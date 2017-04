14 σκηνές που παραλίγο να σκοτώσουν τους πρωταγωνιστές τους

Δεν είναι εύκολη υπόθεση οι ταινίες. Μη βλέπεις το κόκκινο το χαλί το γκλαμουράτο, δεν ξέρεις τι έχουν περάσει πιο πριν οι άνθρωποι. Ειδικά όσοι θέλουν να κάνουν τα δικά τους stunts ή δουλεύουν με μικρό μπάτζετ, ζουν συχνά πολύ επικίνδυνες καταστάσεις που δε φτάνουν εύκολα στ' αυτιά μας. Τα παρακάτω περιστατικά έφτασαν βέβαια, αλλά πριν προχωρήσεις, κράτα 3 μαθήματα:

- Αν είναι να βασίσεις την ασφάλειά σου σε συμπρωταγωνιστή, ας είναι ο Pierce Brosnan.

- Μακριά από James Cameron. Δε μπλέκεις.

- Μη χτυπήσεις τον Sylvester Stallone όσο και να σε παρακαλέσει.

Ωραία, τώρα μπορείς να συνεχίσεις:

PERCY JACKSON & THE LIGHTNING THIEF

Αν χρειαζόσουν αποδείξεις ότι ο Pierce Brosnan ήταν ο πιο αυθεντικός 007 που είχαμε ποτέ, οι πρώτες δύο καταχωρήσεις στη λίστα θα σε πείσουν.

Στα γυρίσματα του ‘Percy Jackson & The Lightning Thief’, ο Brosnan συμπρωταγωνιστούσε με την Uma Thurman. Ένα μεσημέρι, ενώ εκείνη έκανε αμέριμνη το διάλειμμά της στις παρυφές ενός λόφου, ένα βανάκι άρχισε να κυλάει προς το μέρος της. Ο Brosnan που είχε εκείνη την ώρα γυρίσματα στην ίδια τοποθεσία, το είδε και της φώναξε, αλλά η Thurman δεν τον άκουγε. Αφού δεν υπήρχε χρόνος, ο ηθοποιός πήδηξε μέσα στο εν κινήσει φορτηγάκι και τράβηξε το χειρόφρενο. Γιατί Bond.

DIE ANOTHER DAY

Όχι, Bond κυριολεκτικά όμως, γιατί όταν η Halle Berry προσπαθούσε να φάει σαγηνευτικά το φρούτο της όπως πρόσταζε το σενάριο του 'Die Another Day' και τελικά πνίγηκε με ένα κοτσάνι, ο Brosnan της έκανε την κίνηση Χάιμλιχ. Λίγο ακόμα και θα είχε μπλαβιάσει.

BACK TO THE FUTURE 3

Στη σκηνή του 'Back to the Future 3' με τον Marty να πνίγεται από μια θηλιά μέχρι να τον σώσει ο Doc, το αρχικό πλάνο ήταν να υπάρχει ένα κουτί για να πατήσει ο Michael J. Fox και να παραστήσει ότι ασφυκτιά. Δε φαινόταν ρεαλιστικό στον ηθοποιό όμως το αποτέλεσμα, οπότε πρότεινε να το κάνουν πραγματικά, με τον ίδιο να βάζει τα χέρια του στη θηλιά την κατάλληλη στιγμή. Μόνο που 7 takes μετά είχε κουραστεί και ξεχάστηκε, με αποτέλεσμα να πνιγεί και να μείνει αναίσθητος για παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα.

THE RIVER WILD

Ο μεγάλος Curtis Hanson του ‘L.A. Confidential’ είχε συνεργαστεί με τη Meryl Streep στο ‘River Wild’. Μετά από 18 ώρες γυρισμάτων σκηνών rafting, η Streep αποσύρθηκε στο ξενοδοχείο της για να ξεκουραστεί, μέχρι που ο Hanson την κάλεσε για ένα ακόμη take. Η Streep προσπάθησε να εξηγήσει ευγενικά ότι δεν αισθανόταν σε θέση για περαιτέρω γυρίσματα. Ο Hanson επέμεινε, η Streep υπέκυψε και τελικά το αποτέλεσμα ήταν να πέσει από τη βάρκα και, κατά δική της ομολογία, σχεδόν να πνιγεί. Σώθηκε χάρη στο σωσίβιό της και τον Kevin Bacon που την τράβηξε από το παγωμένο νερό και την έβαλε ξανά στη βάρκα.

INGLOURIOUS BASTERDS

O Tarantino είναι από τους σκηνοθέτες που είτε ψάχνουν να βρουν τις πραγματικές συνθήκες για τους ηθοποιούς στα γυρίσματά του, είτε τις δημιουργούν. Πιο πρόσφατο παράδειγμα τα γυρίσματα του ‘Hateful Eight’ στα Βραχώδη Όρη, με τη θερμοκρασία να κατεβαίνει στους -30 °C.

