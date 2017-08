Από τη Ripley ως τη Charlize Theron: Οι καλύτερες action ηρωίδες του σινεμά

Δεν έφτανε που η Charlize Theron ενσάρκωσε την αξεπέραστη Furiosa στο σπουδαίο 'Mad Max: Fury Road' πριν 2 καλοκαίρια, τώρα βάλθηκε να αφήσει για τα καλά τη στάμπα της στο σινεμά δράσης των '10s.

Στο 'Atomic Blonde' που βγαίνει στις αίθουσες αυτή τη Δευτέρα 21 Αυγούστου από τη Σπέντζος Film, η Theron παίζει μια πράκτορα της ΜΙ6 που ταξιδεύει ινκόγκιτο στο Βερολίνο εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου, για να ερευνήσει το θάνατο ενός άλλου πράκτορα και να αναζητήσει μια κρίσιμης σημασίας λίστα με ονόματα διπλών πρακτόρων, που μπορεί να λήξει τον πόλεμο.

Σε ένα '80s neon υπερθέαμα γυρισμένο από τον σκηνοθέτη του φανταστικου 'John Wick', η Theron τα βάζει με στρατιές αντιπάλων πρακτόρων, γίνεται φάντασμα, σκιά, ερωτεύεται, και χάνεται μες στη νύχτα του Βερολίνου, ανάμεσα στα εκτυφλωτικά neon των πιο υπόγειων μπαρ, αλλά και σε σκοτεινές αίθουσες που προβάλουν Ταρκόφσκι- κι όλα αυτά ενώ έρχεται σε μάχες σώμα με σώμα με τους πιο ασταμάτητους αντίπαλους.

(Το λέει με τον τρόπο της κι η ίδια η ταινία, αλλά το τονίζουμε κι εμείς, πόσο πολύ είναι ταινία για σινεμά το 'Atomic Blonde'.)

Είναι σινεμά δράσης όπως θέλουμε να είναι (και να μοιάζει, και να κινείται) και δε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πολλές καλύτερες πρωταγωνίστριες από τη Charlize Theron, που έχει κερδίσει και με το παραπάνω πλέον τη θέση της στο πάνθεον των μεγάλων ηρωίδων του σινεμά δράσης.

Πριν απολαύσουμε λοιπόν την Lorraine του 'Atomic Blonde', ας θυμηθούμε μερικές από τις σημαντικότερες ηρωίδες που έχουμε απολαύσει ποτέ στο σινεμά. Από την Ripley μέχρι, ναι, την ίδια την Charlize ως Furiosa.

H Ellen Ripley της Sigourney Weaver ('Alien' saga)

H μητέρα όλων των μαχητριών. Όχι η πρώτη, αλλά μάλλον η διασημότερη, εκείνη που έρχεται στο μυαλό γρηγορότερα όταν μιλάμε για ηρωίδες δράσης του σινεμά. Στην ορίτζιναλ ταινία τρόμου του Ridley Scott, η Ripley ήταν απλώς ένα μέρος του πληρώματος, παρακολουθώντας το φιλμ δεν ήξερες ποιος ή ποια θα επιβίωνε τελικά. Αλλά καθώς ο μύθος εξελίχθηκε στα σίκουελ, η Ripley τα έβαλε με τα τρομακτικά τέρατα ξανά. Μόνη της, με παρέα, σε φυλακές, σε διαστημόπλοια, με σκύλους-άλιεν, με ανθρώπους-άλιεν. Ολόκληρο τάγμα πεζοναυτών εξολοθρεύτηκε, αλλά η Ripley την πάτησε κάτω τη βασίλισσα. Έμβλημα.

Η Νύφη της Uma Thurman (διλογία 'Kill Bill')

Στο επικό 'Kill Bill' του Tarantino η Νύφη τα βάζει με ένα σωρό εχθρούς, από επαγγελματίες εκτελεστές μέχρι τη γιαπωνέζικη μαφία, προκειμένου να πάρει την εκδίκησή της από τον Bill. Τι να πρωτοθυμηθείς, την κλασική σεκάνς στα χιόνια; Όταν ξέκανε τον Buck (που του αρέσει να fuck); Ή όταν τα έβαλε με τους Crazy 88; ΚΑΙ με τους 88. Η απόλυτη κινηματογραφική ηρωίδα των '00s.

