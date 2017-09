Το άνιμε για το Blade Runner ξέρει τι έγινε το 2022

Όλο τον μήνα ο Denis Villeneuve, ο σκηνοθέτης του 'Blade Runner 2049', μας προετοιμάζει για την ταινία δημοσιεύοντας διαδοχικά τρία ολιγόλεπτα prequel που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ του 2019 και του 2049. Ο Luke Scott, γιος του σκηνοθέτη του ορίτζιναλ 'Blade Runner' Ridley Scott, είναι πίσω από τα πρώτα δύο prequel με τον Jared Leto και τον Dave Bautista να πρωταγωνιστούν αντίστοιχα στο καθένα.

Για το τελευταίο prequel, το 'Black Out 2022', ο Villeneuve επέλεξε τον σκηνοθέτη Shinichirō Watanabe, γνωστό από το άνιμε 'Cowboy Debop'. Ο Shinichirō Watanabe, όπως παραδέχεται, επηρεάστηκε καλλιτεχνικά πολύ από το 'Blade Runner' και πάντα είχε στο μυαλό του να κάνει ένα άνιμε γι αυτό.

Σε αυτό το prequel, λοιπόν, βρισκόμαστε στο 2022, μόλις τρία χρόνια μετά το 2019 της ορίτζιναλ ταινίας. Μία έκρηξη προκάλεσε το μεγάλο Black Out που δημιούργησε κρίση στην παραγωγή, στην οικονομία και στα ηλεκτρονικά συστήματα. Δεν μαθαίνουμε ποτέ τους λόγους και τους υπαίτιους της έκρηξης, όλοι όμως θεωρούν ότι είναι έργο των ρεπλικών. Αυτό θα οδηγήσει και στην απαγόρευσή τους ένα χρόνο αργότερα.

Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο prequel ήταν το '2036:Nexus Dawn' και είχε τον Jared Letο να παρουσιάζει της δυνατότητες της νέας γενιάς ρεπλίκων.

Το 'Nowhere to Run' ήταν το δεύτερο prequel που δημοσιεύτηκε και είναι τοποθετημένο το 2048, δώδεκα χρόνια μετά το 'Nexus Dawn' και ένα χρόνο πριν τα γεγονότα που θα δούμε στην επερχόμενη ταινία. Στο 'Nowhere to Run' βλέπουμε τον Sapper, τον χαρακτήρα που παίζει ο Dave Bautista, να προσπαθεί να σώσει μια μητέρα και το παιδί της.

Η ιδέα του Villeneuve θα λέγαμε είναι από τις πιο έξυπνες στην κινηματογραφική ιστορία. Μας κάνει μαθήματα ιστορίας για να μην είμαστε σα χαμένοι το πρώτο εικοσάλεπτο της ταινίας, όπως συμβαίνει στα περισσότερα sci-fi, και μας κρατάει ζεσταμένους μέχρι την έξοδο της στα σινεμά δίνοντάς μας κι άλλα κίνητρα -αν χρειάζονταν- για να μιλάμε για αυτή.

* Το 'Blade Runner' θα κυκλοφορήσει στις 5 Οκτωβρίου από τη Feelgood.