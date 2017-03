Εμείς και οι HIM

To ξέρατε ότι διαλύθηκαν οι ΗΙΜ;

Όχι, μισό, πάμε πιο πίσω.

Θυμάστε τους ΗΙΜ; Φυσικά τους θυμάστε τους ΗΙΜ, ποιος δεν τους θυμάται, όλοι στην ίδια χώρα μεγαλώσαμε και θυμόμαστε τα uber-σουξέ του 'Razorblade Romance', θυμόμαστε την επική έννοια του love metal, θυμόμαστε τον Ville τον Valo, ε και γενικά τους θυμόμαστε, τι τώρα, ψέμματα θα πούμε;

Πριν λίγες μέρες οι ΗΙΜ ανακοίνωσαν λοιπόν από το facebook τους την πολύ πολιτισμένη διάλυσή τους μετά από το επερχόμενο αποχαιρετιστήριο τουρ τους.

Και τώρα λοιπόν we will join them in death καθώς όλο το συντακτικό πλήρωμα του PopCode λέει μερικά τελευταία λόγια και μοιράζεται από ένα αγαπημένο κομμάτι της μπάντας που κάπως, κάπου, κάποτε, έκανε σημαντική εμφάνιση στις εφηβείες μας.

***

Κωνσταντίνος Αμπατζής: Ποτέ δεν πήρα σοβαρά τους Him. Θες επειδή η πρώτη τους επιτυχία λεγόταν 'Join me in Death' και με έκανε να σκιάζομαι; Θες επειδή τον τραγουδιστή τον έλεγαν Βίλε Βάλω που μοιάζει με κλίση λατινικού ρήματος; Θες επειδή το στιλ της μουσικής τους λεγόταν love metal, λες και είναι δισκάδικο στο Ελσίνκι;

Δεν μπορούσα λοιπόν να καταλάβω ποτέ την μεγάλη τους επιτυχία, όμως έχω να τους δώσω έναν μεγάλο πόντο, για τη διασκευή αυτής της σπουδαίας τραγουδάρας. Συγχωρεμένα όλα Βίλε μου.

Επίσης, δεν ξεχνώ αυτές τις ιστορικές στιγμές που ζήστηκαν.

Ηλίας Αναστασιάδης: Είναι κάπως βασανιστικό να σκέφτεται κανείς ότι ο πρώτος δίσκος των Him βγήκε το 1997, δηλαδή φτάνει ρε χρόνε, μας τσακίζεις κάθε μέρα, γιατί να περνάμε τέτοια στεναχώρια κάθε λίγο και λιγάκι; Το 'Greatest Lovesongs Vol. 666' υπήρξε ένα σημαντικό άλμπουμ για την καριέρα μου ως προπονητής της Ρέντινγκ στο Football Manager και το μωβρόζ χρώμα του δίσκου υπήρξε η πρώτη μου απενεχοποίηση για τα ροζ. Η δεύτερη πρόταση βγάζει νόημα από μόνη της, αλλά η πρώτη χάσκει λίγο, οπότε σπεύδω να εξηγήσω ότι τα 18ωρα που έπαιζα μάνατζερ τις μέρες που δεν είχα σχολείο άκουγα κυρίως Metallica και Him. Έχω δε σπάσει πληκτρολόγιο με το Your Sweet Six Six Six, όχι γιατί δεν με έψηνε η καικαλά ντεθ διάσταση των Φινλανδών (που δεν με έψηνε, μη λέμε ψέματα) αλλά γιατί ακούγοντάς το είχα χάσει μια άνοδο επειδή κόλλησε το παιχνίδι και δεν έκανε save.

Κατά τα λοιπά, δεν θα θρηνήσω εκτενώς το τέλος των HIM διότι αφενός δεν τους παρακολούθησα πολύ μετά το ντεμπούτο τους και αφετέρου, τους είδα μια φορά στο Rockwave και ο Βίλε Βάλο δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα του από το μεθύσι, which was uncool αν ρωτάτε την ταπεινή μου γνώμη, γιατί ΟΚ, δεν μπορείς να πουλάς δίσκους μόνο με το απίλ του καταραμένου, πρέπει να τραγουδήσεις κιόλας. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε.

