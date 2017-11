30 πράγματα που μπορεί να μη γνωρίζεις για τα μέλη της Justice League

Είναι πολλοί και δε σε παίρνει. Αυτός είναι ο κανόνας για όποιον τα βάλει με τη Λεγεώνα, με ή άνευ Superman.

Μετά από πολλές ζυμώσεις και σκηνοθέτες (εκτός από τον Zack Snyder θα πάρει credit και ο Joss Whedon των 'Avengers' που κλήθηκε να κάνει το μοντάζ και τα reshoots), η 'Justice League' έρχεται επιτέλους στην οθόνη σου.

Παρακάτω θα βρεις κάποιες λεπτομέρειες που σου είναι χρήσιμες για την υπερομάδα, είτε γιατί μπορεί να σου είχαν ξεφύγει, είτε γιατί αυτή είναι η πρώτη σου ευκαιρία γνωριμίας με κάποιους απ' αυτούς.

Έχουμε και λέμε:

ΤΟ CREW

1. Με εμπνευστές τον σεναριογράφο Gardner Fox και τον σχεδιαστή Mike Czestochowski, η αρχική ενσάρκωση της θρυλικής Justice League – η Justice League of America – πήρε σάρκα και οστά πρώτη φορά το 1960 στις σελίδες του The Brave and the Bold #28.

2. Στα ‘60s, η Justice League μάθαινε τα νέα για τα εγκλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσει από το ταχυδρομείο και το ραδιόφωνο.

3. Ονομάστηκε Justice League γιατί το Justice Society που προυπήρχε ήδη από τη Golden Age των κόμικ με διαφορετικούς χαρακτήρες και θα ήταν δυνητικά ένα ιδανικό όνομα για την αναβίωση του brand, θεωρήθηκε πολύ κυριλέ. Σύμφωνα με τον εκδότη Julius Schwartz, “Το 'society' σημαίνει κάτι που βρίσκεις στην Park Avenue. Το 'league' είναι δυνατότερη λέξη και οι αναγνώστες θα την αναγνώριζαν από τις leagues του baseball”.

4. Πέρασαν 23 χρόνια μέχρι η ομάδα να αποκτήσει μη λευκό μέλος. Τελικά το 1984 μπήκαν στο παρεάκι ο μαύρος Vixen και ο Λατίνος Vibe. Ο δεύτερος είναι βασικός μέλος της ομάδας του νεότερου τηλεοπτικού Flash και τον υποδύεται ο Carlos Valdes.

ΒΑΤΜΑΝ

Λοιπόν. Ξέρεις σχεδόν τα πάντα για τον Batman, οπότε πάμε στο τεχνικό μέρος:

5. Δημιουργία των Bob Kane και Bill Finger, εμφανίστηκε πρώτη φορά στο τεύχος του Detective Comics #27, τον Μάιο του 1939, πριν ξεπηδήσει από τις σελίδες για να γίνει πολιτιστικό σημείο αναφοράς σε όλη την υδρόγειο.

6. Η τραγική προέλευση του πολέμου του Bruce Wayne ενάντια στο έγκλημα αποκαλύφθηκε αργότερα στις σελίδες του Detective Comics #33 (Νοέμβριος του 1939).

7. Ένα από τα σπουδαιότερα όπλα στο οπλοστάσιο του Batman, το Batmobile έχει κερδίσει τη φήμη του ως ο κορυφαίος κυνηγός στους δύσκολους δρόμους του Gotham. Τροφοδοτούμενο από ένα μοναδικό υβρίδιο πρότυπης στρατιωτικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας τεχνολογία, η μηχανή του Batman έχει υπολογιστεί ότι φτάνει σε ταχύτητες μέχρι και 330 χιλιομέτρων την ώρα. Οι εντυπωσιακές αμυντικές δυνατότητες του batmobile έχουν ενισχυθεί με προηγμένο μυστικό στρατιωτικό εξοπλισμό και συστήματα μη εντοπισμού και έξτρα προστασίας.

Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν:

- Δίδυμο πυροβόλο 50 χιλιοστών

- Εμπρόσθιο εκτοξευτή πυραύλων

- Οβιδοβόλο κανόνι

- Οπίσθιους εκτοξευτήρες πυραύλων

- Διαστάσεις: 6 μέτρα επί 3,35 μέτρα

- Βάρος: 3.855 κιλά

8. Το μεγαλύτερο όχημα στο οπλοστάσιο του Batman, το Flying Fox είναι ένα υβριδικό αεροσκάφος με τις δυνατότητες ενός βομβαρδιστικού και την ευελιξία ενός μαχητικού αεριωθούμενου. Φτάνοντας ταχύτητες σχεδόν 1609 χιλιομέτρων την ώρα, και ύψος επίθεσης ως και 15,24 χιλιομέτρων, έχει επίσης τη δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL). Το Flying Fox αποτελείται από τρία επίπεδα μεγάλης κλίμακας και μπορεί ακόμη και να μεταφέρει το νέο πιο μεγάλο Batmobile.

