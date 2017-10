O Kevin Spacey απαντά στις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

Ο ηθοποιός Anthony Rapp (μιούζικαλ 'Rent', 'Star Trek: Discovery') αποκάλυψε σε ένα εκτενές άρθρο στο Buzzfeed ότι το 1986 σε ηλικία 14 ετών δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον Kevin Spacey, τότε 26 χρονών. Ο Rapp αποφάσισε να γνωστοποιήσει το γεγονός παίρνοντας θάρρος από τις αποκαλύψεις των γυναικών που παρενοχλήθηκαν από τον Weinstein και από άλλους μεγάλους του Hollywood.

I came forward with my story, standing on the shoulders of the many courageous women and men who have been speaking out 1/3 — Anthony Rapp (@albinokid) 30 Οκτωβρίου 2017

to shine a light and hopefully make a difference, as they have done for me. 2/3 — Anthony Rapp (@albinokid) 30 Οκτωβρίου 2017

Everything I wanted to say about my experience is in that article, and I have no further comment about it at this time. — Anthony Rapp (@albinokid) 30 Οκτωβρίου 2017

Σύμφωνα με το άρθρο, οι δύο ηθοποιοί έπαιζαν εκείνη την εποχή στο Broadway και έτσι γνωρίστηκαν και άρχισαν να κάνουν παρέα. Μια μέρα ο Kevin Spacey κάλεσε τον Rapp σπίτι του για ένα πάρτι. Ο 14χρονος Rapp βαρέθηκε κατά τη διάρκειά του, όντας ο μόνος σε τόσο μικρή ηλικία, και πήγε στην κρεβατοκάμαρα να δει τηλεόραση. Μετά από κάποια ώρα ήρθε στην πόρτα ο Spacey, φανερά μεθυσμένος, πήρε τον Rapp στα χέρια και τον έριξε πάνω στο κρεβάτι, πέφτοντας πάνω του με ξεκάθαρη σεξουαλική διάθεση. Όταν ο Rapp ζήτησε να φύγει, ο Spacey επέμεινε ρωτώντας αν είναι σίγουρος. Τελικά ο Rapp έφυγε, γλιτώνοντας - όπως είπε - τα χειρότερα.

(Ο Anthony Rapp στο 'Adventures in Babysitting' του 1987)

Μεγαλώνοντας, ο Rapp συνειδητοποιούσε όλο και περισσότερο πόσο ανάρμοστη ήταν η συμπεριφορά του Spacey, ενώ η ολοένα και αυξανόμενη επιτυχία του τού θύμιζε συνέχεια το περιστατικό. Οι δυο τους συναντήθηκαν μόνο μία φορά από τότε, τυχαία στις τουαλέτες στα βραβεία Tony το 1999, οπότε και διασταυρώθηκαν τα βλέμματά τους χωρίς να μιλήσουν. Ο Rapp αναρωτιόταν όλα τα χρόνια αν Spacey θυμάται τι έκανε και αν το μετανιώνει.

Το 2001, δημοσιογράφος του 'Advocate', ανίδεος για το συμβάν, μίλησε στον Rapp για τον Spacey και ο Rapp του είπε ότι δεν μπορεί να τον κρίνει αντικειμενικά ως ηθοποιό γιατί είναι πολύ θυμωμένος μαζί του, αποκαλύπτοντας τι έχει γίνει. Όταν δημοσίευσε τη συνέντευξη το 'Advocate' όμως, δεν ανέφερε το όνομα του Spacey κι έτσι η ιστορία θάφτηκε.

Λιγότερο από ένα μήνα πριν, η δημοσιογράφος Heather Unruh τουίταρε ότι ήταν φαν του Kevin Spacey μέχρι που έμαθε ότι παρενόχλησε ένα αγαπημένο της πρόσωπο και ότι είναι καιρός να αρχίσει το ντόμινο των αποκαλύψεων.

Σήμερα, πάλι μέσω του Twitter δήλωσε ότι στηρίζει τον Rapp και ότι δεν είναι μόνος του σε αυτό.