Γιώργος Μυλωνάς: Κηδεία.

Ιωσηφίνα Γριβέα: Πριν μερικούς μήνες, δε θυμάμαι με ποια αφορμή, συζητούσα με μια φίλη ότι το 'Join Me' δε θα ακουγόταν σήμερα με τον τρόπο που είχε ακουστεί όταν είχε κυκλοφορήσει. Όχι επειδή έχουν αλλάξει τα ακούσματά μας. Άλλωστε με όλα τα νέα μέσα που έχει ένας καλλιτέχνης πλέον, ακόμα και ανεξάρτητος, να προμοτάρει τον εαυτό του, υπάρχει χώρος για τα πάντα.

Απλώς, παρά το γεγονός ότι οι HIM είχαν κραχτεί τότε για προώθηση της αυτοκτονίας και λοιπά δραματικά, ζούσαμε ακόμα σε μια εποχή που η Disney έβγαζε ταινίες σαν την 'Παναγία των Παρισίων' με τον κακό να τραγουδάει για βιασμούς, και ένα τραγούδι που σου ζητούσε να το παίξεις Ρωμαίος και Ιουλιέτα μπορούσε να γίνει για μερικούς μήνες το πιο overplayed τραγούδι του ραδιοφώνου #τιζουσαμε.

Είναι πραγματικά σχεδόν παράλογο που είχαν τέτοια διάρκεια οι HIM, αλλά η διάλυσή τους δε μου κοστίζει και τίποτα γιατί ήμουν απλά ο casual φαν που ήξερε μόνο τα χιτ τους. Θα έχουμε πάντα το 'Summer Wine', πάντως.

Θοδωρής Δημητρόπουλος: Δεν ξέρω, είναι δίκαιο που το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν σκέφτομαι τους ΗΙΜ (δεν σκέφτομαι ποτέ τους ΗΙΜ) είναι το 'Summer Wine' ντουέτο του Ville Valo με την, αχμ, θέλω να πω Natalia Oreiro; Με την Talia; Με κάποια από αυτές; *ψάχνει* Τη Natalia Avelon εννοούσα φυσικά, ναι. Είναι χρήσιμα τέτοια basic ντουετάκια, είναι σαν εκπαιδευτική τηλεόραση, με ενθουσιάζει απεριόριστα η ιδέα πως άνθρωποι έμαθαν ποιος είναι ο Lee Hazlewood χάρη στον Ville Valo, και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά.

Καταρχάς ο Ville Valo αν δεν ήταν αληθινός άνθρωπος τότε θα ήταν σίγουρα villain που θα ερμήνευε σε ταινία ο Johnny Depp, όπως φυσικά φαίνεται κι από το βίντεο του 'Summer Wine':

Επίσης είναι αξιοσημείωτο πως οι ΗΙΜ δεν ήταν καθόλου one hit wonder μπάντα. Δε θα έπρεπε να είναι; Αυτό δε νομίζουν όλοι; Νιώθω πως οι φινλανδοί ΗΙΜ με τον ανθυποJohnny Depp τραγουδιστή θα έπρεπε να είναι πολύ πιο one hit wonder από όσο ήταν. Όσο διαβάζω τις απαντήσεις τον άλλον αρχίζω να θυμάμαι και περισσότερα κομμάτια τους και αισθάνομαι λίγο περίεργα, θα είμαι ειλικρινής. Εξάλλου αν τα εφηβικά χρόνια των σημερινών 30άρηδων ήταν καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή, το 'Wings of a Butterfly' θα ήταν το μουσικό της σήμα.

Και τώρα λίγο ψήθηκα να τους έβλεπα στην φετινή τους τελευταία καλοκαιρινή περιοδεία, όχι τίποτα άλλο, μπας κι αυτή τη φορά τουλάχιστον είναι λιγότερο μεθυσμένος από όταν τους είδε ο Ηλίας.

Ναστάζια Καπέλλα: Εγώ έχω να πω ότι η μπάντα είχε ξαναδιαλυθεί το 1993 και επανασυστάθηκε το 1995. Άρα μπορεί το 2019 να επανενωθούν.