10 videogames που θέλουμε να παίξουμε έως το καλοκαίρι του 2017

Καλή χρονιά να ‘χουμε, με υγεία, ευτυχία και καλό gaming. Βέβαια, για το τρίτο κομμάτι της ευχής, θα πρέπει να βάλουν το χεράκι τους εταιρείες και developers, διότι το 2016 δεν ήταν και συνταρακτικό έτος για τα videogames. Το 2017 αφήνει ένα παράθυρο για κάτι καλύτερο κι αυτός είναι ο στόχος του εν λόγω άρθρου, για την ακρίβεια να επισημάνει πολλά υποσχόμενα games για το πρώτο μισό της χρονιάς, έως το καλοκαίρι.

Δύο σύντομες σημειώσεις. Αποφασίσαμε να μιλήσουμε με αυτόν τον χρονικό ορίζοντα στο μυαλό, απλούστατα διότι για το δεύτερο μισό δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για κάτι «οριστικό» (εντός εισαγωγικών γιατί πολλές φορές υπάρχουν και οι αναβολές), π.χ. το Red Dead Redemption 2 έχει την, αόριστη, release ταμπέλα φθινόπωρο 2017 αλλά, ποιος ξέρει, μπορεί και να γλιστρήσει στο 2018. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ακόμα κι εδώ θα μιλήσουμε για τίτλους που έχουν πάρει συγκεκριμένη ημερομηνία ή, στη χειρότερη, η κυκλοφορία στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2017 είναι αρκετά πιθανή (πάντα με αστερίσκο).

Τα γράφω όλα αυτά για την περίπτωση που δεν δεις τον αγαπημένο σου τίτλο και ξινίσεις, έτσι;

RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD

Το 2017 ξεκινά τρομακτικά, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, με το Resi 7 (PS4, Xbox One, PC) στις 24 Ιανουαρίου.

Το Resi 6 δεν το αγάπησε κανείς (τι ν’ αγαπήσεις δηλαδή, τέτοιο που ήταν), συνεπώς η αλλαγή κατεύθυνσης στη σειρά θεωρήθηκε δικαίως επιβεβλημένη. Για την ακρίβεια πρόκειται για επιστροφή στις ρίζες, με τη φιλοδοξία το horror στοιχείο να καθίσει εκ νέου στον θρόνο του. Νέος πρωταγωνιστής ο Ethan, στην πόλη Dulvey (στη φαντασία της Capcom) του Αμερικάνικου Νότου, ο οποίος αναζητά τη σύζυγό του, περιορισμένη ικανότητα στα όπλα, οπτική πρώτου προσώπου, σκοτεινή ατμόσφαιρα.

Ευπρόσδεκτα ακούγονται όλα αυτά, ακόμα κι αν δανείζεται Silent Hill(s) στοιχεία, μακάρι να γίνουν και πραγματικότητα. Να σημειωθεί η υποστήριξη του PS VR στην έκδοση για PS4.

FOR HONOR

Τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε άκου να δεις τι έγινε. Παίξαμε την alpha έκδοση και μείναμε ευχαριστημένοι.

Λίγο πριν την beta που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο και την κυκλοφορία του τελικού παιχνιδιού στις 14 Φεβρουαρίου (PS4, Xbox One, PC), επανερχόμαστε στο θέμα γιατί το For Honor αφήνει ελπίδες. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, η αισιοδοξία έχει να κάνει περισσότερο με το multiplayer παρά με το single, το mode δηλαδή για το οποίο σχεδιάστηκε εξαρχής. Έχει ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε πως το μακελειό και οι online μάχες ανάμεσα σε Knights, Samurai και Vikings θα περάσουν ομαλά στο σόλο, κι αν η ιστορία του θα μας συνεπάρει.

Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον πως θα το υποδεχτεί η gaming κοινότητα το παιχνίδι, μιας και το multi θα είναι η δύναμή του και θα τροφοδοτείται από την παρουσία των παικτών. Γενικά, ενδιαφέρον στοίχημα (φουλ του ενδιαφέροντος με περιέργεια).

TORMENT: TIDES OF NUMENERA

Μήπως θυμάσαι το Planescape: Torment, ένα άκρως ποιοτικό RPG του μακρινού 1999;

Το σίγουρο είναι πως το θυμηθήκαν αρκετοί το 2013 όταν ξεκίνησε η καμπάνια του πνευματικού διαδόχου, του Torment: Tides of Numenera, στο Kickstarter και μέσα σε 6 μόλις ώρες εκπλήρωσε το στόχο που είχε τεθεί (συνολικά, συγκέντρωσε το ποσό των 4 εκατομμυρίων δολαρίων). Τα χρόνια πέρασαν και, επιτέλους, το 2017 είναι το έτος που θα εκπληρωθεί η προφητεία. Κατά τας γραφάς, στις 28 Φεβρουαρίου σε Windows, Mac, Linux, PS4 και Xbox One.

