Lynda Carter, η original Αμαζόνα

Wonder Woman Week: Στις 8 Ιουνίου η 'Wonder Woman' φτάνει στις αίθουσες από την Tanweer και το PopCode αφιερώνει μια σειρά από θέματα στην πολυαναμενόμενη ταινία. Θα διαβάσετε για την τεράστια, παγκόσμια επιτυχία που σημειώνει ήδη η ταινία, προφίλ και αφιερώματα στην εμβληματική ηρωίδα, στις περιπέτειες και στις ενσαρκώσεις της, καθώς και συνεντεύξεις με την Gal Gadot και τον Chris Pine, και την σκηνοθέτιδα Patty Jenkins.

***

Αν υπήρχε κάτι που σιχαινόταν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή της η κόρη της Γαλλομεξικανής Juanita από την Αριζόνα, που αυτή τη στιγμή βλέπουμε (πολύ συμβολικά, όσο και απόλυτα ταιριαστά) ως Πρόεδρο της Αμερικής στο 'Supergirl', ήταν να βλέπει το πόστερ της να κρέμεται στα αντρικά δωμάτια.

Και αν υπήρχε κάποιο πόστερ που σιχαινόταν περισσότερο από όλα τα άλλα ήταν αυτό το συγκεκριμένο, που την έπεισε να κάτσει και να φτιάξει ο τότε σύζυγός της (μην ανησυχείς, παντρεύτηκε ξανά το 1984) και το οποίο ήταν από τα bestseller της δεκαετίας των '70s. Ο λόγος;

Δεν είχα στόχο ποτέ να είμαι αντικείμενο του πόθου για οποιονδήποτε πέρα από το σύζυγό μου. Δεν ήθελα ποτέ να υπάρχει αφίσα μου στα δωμάτια των αντρών. Σιχαίνομαι να με κοιτάζουν και να σκέφτονται όλα αυτά που στη συνέχεια μου γράφουν και μου λένε.

Προσοχή, η λυγερόκορμη Όλιβ Όιλ, όπως την αποκαλούσαν κοροιδευτικά τα αγόρια στο γυμνάσιό της επειδή ήταν ψηλή και είχε μεγάλα πόδια, δεν υπήρξε ποτέ, μα ποτέ της πουριτανή.

Μιλάμε για μια καθαρόαιμη Λατίνα, όπως αυτοπροσδιορίζεται και η ίδια, που πριν μπλέξει με τα καλλιστεία (μπήκε στα ημιτελικά του Miss World 1972) και μετά μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για να γίνει ηθοποιός, είχε προλάβει -ανήλικη ακόμη- να γυρίσει όλες τις ΗΠΑ και να εμφανιστεί και σε ένα καζίνο στο Las Vegas με την μπάντα της.

Βλέπεις η μουσική ήταν το πρώτο της και παραμένει το μεγαλύτερό της πάθος (έχει συνολικά κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ). Έμελλε, απλώς, η ζωή της να καθοριστεί πλήρως από τα 59 επεισόδια και τη μια τηλεταινία στην οποία, σε διάστημα 4 χρόνων (1975-1979), βρέθηκε να υποδύεται τον αρχετυπικό χαρακτήρα της Wonder Woman.

Tον ίδιο που, από τη μια, την μετέτρεψε σε διαχρονικό sex symbol αλλά και σε τιμητική πρέσβειρα του ΟΗΕ πάνω στην ισότητα των δυο φύλων και από την άλλη ουσιαστικά της απαγόρευσε να έχει οποιαδήποτε τύχη σε κανονική καριέρα.

Η Wonder Woman μαθαίνει τις γυναίκες να είναι ο εαυτός τους. Πάντοτε συγκινούμαι όταν μου λένε οι άνθρωποι ότι ο χαρακτήρας τις εμπνέει γιατί αντιπροσωπεύει την εσωτερική δύναμη που κάθε γυναίκα έχει.

