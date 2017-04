Έτσι θα ήταν το ‘Matrix’ με πρωταγωνιστή τον Will Smith

Όταν οι αδελφές Wachowski έψαχναν τον ιδανικό τους Neo δύο δεκαετίες πίσω, ο Will Smith είχε τελειώσει με το ‘Fresh Prince of Bel-Air’, μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες όλων των εποχών, και είχε μόλις αποδείξει την τεράστια δυναμική του στο box office με δύο μπλοκμπάστερ ολκής, το ‘Independence Day’ και το πρώτο ‘Men in Black’.

Με το ‘Matrix’ να έχει δύο δημιουργούς με μικρό βιογραφικό - οι Wachowski τότε είχαν γράψει μονάχα το κατακρεουργημένο από τους κριτικούς ‘Assassins’ και γράψει/σκηνοθετήσει/παράξει το ‘Bound’, ένα από τα καλύτερα μεν νεο-νουάρ ερωτικά θρίλερ που θα βρεις, με μικρή ωστόσο εισπρακτική επιτυχία - o Will Smith δεν αισθάνθηκε αρκετά ασφαλής στα χέρια τους κι έτσι αντ’ αυτού συμφώνησε να κάνει το ‘Wild Wild West’.

Από τότε το ‘Wild Wild West’ μας έχει αφήσει μονάχα το ομώνυμο τραγούδι που ακόμα θα το ακούσεις να παίζει πού και πού, ενώ το ‘Matrix’ έγραψε ιστορία. Η λογική λέει ότι ο Smith θα μετάνιωσε την επιλογή του, αν και σε συνέντευξή του στο Wired, είχε δηλώσει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είχε “καταστρέψει ολοσχερώς την ταινία”.

Δε θα μάθουμε ποτέ πώς ακριβώς θα ήταν το ‘Matrix’ με διαφορετικό πρωταγωνιστή, αλλά με τη βοήθεια του παρακάτω βίντεο από τον χρήστη Unusual Suspect, μπορούμε τουλάχιστον να το φανταστούμε: