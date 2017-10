Είδαμε και αναλύουμε την χειρότερη ταινία που έχει γυριστεί ποτέ

Το φαινόμενο η -σπάνια- ησυχία στο γραφείο να διακόπτεται από ουρλιαχτά χαράς του Θοδωρή όταν διαβάζει μια είδηση που τον ενθουσιάζει, είναι αρκετά συχνό. Όταν λοιπόν πριν από μερικούς μήνες άρχισε να φωνάζει και να σφίγγει γροθιές, απλά περιμέναμε να μας πει τι είδε που τον έκανε τόσο χαρούμενο.

Εν τέλει, το μυστήριο λύθηκε: Είχε μόλις κυκλοφορήσει το πρώτο τρέιλερ του ‘The Disaster Artist’ με τον James Franco, δηλαδή της ταινίας που παρωδεί το ‘The Room’ του σπουδαίου Tommy Wiseau. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχα ιδέα τι είναι το ‘The Room’ με αποτέλεσμα όταν με ενημέρωσαν ότι πρόκειται για την χειρότερη ταινία που δημιουργήθηκε ποτέ, μια ταινία τόσο κακή που εξελίχθηκε σε καλτ θρύλο κι έφτασε να γίνεται χολιγουντιανό ριμέικ-παρωδία, έμεινα να απορώ πώς διάολο δεν το είχα δει. Ποιος εγώ, που έχω δει βλακείες και βλακείες στη ζωή μου.

Έκτοτε, η παρακολούθηση της ταινίας του 2003 (η οποία για την ιστορία έχει βαθμολογία 3,6 στο IMDB) έγινε βασικός μου στόχος. Και όταν το ‘The Disaster Artist’ κέρδισε και βραβείο στο Σαν Σεμπαστιάν, ήξερα ότι δεν χωράει άλλη αναβολή. Έπρεπε να δω την πηγή της υπέρτατης έμπνευσης και να την αναλύσω.

Ακόμη κι έτσι όμως, δεν ήμουν προετοιμασμένος γι’ αυτό το τερατώδες αριστούργημα που θα έβλεπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΒΟΛΟ SOFT PORN

Το γεγονός ότι πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Tommy Wiseau και από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ταινίας βλέπουμε ότι πρόκειται για ταινία της ‘Wiseau films’ σίγουρα δεν είναι καλό σημάδι, θα το παραδεχτώ. Αλλά θα το προσπεράσω, ούτε λεπτό δεν κλείσαμε στην ταινία. Τα πλάνα του Σαν Φρανσίσκο άλλωστε δημιουργούν μια ωραία, ταξιδιάρικη ατμόσφαιρα, έστω κι αν μοιάζουν να έχουν τραβηχτεί από Nokia 3210. Ναι το ξέρω ότι το 3210 δεν είχε κάμερα, εκεί το πήγαινα.

Αφού μάθουμε ότι ο Wiseau έχει επίσης σκηνοθετήσει και γράψει την ταινία, τον βλέπουμε, στο ρόλο του Johnny, να μπαίνει σπίτι και να χαιρετάει την κοπέλα του. Ναι, μιλάει σαν να έχει πάθει μόλις κάτι πολύ σοβαρό και γελάει σαν ανώμαλος, αλλά ας το προσπεράσουμε και αυτό. Σαν καλός αρραβωνιαστικός, κάνει δώρο στην Lisa ένα κόκκινο φόρεμα και την περιμένει λιωμένος στον καναπέ να το δοκιμάσει.

Το γεγονός ότι ανοιγοκλείνουν το στόμα σαν να βλέπουμε μεξικάνικο, δεν είναι δυνατόν να χαλάσει τον αληθινό έρωτα που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Το άσχετο παιδάκι, ο Denny, που μπαίνει από το πουθενά στο σπίτι και κάνει άβολα σχόλια και ερωτήσεις πάλι, ίσως και να μπορεί. Ας σταθούμε στην trademark ατάκα του Johnny, "Oh hi Denny", την οποία σερβίρει για πρώτη φορά. Ένας Denny που δεν πιάνει με τίποτα την ατμόσφαιρα και όταν του λέει το ζευγάρι ότι θέλει να πάει στο κρεβάτι, ζητάει να πάει κι εκείνος. Του δίνουν ένα μήλο για να τον απασχολήσουν και ανεβαίνουν πάνω, έτοιμοι για έρωτα.