H Katniss της Jennifer Lawrence (τριλογία 'Hunger Games')

To κορίτσι που ξεκίνησε μια επανάσταση και, σε ένα δεύτερο επίπεδο, ουσιαστικά καθιέρωσε τη μοντέρνα τάση των δυστοπικών young adult διηγημάτων που μοιάζουν όλο και πιο επίκαιρα. Στη διάρκεια των 3 (άντε, 4) ταινιών η Katniss ερωτεύτηκε, τσαντίστηκε, αντιστάθηκε, έκλαψε, επαναστάτησε. Τα έκανε όλα, δίχως ποτέ να μοιάζει υπερήρωας ή εξωπραγματική μηχανή ξύλου. Ήταν πάντα απλώς ένα κορίτσι, κι αυτό ήταν που την έκανε τόσο σημαντική.

H Mallory Kane της Gina Carano ('Haywire')

Για τους φίλους και τις φίλες που θα ήθελαν μια ολόκληρη ταινία με την πάλαι ποτέ 'American Gladiator' Gina Carano να δέρνει το μισό αντρικό Χόλιγουντ υπό τη δεξιοτεχνική καθοδήγηση του μεγάλου Steven Soderbergh, αυτή είναι η ταινία που δε χορταίνουμε να βλέπουμε ξανά και ξανά. Η Carano είναι αγνή action δύναμη. Ξεκίνησε από τo revival του cheesy 'American Gladiator' αλλά έχει εξελιχθεί σε σημαντική παρουσία στο σινεμά δράσης, παίζοντας στο 'Haywire', το 'Fast & Furious 6' και το 'Deadpool'.

H Alice της Milla Jovovich ('Resident Evil' franchise)

Το 'Resident Evil' είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα action franchises του σύγχρονου σινεμά και η Alice της Milla Jovovich είναι κατευθείαν στο κέντρο του, δέρνοντας ζόμπι και λοιπά πλάσματα για 6 ολόκληρες ταινίες. Σε κάποιες εξ αυτών δε (όπως την κλασική 5η της σειράς) τα πάντα στο φιλμ είναι μια σειρά ευρημάτων που απλώς της επιτρέπουν να πρωταγωνιστεί αασταμάτητα, στη μία σκηνή δράσης μετά την άλλη.

Η Furiosa της Charlize Theron ('Mad Max: Fury Road')

Η Furiosa θα είναι για τις μελλοντικές σινεφίλ γενιές ό,τι ήταν η Ripley για τις προηγούμενες. Μια γυναίκα στο κέντρο μιας παραδοσιακά αντρικής αφήγησης, που απειτεί και κερδίζει τον απολύτως δικό της χώρο. Στο αριστούργημα του George Miller η Furiosa ηγείται της αντίστασης σε ένα καταπιεστικό, μετα-αποκαλυπτικό καθεστώς που χρησιμοποιεί τις γυναίκες ως αντικείμενα, ως δοχεία αναπαραγωγής, μοιράζεται την οθόνη, τις ευθύνες και το θρίαμβο με τον ήρωα του τίτλου, και τελικά πετυχαίνει την κάθαρση του τοξικού, πατριαρχικού περιβάλλοντος που ήταν βλαβερό για όλους.

H Foxy Brown της Pam Grier ('Foxy Brown')

Η εμβληματική ηρωίδα του blaxploitation των '70s έφερε μια επανάσταση στον τρόπο που απεικονίζονταν οι γυναίκες στο σινεμά. Τόσο εδώ όσο και στο 'Coffy' ένα χρόνο πριν, η Grier έφερε στη μεγάλη οθόνη μια μαύρη ηρωίδα τη στιγμή που οι απεικονίσεις τέτοιων χαρακτήρων πολύ απλά σπάνιζαν. Η Grier επηρέασε την κουλτούρα όσο λίγες ηθοποιοί.

