13 ταινίες που αξίζει να δεις τον Οκτώβρη

Όσο προσπαθείς να συνέλθεις από έναν πολύ τρομακτικό Σεπτέμβρη που έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων χάρη στο φαινόμενο του 'It', έρχεται ο Οκτώβρης να σημάνει έναρξη για την πορεία προς τα Όσκαρ.

Από arthouse μέχρι μπλοκμπάστερ σινεμά, αυτός ο μήνας έχει κυριολεκτικά κάτι απ' όλα.

BLADE RUNNER 2049

Η ταινία: Είναι δύσκολο να γράψεις με λίγα λόγια για οποιαδήποτε ταινία τόσο πυκνή όσο το ‘Blade Runner 2049’, γίνεται ακόμα δυσκολότερο όταν η ταινία γίνεται ένα τεράστιο σπόιλερ από το πρώτο της τέταρτο. Θα αρκεστούμε στην πίστη που πρέπει να έχεις στον στιβαρό Denis Villeneuve του ‘Arrival’, στον μάγο Roger Deakins που έφτιαξε το πιο επιβλητικό ‘Blade Runner’ σύμπαν που θα μπορούσες να φανταστείς, στην πολύ ουσιαστική συμβολή των πρωτεργατών Ridley Scott, Hampton Fatcher και Syd Mead, και φυσικά στο καστ που δένει με το περιβάλλον του (με την εξαίρεση ίσως του Jared Leto που είναι πια πολύ Jared Leto για να μη μας βγάλει από την ταινία).

Όσο για τη σύγκρισή του με το ορίτζιναλ, αυτή αισθάνομαι ότι θα είναι πολύ προσωπική υπόθεση για τον καθένα. Εδώ πάντως η αφήγηση του πρώτου φιλμ διευρύνεται σε επίπεδο ιδεών, worldbuilding και μυστηρίων. Μπορεί να μη μπορεί να σταθεί από μόνο του (δε θα μπορούσε άλλωστε), αλλά το ‘2049’ είναι μια εντυπωσιακή, μάλλον αυστηρά σινεματική δημιουργία που χρειάζεται το μέσο της για να επιδράσει ολοκληρωτικά. Μπορούμε να φανταστούμε κάμποσες υποψηφιότητες για την ταινία, αλλά το Όσκαρ Φωτογραφίας ανήκει στον Deakins.

Πρωταγωνιστούν: Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Mackenzie Davis.

Στη σκηνοθεσία: Denis Villenueve (‘Arrival’, ‘Sicario’, ‘Incendies’).

Κυκλοφορεί: 5 Οκτωβρίου

ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (UNA MUJER FANTASTICA)

Η ταινία: Σερβιτόρα το πρωί/τραγουδίστρια το βράδυ, η Marina είναι μια γυναίκα σε ευτυχισμένη σχέση μέχρι που χάνει τον σύντροφό της ξαφνικά από ανεύρυσμα. Αυτό από μόνο του θα βάραινε τον καθένα, η Marina όμως έχει να αντιμετωπίσει και την οικογένεια του εκλιπόντος που δεν την αφήνει να αντιμετωπίσει το πένθος της. Κρυπτική περιγραφή αλλά όσο πιο απροετοίμαστος μπεις στην αίθουσα τόσο το καλύτερο.

Το ‘Gloria’ είχε συνεπάρει το Διαγωνιστικό στις Κάννες τέσσερα χρόνια πριν. Τώρα ο Sebastián Lelio επιστρέφει με μια εκστατική, δυναμική, σουρεαλιστική, κατά τόπους σοκαριστική ταινία που κοιτάει με ευαισθησία το θέμα της σεξουαλικότητας, της μοναξιάς, του σθένους ψυχής, αποθεώνοντας πολύ δίκαια με την κάμερά του τη μαγνητική Daniela Vega στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πρωταγωνιστούν: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco.

Στη σκηνοθεσία: Sebastián Lelio (‘Gloria’, ‘The Sacred Family’)

Κυκλοφορεί: 5 Οκτωβρίου

Η ΛΙΑΚΑΔΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ (Un beau soleil intérieur)

Η ταινία: Μετά το αφιέρωμά της στις Νύχτες Πρεμιέρας όπου προβλήθηκαν όλες οι ταινίες της για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Claire Denis κέρδισε το ενδιαφέρον της ελληνικής διανομής με την πρώτη της κωμωδία. Το ‘Η Λιακάδα Μέσα Μου’ έχει Juliette Binoche, Gérard Depardieu και τη διάθεση να σπάσει πλάκα, αλλά η Denis, ακόμα και στο πιο χαλαρό Nancy Meyers mode της, παραείναι επαναστατική για να κάνει μια ρομαντική κομεντί σαν όλες τις άλλες.

Πρωταγωνιστούν: Juliette Binoche, Gérard Depardieu, Xavier Beauvois, Philippe Katerine.