Αλλά πριν το σεξ, ο απαραίτητος μαξιλαροπόλεμος σε slow motion, όπως κάνουν όλα τα ζευγάρια. Ο απτόητος Denny, όχι απλά ανεβαίνει, αλλά χώνεται και στο κρεβάτι ελπίζοντας σε ένα τρίο, όμως ο πάντα ψύχραιμος Johnny τον διώχνει, παρά τη μυθική ατάκα του μικρού, “I Just like to watch you guys”. Όλο το σκηνικό γίνεται ακόμα πιο τέλειο εξαιτίας του γεγονότος πως δεν έχουμε ιδέα ποιος είναι αυτός ο εξαιρετικά άβολος μικρός που παλεύει για τρίο σαν τιτάνας, ο οποίος τελικά συμβιβάζεται και φεύγει, αφήνοντας τα ερωτευμένα πιτσουνάκια να γιορτάσουν τον έρωτά τους.

Οι δυο τους αρχίζουν τα προκαταρκτικά: χορεύουν(!), συνεχίζουν να παίζουν μαξιλαροπόλεμο σε αργή κίνηση, ο Johnny μαδάει τριαντάφυλλα πάνω στο κορμί της Lisa και κάπου εκεί δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση η ταινία να γυρίσει σε σκληρό πορνό. Αν και στα πορνό συνήθως οι ηθοποιοί είναι λίγο καλύτεροι

Την τσόντα τελικά την γλιτώσαμε, αφού η πρώτη σκηνή σεξ της ταινίας ήταν πιο κοντά σε soft porn, με δυνατά βογγητά τα οποία συνέχιζαν να ακούγονται ακόμη κι όταν το σεξ τελείωσε. Αποκαμωμένοι, πέφτουν για ύπνο και επίσης δεν θα μου έκανε εντύπωση αν για αρκετή ώρα τους έδειχνε απλά να κοιμούνται. Τελικά ο πρωταγωνιστής ξυπνάει, μυρίζει ένα τριαντάφυλλο (σχεδόν αντανακλαστική κίνηση όλων μας μόλις ξυπνάμε) και το αφήνει στο κορίτσι του για να μας δείξει λίγο τον κώλο του και να μπει για μπάνιο. Η Lisa ξυπνάει, το μυρίζει, χαμογελάει και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια ταινία ωδή στον έρωτα. Το γέλιο του Johnny μετά την ερώτηση αν της άρεσε το χθεσινό βράδυ, απλά μας υπενθυμίζει ότι θα είναι αρκετά ανώμαλος έρωτας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΕ ΔΙΠΛΟ ΤΑΜΠΛΟ

Εκεί γύρω στο πρώτο δεκάλεπτο, η ταινία μας δίνει το πρώτο μεγάλο μάθημα ζωής: τίποτα δεν είναι όπως δείχνει. Η φουλ ερωτευμένη Lisa, ανοίγει την πόρτα στην passive aggressive μαμά της και κατευθείαν αποκαλύπτει ότι δεν αγαπάει πια τον Johnny. Σοκ. Η μαμά κάνει μια τίμια προσπάθεια να την πείσει να μην τον παρατήσει, με επιχειρηματάρες του τύπου “είναι καλό παιδί”, “σου προσφέρει οικονομική ασφάλεια” και “θα πάρει προαγωγή”. Ρομαντική, όχι αστεία, ξέρει τι πρέπει να κάνει η κόρη και πετάει κι ένα “I wasn’t born yesterday”. Ναι, το βλέπουμε Μπεθ (δεν ξέρω αν τη λένε Μπεθ, αλλά για Μπεθ μου κάνει).

Η επίσκεψη κράτησε 4 λεπτά, τα οποία ήταν όμως αρκετά για να συζητηθούν τα πάντα και με το που φεύγει η μητέρα, η Lisa παίρνει τηλέφωνο ένα ξανθό τύπο, τον οποίο αποκαλεί ‘’babe”. Ώπα. Δεν είσαι τόσο αθώα τελικά Lisa! Εκτός κι αν ο ξανθός είναι ο αδερφός της. Πάντως τον κάλεσε σπίτι οπότε φαντάζομαι θα μάθουμε.

Ο ξανθός ονόματι Mark φτάνει και δεν φιλιούνται στο στόμα. Καλό σημάδι, ίσως είναι αδερφός της τελικά. Κάθεται στην πολυθρόνα και σαν να τηλεμεταφέρθηκε εκεί, κοιτάζει γύρω σκαλωμένος, όσο η Lisa βάζει κρασί και έχει ανάψει κεριά. Ο Mark απορεί για τα κεριά και τη μουσική και για είμαι ειλικρινής για την μουσική απορώ κι εγώ, αφού δεν ακούγεται κάτι. Η Lisa βγάζει τη μπλούζα και φιλάει τον Mark και σε αυτό το σημείο εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να μην είναι αδέρφια. Αλήθεια, αν είναι αδέρφια το κλείνω. Ευτυχώς για όλους (ΟΚ, ίσως όχι για τον Johnny), ο Mark είναι ο κολλητός του Johnny, κάτι που τον εμποδίζει να ολοκληρώσει την φάση με την Lisa. Για περίπου 50 δευτερόλεπτα, αφού τελικά πέφτει κι η Lisa βρίσκεται να κάνει ξανά σεξ, πριν η ταινία κλείσει εικοσάλεπτο. Τα άβολα βογγητά είναι πάλι εδώ, ο Denny ευτυχώς όχι και μετά την ολοκλήρωση ο Mark ρωτάει την Lisa γιατί του το έκανε αυτό, λες και τον υπνώτισε. Το τρομερό είναι ότι και η Lisa προβληματίζεται, θυμάται ότι είναι κολλητός του μέλλοντα συζύγου της και αποφασίζουν να μην το ξανακάνουν. Σιιιιιιίγουρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ JOHNNY

Ο τίμιος κερατάς Johnny δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει πίσω απ’ την πλάτη του και πάει να πάρει μερικά τριαντάφυλλα ακόμα στην Lisa, αφού τα προηγούμενα τα μάδησε πάνω της. Μετά την πιο γρήγορη συζήτηση όλων των εποχών στο λουλουδάδικο (hi doggy), πάει σπίτι, εκεί που έχει ήδη προλάβει να πάει ο Denny, που εξακολουθούμε να μην έχουμε ιδέα ποιος είναι. Ο Denny θέλει να πει κάτι στον Johnny αλλά ταυτόχρονα πρέπει να φύγει και δεν προλαβαίνει τον σκασμένο Johnny. Η γάτα Lisa τον ρωτάει αν πήρε την προαγωγή, ο Johnny απαντάει αρνητικά κι η Lisa επανέρχεται με την ατάκα “Δεν την πήρες έτσι;”. Ούτε στη Λάμψη τέτοιοι διάλογοι.

Για να τον παρηγορήσει, απλά αποφασίζει να τον δουλέψει μέσα στη μούρη του, λέγοντας ότι τουλάχιστον τον αγαπάει και έχει και φίλους και αποφασίζει να τον μεθύσει, φτιάχνοντας ένα ποτό με ουίσκι και βότκα. Προφανώς, τον ρίχνει στο κρεβάτι πάλι (3η φορά σε 26 λεπτά για την ίδια) όπου ορκίζομαι ότι βλέπουμε ξανά την πρώτη σκηνή σεξ σε επανάληψη.