Η Wonder Woman της Gal Gadot ('Wonder Woman')

Το καλοκαίρι ξεκίνησε δυναμικά για τις γυναίκες ηρωίδες, με την Αμαζόνα της Gal Gadot να φέρνει επιτέλους μια εμβληματική υπερηρωίδα στη μεγάλη οθόνη με τρόπο αντάξιο του μύθου της, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές, θαυμασμό, αλλά και πολλές "ορίστε, δεν ήταν ΤΟΣΟ δύσκολο, έτσι δεν είναι;" φωνές.

H Golden Swallow της Cheng Pei-Pei ('Come Drink With Me', 'Golden Swallow')

Από όλες τις κλασικές wuxia ταινίες του στούντιο των αδερφών Shaw στα '60s, ξεχωριστή θέση έχουν οι περιπέτειες της Golden Swallow. Το σινεμά του Χονγκ Κονγκ έχει πολλές σπουδαίες ηρωίδες δράσης, όμως αυτή είναι ίσως η διασημότερη, πρώτα σώζοντας τον αδερφό της όταν εκείνος απαγάγεται από μια συμμορία, και στο σίκουελ δύο χρόνια μετά (στο οποίο έδωσε και το όνομά της) προσπαθώντας να καθαρίσει το όνομά της.

H Lucy της Scarlett Johansson ('Lucy')

Ο Luc Besson έχει μπόλικες τέτοιες κορυφαίες ηρωίδες να επιδείξει, από την Leeloo του 'Πέμπτου Στοιχείου' και την ορίτζιναλ 'Nikita' μέχρι την Cara του 'Valerian' και, φυσικά, πάνω από όλες, την φοβερή ηρωίδα της Scarlett Johansson. Το 'Lucy' λειτούργησε και σαν ολική επαναφορά για την καριέρα και του ίδιου του τρομερού Γάλλου σκηνοθέτη, όσο έδωσε και στην Scarlett τον κορυφαίο από μια σειρά δυναμικών ρόλων (από την Black Widow της Marvel μέχρι την εξωγήινη του σπουδαίου 'Under the Skin'). Αλλά σε κανένα από αυτά δεν άφησε πίσω της ορδές αναίσθητων κορμιών ερχόμενη σε πλήρη επαφή και σύνδεση με την όλη Ύπαρξη γύρω της, γινόμενη ένα με τον κόσμο. Κυριολεκτικά.

H Sarah Connor της Linda Hamilton ('The Terminator', 'T2')

Και φυσικά δε χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια για τη θρυλική Sarah Connor της αξεπέραστης Linda Hamilton, τη γυναίκα που αντιμετώπισε εξολοθρευτές και την αποκάλυψη και επιβίωσε, στην κλασική διλογία του James Cameron. Η Sarah Connor μάλιστα είναι τόσο δυναμικός χαρακτήρας που σε μετέπειτα αναβιώσεις του franchise την ερμήνευσε όχι μία, αλλά δύο ηρωίδες από το 'Game of Thrones'. Πρώτα η Lena 'Cersei' Headay στην υποτιμημένη σειρά 'The Sarah Connor Chronicles' και μετά η Emilia 'Mother of Dragons' Clarke στην κακή ταινία 'Terminator: Genisys'.

H Jen Yu της Zhang Ziyi ('Τίγρης και Δράκος')

H Yu Shu Lien της Michelle Yeoh ('Τίγρης και Δράκος')

Η ταινία που έφερε το wuxia στο mainstream προσκήνιο στις αρχές του 21ου αιώνα, εκτίναξε την καριέρα του σκηνοθέτη Ang Lee (ο οποίος μετέπειτα βραβεύθηκε με 2 Όσκαρ Σκηνοθεσίας, ενώ ήταν υποψήφιος και για αυτό) και έκανε τη Zhang Ziyi και τη Michelle Yeoh συνώνυμες με το martial arts σινεμά. Παραμένει απολαυστικό.

