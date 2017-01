Οι 15 καλύτερες ταινίες του Ben Affleck

Η ορίτζιναλ μορφή αυτής της λίστας είχε προγραμματιστεί να έχει καλύτερους ρόλους του Ben Affleck και όχι ταινίες, αλλά όταν τα βάλαμε κάτω διαπιστώσαμε ότι έχει μια τάση, στις ταινίες που φτιάχνει ο ίδιος να κάνει καστ τον εαυτό του ως τον πιο ξενερωτούλη από τους χαρακτήρες. Οπότε θα έχαναν προβάδισμα πολλές από τις ταινιάρες του και δε μπορούσαμε να το επιτρέψουμε. Μοναδική θυσία στην αλλαγή πλεύσης είναι ο ρόλος του στο 'Accountant' που, ανεξάρτητα του μπερδεμένου σεναρίου, θα μπορούσε να βρίσκεται ψηλά σε μία λίστα χαρακτήρων. Συμβαίνουν αυτά όμως, τι να γίνει.

Δες πώς τα πήγαμε παρακάτω και φτιάξε το δικό σου ranking στα σχόλια.

15. Hollywoodland

Αν αυτή ήταν καθαρά μια λίστα με τις ερμηνείες του Affleck, τότε το ‘Hollywoodland’ θα βρισκόταν μάλλον στην 1η θέση. Πριν τον Batman, ο Affleck είχε υποδυθεί και τον Superman. Ή μάλλον τον άνθρωπο που έπαιξε τον Superman στην τηλεόραση. Ο George Reeves είναι μια τραγική φιγούρα της βιομηχανίας που στα χαρτιά έχασε τη ζωή του λόγω αυτοκτονίας, αλλά οι εικασίες για τον θάνατό του από το πληρωμένο χέρι του παραγωγού Eddie Mannix γιατί διατηρούσε σχέση με τη σύζυγό του, δίνουν και παίρνουν ακόμα. Το ‘Hollywoodland’ έχει για μελανό σημείο τον άχαρο ρόλο του Adrian Brody που καταβροχθίζει παραπάνω από το μισό screentime της ταινίας, διαφορετικά θα μπορούσε να είχε βρεθεί και ψηλότερα.

14. Boiler Room

Πριν την παγκόσμια κρίση και τα ‘Margin Call’ ή ‘Big Short’ που γέννησε, μάθαμε πόσο αδίστακτοι μπορούν να γίνουν κάποιοι χαρτογιακάδες για να γεμίσουν τις τσέπες τους από το ‘Boiler Room’. Η ταινία έχει από Affleck να τιμά επάξια τη διάσημη σκηνή του Alec Baldwin στο ‘Glengarry Glen Ross’, μέχρι Vin Diesel να κλείνει τη συμφωνία της ζωής του.

13. State of Play

Πολιτικό θρίλερ που δεν έκανε πολλά πράγματα στο αμερικανικό box office, αλλά παγκοσμίως στάθηκε στο ύψος του. Πλέον έχει - άδικα - ξεχαστεί και λέμε άδικα, γιατί μπορεί να περιορίζεται σε σχέση με τη εκπληκτική ομώνυμη σειρά 6 επεισοδίων του BBC, αλλά έχει έξυπνο σενάριο, στακάτη σκηνοθεσία, την επιστροφή σε φόρμα του Russell Crowe και το υπόλοιπο καστ (Ben Affleck, Rachel McAdams, Helen Mirren, Robin Wright, Jason Bateman, Jeff Daniels) να βάζει τα δυνατά του.

12. Armageddon

Δε θα θεωρηθεί ποτέ Καλή Ταινία και ίσως και να μην είναι, αλλά συγνώμη, τινάζαμε γροθιές στον αέρα με γεωτρήσεις, κλαίγαμε με χέρι Liv Tyler στην οθόνη, στηρίζαμε το ξενέρωτο πλην όμως γοητευτικά αθώο ρομάντσο, πονούσαμε με Bruce Willis και ακόμα ουρλιάζουμε ακόμα το ‘I Don’t Want to Miss a Thing’, οπότε για σας παρακαλούμε πολύ.

11. Going All The Way

Υποτιμημένη coming of age ταινία για την επιστροφή δύο βετεράνων του πολέμου της Κορέας στα πάτρια, που μπορεί να ακολουθεί την πεπατημένη σε πολλά σημεία, αλλά ξεχωρίζει για τις ερμηνείες και τους χαρακτήρες της. Αντίθετα με τους υπέρμετρα σοφούς και μικρομέγαλους αντίστοιχους χαρακτήρες που θα βρεις αλλού, στο ‘Going All the Way’ οι πρωταγωνιστές μοιάζουν αληθινοί.