Μέχρι κι η μαμά σκάει πάλι και σαν να μην τρέχει τίποτα, ανακοινώνει ότι πεθαίνει από καρκίνο αλλά ταυτόχρονα διαβεβαιώνει την κόρη ότι θα είναι μια χαρά. Το προσπερνάνε λες και της ανακοίνωσε ότι έβγαλε κάλο και επανέρχονται στο μείζον ζήτημα της οικονομικής ασφάλειας της Lisa, το οποίο είναι πιο σημαντικό και απ’ το ψέμα της Lisa ότι ο Johnny την χτυπάει

Ξαφνικά, στο σπίτι μπαίνει ένα άκυρο ζευγάρι κι αρχίζει να κάνει σεξ, με τον τύπο να μας χαρίζει τις πιο αηδιαστικές γκριμάτσες που έχουμε δει ποτέ. Τους κάνουν τσακωτούς η Lisa κι η μαμά της, μπαίνει μετά κι ο Denny και αρχίζει και ζητάει διάφορα υλικά (αλήθεια, ποιος είναι επιτέλους;) και η Μπεθ ρωτάει κάτι ολόσωστο: Πόσοι μπαινοβγαίνουν πια σε αυτό το σπίτι;

Τουλάχιστον μαθαίνουμε ότι ο Denny είναι ένας ορφανός γείτονας τον οποίο ο Johnny θέλει να υιοθετήσει, ξαφνικά η Lisa εκθειάζει τον άντρα που έκραζε μισή σκηνή πριν και το σκηνικό μεταφέρεται σε μια ταράτσα, με έναν τραμπούκο να απειλεί τον Denny με όπλο.

Εκεί που είμαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε τον Denny πάνω που μάθαμε ποιος είναι, ξαφνικά εμφανίζεται στην ταράτσα όλο το καστ. Μόνο οι καμεραμέν δεν έσκασαν για να σώσουν τον μικρό, που σε μια σκηνή όλο δράμα και κλάμα, εξομολογείται ότι χρωστάει λεφτά από κάτι ναρκωτικά που πήρε. Η Μπεθ είναι για κάποιο λόγο έξαλλη ενώ μέχρι πριν από μισό λεπτό δεν ήξερε καν ποιος είναι ο Denny και εγώ απορώ πώς γίνεται μόνο ο Denny να παίρνει ναρκωτικά απ’ όλη την παρέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: "YOU' RE TEARING ME APART LISA"

Επιτέλους, η σκηνή που έχει μείνει στην ιστορία. Ο Johnny μονολογεί ότι δεν χτύπησε ποτέ τη Lisa ενώ κανείς δεν έχει πει τίποτα μπροστά του και ξαφνικά παρατηρεί τον κολλητό του, χαρίζοντάς μας το επικό “Oh hi Mark” και την υπέροχη αντίδραση στην ιστορία του Mark για μια γνωστή του που κεράτωνε το αγόρι της. Μυθική σκηνή, η οποία πάει την υποκριτική σε άλλα επίπεδα.

Ο Mark φεύγει, ο Denny εμφανίζεται, κανονίζουν να πάνε σινεμά και την ώρα που παίζουν πάσες, ο μικρός παραδέχεται ότι είναι ερωτευμένος με την Lisa. Ο Johnny Ευρωπαίος και ρήτορας, τον πείθει ότι ο Denny θα κάνει παιδιά με μια Elisabeth (την οποία ξαφνικά αγαπάει) και του λέει να μην ανησυχεί. Η κουβέντα κλείνει μ’ ένα υπέροχο “let’s go eat huh” και γρήγορα περνάμε στο σαλόνι, εκεί όπου η Lisa εξομολογείται στην άγνωστη τύπισσα που έκανε σεξ πριν στον καναπέ της ότι κερατώνει τον Johnny με τον Marκ. Ο Johhny ακούει το τέλος της κουβέντας τους, μπαίνουν ψύλλοι στ’ αυτιά του και έρχεται η άλλη μυθική σκηνή με το “You’ re tearing me apart Lisa”. Γενικά όλη η σκηνή είναι απλά μαγική, περιλαμβάνει ξεσπάσματα, σπρωξιές και κλείνει με το “μην ανησυχείς, ακόμα σ’ αγαπάω” του απογοητευμένου Johnny.

