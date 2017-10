O Mark Ruffallo έκανε καταλάθος livestream το 'Thor:Ragnarok'

Ο Mark Ruffalo, γνωστός και αγαπημένος μας ως Hulk, βρέθηκε την Τρίτη στην πρεμιέρα του ‘Thor:Ragnarok’ στο Λος Άντζελες.

Να θυμίσουμε εδώ ότι βρισκόμαστε δύο εβδομάδες πριν την επίσημη έξοδό του στις αίθουσες.

Άρχισε λοιπόν να κάνει live streaming το χειροκρότημα του κοινού στο Instagram, λίγο πριν αρχίσει η ταινία.

Ξέχασε να το κλείσει, έβαλε το κινητό στην τσέπη του και για τα πρώτα δέκα λεπτά της συνέβαινε αυτό.

Φυσικά δεν κατάφερε να αποκαλύψει και πολλά. Ποια ταινία, ειδικά υπερηρωική, αποκαλύπτει πολλά στα πρώτα δέκα λεπτά και δη αν δεν έχεις και εικόνα;

Επίσης το πήρε και πολύ χαλαρά. Αυτή είναι η φάτσα του όταν το συνειδητοποιεί.

mark ruffalo realizing he forgot to turn off the livestream and accidentally leaked the first 10 min of thor ragnarok audio IM DEAD KSHSKS pic.twitter.com/xREI2yXXQM