Αυτό και η ατυχία που είχε να δει τις σκηνές που γύρισε για το 'Αποκάλυψη Τώρα', καθώς αποτέλεσε την πρώτη επιλογή του Coppola για τον ρόλο της Playmate, να καταστρέφονται στην διαβόητη καταιγίδα και, έπειτα, τις υποχρεώσεις της ως Wonder Woman να της απαγορεύουν να επιστρέψει ξανά στο set. Μοναδικό ενθύμιο από αυτή την περιπέτεια: Ένα θρυλικό χαμένο topless centerfold για το οποίο είχε φωτογραφηθεί, με στόχο να χρησιμοποιηθεί ως prop για την ταινία.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Lynda, πρώην αλκοολική όπως βγήκε και παραδέχθηκε πριν από μερικά χρόνια, δεν φρόντισε να γεμίσει το χρόνο της μέχρι να έρθει και πάλι στην επικαιρότητα λόγω της νέας Wonder Woman Gal Gadot, στην οποία μάλιστα έδωσε την ευχή της και της προειδοποίησε να ετοιμαστεί για 'μια τρελή κούρσα'.

Δεν αναφέρομαι σε γραφικότητες, όπως τηλεταινίες τύπου 'Rita Hayworth: The Love Goddess', τηλεοπτικές σειρές τύπου 'Hawkeye' ή τη συμμετοχή της στο remake των 'The Dukes of Hazzard', αλλά την ενεργή συμμετοχή της σε video games όπως τα 'Elder Scrolls' και το 'Fallout' (για τo οποίo έγραψε και το soundtrack).

Καθώς επίσης το one woman cabaret show με το οποίο έκανε tour στα μέσα των '00s, τις εμφανίσεις της στο musical 'Chicago' στο West End και τον ρόλο της ως ξεπεσμένη πρώην βασίλισσα της ομορφιάς στο 'The Creature of the Sunny Side Up Trailer Park' του Christopher Coppola.

Προσωπικά η Lynda, την οποία είδα για πρώτη φορά σε ένα -προ ετών- επεισόδιο του 'Two and a Half Men' στο οποίο τρώει μαζί της καψούρα ο nerd συμπρωταγωνιστής, μου έκανε πάντοτε και μου κάνει ακόμη σαν μια retro εκδοχή της Zooey Deschanel.

Υπό την έννοια ότι το πρόσωπό της εκπέμπει την ίδια ελαφίσια αθωότητα, με τη μόνη διαφορά ότι το κορμί της, πραγματικά αντάξιο μια πριγκίπισας των Αμαζόνων, δεν σου επιτρέπει να μην το παρατηρήσεις σε πρώτη ανάγνωση.

Επίσης προφανώς και τα original επεισόδια της 'Wonder Woman' δεν βλέπονται σήμερα εκτός υπό του πρίσματος του καθαρόαιμου cult.

Η ίδια, ωστόσο, εξακολουθεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον. Κυρίως για την αξιοπρέπεια και την ανυποχώρητη δύναμη που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Για το ότι αποτέλεσε όντως πρότυπο για τις γυναίκες, αναγκάζοντας για παράδειγμα το studio να προσλάβει γυναίκες stunt women ή μιλώντας ανοιχτά για το πως το Χόλιγουντ φροντίζει να 'ξεγελάσει' τις νεαρές ηθοποιούς ώστε να μην παίρνουν τα χρήματα που τους αξίζουν, με διάφορους τρόπους.

Γιατί η Lynda και η αξεπέραστη καψούρα που έπαθαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια άντρες και γυναίκες (μεταξύ των οποίων και ο συμπρωταγωνιστής της Gal Gadot στο 'Wonder Woman', Chris Pine) ήταν ένας βασικός λόγος που αυτή τη στιγμή, 70 χρόνια μετά την γέννηση του χαρακτήρα, η Αμαζόνα πριγκίπισσα αποκτά -μετά από χιλιάδες δυσκολίες- επιτέλους τη δική της θέση στον κινηματογραφικό ήλιο.

Ευχόμαστε, αν όλα πάνε καλά, στο σίκουελ να δούμε σίγουρα -όπως άλλωστε θέλει διακαώς και η σκηνοθέτης Patty Jenkins- και την ίδια την Lynda. Η νίκη είναι και δική της.

*To 'Wonder Woman' κυκλοφορεί στις αίθουσες από την Tanweer στις 8 Ιουνίου.