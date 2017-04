Από Marvel μέχρι Coppola: Τα 10 τρέιλερ που πρέπει να δεις

Υπερήρωες, μοναχές άγριες και νεκρές (αλήθεια), οικογενειακά μυστικά, ντοκιμαντέρ και εκδίκηση. Για να δούμε τι θα δούμε.

Cloak & Dagger

Η επόμενη σειρά της Marvel βρήκε ένα ασυνήθιστο σπίτι στο δίκτυο του Freeform, αλλά με σκηνοθέτιδα την Gina Prince-Bythewood στη σκηνοθεσία και τον Joe Pokaski του 'Daredevil' για showrunner, νομίζουμε είμαστε δικαίως έτοιμοι για το 'Cloak & Dagger'. Η Tandy Bowen και ο Tyrone Johnson αποκτούν δυνάμεις και ερωτεύονται όσο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη νέα τους πραγματικότητα.

Πρεμιέρα: 2018

The Beguiled

Εάν καμιά φορά αναρωτιέσαι πόσα δράματα μπορεί να φτιάξει η Sofia Coppola για όμορφους, λευκούς ανθρώπους σε καταλαβαίνουμε, αλλά ούτε εσύ θα μπορέσεις να αντισταθείς στο καστ του 'Beguiled'. Ούτε στο σκοτεινό twist που παίρνει το σενάριό του.

Πρεμιέρα: 6 Ιουλίου

Disjointed

Pot comedy από το Netflix με την Kathy Bates, τα μοναδικά πράγματα που πρέπει να ξέρεις.

Πρεμιέρα: 25 Αυγούστου στο Netflix

The Little Hours

Το 'Little Hours' έκανε πρεμιέρα στο φετινό Sundance και απέσπασε ζεστές κριτικές, αλλά μη μασήσεις με τις πρώτες που θα δεις στο τρέιλερ. Τα ωραία ξεκινούν μετά το 15ο δευτερόλεπτο.

Πρεμιέρα: 30 Ιουνίου

American Assassin

Όσο little series that could κι αν ήταν το 'Teen Wolf', ξέραμε όλοι ότι ο Dylan O'Brien θα έβρισκε σύντομα τον δρόμο του έξω από αυτό. Στο 'American Assassin' πρωταγωνιστεί ως undercover πράκτορας/πληρωμένος δολοφόνος της CIA με τον Michael Keaton, τη Sanaa Kennedy και τον Taylor Kitch.

Πρεμιέρα: 15 Σεπτεμβρίου

Bloodline

Οι Rayburn θα επιστρέψουν για τελευταία φορά στις οθόνες μας με την 3η σεζόν του 'Bloodline' και δεν προβλέπεται καλό το τέλος.

Πρεμιέρα: 26 Μαΐου στο Netflix

Unforgettable

Rosario Dawson και Katherine Heigl σε ένα δράμα/θρίλερ για μία γυναίκα που θέλει να καταστρέψει τη ζωή της γυναίκας του πρώην συζύγου της.

Πρεμιέρα: -

Wakefield

Bryan Cranston και Jennifer Garner σε δράμα για έναν άντρα που μετά από μία νευρική κρίση αφήνει τη γυναίκα του και ζει στη σοφίτα του για αρκετούς μήνες.

Πρεμιέρα: 19 Μαΐου

The Hero

Διαμαντάκι του Sundance για έναν άρρωστο πρώην αστέρα του Χόλιγουντ που πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν και τη θνητότητά του.

Πρεμιέρα: 9 Ιουνίου

The Keepers

Πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ 5 επεισοδίων για την πραγματικότητα πίσω από τον φόνο μιας μοναχής.

Πρεμιέρα: 19 Απριλίου στο Netflix