7 ταινίες και 5 σειρές για το ΣΚ σου

Είτε μείνετε μέσα για σειρές είτε έχετε όρεξη για σινεμά αυτό το ΣΚ, σας έχουμε καλυμμένους. Κάθε Παρασκευή θα διαλέγουμε ταινίες και σειρές που ανοίγουν αυτό το τριήμερο (ή ίσως και λίγο νωρίτερα) και αξίζει να τσεκάρουμε.

Ταινίες:

Blade Runner 2049

Είναι δύσκολο να γράψεις με λίγα λόγια για οποιαδήποτε ταινία τόσο πυκνή όσο το ‘Blade Runner 2049’, γίνεται ακόμα δυσκολότερο όταν η ταινία γίνεται ένα τεράστιο σπόιλερ από το πρώτο της τέταρτο. Θα αρκεστούμε στην πίστη που πρέπει να έχεις στον στιβαρό Denis Villeneuve του ‘Arrival’, στον μάγο Roger Deakins που έφτιαξε το πιο επιβλητικό ‘Blade Runner’ σύμπαν που θα μπορούσες να φανταστείς, στην πολύ ουσιαστική συμβολή των πρωτεργατών Ridley Scott, Hampton Fatcher και Syd Mead, και φυσικά στο καστ που δένει με το περιβάλλον του (με την εξαίρεση ίσως του Jared Leto που είναι πια πολύ Jared Leto για να μη μας βγάλει από την ταινία).

Όσο για τη σύγκρισή του με το ορίτζιναλ, αυτή αισθάνομαι ότι θα είναι πολύ προσωπική υπόθεση για τον καθένα. Εδώ πάντως η αφήγηση του πρώτου φιλμ διευρύνεται σε επίπεδο ιδεών, worldbuilding και μυστηρίων. Μπορεί να μη μπορεί να σταθεί από μόνο του (δε θα μπορούσε άλλωστε), αλλά το ‘2049’ είναι μια εντυπωσιακή, μάλλον αυστηρά σινεματική δημιουργία που χρειάζεται το μέσο της για να επιδράσει ολοκληρωτικά. Μπορούμε να φανταστούμε κάμποσες υποψηφιότητες για την ταινία, αλλά το Όσκαρ Φωτογραφίας ανήκει στον Deakins. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Κυκλοφορεί στις αίθουσες από την Feelgood Entertainment.

Blade of the Immortal

Αθάνατος σαμουράι εκδικείται για το χαμό των γονιών μιας κοπέλας και αναγκάζεται να ξεκοιλιάσει κυριολεκτικά εκατοντάδες κομπάρσους. Το tagline της ταινίας είναι “για να σώσει τη ζωή της θα πρέπει να πάρει χίλιες άλλες” και η επίσημη κριτική μου για το φιλμ είναι “το tagline δεν έλεγε ψέμματα!”. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι Miike στα μεγάλα κέφια του, σκέψου ‘13 Assassins’ αλλά με το βλέμμα σε κόμικ αντί σε Kurosawa. Επίσης η ελαχιστότατη λεπτομέρεια που ωθεί το τελικό μακελειό του φιλμ είναι η πιο λεπτή, ξεκάθαρα anti-establishment στιγμή του φετινού Φεστιβάλ Καννών (όπου είδα την ταινία), ειδικά μάλιστα επειδή έρχεται εν μέσω καρτούν ξεκοιλιασμάτων που δε σταματούν να σε διασκεδάζουν με την γραφική εφευρετικότητά τους. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Κυκλοφορεί στις αίθουσες από την Odeon.

Gerald's Game

Ένα δωμάτιο, δύο εκπληκτικές ερμηνείες και ένας σκηνοθέτης που κατάφερε να απεικονίσει την αγάπη του Stephen King για εσωτερικούς μονόλογους/σκέψεις τρίτων όσο λίγοι συνάδελφοί του, ήταν όλα όσα χρειάστηκε το 'Gerald's Game' για να γίνει μία από τις καλύτερες ταινίες τρόμου της χρονιάς. Δεν το λες κι άσχημα για βιβλίο που πολλοί θεωρούσαν ακατάλληλο για τη μεγάλη ή τη μικρή οθόνη. Η Jessie, αφού δέθηκε από τον άντρα της στο κρεβάτι ενός απομονωμένου σπιτιού στα πλαίσια σεξουαλικού παιχνιδιού, είναι ανήμπορη βρίσκεται αβοήθητη και εγκλωβισμένη μετά την ξαφνική καρδιακή ανακοπή του συζύγου της. Η Carla Gugino απογειώνει στο τελευταίο 10λεπτο την ερμηνεία της καριέρας της μεταμορφώνοντας ένα αποπνικτικό θρίλερ σε δυνατό, ενδοσκοπικό δράμα, και ο Mike Flanagan με τον Jeff Howard αποκωδικοποιούν την ιστορία που συμβαίνει στο κεφάλι της ηρωίδας και τη συναρμολογούν από την αρχή για ένα συχνά αφιλόξενο για τέτοιου τύπου αφηγήσεις μέσο. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η ταινία στριμάρει στο Netflix.

