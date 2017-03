Στο τρέιλερ του ‘War for the Planet of the Apes’, η εκδίκηση σημαίνει πόλεμο

“Κάποιες φορές είναι αναγκαίο να εγκαταλείψουμε την ανθρωπιά μας για να σώσουμε την ανθρωπότητα”.

“Δεν ξεκίνησα αυτόν τον πόλεμο. Πολεμάω μόνο για να προστατεύσω τους πιθήκους”.

Δύο πολύ διαφορετικοί ηγέτες, ο Caesar (Andy Serkis) και ο Colonel (Woody Harrelson), θα οδηγήσουν τα στρατεύματα τους σε έναν πόλεμο που είναι περισσότερο επιβίωσης παρά επικράτησης, αλλά η σύγκρουσή τους βάσει του τρέιλερ φαίνεται να είναι και προσωπική πέρα από στρατηγική.

Ο Matt Reeves, ο σκηνοθέτης που έδωσε άλλη πνοή στο franchise στο ‘Dawn of the Planet of the Apes' και θα καταπιαστεί σύντομα με το 'The Batman', επιστρέφει για το ‘War’, ενώ η ταινία θα μας συστήσει και στη Nova, ένα κωφό κορίτσι - την ενήλικη εκδοχή της την έχουμε δει ήδη στην ορίτζιναλ ταινία του ‘68 - που δημιουργεί στενές σχέσεις με τους πίθηκους.

* To ‘War for the Planet of the Apes’ θα κυκλοφορήσει στις 14 Ιουλίου.