Το ‘Thor: Ragnarok’ σου έχει μια έκπληξη που δεν περιμένεις

Η έξοδος του ‘Thor: Ragnarok’ πλησιάζει και ήδη μας είναι γνωστό ότι ο Thor, ο Hulk, η Valkyrie και ο Loki θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μία αλά 'Guardians of the Galaxy' περιπέτεια για να νικήσουν την Hela, τη "χειρότερη αντιηρωίδα" που έχει δημιουργήσει ποτέ η Marvel όπως έχει πλασαριστεί.

Από το τρέιλερ καταλάβαμε ότι το νέο Thor θα είναι πιο κωμικό από ποτέ και γνωρίζοντας τη δουλειά του σκηνοθέτη του, Taika Waititi, που έχει σκηνοθετήσει το 'What We Do in the Shadows', κάποια επεισόδια του 'Flight of the Conchords' και του 'Inbetweeners' -έχοντας γράψει κιόλας για τα δύο πρώτα- έχουμε να περιμένουμε μόνο καλά πράγματα.

Ας θυμηθούμε πρώτα το τρέιλερ.

Και τώρα ας περάσουμε στο προκείμενο. Το τελευταίο νέο που κατεύθασε στο άντρο του PopCode είναι ότι το 'Ragnarok' θα έχει ένα πολύ ωραίο cameo. Αν δε θες το παραμικρό πιθανό spoiler, ώρα να αποχωρήσεις.

O Matt Damon θα παίξει τον Loki. Δηλαδή δεν θα παίξει ακριβώς τον Loki, αλλά θα παίξει έναν ηθοποιό που παίζει τον Loki σε ένα θεατρικό μέσα στην ίδια την ταινία. Μπερδευτήκατε; Ας τα πάρουμε από την αρχή.

Στο επερχόμενο ‘Thor: Ragnarok’ λέγεται πως υπάρχει μια σκηνή στο Asgard στην οποία ένας θίασος Ασγκαρντιανών ανεβάζει ένα θεατρικό που αφηγείται όλη την ιστορία του ‘Thor 1’. Σε αυτό λοιπόν το θεατρικό ο Matt Damon παίζει τον Ασγκαρντιανό ηθοποιό που υποδύεται τον Loki.

Αυτή η τακτική του θεάτρου μέσα στο θέατρο (στην ταινία στην προκειμένη περίπτωση) υπάρχει τουλάχιστον από την εποχή του Σαίξπηρ και συγκεκριμένα στον ‘Άμλετ’, που ένας θίασος με καθοδήγηση του Άμλετ παίζει στο θέατρο την δολοφονία του πατέρα του.

Η άλλη -παρατραβηγμένη θα λέγαμε- υπόθεση που γεννάται είναι αν ο ρόλος του Matt Damon ως ηθοποιός που παίζει τον Loki θα μπορούσε σε μελλοντικά ‘Thor’ να πάει πιο πέρα, στα μονοπάτια του Ben Kingsley. Στο ‘Iron Man 3’ ο Ben Kingsley έπαιξε έναν ξεπεσμένο, ναρκομανή ηθοποιό, που προσλήφθηκε για να υποδυθεί τον ‘Mandarin’ σε προπαγανδιστικά βίντεο, μέχρι που τον ανακάλυψε και τον έστειλε φυλακή ο Tony Stark.

Αν αληθεύει η φήμη θα είναι σίγουρα μια σκηνή που θα μείνει για πάντα στην ποπ ιστορία. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε τα τέλη του Οκτωβρίου, που θα βγει η ταινία στις αίθουσες για να το επιβεβαιώσουμε.

Σε άλλα Thor νέα, ο Andy Park, σχεδιαστής της Marvel, δημοσίευσε σήμερα στο twitter του το εξώφυλλο που σχεδίασε για το επερχόμενο κόμικ 'Thor:Ragnarok'.

Here's the FULL cover I illustrated for the Art of Thor:Ragnarok book coming soon! What a pleasure it was to do this! #ThorRagnarok pic.twitter.com/YQVaJjPTzr — Andy Park (@andyparkart) 27 Σεπτεμβρίου 2017