Let the Sunshine In

Η Juliette Binoche πρωταγωνιστεί στην πιο ιδιαίτερη ρομαντική κομεντί του φθινοπώρου, γυρισμένη από την Claire Denis που δεν έχει κάνει συμβατική ταινία στη ζωή της. Στο τέλος σκάει ο Gerard Depardieu στην καλύτερη τελευταία σκηνή ταινίας όλου του φετινού σινεμά. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Κυκλοφορεί στις αίθουσες από την Filmtrade.

Strong Island

Κέρδισε το Special Jury Prize στο φεστιβάλ του Sundance, αγοράστηκε από το Netflix και περιμένει να κάτσει στο στέρνο σου μέχρι να σκάσεις όταν αποφασίσεις να το στριμάρεις. Το 'Strong Island' είναι η ιστορία του William Ford Jr., ενός μαύρου κατοίκου του Long Island που δολοφονήθηκε το 1992 από τον Mark Riley, έναν λευκό μηχανικό. Ο τότε 19χρονος μηχανικός δεν καταδικάστηκε ποτέ για το έγκλημά του, ενώ ο Ford που περιγράφηκε ως εχθρικός και βίαιος από την αστυνομία σκιαγραφείται τώρα από φίλους και συγγενείς ως προστατευτική φιγούρα που αγαπούσαν όλοι. Το δυνατό χαρτί του 'Strong Island' είναι ότι ενδιαφέρεται για την εξερεύνηση της ιστορίας όσο ενδιαφέρεται και για τον τρόπο που θα στη διηγηθεί. Το ακόμα δυνατότερο χαρτί του είναι ότι έχει φτιαχτεί από τον αδερφό του Ford σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πένθος του, δίνοντας στον θεατή ένα σημείο αναφοράς και σύνδεσης με μια καθολική αλήθεια ενός πόνου που θα αγγίξει και ανθρώπους με ζωές πολύ μακρινές από τη δική του. Θα μείνει μαζί σου για μέρες. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η ταινία στριμάρει στο Netflix.

Una Mujer Fantástica

Σερβιτόρα το πρωί/τραγουδίστρια το βράδυ, η Marina είναι μια γυναίκα σε ευτυχισμένη σχέση μέχρι που χάνει τον σύντροφό της ξαφνικά από ανεύρυσμα. Αυτό από μόνο του θα βάραινε τον καθένα, η Marina όμως έχει να αντιμετωπίσει και την οικογένεια του εκλιπόντος που δεν την αφήνει να αντιμετωπίσει το πένθος της. Κρυπτική περιγραφή αλλά όσο πιο απροετοίμαστος μπεις στην αίθουσα τόσο το καλύτερο.

Το ‘Gloria’ είχε συνεπάρει το Διαγωνιστικό στις Κάννες τέσσερα χρόνια πριν. Τώρα ο Sebastián Lelio επιστρέφει με μια εκστατική, δυναμική, σουρεαλιστική, κατά τόπους σοκαριστική ταινία που κοιτάει με ευαισθησία το θέμα της σεξουαλικότητας, της μοναξιάς, του σθένους ψυχής, αποθεώνοντας πολύ δίκαια με την κάμερά του τη μαγνητική Daniela Vega στον πρωταγωνιστικό ρόλο. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Κυκλοφορεί στις αίθουσες από τις StraDa Films και Seven Film.

Spielberg

Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Tom Cruise, Liam Neeson, Dustin Hoffman, Cate Blanchett, Daniel Day-Lewis, Harrison Ford, Christian Bale, Drew Barrymore, Laura Dern, ένας σκασμός ακόμα σταρ και σκηνοθέτες όπως ο George Lucas, ο Martin Scorsese και ο Brian De Palma μιλούν για τον αγαπημένο τους συνεργάτη στην κάμερα της Susan Lacy για το HBO. Θα σε καταλάβω απόλυτα εάν αποφεύγεις ντοκιμαντέρ επειδή προτιμάς τις ψευδαισθήσεις του σινεμά ανέπαφες, αλλά ο συγκεκριμένος δημιουργός μοιράζεται τόσο σπάνια την προσωπική πλευρά του που το 'Spielberg' μοιάζει περισσότερο με αποκάλυψη. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Το ντοκιμαντέρ θα παιχτεί στις 7 Οκτωβρίου από το HBO.