10. Dogma

Ο,τινανισμός done right, το ‘Dogma’ του Kevin Smith για δύο έκπτωτους αγγέλους που τριγυρίζουν στο New Jersey ψάχνοντας να βρουν τον τρόπο να τα βρουν με τον Θεό που υποδύεται η Alanis Morissette, μπορεί να μην είναι από τις τόσο-κακές-που-είναι-καλές ταινίες, αλλά είναι ξεκάθαρα ένα απολαυστικό χάος. Εκτός από Affleck έχουμε τον Matt Damon, τον Chris Rock ως μαθητή που ξέχασε η Ιστορία γιατί ήταν μαύρος και την ελπίδα του κόσμου να κρέμεται από τη Linda Fiorentino που δουλεύει σε κλινική για εκτρώσεις.

9. Shakespeare in Love

Το ‘Shakespeare in Love’ θα είναι για πάντα η ταινία που κέρδισε όταν είχε απέναντι το ‘Saving Private Ryan’ (για μας το ‘Thin Red Line’, αλλά αυτή είναι διαφορετική συζήτηση), αλλά και η απόδειξη για όσους έχουν γνωρίσει μονάχα την πιο πρόσφατη αφοπλισμένη βερσιόν του, ότι ο μεγαλοπαραγωγός Harvey Weinstein ήταν κάποτε η απόλυτη καρατέκα της βιομηχανίας. Παρ’ όλα αυτά, το ‘Shakespeare in Love’ είναι μια μικρή ταινία, άρτια και γλυκύτατη, και ο Affleck ειρωνεύεται με πολύ κέφι τους μεγαλοπιασμένους συναδέλφους του στην πραγματική ζωή, ως φαντασμένη σταρούμπα Ned Allyn.

8. Changing Lanes

Καμιά φορά την ξεχνάμε κι εμείς οι ίδιοι που την προτείνουμε σε φίλους για μικρό διαμαντάκι, αλλά το ‘Changing Lanes’ είναι ένα παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, που όχι μόνο ξέρει να εναλλάσσει τους ρόλους αυτούς μεταξύ του Ben Affleck και του Samuel L. Jackson που πρωταγωνιστούν, αλλά τους επιτρέπει και να την κρατούν προσγειωμένη ακόμα κι όταν φλερτάρει με extreme καταστάσεις. Αν δεν είχε κι ένα μέτριο τέλος, θα τη συνιστούσαμε χωρίς καμία επιφύλαξη. (Βασικά και τώρα αυτό κάνουμε).

7. Chasing Amy

Από τις πολλές συνεργασίες του Affleck με το φιλαράκι του, Kevin Smith, το ‘Chasing Amy’ παραμένει η καλύτερη. Ακόμα και οι καλές ταινίες του Smith μοιάζουν πολλές φορές με ένα μακροσκελές inside joke που συχνά στερεί την ευκαιρία στους χαρακτήρες του να αναπνεύσουν, αλλά εδώ αναπτύσσονται παρέα με τον χαρακτηριστικό γεμάτο αναφορές στην ποπ κουλτούρα διάλογό του Smith, χωρίς να υπάρχουν απλά για να τον υπηρετούν. Επίσης είναι από τις ελάχιστες φορές που ο Affleck πείθει ως στο-περίπου romantic lead.

6. The Town

Το ‘The Town’ δεν ήταν το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Affleck, ήταν η πρώτη του όμως ταινία που είχε καθήκοντα σκηνοθεσίας, σεναρίου και πρωταγωνιστή μαζί. Ο ρόλος του de facto αρχηγού της συμμορίας, Doug, που κράτησε για τον εαυτό του σίγουρα δεν ήταν από τους πιο συναρπαστικούς της ιστορίας, αλλά κρατώντας τη στάση της ήρεμης δύναμης, έδωσε την ευκαιρία στον Jeremy Renner να κλέψει την παράσταση και να μπει στα κιτάπια όλων των casting directors του Χόλιγουντ.

5. Argo

“Argo fuck yourself”. Θα μπορούσε να μπει στη λίστα και μόνο γι’ αυτό. Ή γιατί το έστεψε η Ακαδημία την καλύτερη ταινία για το 2012. Τελικά μπαίνει γιατί ο Affleck, μπορεί να άλλαξε τα φώτα στα πραγματικά γεγονότα που δραματοποίησε η ταινία (και σίγουρα θα μπορούσαμε να ζήσουμε και με λιγότερη ισλαμοφοβία), αλλά όλες οι αλλαγές που έκανε συντέλεσαν σε ένα αποτέλεσμα που μας έκοψε την ανάσα από την αγωνία και, όπως συμβαίνει με όλα τα μερακλίδικα κατασκοπευτικά θρίλερ, δεν έχασε στιγμή το νεύρο και το χιούμορ του. Η απουσία υποψηφιότητας του Affleck στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας θα μείνει για πάντα ανάμεσα στα μεγαλύτερα diss της βιομηχανίας.

