Αν ο Gus G γινόταν αθάνατος θα έκανε πρώτα μια μονομαχία με σπαθιά

Ο Gus G έχει εκπληρώσει το όνειρο κάθε απανταχού μεταλλά. Είναι ο κιθαρίστας του Ozzy. Βρέθηκε στην Αθήνα για μία ημέρα με τους Firewind για να συναντήσουν τους φαν τους και να υπογράψουν τον καινούριο τους δίσκο 'Immortals'. Τον συναντήσαμε και εμείς και τον ρωτήσαμε για το άλμπουμ, για το τι θα έκανε και αυτός αν ήταν immortal, για την Ιαπωνία και φυσικά για το ποιες σειρές βλέπει.

Κάτι για να ξεκινήσουμε. Πώς σου ήρθε τότε η ιδέα για το όνομα 'Firewind';

Το έκλεψα από έναν δίσκο του Uli Jon Roth. Όταν έφυγε από τους Scorpions έκανε τους 'Electric Sun' και είχε βγάλει δύο δίσκους το 'Earthquake' και το 'Fire Wind' και όντας μεγάλος φαν του Uli το δανείστηκα από εκεί και έμεινε.

Μόλις βγάλατε καινούριο δίσκο το 'Immortals' και ετοιμάζεστε για το ευρωπαϊκό tour. Σε τι φάση βρίσκεστε; Κάνετε πρόβες;

Οι πρόβες ξεκινούν τώρα. Έχουμε νοικιάσει στο Βέλγιο ένα studio και θα προβάρουμε το καινούριο μας setlist εκεί. Γιατί όλοι μένουμε σε άλλες πόλεις. Εγώ και ο Πέτρος μένουμε Θεσσαλονίκη, ο Μπάμπης είναι στην Αθήνα, ο τραγουδιστής μας είναι στη Γερμανία και ο ντράμερ μας Ισπανία. Κανονίζουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για την περιοδεία. Εννοείται είμαστε και σε promotional mode γιατί μόλις βγήκε ο δίσκος.

Θες να μας πεις για τον δίσκο;

Το 'Immortals' είναι όγδοό μας άλμπουμ. Είναι ένας concept δίσκος που έχει ελληνικό χαρακτήρα. Πραγματεύεται τις μάχες των Θερμοπυλών και της Σαλαμίνας.

Φοβηθήκατε μήπως κάποιοι το πάρουν ως εθνικιστικό;

Άντε πάλι. Κάθε φορά το ίδιο μου ρωτάνε. Η απάντηση είναι ίδια για όλους. Ότι μας πέρασε από το μυαλό μας πέρασε, ότι θα ακούσουμε πράγματα στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής δεν είναι πολύ άσχημα να πω την αλήθεια. Άντε ένα δύο σχόλια στα social media. Πιστεύω οι οπαδοί μας ξέρουν πολύ καλά ποιοι είμαστε. Δεν έχουμε ούτε πολιτικές θέσεις ούτε ακραίες απόψεις. Απλά είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας και είναι μέρος του concept. Τίποτα παραπάνω. Πραγματικά.

Ποιο κομμάτι πιστεύεις θα ξεχωρίσει πιο εύκολα από το δίσκο πέρα από το “Ode to Leonidas”;

Είναι πολύ καλό το feedback ως τώρα για το “Lady of a Thousand Sorrows”. Σκεφτόμαστε να είναι και το δεύτερό μας βιντεοκλίπ.

Θα είναι στο ύφος του πρώτου βίντεο;

Όχι σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να είναι πχ η μπάντα στο δρόμο. Αν και το τραγούδι είναι μέρος του concept, συγκεκριμένα μιλάει για το Μαντείο των Δελφών.

Είστε έτοιμοι για το ευρωπαϊκό tour. Πως μετακινήστε;

Νοικιάζουμε tour bus. Έχει τη φάση του. Αλλά είναι και κάποια απλά πράγματα που δεν σκεφτόμαστε, όπως το να έχεις νερό το πρωί για να πλύνεις τα δόντια σου. Δεν υπάρχουν τέτοιες πολυτέλειες. Πρέπει να φτάσεις στο venue να έχει ντους, μπάνιο. Κάποια δεν έχουνε οπότε πρέπει να πας σε ξενοδοχείο. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό. Τις προάλλες πάγωσαν τα νερά στους σωλήνες στη Θεσσαλονίκη και δεν είχαμε νερό για μια μέρα και η γυναίκα μου τρελάθηκε. Και της λέω «καλώς ήρθες στον κόσμο μου». Κατά τα άλλα πρέπει να σου αρέσει να ταξιδεύεις. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν σε πειράζει το να είσαι on the go συνέχεια. Δεν είναι για όλους.

