Όλες οι νέες ταινίες στις αίθουσες: Το έπος του Μαύρου Πύργου επιτέλους στη μεγάλη οθόνη

Σε ένα βολικό ποστ, όλες οι νέες κυκλοφορίες στα σινεμά για να ξέρεις τι να πας να δεις το ερχόμενο ΠΣΚ. Συν μία επιλογή, κάθε βδομάδα, ταινίας που συνεχίζεται και δεν πρέπει να χάσεις.

***

Ο Μαύρος Πύργος (The Dark Tower)

Τα ονόματα: Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick, Jackie Earle Haley, Abbey Lee, Nicholas Hamilton.

Η ταινία: Το μεγαλύτερο έπος του Stephen King έρχεται μετά από μια δεκαετία καθυστερήσεων, σε μια χρονιά που οι μεταφορές του Stephen King είναι στα κόκκινα σε σινεμά και τηλεόραση ('The Dark Tower', 'It', 'Mr. Mercedes', 'The Mist').

Στα Ίχνη του Ανέμου (Wind River)

Τα ονόματα: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Julia Jones, Jon Bernthal.

Η ταινία: Μία πράκτορας του FBI πρέπει να εξιχνιάσει ένα έγκλημα σε μια απομονωμένη ινδιάνικη περιοχή. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα συνεργαστεί με έναν ντόπιο βετεράνο κυνηγό που έχει δεσμούς με την τοπική κοινότητα και βεβαρυμένο παρελθόν. Το 'Wind River' έρχεται από τον σεναριογράφο των 'Sicario' και 'Hell or High Water', με πολύ καλές περγαμηνές από το Sundance Festival.

Σουζάνα με σκοτώνεις (Me estás matando Susana)

Τα ονόματα: Gael García Bernal, Verónica Echegui, Ashley Hinshaw.

Η ταινία: Ο Ελίχιο ξυπνάει ένα πρωί και ανακαλύπτει πως η σύζυγος του Σουζάνα τον παράτησε. Η βεβαιότητα του πως τα πράγματα μεταξύ τους ήταν τέλεια, καταρρέει όσο αρχίζει να μιλάει με οποιονδήποτε μπορεί να έχει πληροφορίες για το πού μπορεί να βρίσκεται. Μερικούς μήνες μετά, ο Ελίχιο μαθαίνει ότι η Σουζάνα παρακολουθεί ένα εργαστήριο σεναρίου στην Iowa. Αποφασίζει τότε να πουλήσει το αυτοκίνητο του, να αφήσει πίσω του το Μεξικό, και να πάει να την βρει.

Το Στέμμα των Ινδιών (Viceroy's House)

Τα ονόματα: Gillian Anderson, Hugh Bonneville, Michael Gambon, Huma Qureshi.

Η ταινία: 1947. Ο Λόρδος Mountbatten είναι ο τελευταίος Αντιβασιλέας της Ινδίας. Αποστολή του να παραδώσει την Ινδία πίσω στον λαό της. Τους έξι τελευταίους μήνες της αγγλικής κυριαρχίας, στην οικία του Αντιβασιλέα συνυπάρχουν οι βρετανοί αποικιοκράτες με το υπηρετικό προσωπικό που απαρτίζεται από 5.000 ινδουιστές, μουσουλμάνους και σιχ. Οι φιλονικίες για το μέλλον της χώρας εξαπλώνονται σε όλα τα μέτωπα του σπιτιού..

Αν το έχασες, παίζεται ακόμα:

Έρωτας μετ' εμποδίων (The Big Sick)

Τα ονόματα: Kumail Nanjani, Zoe Kazan, Holly Hunter.

Η ταινία: O Κιουμέλ είναι ένας ανερχόμενος κωμικός γεννημένος στο Πακιστάν, γνωρίζει την φοιτήτρια Έμιλι σε μία από τις stand-up comedy παραστάσεις του. Ενώ η γνωριμία τους ξεκινάει σαν one night stand, εξελίσσεται σύντομα σε μία όμορφη σχέση. Όσο σοβαρεύει η κατάσταση τόσο μπερδεύονται οι ζωές και των δύο, και κυρίως του Κιουμέλ που δυσκολεύεται να αποκαλύψει στους παραδοσιακούς μουσουλμάνους γονείς του ότι είναι ερωτευμένος με μία Αμερικανίδα. Μπορεί ο έρωτας να ξεπεράσει τις διαφορές; Το 'The Big Sick' ήταν μία από τις ακριβότερες αγορές στο Sundance Festival, με πολλά στούντιο να σφάζονται στην ποδιά του και τελικό νικητή το Amazon.

Παίζουν επίσης:

ΙΡΙΣ (In The Shadow Of Iris). Ο πλούσιος και ισχυρός τραπεζίτης Αντουάν Ντοριό (Jalil Lespert) τρώει σε ένα πολυτελές εστιατόριο μαζί με την όμορφη γυναίκα του, Ίρις (Charlotte Le Bon), η οποία εξαφανίζεται μυστηριωδώς, ενώ εκείνος πληρώνει τον λογαριασμό. Του ζητείται ένα τεράστιο ποσό για λύτρα και υπό την παρακολούθηση της αστυνομικού ντετέκτιβ Ναταλί Βεσσέρ (Camille Cottin), ξεκινά να αφήσει τα χρήματα σε έναν απόμερο σταθμό τρένου, όπως του έχει ζητηθεί. Όμως η Ίρις δεν είναι εκεί.

Σε Απόσταση Ασφαλείας (Security). Το μόνο που ήθελε ο Έντι Ντίκον (Antonio Banderas) ήταν μία ήσυχη δουλειά, χωρίς άγχος. Διάλεξε, όμως, το λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή. Όταν ένα δεκάχρονο κορίτσι θα ζητήσει απεγνωσμένα τη βοήθειά του, εκείνος θα κάνει τα πάντα για να τη σώσει.