Στη σκηνοθεσία: Claire Denis (‘Ερωτική Διαστροφή’, ‘Λευκή Υπεροχή’).

Κυκλοφορεί: 5 Οκτωβρίου

BLADE OF THE IMMORTAL

Η ταινία: Ένας καταραμένος, αθάνατος σαμουράι υπόσχεται να βοηθήσει ένα νεαρό κορίτσι να εκδικηθεί το θάνατο των γονιών της προκειμένου να αποκτήσει ξανά την ψυχή του. Swordplay, φαντασία και βία ακατάλληλη για ανηλίκους.

O Takashi Miike των 100 ταινιών μεταφέρει το ομώνυμο διάσημο manga στη μεγάλη οθόνη και του βάζει όσες μάχες είχαν όλες οι προηγούμενες samurai ταινίες του μαζί.

Πρωταγωνιστούν: Takuya Kimura, Hana Sugisaki, Sôta Fukushi.

Στη σκηνοθεσία: Takashi Miike (Ichi the Killer', 'Happiness of the Katakuris', 'Audition', '13 Assassins').

Κυκλοφορεί: 5 Οκτωβρίου

THE SNOWMAN

Η ταινία: Ο διάσημος ντετέκτιβ του Jo Nesbo, Harry Hole, μεταφέρεται για πρώτη φορά στον κινηματογράφο για να ερευνήσει μια υπόθεση που απαριθμεί πολλαπλά γυναικεία θύματα και έναν κατά συρροήν δολοφόνο που πρέπει να συλληφθεί. Η ταινία έχει την ασφάλεια του εκλεκτού καστ και της δημοφιλούς πηγής της, αλλά το κρυφό της χαρτί είναι ο Σουηδός Tomas Alfredson του ‘Let the Right One In’ στη σκηνοθεσία. Ιδανικός για την

Πρωταγωνιστούν: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Chloë Sevigny, Val Kilmer, J.K. Simmons, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones.

Στη σκηνοθεσία: Tomas Alfredson (‘Let the Right One In’, ‘Tinker Tailor Soldier Spy’)

Κυκλοφορεί: 12 Οκτωβρίου

LOVING VINCENT

Η ταινία: Το ‘Loving Vincent’ έχει κάτι που το έχουν ελάχιστες ταινίες στις μέρες μας. Είναι η πρώτη του είδους της. Το φιλμ είναι η πρώτη ζωγραφισμένη σε καμβά ταινία animation και φυσικά αν δεν αφορούσε τη ζωή και τον μυστηριώδη θάνατο του Vincent Van Gogh θα ήταν χαμένη ευκαιρία.

Πρωταγωνιστούν: Douglas Booth, Josh Burdett, Holly Earl, Chris O’Dowd, Helen McCrory, Aidan Turner, Saoirse Ronan.

Στη σκηνοθεσία: Dorota Kobiela (‘The Flying Machine’), Hugh Welchman (οσκαρικό ‘Peter & The Wolf’).

Κυκλοφορεί: 12 Οκτωβρίου

THE BATTLE OF THE SEXES

Η ταινία: Στις αρχές της σεξουαλικής επανάστασης και της αφύπνισης του γυναικείου κινήματος, ο αγώνας τένις μεταξύ της Νο.1 αθλήτριας Billie Jean King με τον πρώην πρωταθλητή Bobby Riggs είχε λανσαριστεί ως μια ‘Μάχη των Φύλων’ που έφτασε στα μάτια 90.000.000 θεατών. Οι δύο αθλητές θα έρθουν αντιμέτωποι εντός και εκτός του γηπέδου, αλλά θα είναι οι προσωπικοί τους δαίμονες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τελικά.

Βιογραφική dramedy με την Emma Stone στον πρώτο μετα-οσκαρικό ρόλο της, με θέμα που 44 χρόνια μετά τον μεγάλο αγώνα παραμένει της ίδιας βαρύτητας.

Πρωταγωνιστούν: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Alan Cumming, Sarah Silverman, Bill Pullman.

Στη σκηνοθεσία: Jonathan Dayton, Valerie Faris (‘Little Miss Sunshine’, ‘Ruby Sparks’).

Κυκλοφορεί: 12 Οκτωβρίου

THE FOREIGNER

Η ταινία: Ένας πατέρας χάνει την κόρη του σε ένα τρομοκρατικό χτύπημα και είναι αποφασισμένος να βρει τους υπαίτιους, παίζοντας τη γάτα με το ποντίκι με ένα μέλος της κυβέρνησης που φαίνεται να ξέρει πολλά. Στα 50 χρόνια καριέρας του ο Jackie Chan μας έχει δείξει ελάχιστες φορές τη σοβαρή πλευρά του (‘Crime Story’, ‘Shinjuku Incident’). Εδώ σκηνοθετήθηκε κιόλας από τον βετεράνο Martin Campbell που είδε κι έπαθε να συνέλθει μετά το φιάσκο του ‘Green Lantern’, αλλά δε θα ξεχάσουμε ούτε τις φανταχτερές του περιπέτειες, ούτε τη δουλειά του στην ‘80s τηλεόραση.