Ισομετρικό, με έμφαση στην ιστορία και στους διαλόγους, ανάπτυξη χαρακτήρων σε βάθος, κάτι μου λέει ότι οι παλιοί RPGάδες έχουν ήδη βρει το Game of the Year.

HORIZON ZERO DAWN

Τούτο το post-apocalyptic action RPG τρίτου προσώπου με έχει ψήσει αρκετά, κι ελπίζω, για το καλό όλων, να μην διαψευστούν οι προσδοκίες μου.

1 Μαρτίου στην Ευρώπη, αποκλειστικά στο PS4, αυτή είναι η ημερομηνία που ανοίγει κι επίσημα η περίοδος του κυνηγιού ρομποτικών δεινοσαυροτεράτων. Open-world game, μίξη προϊστορικών και φουτουριστικών στοιχείων, single player μόνο, ακόμα και η ίδια η developer, η Guerrilla Games, χαρακτηρίζει το Horizon Zero Dawn ως το μεγαλύτερο ρίσκο της έως σήμερα.

Όμως, πόσο γλυκό είναι ένα ρίσκο που επαληθεύεται και επιβραβεύει τον παίκτη, μια έκπληξη, ένα νέο game franchise που πέφτει στο λάκκο με τα θηρία που μετρούν χρόνια στο κουρμπέτι; Πολύ, γι’ αυτό και θέλουμε να είναι καλό και να πετύχει.

GHOST RECON WILDLANDS

Εδώ οδηγούμαστε σε group therapy. Ή μάλλον σε ομαδική προσευχή για να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν.

Για να κάνω την απαραίτητη αποσαφήνιση, δεν πιστεύω ότι το Ghost Recon Wildlands, όταν θα μας επισκεφτεί με το καλό στις 7 Μαρτίου (PS4, Xbox One, PC), θα είναι κακό παιχνίδι. Open world tactical shooter με μία «απαλή» έμφαση στο multi στοιχείο, εξωτική Βολιβία, καρτέλ ναρκωτικών, εναλλακτικές προσεγγίσεις στο gameplay, τι μπορεί να πάει στραβά;

Όχι πολλά, αλλά αρκετά, όταν μιλάμε πλέον για την Ubisoft, η οποία τείνει να γκρουπάρει τα open world games της και να μην διαθέτουν τα δικά τους μοναδικά στοιχεία, αν εξαιρέσουμε το setting. Για παράδειγμα, να παίξουμε ένα The Division σε ζούγκλα κι όχι σε αστικό περιβάλλον. Για το ακριβοδίκαιο του πράγματος, το Watch Dogs 2 κατάφερε να βρεθεί εκτός φάμπρικας. Ας κάνουμε το σταυρό μας να ισχύσει αυτό και στο Wildlands.

MASS EFFECT ANDROMEDA

Δεν έχω την, αυταπάτη να την πω (;), αφέλεια ίσως, ότι το Andromeda θα με συγκινήσει όσο η original τριλογία. Αλλά είναι Mass Effect. Αρκεί.

Αρκεί, πράγματι; 600 χρόνια μετά τα γεγονότα των πρώτων games, το Mass Effect Andromeda αφήνει τον/ την Shepard στην ησυχία του/ της, κρατάει ορισμένα στοιχεία (π.χ. επιλογές και ρομάντζα) και τον action RPG προσανατολισμό του, αλλά γίνεται πιο ελεύθερο στο χτίσιμο του χαρακτήρα και των ικανοτήτων του και ενισχύει την εξερεύνηση, χάρη και στο όχημα Nomad που θα φέρει Mako μνήμες.

Open world; Ενδεχομένως περισσότερο shooting έναντι του RPG στοιχείου; Τελικά, δεν αρκεί να λέγεσαι Mass Effect, πρέπει και να είσαι, συνεπώς το Andromeda οφείλει να ενσωματώσει ομαλά τις διαφοροποιήσεις και να μην αποτελέσει ξένο σώμα. Στις 23 Μαρτίου στην Ευρώπη (PC, PS4, Xbox One), θα ξέρουμε. Καλά, μερικές μέρες αργότερα, να παίξουμε και 50 ώρες πρώτα.

INJUSTICE 2

Το Tekken 7, λογικά, θα βγει εντός του 2017. Το πότε ακριβώς, άγνωστο ακόμη. Μέχρι τότε, για τους λάτρεις του αγνού ξύλου, το Injustice 2 έχει όλες τις προδιαγραφές να σε αποζημιώσει (16 Μαΐου, PS4 και Xbox One).

Το πρώτο, το Injustice Gods Among Us, ίσως να μην ήταν το fighting game με το πιο βαθύ σύστημα ever, όμως διέθετε αρκετά καλά στοιχεία, ήταν μια μίνι έκπληξη. Καπάτσο story mode, δυνατό DC ρόστερ, interactivity με το περιβάλλον της πίστας, ωραίες κινήσεις και combos (με την προσπάθεια να διαφέρουν από χαρακτήρα σε χαρακτήρα να κρίνεται επιτυχημένη). Η NetherRealm, του Mortal Kombat φυσικά, τα κατάφερε εξαιρετικά.

