Προβλέπουμε όλα τα τεχνικά Όσκαρ

Οι τεχνικές κατηγορίες είναι πάντα οι ριγμένες των βραβείων, παρότι η γλώσσα κάθε ταινίας καθορίζεται απόλυτα από όλες τις ειδικότητες που συμβάλλουν στο τελικό αποτέλεσμα.

Χωρίς την εκπληκτική του φωτογραφία το 'Moonlight' δε θα είχε καταφέρει την πολύ πετυχημένη αντίθεση της εσωτερικής ζωής των ηρώων του με το ζωντανό τους περιβάλλον, χωρίς το μοντάζ και τα ηχητικά του εφέ το 'Hacksaw Ridge' δε θα είχε στήσει το πιο ρεαλιστικό πεδίο μάχης της χρονιάς, χωρίς το μακιγιάζ ο κόσμος του 'Star Trek Beyond' θα έχανε την πολυπολιτισμικότητα που έκανε το ορίτζιναλ 'Star Trek' αυτό που είναι σήμερα, χωρίς τα οπτικά εφέ το 'Jungle Book' δε θα είχε καταφέρει να μας βάλει στην καρδιά της ζούγκλας , και χωρίς τα σκηνικά και τα κουστούμια του το 'La La Land' δε θα είχε αναβιώσει το Old Hollywood.

Καλύτερη Φωτογραφία

La La Land

Moonlight

Arrival

Silence

Lion

La La Land: Οι ψηφοφόροι δε θα αντισταθούν στη φωτογραφία που παρουσιάζει την πόλη τους τόσο ονειρική. - Ιωσηφίνα

La La Land: Ένός λεπτού σιγή για τη μοναδική υποψηφιότητα του σπουδαίου 'Silence' και ενός λεπτού θαυμασμό για μια από τις καλύτερες κατηγορίες των φετινών Όσκαρ, όλοι οι υποψήφιοι είναι φανταστικοί. Όπως πάντως έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια με το αδιάκοπο σερί του Emmanuel Lubezki, η συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται όλο και περισσότερο ένας μέρος στο οποίο η Ακαδημία ξεδίνει επιβραβεύοντας το τεχνικό εντυπωσιασμό παρά την οποιαδήποτε άλλη αρετή, οπότε ένας λόγος παραπάνω για το 'La La Land', που πιθανώς να κέρδιζε ακόμα και χωρίς η ταινία να πήγαινε για 11 Όσκαρ. -Θοδωρής

Καλύτερο Μοντάζ

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Moonlight

La La Land

La La Land: Σε μια χρονιά χωρίς 'La La Land' η κατηγορία θα ήταν του 'Arrival' ή του 'Hacksaw Ridge' - Ιωσηφίνα

La La Land: Ισχύει ακόμα αυτό που λέγαμε κάποτε πως η κατηγορία αυτή πάει χέρι-χέρι με την Καλύτερη Ταινία; Ενιγουέι, σε αυτή την κατηγορία πάντως οι πάντες θα ήταν καλύτεροι νικητές από το 'La La Land', κρίμα. -Θοδωρής

Καλύτερα Σκηνικά

La La Land

Arrival

Hail, Caesar!

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Passengers

La La Land: Πολύ θα ήθελα να κάνει ένα ξεγυρισμένο upset το 'Arrival', αλλά δεν το βλέπω. - Ιωσηφίνα

La La Land: Η Ιωσηφίνα έβαλε τον τίτλο και την εισαγωγή σε αυτό το κείμενο και έχω ήδη αρχίσει να απορώ γιατί δεν το ονόμασε "Προβλέπουμε όλα τα Όσκαρ του 'La La Land'." Δεν αποκλείεται να κάνει την ανατροπή εδώ το 'Fantastic Beasts' πάντως. Κακώς βέβαια για μένα, γιατί η Νέα Υόρκη εκείνης της ταινίας ήταν σαν πλαστική, αλλά ποιος ξέρει. -Θοδωρής