Πιο ακραία όμως ήταν η περίπτωση του Eli Roth στη σκηνή που βάζει φωτιά στο σινεμά στο ‘Inglourious Basterds’. Προφανώς και ο Tarantino έβαλε κανονική φωτιά σε ένα σινεμά, και ενώ οι φλόγες υποτίθεται δε θα έφταναν πιο κοντά από 7 μέτρα στους ηθοποιούς, στην πραγματικότητα άρχισαν να πλησιάζουν επικίνδυνα το καστ. Ο Roth που ήξερε ότι είχαν μόνο ένα σετ για να κάψουν συνέχισε με τη σκηνή του, για να δηλώσει αργότερα ότι η πλατφόρμα στην οποία στέκονταν, σε λίγα δευτερόλεπτα θα κατέρρεε.

THE EVIL DEAD

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γυρίσεις ένα πλάνο ενός ηθοποιού να σωριάζεται υπό το βάρος μιας αόρατης, εχθρικής δύναμης. Μία από αυτές βάσει Sam Raimi είναι να καβαλήσεις ας πούμε μία μηχανή και να πατήσεις πραγματικά τον ηθοποιό. Ο λόγος γίνεται για τη σκηνή στο ‘Evil Dead’ με τον Bruce Campbell να ουρλιάζει. Ο Raimi ανέβηκε ως συνοδηγός σε μια μηχανή, έβαλε στον ώμο την κάμερά του και πέρασε πάνω από τον Campbell. Το ουρλιαχτό στην ταινία είναι φυσικότατο και, λίγα εκατοστά πιο πέρα να είχε φτάσει το τιμόνι σύμφωνα με τον ίδιο, θα είχε διαλύσει το κρανίο του.

POLICE STORY

Όταν ο Jackie Chan πήρε το φετινό τιμητικό βραβείο της Ακαδημίας, ανέφερε στον λόγο του ότι ήταν καιρός μετά από τόσα σπασμένα κόκαλα. Πραγματικά, εάν ο Chan δεν είχε γίνει γνωστός από τις ταινίες του, θα είχε γίνει από τα κόκαλα που έχει θυσιάσει στον βωμό τους - ορισμένα από αυτά δύο φορές κιόλας. Από τις πιο ακραίες περιπτώσεις, στο ‘Police Story’ του ‘85, έπαθε ηλεκτροπληξία όσο κατέβαινε από έναν στύλο καλυμμένο με χριστουγεννιάτικα φωτάκια - δική του ιδέα γιατί έγραφε καλύτερα στην κάμερα - με αποτέλεσμα να πάθει εγκαύματα 3ου βαθμού.

THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY

Η διάσημη σκηνή με τον Eli Wallach να σπάει τις χειροπέδες του αφήνοντας ένα τρένο να περάσει από πάνω τους, είναι πέρα για πέρα αληθινή. Το τρένο είναι πραγματικό και stunt double δεν υπήρχε, οπότε απλά η παραγωγή είχε υπολογίσει πόση ώρα ακριβώς έπρεπε να μείνει σκυμμένος ο Wallach, μέχρι να σηκωθεί για να φύγει από το πλάνο. Δεν είχαν υπολογίσει όμως τα μεταλλικά σκαλάκια που προεξείχαν από τα βαγόνια και θα τον αποκεφάλιζαν, αν το ένστικτό του δεν του είχε πει να μείνει κάτω για περισσότερη ώρα.

NOW YOU SEE ME

Όποιος θυμάται την εισαγωγική σκηνή του ‘Now You See Me’, θα θυμάται σίγουρα την Isla Fisher να χτυπιέται μέσα σε μια γυάλα γεμάτη νερό. Θα θυμάται επίσης και τη φωνούλα στον εγκέφαλο που θύμιζε ότι “αυτά στις ταινίες γίνονται στα ψέματα”. Μόνο που η Fisher την πάτησε κανονικότατα όταν ένα μέρος του κουστουμιού της πιάστηκε σε μία από τις αλυσίδες, με αποτέλεσμα να μείνει στο νερό για περίπου 4 λεπτά και το συνεργείο να νομίζει ότι δίνει ρέστα υποκριτικής. Τελικά η Fisher θυμήθηκε έναν μηχανισμό ασφαλείας που έπρεπε να ενεργοποιηθεί και απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια ενός stuntman. Μέρος του περιστατικού μπήκε κανονικά στην ταινία.