Θα πας Ιαπωνία και Νότιο Κορέα με τη solo μπάντα. Πώς είναι το κοινό εκεί;

Ήσυχο. Στην Ιαπωνία είναι πολύ ευγενικό και πολύ ήσυχο. Να φανταστείς ενδιάμεσα στα τραγούδια χειροκροτάνε αλλά στη συνέχεια έπεται σιγή ιχθύος. Μπορεί να έχει μέσα χίλια άτομα και να μην ακούγεται τίποτα. Να νομίζεις ότι έχει γίνει κάτι λάθος δηλαδή. Αλλά είναι από σεβασμό. Σε περιμένουν να ανακοινώσεις το επόμενο κομμάτι. Έχουν άλλη κουλτούρα οι Ιάπωνες, πολύ διαφορετική από εμάς.

Στην Κορέα έχω πάει μόνο μία φορά και ήταν με τον Ozzy. Παίξαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Σεούλ και δεν μπορώ να πω ότι ήταν τόσο ήσυχα. Τώρα όμως θα ναι διαφορετικές οι καταστάσεις και δεν ξέρω τι να περιμένω.

Πόσο μεγάλο είναι το fanbase για το μέταλ στην Ιαπωνία;

Ο κόσμος θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλο fanbase αλλά αυτό που δεν ξέρει είναι ότι το κομμάτι της international μουσικής -και σε αυτό βάζω μέσα από heavy metal μέχρι Madonna και Lady Gaga- είναι ένα 20% της μουσικής βιομηχανίας της Ιαπωνίας. Το 80% των πωλήσεών τους και του popularity είναι από Ιάπωνες καλλιτέχνες. Αλλά βεβαίως και υπάρχει κοινό. Από το 1970. Άμα σκεφτείς το κλασικό album των Deep Purple “Made in Japan”; Τα άνιμε επίσης έχουν πολλές φορές μέταλ εισαγωγές. Η κουλτούρα τους είναι ανοιχτή προς το σκληρό ήχο. Και γενικά στο J-pop μπορεί να ακούς ένα κομμάτι και να έχει ξαφνικά ένα τρελό μέταλ solo ή ένα σημείο με ένα φοβερό riff και μετά πάλι να είναι ένα dance κομμάτι.

Με τον Ozzy σκοπεύετε να κάνετε κάτι στο άμεσο μέλλον; Έχετε μιλήσει;

Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη, δεν ξέρω κάτι. Περιμένω να τελειώσει την περιοδεία με τους Black Sabbath και βλέπουμε.

Εσύ πιστεύεις θα διαλυθούν οι Black Sabbath;

Δεν ξέρω. Καλό ερώτημα. Έχουν πει πολλές φορές ότι θα διαλυθούν και δεν έγινε τελικά. Να πω την αλήθεια είναι στενάχωρο να σκέφτομαι έναν κόσμο χωρίς τους Black Sabbath. Θα ήταν ωραίο αν θα μπορούσαν να συνεχίσουν έστω για να παίζουν κάποιες μεμονωμένες συναυλίες. Είναι πια σε μία ηλικία που σκέφτονται το πώς θα κουλάρουν λίγο.

Στο PopCode αγαπάμε πολύ την pop κουλτούρα. Εσύ σειρές/ταινίες βλέπεις;

Σειρές όχι. Δεν έχω χρόνο. Η μόνη που είδα είναι το 'Stranger Things' και μου άρεσε πολύ. Και έχω δει και το 'Penny Dreadful'. Ταινίες βλέπω και προσπαθώ να πηγαίνω σινεμά κάθε βδομάδα ή κάθε δύο βδομάδες.

Ποια ταινία θα μας πρότεινες;

Είδα το 'Διχασμένος' ή αλλιώς 'Split'. Είναι απίστευτο. Έπαθα πλάκα και με την ερμηνεία του ηθοποιού και με το σενάριο. Πολύ πρωτοποριακό.

Αν γινόσουν αθάνατος ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανες;

Ε θα έκανα μια μονομαχία με σπαθιά σαν τον Κόναν τον Βάρβαρο. Μετά θα συνέχιζα κανονικά τη ζωή μου και θα γινόμουν ο Highlander.

Σε ποια εποχή στο παρελθόν θα θελες να ζήσεις;

Θα πήγαινα στο 1967-68 να δω κάποιους από τους μουσικούς μου ήρωες. Θα ήθελα να δω τον Hendrix live ή τους Doors. Και το επόμενο πάλι σε σχέση με τη μουσική. Θα ήθελα να πάω πίσω στα 1700-1800 να δω μια συναυλία του Μότσαρτ ή του Μπετόβεν.