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

La La Land

Moonlight

Lion

Passengers

Jackie

La La Land: Εντάξει, αν δεν έπαιρνε το συγκεκριμένο Όσκαρ το πιο πετυχημένο μιούζικαλ της τελευταίας πενταετίας, θα ήταν τέλεια ειρωνεία. Για πάντα βαμμένη Thomas Newman ('Passengers') πάντως. Ο οποίος έχει 14 υποψηφιότητες για Όσκαρ συνολικά μπάι δε γουέι, με κανένα αγαλματίδιο στο χέρι, και καθόμασταν και μιλούσαμε για τον Ντι Κάπριο. - Ιωσηφίνα

La La Land: Δεν είναι τέλειο που το 'Passengers' είναι υποψήφιο για 2 Όσκαρ; Την είδατε αυτή την ταινία; Θέλω να πω, πάντα αναγκαστικά κάποια ταινία από όλες θα πρέπει αναγκαστικά να σηκώσει τον τιμητικό τίτλο της 'χειρότερης ταινίας με υποψηφιότητα όσκαρ' αλλά το 'Passengers' πραγματικά είναι η χειρότερη ταινία με υποψηφιότητα Όσκαρ. -Θοδωρής

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

City of Stars, La La Land

Audition (The Fools Who Dream), La La Land

How Far I'll Go, Moana

Can't Stop the Feeling, Trolls

The Empty Chair, Jim: The James Foley Story

City of Stars, La La Land: Ένα λεπτό σιγής για το 'How Far I'll Go' που θα έκανε τον Lin-Manuel Miranda τον νεαρότερο νικητή EGOT στην ιστορία. - Ιωσηφίνα

City of Stars, La La Land: Για καιρό φαινόταν πως αυτό θα ήταν κλειδωμένο για τον Lin-Manuel Miranda και το EGOT του. Ειλικρινά είμαι σχεδόν σοκαρισμένος που το 'La La Land' πήρε τέτοια φόρα που κατατρόπωσε ακόμα και τον δημιουργό του αντιτραμπικού συμβόλου 'Hamilton'. Δεν το αποκλείω και 100% πάντως, μια πισίνη την κρατάω ακόμα. Επίσης εγώ θα ψήφιζα ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ τον Justin Timberlake και τον Max Martin με το 'Can't Stop the Feeling!' κι ας είναι σαχλαμάρα, είναι θέμα αρχής. -Θοδωρής

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One

The Jungle Book: Δυνατή κατηγορία και με παίκτες πιο φρέσκους στη μνήμη των ψηφοφόρων σε σχέση με το 'Jungle Book', αλλά το αψεγάδιαστο τελικό αποτέλεσμα γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό όταν ξέρεις ότι τα πάντα έγιναν μπροστά από μπλε οθόνες. - Ιωσηφίνα

The Jungle Book: Θέλω πάαααααρα πολύ να κερδίσει αυτή την κατηγορία το 'Kubo and the Two Strings', αλλά μάλλον το 'Jungle Book' θα το πάρει σπίτι του. -Θοδωρής

Καλύτερο Ηχητικό Μιξάζ

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One

13 hours: The Secret Soldiers of Benghazi

La La Land: Το βραβείο του μιξάζ βραβεύει τον τρόπο που συναρμολογούνται όλοι οι ήχοι μιας ταινίας, διάλογος, μουσική, εφέ, τα πάντα. Δύσκολο να μην το σηκώσει το μιούζικαλ εδώ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 'Chicago',το τελευταίο μιούζικαλ που κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, είχε πάρει το αντίστοιχο βραβείο. - Ιωσηφίνα

La La Land: Τεχνικά μιλώντας νομίζω πως το 'La La Land' είναι μακράν η πιο αδιάφορη από τις ταινίες της κατηγορίας όσο αφορά το ηχητικό μιξάζ απλά θα το ψηφίσουν επειδή είναι μιούζικαλ και άρα είναι ας πούμε εντυπωσιακό πόσο καλές είναι οι διακυμάνσεις ανάμεσα σε τραγούδι και διάλογο. Τελοσπάντων, whatever, αυτή είναι η κατηγορία όπου προτείνεται για Όσκαρ μια ταινία του Michael Bay οπότε είναι εκ των πραγμάτων η καλύτερη κατηγορία. -Θοδωρής

