίμονες' μέχρι το 'Ο Διάβολος είναι από την Ελλάδα' ο Καρβέλας προκαλεί τα ελληνικά χριστιανικά ήθη είτε για να το παίξει κουλ είτε για να τους τη σπάσει είτε γιατί απλώς του αρέσει αυτό το κόνσεπτ-σατανισμός, είτε για όλα αυτά μαζί. Θέλει δεν θέλει (θέλει) όλο εκεί επανέρχεται. Η Άννα Βίσση όπως έχει αποκαλύψει είχε κατηγορηθεί και πριν τους Δαίμονες για σατανισμό, όταν ήταν στα ξεκινήματά της, επειδή τραγουδούσε με τα μάτια κλειστά.

Fun trivia: Αυτή η δήλωση της Αννίτας Πάνια μετά το χωρισμό της με τον Καρβέλα πριν δύο χρόνια.

DANCE WITH THE DEVIL

Στην αυγή της νέας χιλιετίας το 'The 6th Gate' ή καλύτερα 'Dance with the Devil' για να συνεννοούμαστε, των Βέλγων D-Devils έκανε επιτυχία στην Ευρώπη. Πουθενά όμως δεν έκανε την τρελή επιτυχία που έκανε στην Ελλάδα, όπου έγινε πλατινένιο και παιζόταν εκείνο το καλοκαίρι συνεχώς και παντού. Όπως είναι φυσικό η εκκλησία το θεώρησε ύμνο στον Σατανά.

ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΤΗΣ EUROVISION

Οι Lordi με το 'Hard Rock Hallelujah' δέχτηκαν επίσης τα πυρά της εκκλησίας, αφού το 2006 βγήκαν νικητές στον διαγωνισμό που γινόταν μάλιστα στην Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα εκπροσωπούταν από τη Βίσση– διπλό το χτύπημα.

O DAVID COPPERFIELD

Συνεχίζουμε με 2006 που ήταν επίσης η χρονιά που ο David Copperfield ήρθε στην Αθήνα (και μάλλον, μέχρι σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές, από τότε έχουμε να ακούσουμε για αυτόν). Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα έρθει, άρχισε ένας φοβερός πόλεμος στον μάγο από εκείνους που πίστευαν ότι είναι όντως μάγος (με την κυριολεκτική Harry Potter έννοια). Όπως διαβάζουμε στον «Στύλο της Ορθοδοξίας». «Οι κύκλοι της ανομίας, προσθέτουν, για άγνωστους προς το παρόν λόγους επιστρατεύουν ότι το καλύτερο διαθέτουν για να παρασύρουν τους ανύποπτους Έλληνες και δη τη νεολαία. Οι παραστάσεις του David Copperfield έπ’ ουδενί πρέπει να εκληφθούν ως απλό θέαμα και ψυχαγωγία. Αντιθέτως μάλιστα πρέπει να εκληφθούν ως μέσο εισαγωγής στον κόσμο των δαιμονίων και του Σατανά».

Fun trivia: Για διαφθορά των νέων και εισαγωγή ξένων δαιμονίων στην Αθήνα είχε καταδικαστεί και ο Σωκράτης.

O HARRY POTTER

Και μια και αναφέραμε τη μαγεία δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για τον Harry Potter. Ο διασημότερος μάγος έπεσε θύμα ακριβώς αυτού, ότι ήταν ο διασημότερος μάγος. Οι εκκλησιαστικοί κύκλοι τον έμαθαν νωρίς νωρίς και όταν έγινε η πρώτη ταινία ένας μεγάλος πόλεμος ξέσπασε που κρατά ακόμη και που τον κατατάσσει ίσως τον μεγαλύτερο ποπ εχθρό της εκκλησίας παγκοσμίως.

