Συνέντευξη: Η Wonder Woman μιλά στην κάμερα του PopCode

Wonder Woman Week: Στις 8 Ιουνίου η 'Wonder Woman' φτάνει στις αίθουσες από την Tanweer και το PopCode αφιερώνει μια σειρά από θέματα στην πολυαναμενόμενη ταινία. Θα διαβάσετε προφίλ και αφιερώματα στην εμβληματική ηρωίδα, στις περιπέτειες και στις ενσαρκώσεις της, στην ήδη μεγάλη επιτυχία της ταινίας, καθώς και συνεντεύξεις με την Gal Gadot και τον Chris Pine, και τη σκηνοθέτιδα Patty Jenkins.

***

Δύσκολοι καιροί για γυναίκες υπερηρωίδες - θα λέγαμε εάν τους ήταν ποτέ εύκολοι.

Γι’ αυτό και το βάρος της επιτυχίας της Wonder Woman ήταν τεράστιο. Λίγο μονάχα μικρότερο από αυτό της Gal Gadot που την υποδύεται. Η 32χρονη Ισραηλινή είχε κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το ‘09 στο τέταρτο ‘Fast & Furious’, αλλά η ταινία, παρότι μέρος ενός ήδη επιτυχημένου franchise, δεν τη βοήθησε να κάνει λιγότερες οντισιόν. Όταν δέχτηκε το τηλεφώνημα από τον ατζέντη της για την επικοινωνία που είχε κάνει μαζί του ο Zack Snyder σχετικά με έναν ανώνυμο ρόλο, η Gadot είχε τα νεύρα της προκαταβολικά. Άλλη μία αποτυχημένη οντισιόν; Τα υπόλοιπα, βέβαια, τα έγραψε η ιστορία του box office την προηγούμενη εβδομάδα μετά την πρεμιέρα του ‘Wonder Woman’.

Ο Chris Pine, πάλι, δεν είναι ξένος ούτε στην επιτυχία, ούτε στα blockbuster. Με το 'Star Trek' και δουλειές όπως το υποψήφιο για 4 Όσκαρ ‘Hell or High Water’, έχει ήδη τους πολλά υποσχόμενους καρπούς των ‘Outlaw King’, ‘All the Old Knives’ και ‘A Wrinkle in Time’.

Η διαφορά φάσης των δύο πρωταγωνιστών του ‘Wonder Woman’ στην πραγματική ζωή και η χημεία τους εκτός του σετ - οι δυο τους βρίσκονταν σε μια ειδική φουσκίτσα έντονου γέλωτος όταν τους συναντήσαμε στο Ritz Carlton της Νέας Υόρκης, με τον Pine να βοηθά την τραυματισμένη στην πλάτη Gadot να βολευτεί - αντικατοπτρίζει πολύ γοητευτικά τη χημεία των χαρακτήρων τους και εντός της ταινίας.

Αφού μας υποδέχθηκαν με “efkaristo”, “parakalo”, “geia sou, geia sou” “Santorini!” και “MYKONOS!!1!”, μιλήσαμε μαζί τους για την άδικη κριτική στον ρομαντισμό των action movies με πρωταγωνίστριες γυναίκες, το πορτραίτο ενός ανδρικού χαρακτήρα που δε φοβάται να αφήσει τη γυναίκα να καθαρίσει, το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης, τη σημασία της Wonder Woman στο σήμερα, και φυσικά την ‘Ariel’ στιγμή των χαρακτήρων τους που θα αναγνωρίσεις αμέσως.

*To 'Wonder Woman' κυκλοφορεί στις αίθουσες από την Tanweer στις 8 Ιουνίου.