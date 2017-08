To 'Donnie Darko' θα παγώσει ξανά τον χρόνο στις Νύχτες Πρεμιέρας

Το μεταμεσονύκτιο πρόγραμμα των Νυχτών Πρεμιέρας - ή After Hours όπως λέγεται από πέρσι - συνεχίζει το δυνατό σερί του στο Φεστιβάλ με ένα blast from the past που ξεκίνησε τον γύρο του θριάμβου του από τον Φλεβάρη στην Αμερική και φτάνει αισίως και στην Αθήνα.

Μετά τις ανακοινώσεις των ‘Bushwick’ και ‘Double Date’, οι 23ες Νύχτες Πρεμιέρας θα φιλοξενήσουν το πυρετώδες όνειρο που μας έδωσε η ανατολή του 21ου αιώνα. Το ‘Donnie Darko’ του Richard Kelly επιστρέφει ανανεωμένο για τις αίθουσες σε ένα special screening ανάλυσης 4K. Ή μάλλον όχι ακριβώς.

Η “μεταμεσονύκτια ταινία για weirdos” όπως ονομάστηκε όταν μπήκε στο πάνθεον ταινιών όπως το ‘Rocky Horror’, το ‘Night of the Living Dead’ και το ‘Pink Flamingos’, ταινίες που απέκτησαν μια δεύτερη ευκαιρία για την επιτυχία μέσα από μεταμεσονύκτιες προβολές, βάζει μεν τα καλά του για μια ακόμη γύρα στη μεγάλη οθόνη 15 χρόνια μετά την πρεμιέρα της στο Sundance, αλλά στην πραγματικότητα απλά επιστρέφει στις ρίζες του.

Το γεμάτο pop αναφορές, θέσεις και διαθέσεις φιλμ έκανε θόρυβο στο πρώτο του φεστιβάλ, αλλά αυτό δε μεταφράστηκε σε επιτυχία όταν πήγε στις αίθουσες. Αυτή ήρθε δυο χρόνια μετά μέσα απ’ τα ράφια του video club και συνεχίζει μέχρι σήμερα σε blog, κόμικ, εναλλακτικά cuts και όσα μέσα προσπαθούν να εξηγήσουν (ή και να περιπλέξουν) τη γοητευτική του παραφιλολογία, μετατρέποντάς το σε τεράστιο cult χιτ. Όπως λέει, λοιπόν, ο Kelly για την επανακυκλοφορία της ταινίας του, ήταν τόσο λίγοι αυτοί που την είδαν στα σινεμά όταν βγήκε, “που τώρα είναι σαν πρώτη φορά κατά κάποιον τρόπο”.

Όλα τα παραπάνω είναι λόγοι για να αφήσεις ξανά (ή και για πρώτη φορά) το ‘Donnie Darko’ να παγώσει τον χρόνο στο ξημέρωμα της 30ης Οκτωβρίου 1988, αλλά εμείς σου έχουμε ένα ακόμη επιχείρημα.

Ο Jake Gyllenhaal είπε πρόπερσι στο SXSW Film Festival ότι αν θέλουμε να ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του πρέπει να δούμε αυτή την ταινία. Επειδή είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε πει κάποτε στο Esquire ότι τα ανθρώπινα σώματα μάλλον ελέγχονται από το φεγγάρι, δες το σαν ένα challenge.

Τι σκέφτεται ο Jake; Πώς λειτουργεί ο χωροχρόνος για τον Jake; Τι σχέση έχει με παράφρονες λαγούς ο Jake;

Εσύ αποφασίζεις.

*Οι 23ες Νύχτες Πρεμιέρας θα τρέξουν φέτος 20 Σεπτεμβρίου ως 1 Οκτωβρίου. Το PopCode θα είναι ο χορηγός βραβείο κοινού του φετινού Φεστιβάλ. Περισσότερα στο επίσημο σάιτ της διοργάνωσης.