9. Το υβριδικό ηλεκτρικό Knightcrawler του Batman σχεδιάστηκε ειδικά για να κινείται σε στενά, σκοτεινά και απρόβλεπτα εδάφη και αποτελεί μέρος των πιο προηγμένων οχημάτων του στόλου του Batman. Με τις ικανότητές του ως τανκ, το Knightcrawler μπορεί να αντιμετωπίσει σχεδόν οποιαδήποτε μορφολογία εδάφους. Ωστόσο, όταν οι ερπύστριες του τανκ φτάνουν στα όριά τους, τα ανεξάρτητης λειτουργίας μηχανικά προσαρτήματα του επιτρέπουν να εκτελεί μανούβρες που αψηφούν τη βαρύτητα, όπως το σκαρφάλωμα και η κίνηση σε κάθετους τοίχους. Επιπλέον, το Knightcrawler είναι εξοπλισμένο με ένα πλήρες οπλοστάσιο αρμάτων – από έναν εμπρόσθιο εκτοξευτή πυραύλων ως και οπίσθιους εκτοξευτήρες πυραύλων και πολλά ακόμη.

WONDER WOMAN

10. Το 1915 ήταν η χρονιά που ο απόφοιτος του Χάρβαρντ ψυχολόγος, δικηγόρος, εφευρέτης, αρθρογράφος και ο δημιουργός της Wonder Woman, William Moulton Marston, ανέπτυξε το συστολικό τεστ για την πίεση του αίματος για να μπορέσει να ανιχνεύσει την αλήθεια ή το ψέμα, το οποίο αποτέλεσε την έμπνευση για το Λάσο της Αλήθειας της Diana και πρόγονο για τον μοντέρνο πολυγράφο ή τεστ ανίχνευσης ψεύδους.

11. Ο δημιουργός της ήταν σε πολυσυντροφική σχέση με τη σύζυγό του και τη μαθήτριά του, Olive Byrne. Η Byrne ήταν φεμινίστρια, ακτιβίστρια, και ανιψιά της σουφραζέτας Margaret Sanger που μαζί με τη μητέρα της Byrne, Ethel, άνοιξαν την πρώτη κλινική Planned Parenthood. Η Sanger και άλλες σουφραζέτες ήταν βασική έμπνευση του Marston για τη Wonder Woman.

12. Η Wonder Woman ήταν κατά κάποιον τρόπο απάντηση στις αντιδράσεις εναντίον των κόμικ που χαρακτήριζαν τον Superman υπερδύναμο φασίστα. Ο εκδότης του Superman, M.C. Gaines, ζήτησε από τον Marston να σώσει τα κόμικ με έναν νέο χαρακτήρα φιλικό στο κοινό και έτσι ο δεύτερος πρότεινε τη Wonder Woman γιατί “τα κόμικ χρειάζονται θηλυκό άγγιγμα”.

13. Το 1972, το πρώτο τεύχος του πλέον θρυλικού φεμινιστικού περιοδικού Ms., με αρχισυντάκτρια τη Gloria Steinem, κυκλοφόρησε στα περίπτερα με μια εντυπωσιακή Wonder Woman στο εξώφυλλο του, και με τίτλο “Η Wonder Woman για Πρόεδρος,” πυροδοτώντας την επιστροφή της ηρωίδας στις ανεξάρτητες ρίζες της, και την αναβίωση της για μια νέα γενιά fans.

14. Έχει τρέξει για Πρόεδρος της Αμερικής δύο φορές, μία στα κόμικ το 1943 και μία στο περιοδικό Ms. το 1972. Δεν κέρδισε καμία. Ίσως αν υπήρχε να κέρδιζε στις εκλογές του '16.

AQUAMAN

15. Ο Aquaman δημιουργήθηκε από τους Paul Norris και Mort Weisinger, και βούτηξε για πρώτη φορά στη δράση στις σελίδες του More Fun Comics #73 (Νοέμβριος του 1941).

16. Δε μιλάει στα ψάρια. Αυτό δεν περιγράφει ούτε στο ελάχιστο τις δυνάμεις του. Στην πραγματικότητα ελέγχει το μυαλό και τις σκέψεις όχι μόνο των ψαριών και γενικώς της θαλάσσιας πανίδας, αλλά και των ζώων της ξηράς που έχουν εξελιχθεί και προέρχονται από τους ωκεανούς.

17. Το όπλο του, η Τρίαινα, δημιουργεί δυναμικά πεδία άμυνας και επίθεσης, εκτοξεύει κεραυνούς από τις αιχμές της, ελέγχει το νερό και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσει τα καιρικά φαινόμενα.

18. Έχει πλακώσει τον Θάνατο στις μπουνιές. Όταν βρέθηκε στη μετά θάνατον ζωή και γνώρισε τον Άδη που του ζήτησε “να πληρώσει τον Χάροντα” για να τον περάσει απέναντι, ο Aquaman τον χτύπησε και του είπε να κρατήσει τα ρέστα.