Καλύτερο Ηχητικό Μοντάζ

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Hacksaw Ridge: Η τέλεια κακοφωνία του πεδίου μάχης στο 'Hacksaw Ridge' έχει θεωρητικά το προβάδισμα εδώ, αλλά δε θα έβγαζα το 'La La Land' από το παιχνίδι. Στη συγκεκριμένη κατηγορία τα μιούζικαλ βρίσκονται εξαιρετικά σπάνια στις υποψηφιότητες, οπότε η υποψηφιότητα του 'La La Land' είναι απόδειξη της τρέλας της Ακαδημίας για την ταινία. Δε θα σοκαριστώ αν πάρει και αυτό. - Ιωσηφίνα

Hacksaw Ridge: Και η ταινία του Gibson και το 'Arrival' έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ και είμαι ανάμεσα στα δύο. (Η συγκεκριμένη ηχητική κατηγορία επιβραβεύει, ουσιαστικά, την ποιότητα των ήχων, και σίγουρα βοηθάει αν μιλάμε για ήχους που ανήκουν σε μη φυσιολογικά, καθημερινά πράγματα, όπως οβίδες, εξωγήινες ομιλίες κλπ.) Νιώθω πως ως πολεμική ταινία, το 'Hacksaw Ridge' έχει μια μικρή αιχμή. Και γενικά η ταινία άρεσε πολύ στην Ακαδημία κιόλας κι είναι ένας εύκολος τρόπος εδώ να της δώσουν κάτι. -Θοδωρής

Καλύτερα Κουστούμια

Jackie

La La Land

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Jackie: Μοντέρνα κουστούμια σαν κι αυτά του 'La La Land' σπάνια κερδίζουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, εκτός κι αν έχουν πολύ ειδικό κόνσεπτ όπως του 'Fury Road' για παράδειγμα. Η ιστορική σημασία και η τρομερή ακρίβεια στη λεπτομέρεια, θα δώσουν το Όσκαρ στο 'Jackie'. - Ιωσηφίνα

Jackie: Κατηγορίες σαν αυτή θα δείξουν αν το 'La La Land' θα είναι όσο οδοστρωτήρας το περιμένουμε. Οι ταινίες που διαδραματίζονται στη σύγχρονη εποχή δεν την κερδίζουν ποτέ αυτή την κατηγορία, οπότε φυσιολογικά θα κερδίσει το 'Jackie'. Εκτός κι αν. -Θοδωρής

Καλύτερο Μακιγιάζ /Χτενίσματα

Star Trek Beyond

Suicide Squad

A Man Called Ove

Star Trek Beyond: Το 'Star Trek Beyond' έχει το προβάδισμα γιατί για τις ανάγκες του δημιουργήθηκαν 50 διαφορετικά είδη εξωγήινων, όλα με τα δικά τους χαρακτηριστικά. Δύσκολα θα μπορέσει να το ανταγωνιστεί το 'Suicide Squad' κι ας ήταν το make-up των χαρακτήρων το πιο ακριβές απευθείας statement τους. - Ιωσηφίνα

Star Trek Beyond: To 'Suicide Squad' έχει την καλύτερη δουλειά στον τομέα και δεν αστειεύομαι καν. Η Harley Quinn αυτής της ταινίας παίζει να εξελιχθεί στην πιο ανθεκτική στο χρόνο χαρακτηριστική εικόνα της κινηματογραφικής χρονιάς. Αλλά η Ακαδημία δεν πρόκειται να δώσει Όσκαρ στο 'Suicide Squad' οπότε το Όσκαρ θα το πάρει η ταινία του Justin Lin η οποία, να πούμε και κάτι;, μια χαρά ήταν και χαίρομαι που θα κερδίσει Όσκαρ. -Θοδωρής