Το ίδιο και το αυτό ελπίζουμε και για το sequel, με ήρωες και κακούς που επιστρέφουν, με νέα πρόσωπα, αλλά και προσθήκες στο gameplay για το απαραίτητο φρεσκάρισμα/ εμπλουτισμό. Δώσε ξύλο στο λαό, απλά πράγματα.

SOUTH PARK THE FRACTURED BUT WHOLE

Τα επόμενα τρία, και τελευταία, games, δεν έχουν στην παρούσα φάση συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας εντός του 2017, παρόλα αυτά υπάρχουν ενδείξεις, αλλού περισσότερες κι αλλού λιγότερες, ότι μπορεί να τα παίξουμε το πρώτο εξάμηνο του έτους. Πρώτο και αεράτο, το South Park The Fractured But Whole.

To Stick of Truth ήταν πράγματι υπέροχο, μια παιχνιδάρα που ελάχιστοι ανέμεναν να συνδυάζει τόσο αρμονικά το ανυπέρβλητο χιούμορ του South Park με το εθιστικό gameplay. Οι συνδημιουργοί της σειράς, Stone και Parker, υπογράφουν και σφραγίζουν και το The Fractured But Whole, το οποίο θα έχει προσθήκες στο gameplay, για παράδειγμα νέες στρατηγικές στο «πεδίο της μάχης», ενώ στο επίκεντρο του παιχνιδιού θα βρίσκονται σουπερ-ηρωϊκά ζητήματα.

Η ανάθεση της ανάπτυξης του τίτλου στην Ubisoft San Francisco αντί της μαμάς Obsidian, ίσως να μην αποτελεί το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο, αλλά καλύτερα ας μην προτρέχουμε. Σε κάθε περίπτωση, το game ήταν να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2016, αλλά πήρε μια μικρή αναβολή για το πρώτο τρίμηνο του 2017 (PS4, Xbox One, PC). Άντε να δούμε.

SEA OF THIEVES

Αυτό εδώ είναι εξαιρετικά αμφίβολο, όσον αφορά στην περίοδο κυκλοφορίας του (Xbox One, PC). Υπήρξε προγραμματισμός για να βγει εντός του προηγούμενου έτους, τελικά κατά τη διάρκεια της Ε3 2016 μας έριξαν άκυρο και ακούστηκε κάτι για Φεβρουάριο του 2017.

Είμαστε ήδη στο Ιανουάριο, ελάχιστες φωνές και ακροάσεις, ο Φεβρουάριος μοιάζει φοβερά ζόρικος, ακόμα και το πρώτο εξάμηνο διακυβεύεται. Η αλήθεια είναι πως το project ακούγεται εξαιρετικά φιλόδοξο (user-generated περιεχόμενο, δημιουργία story από τους παίκτες, open world multiplayer game), με την έμπειρη κι αξιόπιστη developer Rare να μην επιθυμεί να πέσει σε παγίδα τύπου No Man’s Sky ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη, «σωστή» εμπειρία.

Συμπέρασμα; Ας βγει όποτε θέλει, αλλά και όταν «πρέπει», το εν λόγω πειρατικό action adventure, κατά προτίμηση όμως έως το καλοκαίρι.

THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

Άλλη μια δύσκολη περίπτωση, ιδιάζουσα μάλλον, υπό την έννοια ότι σε μεγάλο βαθμό συνδέεται (και) με την κυκλοφορία μιας ολάκερης κονσόλας, του Nintendo Switch.

Αν υποθέσουμε ότι πράγματι τον Μάρτιο θα κυκλοφορήσει η νέα πρόταση της Ninty κι αν υποθέσουμε ότι χρειάζεται έναν κράχτη για να μπει στα σπίτια μας με συνοπτικές διαδικασίες, τι καλύτερο system seller game λανσαρίσματος από το νέο, open world, Zelda. Είναι εφικτό, όμως, να υλοποιηθεί το ιδανικό σενάριο; Πάντως, το Breath of the Wild έχει αποκλειστεί να βγει πρώτα στο «νεκρό» Wii U, αντίθετα έχει εγκριθεί η ταυτόχρονη κυκλοφορία με το Switch, απολύτως λογικό από επιχειρηματικής άποψης.

Όλα αυτά πιθανώς να ξεκαθαρίσουν στις 13 Ιανουαρίου, στην παρουσίαση της νέας κονσόλας. Αν δεν υπάρξουν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις μπορεί να τα ζήσουμε όλα αυτά τα ωραία πολύ σύντομα, με το νέο Zelda να δείχνει εκπληκτικό και το επίπεδο ελευθερίας και εξερεύνησης να εντυπωσιάζει. Έλα, έλα, έλα.