THE WIZARD OF OZ

Θα ήταν υπερβολή να περιμένουμε από το 1939 να έχει τελευταίας κοπής εφέ για το ‘Wizard of Oz’. Δε θα ήταν υπερβολή να περιμένουμε να μην καεί ζωντανή μία από τις πρωταγωνίστριές του. Σε μια σκηνή που η Wicked Witch of the West, κατά κόσμον θρύλος ονόματι Margaret Hamilton, εξαφανίζεται μέσα σε καπνούς. Μέχρι εδώ καλά, μόνο που το μακιγιάζ της Hamilton που είχε μεγάλη περιεκτικότητα σε πετρέλαιο, έπιασε φωτιά. Αποτέλεσμα; Εγκαύματα 3ου βαθμού στα χέρια και 2ου στο πρόσωπο.

Την εποχή εκείνη, οι ηθοποιοί δεν είχαν καμία αυτονομία μέσα στο studio system, οπότε η Hamilton δεν έκανε μήνυση γιατί γνώριζε ότι δε θα ξαναδούλευε ποτέ, αλλά δε θα συμφωνούσε ποτέ ξανά στη χρήση πυροτεχνημάτων.

THE EXPENDABLES

Ο Sylvester Stallone και το πρώην τέρας της πάλης, Stone Cold Steve Austin, αποφάσισαν να μη χρησιμοποιήσουν stunt doubles στη σκηνή της μάχης τους. Τουλάχιστον ο Stallone όμως θα έπρεπε να το είχε σκεφτεί καλύτερα. Όταν ο Austin πέταξε κάτω με δύναμη τον Rocky τον Balboa, ο δεύτερος έχασε δύο σπόνδυλους από την σπονδυλική του στήλη και ράγισε τον λαιμό του. Ο Stallone δεν πήρε είδηση τους τραυματισμούς μέχρι την επόμενη βδομάδα που επισκέφθηκε γιατρός το σετ, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, λίγη ακόμη καθυστέρηση και είτε θα είχε πεθάνει από το υγρό που μαζευόταν γύρω από τις χτυπημένες περιοχές, είτε εάν επιβίωνε, θα έμενε παράλυτος.

ROCKY IV

Μιλώντας για Rocky, εδώ είναι η στιγμή που θα αποφασίσουμε μαζί ότι ο Stallone δε βάζει μυαλό. Μάλλον η σοβαρότερη περίπτωση της λίστας, στο ‘Rocky IV’ ο υποψήφιος για 3 Όσκαρ ηθοποιός ήθελε να παίξει πραγματικό ξύλο με τον Dolph Lundgren, γιατί οι ψεύτικες λαβές δεν έγραφαν καλά στην κάμερα. Ο Lundgren, πάλι, αίσθηση της πραγματικότητας δεν πρέπει να είχε καμία, οπότε έριξε μία τόσο δυνατή μπουνιά στον Stallone, που πρήστηκε η καρδιά του και μπήκε στην εντατική για 8 μέρες.

THE ABYSS

Εικόνισμα πρέπει να κάνουν τον Ed Harris όσοι ηθοποιοί τα βρήκαν ποτέ σκούρα με τον James Cameron. Στην ταινία ‘Abyss’, ο ηθοποιός είχε μια σκηνή scuba diving όπου το οξυγόνο στην φιάλη του υποτίθεται θα τελείωνε και ο χαρακτήρας του θα άρχιζε να πνίγεται. Προφανώς και ο Harris δε σκέφτηκε να ρωτήσει τον Cameron αν το οξυγόνο του πράγματι θα τελείωνε. Ηθοποιάρα είναι, πληρώνεται για να υποκρίνεται, ποιος άρρωστος θα του έκοβε το οξυγόνο; Ο James o Cameron, αυτός θα του το έκοβε.

Αφού ο σκηνοθέτης φώναξε cut και ο Harris κατάλαβε τι είχε συμβεί, βγήκε από το νερό, όρμηξε στον Cameron και τον ξάπλωσε κάτω. Δήλωσε, επίσης, ότι δε θα δουλέψει ποτέ ξανά μαζί του και μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει πίσω.

THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE

Το ‘Texas Chainsaw Massacre’ ήταν μια μικρή ταινία που τα κατάφερε, αλλά για να γυριστεί με το πενιχρό μπάτζετ των 300.000 δολαρίων, έπρεπε τα πρακτικά εφέ να είναι ακριβώς αυτό. Πολύ πρακτικά. Βασικά, γράψε λάθος. Δεν ήταν καν εφέ καλά-καλά.

Το αλυσοπρίονο που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα όχι μόνο ήταν αληθινό, αλλά ο Gunnar Hansen που υποδυόταν τον Leatherface, δεν έβλεπε μέσα από τη μάσκα του ακόμα κι όταν βρισκόταν κυριολεκτικά χιλιοστά μακριά από το πρόσωπο της Marilyn Burns. Το χειρότερο περιστατικό έγινε όταν ο Hansen σκόνταψε, έπεσε σε λάσπη, και το αλυσοπρίονο που βρισκόταν κανονικά σε λειτουργία, βρέθηκε στον αέρα και προσγειώθηκε ασύλληπτα κοντά στο πρόσωπό του.