Πρωταγωνιστούν: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung.

Στη σκηνοθεσία: Martin Campbell (‘Casino Royale’, ‘GoldenEye’, ‘The Mask of Zorro’).

Κυκλοφορεί: 12 Οκτωβρίου

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (Toivon tuolla puolen)

Η ταινία: Μέχρι να φτάσει σε περισσότερες οθόνες, η Αργυρή Άρκτος του Βερολίνου πέρασε πρώτα από τις Νύχτες Πρεμιέρας. Εκεί είδαμε το πιο καυτό πολιτικό θέμα του καιρού μας, το προσφυγικό, να αντιμετωπίζεται με ανθρωπιά, χιούμορ και ανέλπιστη ευφορία.

Όταν ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου που αγαπά το πόκερ και ένας πρώην ταξιδιωτικός πράκτορας γίνονται φίλοι με μια ομάδα προσφύγων, οι ζωές τους θα αλλάξουν για πάντα.

Πρωταγωνιστούν: Ville Virtanen, Dome Karukoski, Kati Outinen.

Στη σκηνοθεσία: Aki Kaurismäki (‘The Man Without a Past’, ‘Το Λιμάνι της Χάβρης’).

Κυκλοφορεί: 12 Οκτωβρίου

ONLY THE BRAVE

Η ταινία: Περιπέτεια για την αληθινή ελίτ ομάδα πυροσβεστών Granite Mountain Hotshots που ρισκάρουν τη ζωή τους για να σώσουν ένα χωριό από μια φωτιά που θα κατέγραφε η αμερικανική ιστορία.

Το ‘Only the Brave’ μπορεί να μη μας τραβούσε την προσοχή - ακόμα και με το βαρβάτο καστ του - αλλά ο Joseph Kosinski μας έδωσε το ‘TRON: Legacy’ και το ‘Oblivion’ οπότε έχουμε κάθε λόγο να περιμένουμε και την τρίτη του ταινία.

Πρωταγωνιστούν: Taylor Kitsch, Jennifer Connelly, Jeff Bridges, Josh Brolin, Miles Teller.

Στη σκηνοθεσία: Joseph Kosinski (‘TRON: Legacy’, ‘Oblivion’).

Κυκλοφορεί: 19 Οκτωβρίου

MOTHER!

Η ταινία: Το ‘mother!’ έχει τη θέση του στη λίστα γιατί ταινίες που προκαλούν τόσο διχασμένες αντιδράσεις σίγουρα δεν είναι αδιάφορες ταινίες. Τίποτα δε μπορεί να σε προετοιμάσει για το τελευταίο μισάωρο του φιλμ. Ούτε η κριτική μας από τη Βενετία, ούτε η γενικότερη ύπαρξη του Aronofsky πίσω από την κάμερα. Ούτε καν τυχόν σπόιλερ που έχεις δει γύρω-τριγύρω. Καλή τύχη.

Πρωταγωνιστούν: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson, Domhnall Gleeson.

Στη σκηνοθεσία: Darren Aronofsky (‘Requiem for a Dream’, ‘Pi’, ‘The Fountain’, ‘Black Swan’).

Κυκλοφορεί: 19 Οκτωβρίου

ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ (Loveless / Nelyubov)

Η ταινία: Ένα ζευγάρι που περνά από διαδικασία διαζυγίου προσπαθεί να βρει τον γιο του που εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενός καυγά του. Ο Andrey Zvyagintsev του ‘Leviathan’ φτιάχνει ένα visual αριστοτέχνημα βουτηγμένο στις παθολογίες της ρωσικής κοινωνίας και σε εφιάλτες που θα σε στοιχειώσουν και αφού βγεις από την αίθουσα.

Πρωταγωνιστούν: Maryana Spivak, Yanina Hope, Aleksey Rozin.

Στη σκηνοθεσία: Andrey Zvyagintsev (‘Leviathan’, ‘Elena’, ‘The Return’).

Κυκλοφορεί: 19 Οκτωβρίου

TO ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η ταινία: Μετά την πολυβραβευμένη ‘Μικρά Αγγλία’, ο Παντελής Βούλγαρης επιστρέφει με ένα ακόμη ιστορικό δράμα με φόντο το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου και τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το διάστημα πριν την Πρωτομαγιά του '44. Την εκτέλεση 200 αγωνιστών από τους Γερμανούς κατακτητές στην Καισαριανή ως αντίποινα για τη δράση της ελληνικής αντίστασης.

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Αντρέ Χένικε, Μελία Κρίλινγκ

Στη σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης (‘Μικρά Αγγλία’, ‘Νύφες’, ‘Ψυχή Βαθιά’, ‘Πέτρινα Χρόνια’, ‘Η Φανέλα με το 9’).

Κυκλοφορεί: 26 Οκτωβρίου