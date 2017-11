2 ταινίες και 4 σειρές για το ΣΚ σου

Είτε μείνετε μέσα για σειρές είτε έχετε όρεξη για σινεμά αυτό το ΣΚ, σας έχουμε καλυμμένους. Κάθε Παρασκευή θα διαλέγουμε ταινίες και σειρές που ανοίγουν αυτό το τριήμερο (ή ίσως και λίγο νωρίτερα) και αξίζει να τσεκάρουμε.

Ταινίες

Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές (Murder on the Orient Express)

Ο Κένεθ Μπράνα αποδεικνύεται τόσο σχολαστικός στο οπτικό μέρος του φιλμ όσο και ο διάσημος ντετέκτιβ που υποδύεται , δεν καταφέρνει ωστόσο να αφιερώσει τον χρόνο που πρέπει στους χαρακτήρες που δεν ονομάζονται Ηρακλής Πουαρό. Έτσι η σχέση του κάθε εν δυνάμει δολοφόνο υ επιβάτη με την υπόθεση παρουσιάζεται σαν μεταγενέστερη προσθήκη και όχι ως οργανικό συμπέρασμα της πλοκής. Παρ’ όλα αυτά, το ‘Έγκλημα’ είναι μια σικάτη, έξυπνη ταινία που ζει πολύ άνετα στο σύμπαν των κλασικών, οικείων επαναφηγήσεων. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η ταινία κυκλοφορεί στις αίθουσες από την Odeon.

Οι Γάτες της Κωνσταντινούπολης (Kedi)

Η καλύτερη ταινία της βδομάδας είναι ένα ντοκιμαντέρ για τις γάτες της Κωνσταντινούπολης, επειδή φυσικά. Κάτι παραπάνω από ένα μεγάλου μήκους βίντεο για γάτες, ακόμα κι αν δεν είναι κάθε του ιστορία ή πορτρέτο εξίσου ενδιαφέροντα, το φιλμ της Τορούν εξετάζει μια μεγάλη πόλη σε διαρκή διάλογο με τον παλλόμενο πληθυσμό της, τον ανθρώπινο μα κυρίως τον γατίσιο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια διαρκή μεταπήδηση από συνεντεύξεις κατοίκων σε σκιαγραφήσεις προφίλ διάσημων γατών της περιοχής, στην υπηρεσία μιας αναμενόμενης μα οπωσδήποτε σπιρτόζικης αφήγησης που δεν αρκείται στο να συρράψει απλώς cat videos κρυστάλλινης ανάλυσης εικόνας. Μα να ακολουθήσει έναν πληθυσμό ελεύθερο, απρόβλεπτο, ενστικτώδη, ζωντανό, σε διαρκή επικοινωνία και επαφή με το έδαφος που πατάει. Με τα 4 πόδια του. - Θοδωρής Δημητρόπουλος

Η ταινία κυκλοφορεί στις αίθουσες από τη Film Trade.

Σειρές

Mosaic

Το μυστικό πρότζεκτ του Steven Soderbergh, 'Mosaic', θα παρουσιαστεί ως μίνι σειρά 6 επεισοδίων από το HBO τον Γενάρη, αλλά μπορείς να το δεις από τώρα στο κινητό σου. Σε αυτή τη σειρά μυστηρίου με τη Sharon Stone και τον Garrett Hedlund, μπορείς να διαλέξεις τον χαρακτήρα που θα ακολουθείς ως κεντρικό, να ανακαλύψεις στοιχεία όπως μηνύματα στον τηλεφωνητή, αναφορές της αστυνομίας και νέα από εφημερίδες, και να επιλέξεις την οπτική μέσα από την οποία θα δεις συγκεκριμένες σκηνές. Ο Soderbergh αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τηλεόραση δηλαδή, μικρολεπτομέρειες.

Για την πλοκή γνωρίζουμε απειροελάχιστα πράγματα, αλλά ξέρουμε ότι η Sharon Stone υποδύεται την Olivia Lake, μία συγγραφέα και illustrator, ο Garrett Hedlund τον Joel, καλλιτέχνη και μάστορα, και ο Frederick Weller τον Eric, "έναν μνηστήρα με ασαφή κίνητρα".

Το app είναι διαθέσιμο για iOS και tvOS. Θα είναι διαθέσιμο και σε Android μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Lady Dynamite

Η Maria Bamford πρωταγωνιστεί ως Maria Bamford στη 2η σεζόν του 'Lady Dynamite' παρέα με Andy Samberg, Fred Armisen, Jenny Slate, Jason Mantzoukas και Weird Al Yankovich. Σουρεάλ σκηνικά, ταξίδια στον χρόνο, μανιοκατάθλιψη και ένα ρακούν γκεστ σταρ. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

The Long Road Home

Βασισμένο στο best seller των New York Times, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη δημοσιογράφο Martha Raddatz, το 'The Long Road Home', διηγείται την ιστορία της 4ης Απριλίου 2004, όταν μια μικρή διμοιρία στρατιωτών της 1ης Μεραρχίας Ιππικού από το Fort Hood του Τέξας, δέχθηκε σφοδρή επίθεση στο προάστιο Sadr City της Βαγδάτης. Η μέρα αυτή έμεινε γνωστή στα στρατιωτικά χρονικά ως Μαύρη Κυριακή. Το National Geographic και οι βραβευμένοι με Emmy σκηνοθέτες Phil Abraham (Daredevil, Mad Men, Orange Is the New Black) και Mikael Salomon (SIX, Band of Brothers) μεταφέρουν τους θεατές στην καρδιά της δραματικής μάχης του πολέμου στο Ιράκ, τοποθετώντας τους δίπλα στους στρατιώτες τη στιγμή που εκείνοι αντιμετωπίζουν συνεχή κίνδυνο και βλέπουν τις ελπίδες τους να χάνονται κατά τη διάρκεια οκτώ δραματικών ωρών. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, στις 21:00, με ένα ειδικό αφιέρωμα των 2 πρώτων επεισοδίων με τίτλο 'Μαύρη Κυριακή'. Το National Geographic είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova και Vodafone TV.

No Activity

Η ομάδα του Funny or Die φτιάχνει την πρώτη κωμωδία για τη streaming πλατφόρμα του CBS Access, με θέμα μια έφοδο της αστυνομίας για ένα καρτέλ και πρωταγωνιστές κάμποσους άμπαλους τύπους από την πλευρά του νόμου και από την αντίθετη. Το καστ είναι παλαβό: Will Ferrell, Jesse Plemons, Jason Mantzoukas, Mackenzie Davis, Amy Sedaris, Bridget Everett, Jake Johnson, και Michaela Watkins.