4. Gone Girl

“Κάνεις κάστινγκ στις ταινίες σου βάσει νευραλγικών σκηνών. Στο ‘Gone Girl’ υπάρχει ένα χαμόγελο που δίνει ο πρωταγωνιστής στον τοπικό Τύπο όταν του ζητούν να σταθεί δίπλα στην αφίσα της χαμένης του συζύγου. Έψαξα στο Google και βρήκα 50 περίπου φωτογραφίες με τον Affleck να έχει ένα τέτοιο χαμόγελο σε δημόσιες εμφανίσεις. Τις κοιτάς και ξέρεις ότι προσπαθεί να κάνει τους άλλους να νιώσουν άνετα τη στιγμή εκείνη, αλλά κάνοντάς το βάζει τον εαυτό του σε μια ευάλωτη θέση που αφήνει τον κόσμο να έχει άλλες εντυπώσεις γι’ αυτόν” - David Fincher

Ένα πραγματικά τέλειο κάστινγκ για τον golden boy χαρακτήρα του Nick Dunne, σε μια απολαυστική ταινία που παίζει το καλύτερο παιχνίδι και εναντίον του και εναντίον του κοινού που δεν ήξερε πού έμπλεκε όταν έμπαινε στην αίθουσα.

3. Dazed and Confused

Το ντεμπούτο του Richard Linklater δε χρειάζεται να έχεις ζήσει στα ‘70s για να το εκτιμήσεις, ούτε να έχεις απαραίτητα αυτήν την παράξενη νοσταλγία που νιώθουμε οι άνθρωποι για πράγματα που δε βιώσαμε ποτέ. Αρκεί να έχεις πάει Λύκειο και το ‘χεις. Όταν ο Affleck ζει την ‘Carrie’ στιγμή του ως ο μ*λ*κ*ς του σχολείου που επιτέλους βρίσκει τον δάσκαλό του, γελάσαμε πολύ και γελάμε ακόμα.

2. Gone Baby Gone

Νεο-νουάρ δράμα και πρώτη σκηνοθετική δουλειά του Aflleck που έπεισε τον κόσμο - και κυρίως τη βιομηχανία - ότι είχε μπει στη μετα-’Gigli’ εποχή του. Ο ίδιος ο Affleck δε βρίσκεται μπροστά από την οθόνη, αλλά βγάζει πολύ καλές ερμηνείες από το εξαιρετικό του καστ (Casey Affleck, Morgan Freeman, Amy Ryan, Ed Harris) και χαρίζει μια υποψηφιότητα Β΄ Γυναικείου στη Ryan. Πέντε ταινίες με την υπογραφή του μετά, φλερτάρει ακόμα με την 1η θεση.

1. Good Will Hunting

Όταν είχαμε συμπεριλάβει το ‘Good Will Hunting’ στις ιδανικές φθινοπωρινές ταινίες, είχαμε δηλώσει ότι θα το αναφέρουμε με όποια αφορμή μπορούμε. Τόσο πολύ το αγαπάμε. Ευτυχώς εδώ δε χρειάζεται να το καταχωνιάσουμε με το ζόρι, αφού είναι μία από τις καλύτερες - για πολλούς η καλύτερη - ταινία του Ben Affleck.

Ο Affleck και ο Matt Damon έγραψαν μια εκπληκτική ταινία που άντεξε στον χρόνο, κέρδισε το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου, και χάρισε, έστω και με καθυστέρηση, ένα Όσκαρ και στον μεγάλο Robin Williams. Ο ίδιος ο Affleck, αντίθετα με τα τελευταία χρόνια που συνηθίζει να παίρνει τα πρωταγωνιστικά σκήπτρα στις ταινίες που φτιάχνει με τα χεράκια του, έχει τον τριτοτέταρτο ρόλο του κολλητού που σπρώχνει τον Will να κυνηγήσει μια ζωή διαφορετική από αυτήν που του φυλάει η Βοστόνη.

Και μπορεί να τρώει ακόμα κράξιμο για την κακή προφορά του Chuckie, αλλά κατάφερε να μπολιάσει την απλότητα του ρόλου του με μια συνειδητή απογοήτευση για τον κόσμο και τις ελάχιστες ευκαιρίες που δίνει σε ανθρώπους σαν κι αυτόν.