The #weinsteinscandal has emboldened me-- #truth time. I was a Kevin Spacey fan until he assaulted a loved one. Time the dominoes fell pic.twitter.com/C0eiWEfHSO — Heather Unruh (@HeatherUnruh) 13 Οκτωβρίου 2017

Ο Kevin Spacey από την πλευρά του δεν άργησε να απαντήσει στις κατηγορίες. Με μια ανάρτηση στο Twitter o Spacey δεν αρνήθηκε το περιστατικό, δήλωσε όμως ότι δεν το θυμάται και μίλησε για πρώτη φορά ξεκάθαρα για την σεξουαλικότητά του.

"Σέβομαι και θαυμάζω τον Anthony Rapp ως ηθοποιό. Είμαι παραπάνω από τρομοκρατημένος στο άκουσμα αυτής της είδησης. Ειλικρινά δεν θυμάμαι τη συνάντηση, η οποία πρέπει να έγινε περισσότερο από 30 χρόνια πριν. Αν όμως συμπεριφέρθηκα με τον τρόπο που περιγράφει, οφείλω να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για αυτή την τρομερά ανάρμοστη συμπεριφορά και να απολογηθώ για τα συναισθήματα που περιγράφει ότι κουβαλάει όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτή η ιστορία με ενθάρρυνε να αναφερθώ σε άλλα πράγματα στη ζωή μου. Ξέρω ότι γράφονται διάφορα για μένα, πολλά από τα οποία έχουν πυροδοτηθεί επειδή έχω υπάρξει πολύ προστατευτικός με την προσωπική μου ζωή. Όπως ξέρουν οι κοντινοί μου άνθρωποι, στη ζωή μου είχα σχέσεις και με άνδρες και με γυναίκες. Έχω αγαπήσει και έχω συνευρεθεί με άνδρες σε όλα τα χρόνια της ζωής μου και έχω επιλέξει πλέον να ζω ως γκέι άνδρας. Θέλω να το αντιμετωπίσω όλο αυτό όντας ειλικρινής και ανοιχτός και ξεκινάω εξετάζοντας πρώτα τη δική μου συμπεριφορά."

Οι φήμες για τη σεξουαλικότητα του Kevin Spacey υπήρχαν τουλάχιστον από το 1997, οπότε και δημοσιεύθηκε ένα άρθρο στο Esquire, ενώ το 2010 δημοσιογράφος του Daily Beast τον πίεσε αρκετά να επιβεβαιώσει αυτό που ήξεραν ήδη όλοι, για να πάρει τελικά την απάντηση από τον Spacey ότι έχει δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, ότι δεν έχει μιλήσει και δεν θα μιλήσει ποτέ για αυτό, και ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει ο κόσμος να χρησιμοποιεί την σεξουαλικότητα ως όπλο.

Έφτασε όμως η εποχή που ο Spacey χρησιμοποίησε τη σεξουαλικότητά του ως όπλο, ως επικοινωνιακή τακτική δηλαδή, για να επισκιάσει το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από την αποκάλυψη του Anthony Rapp, αφού πάντα ένα coming out ακολουθείται από μεγάλο κύμα υποστήριξης.

Η βιομηχανία όμως και εμείς δεν το πήραμε καθόλου έτσι.

Coming out as a gay man is not the same thing as coming out as someone who preyed on a 14-year-old. Conflating those things is disgusting — Richard Lawson (@rilaws) 30 Οκτωβρίου 2017

The distance we've had to walk to get away from the notion that we're all pedophiles is significant. — Richard Lawson (@rilaws) 30 Οκτωβρίου 2017

For a famous person to deflect these accusations with a long-in-the-making coming out is so cruel to his supposed new community it stings — Richard Lawson (@rilaws) 30 Οκτωβρίου 2017

No no no no no! You do not get to “choose” to hide under the rainbow! Kick rocks! https://t.co/xJDGAxDjxz — Official Wanda Sykes (@iamwandasykes) 30 Οκτωβρίου 2017

Kevin Spacey: My sexuality is none of your biz.



Anthony Rapp: Kevin Spacey assaulted me when I was 14.



Kevin Spacey: I’m a proud gay man! — Lara (@LarzMarie) 30 Οκτωβρίου 2017