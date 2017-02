Τι συμβαίνει όταν το Χόλιγουντ απαιτεί σπόιλερ για το ‘Last Jedi’

Με τον σκηνοθέτη του 'Last Jedi', Rian Johnson, να μην έχει αποκαλύψει τίποτα πέρα από 5 βασικά πράγματα και μία φωτογραφία από το μοντάζ της ταινίας που γίνεται αυτόν τον καιρό, δεν είσαι ο μόνος που διψάει για κάτι παραπάνω.

Όταν η Daisy Ridley συμφώνησε να παίξει στο ‘Murder on the Orient Express’ μαζί με τον Josh Gad (‘Frozen’), δεν είχε προβλέψει ότι ο συμπρωταγωνιστής της θα χρησιμοποιούσε τον χρόνο που περνάνε μαζί για να την αιφνιδιάζει με ερωτήσεις για το 8ο Επεισόδιο.

Η αρχή έγινε όταν αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά ο τίτλος του Επεισοδίου και ο Gad την κάλεσε στο τροχόσπιτό του στη διάρκεια γυρισμάτων για να τη ρωτήσει αν το “Jedi” του τίτλου είναι ενικός ή πληθυντικός. Το μόνο που κατάφερε να αποσπάσει ήταν ότι ο τίτλος πράγματι ακούγεται δυσοίωνος.

A post shared by Josh Gad (@joshgad) on Jan 25, 2017 at 1:46am PST

Νωρίτερα τον Φεβρουάριο ο Gad είπε να φέρει το βαρύ πυροβολικό που λέγεται Judi Dench για να κάνει ερωτήσεις στη θέση του με τον ψαρωτικό της τρόπο, αλλά τελικά δεν κατάφεραν τίποτα.

(Η Dench δε διαβάζει τις ερωτήσεις από κάρτες, η ιδέα σου είναι).

I enlisted help today in my quest to get the truth from #DaisyRidley #LastJedi #DontRunFromYourFateDaisy #DameJediKnight pic.twitter.com/KiJMYE8H8L