Σειρές:

American Vandal

Ποιος ζωγράφισε όλα τα πουτσάκια; Αυτό το έγκλημα εξερευνά με κάθε σοβαρότητα η παρωδία true crime ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο πατάει πάνω σε όλα τα κλισέ της δημοφιλέστατης φόρμας ('Making a Murderer', 'The Jinx') και στήνει μια ντοκιμαντεριστική έρευνα για το ποιος στα αλήθεια γέμισε όλα τα αυτοκίνητα του σχολικού πάρκινγκ με πουτσο-γκραφιτι. Μόνο το πρώτο επεισόδιο πρόλαβα να δω, δεν ξέρω πώς θα διατηρηθεί το αστείο για όλη τη σεζόν αλλά θέλω πραγματικά να το δω γιατί το πρώτο μέρος ήταν φοβερά διασκεδαστικό. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

H σειρά στριμάρει στο Netflix.

How to Get Away with Murder

Ο βασικός λόγος για να δεις 'How to Get Away with Murder' είναι και θα είναι η Viola Davis ως Annalise Keating. Την περασμένη σεζόν η σειρά αποφάσισε να της στερήσει ένα από τα κίνητρα που είχε για να κάνει το οτιδήποτε (πολλές φορές και για να ζήσει ακόμα), οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον ρόλο που θα παίξει η απώλεια αυτή στη ζωή της και στις ζωές των υπόλοιπων χαρακτήρων. Η Davis ζήτησε από τον showrunner Peter Nowalk να δώσει στην Annalise ηρωικές στιγμές σ' αυτόν τον γύρο. Δηλώνουμε πολύ έτοιμοι. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η σειρά μεταδίδεται από το FOX Life και διατίθεται on demand μέσω FOX Play.

Grey's Anatomy

Το βλέπω ακόμα παιδιά. 14η σεζόν. Να τις χιλιάσουμε, κανένας δε μας πιάνει, η φάση είναι μόνο Seattle Grace. Στη νέα σεζόν έγινε επιτέλους αυτό που περιμέναμε ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ OMG ΤΟ ΞΕΡΑΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ 28 ΣΕΖΟΝ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, επέστρεψε ολοζώντανη η αδερφή του Owen, η Megan, που πλέον έχει τη μορφή της Abigail Spencer, από μόνο του αυτό λόγος να δεις το οτιδήποτε, πόσο μάλλον την καλύτερη 14η σεζόν σειράς στην ιστορία (δεν ξέρω, δεν το έχω μελετήσει κιόλας, αλλά ακούω αντιπροτάσεις). Η Megan προκαλεί αναμπουμπούλα στα πάντα, ευχάριστο αυτό, και για μπόνους πόντους έχουμε και την εντελώς Ιταλίδα αδερφή του DeLuca να προκαλεί αναμπουμπούλα στην Arizona, όπως και την Jo με τον Alex που προχωρούν σε κάποιες #διαπιστώσεις, γενικά πολύ δυνατό ξεκίνημα, προχωράμε γερά. Με το καλό και στην 24η. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Η σειρά μεταδίδεται από το FOX Life και διατίθεται on demand μέσω FOX Play.

Cheers

Το καλύτερο εύρημα της βδομάδας. Στο Cosmote Cinema 4HD παίζουν από την αρχή το 'Cheers', το καλύτερο sitcom όλων των εποχών, και ειλικρινά αν δεν το έχεις δει ποτέ και έχεις πρόσβαση, δεν θα βρεις και πάρα πολύ καλύτερα πράγματα να δεις αυτή την περίοδο. Διαχρονική απόλαυση-- προσωπικά το πρωτοείδα πριν λίγα χρόνια, οπότε δεν αμφιβάλω καν και κατά πόσο αντέχει στο χρόνο. Άλλες σειρές σκίζονται να βγάζουν "μια μικρή ταινία κάθε βδομάδα", αλλά καμία ποτέ δεν μπόρεσε να βγάζει "ένα μικρό θεατρικό κάθε βδομάδα". Cheers, indeed. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Η σειρά μεταδίδεται από το Cosmote Cinema 4HD.

Curb Your Enthusiasm

Ένα από τα πράγματα που έκανα αυτό το καλοκαίρι ήταν το μανιώδες catch-up του 'Curb', το οποίο φυσικά δε σας νοιάζει καθόλου, απλά το λέω γιατί πόνεσα κι εγώ για να φτάσω να προλάβω την πρεμιέρα της νέας σεζόν (ύστερα από χρόνια) αλλά δεν τα κατάφερα. Φιάσκο. Επιπλέω κάπου μες στην 7η τη στιγμή που μιλάμε, οπότε άποψη για την 9η δεν έχω. Μπορείτε να έχετε εσείς ωστόσο, καθώς η πιο επιδραστική ίσως κωμωδία της τηλεόρασης, επιστρέφει για 9ο γύρο μισανθρωπιάς. -Θοδωρής Δημητρόπουλος