Στη συνέχεια οι άντρες του έργου παίζουν πάσες με τη μπάλα του football που πάντα κουβαλάει ο Denny και κάνουν άβολες συζητήσεις μέχρι τη στιγμή που από το πουθενά ο δεύτερος Mark της παρέας πέφτει και χτυπάει σοβαρά, σε μια απίστευτα αχρείαστη και ανεξήγητη σκηνή ακόμα. Μια σκηνή που ξεκινάει με τον δεύτερο Mark να εξιστορεί στον Johnny το πώς η μαμά της Lisa βρήκε το βρακί του και τον δεύτερο να απαντάει “έτσι είναι η ζωή”. Μαγεία.

Το πράγμα όμως σοβαρεύει. Η Lisa, όσο διοργανώνει στον μέλλοντα άντρα της ένα πάρτι έκπληξη, αποκαλύπτει στην μητέρα της την αλήθεια, χωρίς να προσέξει ότι κρυφακούει ο Johhny. Ψύχραιμος, σχεδιάζει την εκδίκησή του, αποφασίζοντας να ηχογραφεί πλέον τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Σατανάς.

Στο κάδρο μπαίνει κι ένας ακόμη φίλος του Johnny, ένας ψυχολόγος ονόματι Peter και μαζί με τον Mark (τον αυθεντικό) κάνουν μια εκ βαθέων κουβέντα για τις γυναίκες, την οποία διακόπτει η είσοδος της Lisa με -ποιον άλλον- τον Denny. O Mark πάει να πιει το τσιγαράκι του στην ταράτσα για να ηρεμήσει και ο Peter ο ψυχολόγος μας χαρίζει μια σκηνή βγαλμένη από τον Νικητή, βγάζοντας έναν λόγο για τους κινδύνους του χόρτου. Σε ακόμη ένα απίστευτο escalation, ο Mark παραλίγο να τον πετάξει από κάτω(!) αλλά τελικά του αποκαλύπτει τα πάντα, σε μια σκηνή που μας χαρίζει την χειρότερη αλλαγή πλάνων στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ESCALATION

Οι άντρες δοκιμάζουν τα σμόκιν τους και ο Denny τους προκαλεί και πάλι να παίξουν πάσες (σίγουρα παίρνει ακόμα ναρκωτικά). Ο Peter αρνείται, τον πείθουν κάνοντας ήχους κότας και πέφτει κι αυτός, σε ένα μοτίβο που χαρακτηρίζει την ταινία. Η σκηνή με τα σμόκιν κρατάει ελάχιστα (τα είχαν πληρώσει προφανώς κι έπρεπε κάπως να τα χρησιμοποιήσουν) κι ο Johnny πετάγεται για έναν καφέ με τον Mark. Μόλις ο καφές φτάνει, θυμάται ότι πρέπει να φύγει και χαιρετιoύνται με τον Mark σαν να είναι ράπερς.

Ο Mark πετάγεται πάλι στην Lisa, το παίζει δύσκολος για μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου και μετά από ώρα, η Lisa κάνει πάλι σεξ με άβολα βογγητά (την ταινία την είδα στη δουλειά πρέπει να πω σε αυτό το σημείο). Τι άλλο έχει η ταινία όμως εκτός από σεξ; Ακριβώς! Football. Ο Johnny παίζει πάλι πάσες με τον Mark στο πάρκο, με τον οποίο μιλάει αλλά δεν ακούμε τι λένε σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία της ταινίας.

