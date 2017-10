Ο Jason Georgiades γύρισε ταινία το τραγούδι της ερήμου

Στις 23/10 στο Gagarin θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το μουσικό ντοκιμαντέρ 'Desert Age: A Rock n Roll History' στα πλαίσια του 'Gimme Shelter Film Festival'.

Το ντοκιμαντέρ προέκυψε μετά την επιθυμία του σκηνοθέτη του, Jason Georgiades, να ανακαλύψει τις ιστορίες της ερήμου.

Σε αυτό μιλάνε θρύλοι του stoner, όπως ο Joshua Homme των Queens of the Stone Age, του Dave Grohl των Foo Fighters, του Brant Bjork των Kyuss και του Jesse Hughes των Eagles of Death Metal.

Εμείς μάθαμε τι ήταν αυτό, που τον ώθησε στην έρημο, τι πήρε από αυτή και ποιος μουσικός ήταν πιο δύσκολο να εντοπιστεί.

Πώς αποφάσισες να γυρίσεις ένα ντοκιμαντέρ για το desert rock; Ήσουν μεγάλος φαν του είδους;

Το μυστήριο γύρω από την καλιφορνικέζικη έρημο είναι που τα ξεκίνησε όλα. Ήθελα να μάθω περισσότερα γι αυτό και έτσι άρχισα να επισκέπτομαι όλο και περισσότερο την περιοχή. Μου αρέσει πολύ και η περιοχή και οι άνθρωποι και η μουσική που πηγάζει από εκεί. Οπότε δεν ήταν απαραίτητα λόγω της μουσικής στην αρχή. Νομίζω αυτό φαίνεται κιόλας στην ταινία. Ήταν ένας τρόπος να ανακαλύψω την περιοχή, τη μουσική, τους ανθρώπους και τις περιστάσεις. Είμαι φαν όλων αυτών.

Πώς θα περιέγραφες το desert rock σε κάποιον που δεν το ξέρει;

Το desert rock είναι η μουσική της ερήμου. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως πολλοί μπορεί να πιστεύουν. Οι μπάντες, που προέρχονται από εκεί, είναι πολύ διαφορετικές, γι αυτό και για μένα το desert έχει να κάνει με τη δημιουργική ελευθερία της έκφρασης. Είναι πιο πολύ ιδέα παρά είδος. Είναι ένας λευκός καμβάς που μπορείς να ζωγραφίσεις ό,τι θες. Αυτό είναι.

Ποια είναι η σχέση σου με την Καλιφόρνια και πόσο καιρό έχεις ζήσει εκεί;

Μένω στο Λος Άντζελες εδώ και 7 χρόνια, αλλά νιώθω πιο κοντά στην έρημο από ότι στο LA, γιατί περάσαμε τόσο χρόνο εκεί λόγω των γυρισμάτων, γνωρίζοντας την τοπική κοινωνία, πηγαίνοντας σε διάφορες περιοχές της και δημιουργώντας αναμνήσεις.

Πού μεγάλωσες όμως; Στην Ελλάδα έχεις ζήσει ποτέ;

Μεγάλωσα στο Pittsburgh της Pennsylvania και δεν έχω ζήσει ποτέ στην Ελλάδα. Θα ήθελα όμως να ήμουν από την έρημο.

Πόσο καιρό σου πήρε να ολοκληρώσεις την ταινία;

Περίπου 4 χρόνια συνολικά.

Ήταν εύκολο να βρεις όλα αυτά τα ονόματα και να τους πείσεις να σου μιλήσουν;

Για κάποιους ήταν δύσκολο. Κυρίως ο Uncle Paul, ένας από τους πρώτους punk rockers της ερήμου που ήταν πρωτοπόρος στο κίνημα εκεί στα τέλη των 70s. Η μπάντα του 'Target 13', ήταν η πρώτη πανκ ροκ μπάντα της ερήμου. Τώρα μένει στο Fargo της Βόρειας Ντακότα και ταξιδέψαμε ως εκεί για να του πάρουμε συνέντευξη. Και τύποι σαν τον Dave Grohl, τον Joshua Homme και τον Brant Bjork ήταν παραπάνω από χαρούμενοι για να μας βοηθήσουν. Είναι καταπληκτικοί και μας δώσαν φοβερές πληροφορίες. Όλοι υποστήριξαν πολύ αυτήν την ταινία και ήταν πολύ προσγειωμένοι και αυτό έκανε τα πράγματα πιο εύκολα.

Ποιος σχεδίασε την αφίσα;

Ο φίλος μας, ο Joe Mruk. Μένει στο Pittsburgh της Pennsylvania και σχεδιάζει αφίσες για συναυλίες. Τον γνώρισα καθώς ανακάλυπτα τη μουσική σκηνή εκεί. Σχεδίασε το πόστερ βασισμένος στις συζητήσεις, που κάναμε μαζί για το φιλμ. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Αντιπροσωπεύει απόλυτα αυτό που θέλει να πει η ταινία.

Ποιο ήταν το σημαντικότερο πράγμα που έμαθες;

Η ταινία άλλαξε τον τρόπο που δημιουργώ. Νομίζω οι καλλιτέχνες μπαίνουν στην παγίδα να κατηγοριοποιούν την τέχνη και να τη βάζουν σε κουτάκια, για να τη μασήσει καλύτερα ο καταναλωτής. Αυτά τα κουτάκια είναι που λέμε 'είδη' ή 'branding'. Αν κυνηγήσεις αυτό αντί την ιδέα στην τέχνη σου, τότε θεωρώ ότι το έργο βγαίνει λιγότερο αυθεντικό. Πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις εμπορικές δουλειές για να κάνεις ένα διάλειμμα (όπως κάνω και εγώ φυσικά), αλλά θεωρώ ότι η τέχνη, που δημιουργείς για σένα, πρέπει να βγαίνει από ένα μέρος, από το οποίο δεν θα πρέπει να σκέφτεσαι πώς θα το κάνεις να πουλήσει. Οπότε κάνε περίεργα πράγματα. Ανάμειξε διαφορετικές μπογιές. Βάλε παράξενα χρώματα και διασκέδασε. Ξέρεις τον Sean Wheeler; Είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης και μουσικός στην ταινία μας, ο οποίος είναι η προσωποποίηση αυτού του πράγματος.

Ποια είναι τα πλάνα σου για το μέλλον;

Τον Μάρτιο που μας πέρασε ακολούθησα τη δική μου συμβουλή και γύρισα μία παράξενη, out of the box, μικρού μήκους ταινία για εξωγήινους στον B' Παγκόσμιο, η οποία θα παίξει σε ένα φεστιβάλ την Άνοιξη και θα διδάσκω από τον Φεβρουάριο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 'Παραγωγής Κινηματογράφου' του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου στην Κύπρο.

Είναι μια ωραία εποχή για να κάνεις ταινίες.