«Τα βιβλία του Harry Potter εξοικειώνουν τους νεαρούς και ανυποψίαστους αναγνώστες με την μαγεία, τον παγανισμό και τον σατανισμό, την ομοφυλοφιλία, καλλιεργούν τον φόβο και περιέχουν πλήθος αντιπαιδαγωγικών μηνυμάτων. Ο παγανισμός, ο αποκρυφισμός και η αναζήτηση της ευτυχίας σε μυστηριώδεις, μαγικούς κόσμους, είναι μια πολλές φορές ασυνείδητη ένταξη στις δυνάμεις του σκότους και όποιος τον ακολουθεί βαδίζει προς την καταστροφή και σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια» διαβάζουμε στο orthodox-world.

Fun trivia: Εκεί που η πίστη σου συγκρούεται με το τι σου αρέσει και βρίσκεις παραθυράκι: Ένας Ρώσος ορθόδοξος παπάς κάθισε και έγραψε διαφορετικό φινάλε. Ο Harry Potter μαθαίνει ότι οι γονείς του πριν πεθάνουν τον βάφτισαν ορθόδοξο. Έπειτα πάει στην Ιερουσαλήμ μαζί με τους δύο του νέους ορθόδοξους φίλους, τον Αναστάση και την Αγνή. Η τελική συνάντηση με τον Voldemort γίνεται στους Αγίους Τόπους και με τη βοήθεια του Αγίου Κυπριανού, του προστάτη του, ο Harry νικά.

ΟΙ W.I.T.C.H.

Συνεχίζοντας να μιλάμε για μάγους, βρίσκουμε και κάποιες ακόμα στην κατηγορία μας. Τις W.I.T.C.H. Και σε κόμικ και σε τηλεοπτικό κινούμενο και σε φιλοσοφία Sailor Moon, η Will, η Irma, η Taranee, η Cornelia και η Hay ήταν πέντε έφηβες που επιλέχτηκαν να είναι φύλακες του Kandrakar και προστάτιδες του κέντρου της γης –γιατί όταν η Γη κινδυνεύει τι πιο σοφό από το να συσπειρώσεις πέντε έφηβα κορίτσια; Η εκκλησία καθόλου δεν συγκινήθηκε και τους κήρυξε πόλεμο.

TA POKEMON

Τα Pokemon είναι μαζί με τον Harry Potter ο δεύτερος μεγαλύτερος ποπ εχθρός της εκκλησίας. Από όλα τα Pokemon μαζί, τη μεγαλύτερη λάσπη την έχει φάει ο Μπούλμπασαρ εξαιτίας της εμφάνισής του. Ο Μπούλμπασαρ είναι κλασική περίπτωση διαβολικού ματιού και όλοι ξέρουμε τι θέμα έχει η εκκλησία με τα μάτια. Επίσης μοιάζει κάπως με γάτα, άμα πιάσεις το κατάλληλο μόμεντ όταν χασμουριέται. Και όλοι ξέρουμε τι παρελθόν έχει η εκκλησία με τις γάτες.

Ο FURBY

Η μεγάλη επίθεση απέναντι στα Ferby έγινε το 2013. Ο παπάς που αφορίζει το Ferby δεν είναι μοναδική ούτε μόνο ελληνική περίπτωση. Το 2012 βγήκε η νέα έκδοση Ferby το οποίο έχει μάτια LCD. Άμα ταΐσεις το Ferby παραπάνω από ότι πρέπει, όπως δείχνει εδώ, το κάνεις να ρεύεται (και το άλλο). Ή αλλιώς σύμφωνα με τη γλώσσα των παιδιών, το κάνεις «κακό». Λίγο το LCD, λίγο οι αντιδράσεις του Ferby όταν φουσκώνει, λίγο η εμφάνιση γκρέμλιν/πόκεμον/αφύσικο ζώο, πληροί όλα τα χαρακτηριστικά διαβολικότητας. Και κάπως έτσι απλοϊκά βγαίνουν και όλες οι θεωρίες συνωμοσίας.

Και τώρα έχουμε μόνο μια ερώτηση να κάνουμε. Η αλατοθεραπεία πιάνεται για ποπ κουλτούρα;