Η Lisa ετοιμάζει το πάρτι έκπληξη, οριακά δεν κάνει πάλι σεξ με τον Mark, ο οποίος πάει για τρέξιμο με τον Johnny και σε αυτό το σημείο παραδέχομαι ότι χάνω κάθε έννοια timeline της ταινίας. Να σημειώσω ότι πάλι οι δύο φίλοι μιλάνε όσο τρέχουν και δεν ακούμε τι λένε

Η μέρα του πάρτι φτάνει, κανείς δεν λέει χρόνια πολλά στον Johnny, την μαμά την λένε τελικά Claudette και σε αυτό το σημείο αισθάνομαι ότι παρακολουθώ το ίδιο πράγμα για δέκατη φορά. Μπλα μπλα, δεν αγαπάω τον Johnny, μπλα μπλα μπλα οικονομική ασφάλεια, μπλα μπλα αγαπάω τον Μαρκ. Αργεί το πάρτι;

Όχι, επιτέλους η στιγμή έφτασε, ο Johnny παριστάνει τον έκπληκτο, τυχαίες συζητήσεις, χαμόγελα και η διαβόητη Lisa προτείνει σε όλους να ανέβουν στην ταράτσα για αέρα και φυσικά όλοι, σαν κοπάδι την ακούνε. Όλα αυτά για να μείνει μόνη με τον Mark κι ένας άλλος φίλος να τους πιάσει στα πράσα. Ίσως και να μην πάει τόσο καλά αυτό το πάρτι. Πάντως παραδέχομαι ότι σε αυτό το σημείο έχω αληθινή αγωνία για την εξέλιξη της ταινίας. Αλήθεια, τι θα γίνει, θα αποκαλυφθούν όλα, θα λάμψει η αλήθεια, τι;;

Προς το παρόν, ο Johnny αποκαλύπτει ότι θα γίνει μπαμπάς, μιας και η Lisa είπε ψέμματα ότι είναι έγκυος, επειδή “έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα παιδί”. Η κολλητή της τσεκάρει αν έχει πυρετό και ξαφνικά η Lisa ξαναλέει σε όλους να πάνε πίσω στο σπίτι για τούρτα. Και όχι απλά την ακούνε όλοι, ενθουσιάζονται κιόλας.

Και επιτέλους, η κορύφωση. Η Lisa, η οποία χορεύει αισθησιακά με τον Mark μπροστά σε όλους (αλήθεια, τι μπορεί να λέει τόση ώρα με την μαμά της ο Johnny), χαστουκίζει τον εραστή της, χώνεται στη μέση ο Johnny, πλακώνονται, βρίζονται αλλά τα βρίσκουν, μέχρι που ξαναχορεύουν αισθησιακά και ξανατσακώνονται. Κακός χαμός, ο Johnny νιώθει προδωμένος και φυσικά κλειδώνεται στο μπάνιο. Αλλά όλα είναι καλά Η ΜΑΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΕΥΤΥΧΩΣ.

O αχάριστος Johnny βρίζει τη μαμά (τίποτα δεν εκτιμάει), ξεμπροστιάζει την Lisa αποκαλύπτοντας την ηχογραφημένη συνομιλία με τον Mark, διαλύει το σπίτι σε στιλ Θεοχάρη αλλά σε slow motion, ουρλιάζει, κλαίει (όλα τρομερά πειστικά, ανατρίχιασα), παίρνει το’ όπλο του, “Why Lisa?”, και αυτοκτονεί (επίσης σε slow motion). Wow. Τόσο dark τέλος δεν το περίμενα.

Ο Mark κι η Lisa φτάνουν μετά από λίγο, βλέπουν το πτώμα, του ζητάνε να ξυπνήσει (ναι παιδιά, κοιμάται προφανώς κι η τρύπα στο κεφάλι έγινε από το μαξιλάρι) και όπως όλοι περιμέναμε, εμφανίζεται ο Denny, ο οποίος ευτυχώς δεν προτείνει να παίξουν πάσες. Ο Mark κατηγορεί την Lisa, ο Denny κλαίει, πλάνο του νεκρού Johnny, σειρήνες, τέλος.

Αριστούργημα.