19. Όταν θυσίασε το χέρι του για να σώσει θαλάσσια πλάσματα που θα έπεφταν θύματα της Χάρυβδης, το αντικατέστησε με τρίαινα. Γιατί μπορούσε.

THE FLASH

20. Όταν θα γνωρίσουμε τον Barry Allen στην ταινία, θα είναι ένας υπερβολικά δραστήριος φοιτητής ποινικού δικαίου στο Κολέγιο της Central City. Οι σπουδές του τού δίνουν την ελπίδα ότι μια μέρα θα καταφέρει να ελευθερώσει τον φυλακισμένο του πατέρα.

21. Ο Barry είναι ένας από τους ελάχιστους χαρακτήρες της DC που φόρεσαν την στολή του Flash από το ντεμπούτο του "Scarlet Speedster" στο Flash Comics #1 το 1940, δημιουργία των Gardner Fox και Harry Lambert.

22. Ο Flash δεν μασάει από τηλεπαθητικές επιθέσεις. Εκτός από το σώμα του, κινείται και το μυαλό του ασύλληπτα γρήγορα, οπότε οι αντίπαλοι που χρησιμοποιούν mind control πρέπει να βρίσκουν άλλους τρόπους για να τον αντιμετωπίζουν.

23. Είναι τόσο εμβληματικός που όταν πέθανε στα κόμικ (μην ανησυχείς για το σπόιλερ, κανείς ποτέ δεν πεθαίνει για πάντα στα κόμικ εκτός κι αν είναι ο θείος του Peter Parker), τιμήθηκε από τη Marvel. Το αντίπαλον δέος της DC έφτιαξε έναν χαρακτήρα ονόματι Buried Alien που, παρά την αμνησία του, θυμόταν ότι βρέθηκε σε ένα νέο σύμπαν (αυτό της Marvel) και αυτοπροσδιορίστηκε ως Fastforward.

24. Είναι ο γρηγορότερος, αλλά όχι ο ορίτζιναλ Flash. Ο πρώτος Flash ήταν ο Jay Garrick και έμενε σε διαφορετικό σύμπαν από αυτό του Allen. Ως πιστό fanboy όμως, όταν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο, o Barry διάλεξε τιμητικά αυτό του αγαπημένου του ήρωα.

CYBORG

25. Μισός άνθρωπος, μισός μηχανή, ο Victor Stone είναι πρώην εξέχων αθλητής στο Πανεπιστήμιο του Gotham. Μετά από ένα φρικτό ατύχημα που σχεδόν του κόστισε τη ζωή, σώθηκε όταν ο πατέρας του, ο επιστήμονας Silas Stone, χρησιμοποίησε εξωγήινη τεχνολογία για να αναδομήσει το σώμα του. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο Silas μετέτρεψε τον Βίκτορ σε ανθρώπινο υπολογιστή, βιολογικό με βιομηχατρονικά σωματικά μέλη. Με άλλα λόγια, σε cyborg.

26. Ο Cyborg δημιουργήθηκε το 1980 από τον σεναριογράφο Marv Wolfman και τον σχεδιαστή George Perez, και εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ένα ειδικό ένθετο στο DC Comics Presents #26 που παρουσίαζε τη δημοφιλή ομάδα υπερηρώων Teen Titans.

27. Βρέθηκε στην τηλεοπτική Justice League - συγκεκριμένα στο καρτούν ‘Super-Powers Team: Galactic Guardians’ του 1985 - 25 χρόνια πριν γίνει μέλος της Justice League των κόμικ. Μέχρι τότε ήταν βασικό μέλος των Teen Titans.

28. Μπορεί να αλληλεπιδράσει με όποια μορφή τεχνολογίας υπάρχει, εξάγοντας και εισάγοντας δεδομένα. Έχει και την πολύ ενδιαφέρουσα δύναμη της τεχνοπάθειας που του επιτρέπει να “ακούει” και να ελέγχει τεχνολογίες που συνδέονται με το Ίντερνετ, αλλά και τη δύναμη της τεχνομορφίας που τον βοηθά να ενσωματώνει πάνω του τεχνολογίες που επισκευάζουν τραύματά του ή του δίνουν νέες δυνατότητες.

29. Έχει παραπάνω από ένα σώματα. Γενικά ό,τι πρόβλημα και να προκύψει, το μυαλό του και τα μέλη του κορμιού του που έχουν διασωθεί μπορούν να μεταφέρονται σε άλλες cyborg σώματα.

30. Ως χαρακτήρας με μεγάλη ανασφάλεια για την εμφάνισή του, ο Cyborg και το ηρωικό του στάτους είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες και τεχνητά μέλη εντός (και εκτός) του σύμπαντος της DC που εμπνέονται από το θάρρος του και την απόδειξη ότι όποιες κι αν είναι οι δυσκολίες σου, μπορείς να τις προσπεράσεις και να αλλάξεις τον κόσμο.

