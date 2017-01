Η χρονιά που επιτέλους αγαπήσαμε την Ariana Grande

Είδαμε και ακούσαμε πρώτη φορά την Ariana Grande το 2014 όταν έβγαλε κάποια χιτάκια το ένα μετά το άλλο με πρώτο και καλύτερο το 'Problem' με την Iggy Azalea. Παρόλο που τα τραγούδια ήταν οκέι, δεν εντυπωσιαστήκαμε από την παρουσία της, που μας θύμιζε κάτι σε Ελευθερία Ελευθερίου στην Eurovision και 'Toddlers and Tiaras' μαζί. Το ponytail, τα εσώρουχα, το στρας, το βαρύ μέικαπ και τα μικροσκοπικά φουστανάκια, οι ψηλές μπότες και τα τακούνια που φαίνονταν σα να ήταν μεγαλύτερα από το πόδι της, όχι ότι ήταν κακά αλλά μοιάζαν ψεύτικα και κιτς. Γενικά κάτι δεν μας κόλλαγε. "Ωραία τα τραγουδάκια," λέγαμε, αλλά "σε ένα χρόνο θα χει ξεπεραστεί".

Τελικά όμως τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν ψεύτικο, ήταν απλώς αυτά που άρεσαν στην Ariana Grande.

Και αφού την αγαπήσαμε, αγαπήσαμε και το κάθε τι πάνω της. Τώρα πια, δε μπορούμε να θυμηθούμε ούτε να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που κάποτε δεν μας έκανε. Άλλωστε το να σου δίνει κάποιος τη δυνατότητα να μπορείς να ντυθείς αποκριάτικα ως εκείνος, είναι θεωρώ το πρώτο βήμα για το stardom.

Αφού λοιπόν την είχαμε τσεκάρει κάπου εκεί έξω το 2014 και είχαμε ακόμα νωρίτερα διαβάσει και για τις ιστορίες φαντασμάτων της, ο έρωτάς μας ξεκίνησε το 2015, όταν μίλησε για πρώτη φορά στον Jimmy Fallon και έκανε τις πρώτες μιμήσεις της. Η σχέση μας όμως στέριωσε το 2016 και σας παρουσιάζουμε έναν έναν τους λόγους.

(Κεντρική φωτό από το snapchat της Ariana Grande. Κι άλλος λόγος!)

1) Για το 'Dangerous Woman', για το 'Into you' και για το 'Side to side' και γενικά για τον καινούριο της δίσκο

Η αντίδρασή μας ήταν η αντίδραση της μαμάς της Ariana. Ντάξει όχι, αλλά είναι πολύ καλό. Επίσης γράφει στίχους και η ίδια και αυτό για τους pop καλλιτέχνες είναι η επιτομή του κουλ.

2) Για το Super Bunny

Το «Super Bunny» όπως η ίδια το αποκαλεί, το σήμα κατατεθέν του καινούριου άλμπουμ, είναι το alter ego της Arianna Grande και κάθε φορά που δεν ξέρει τι να κάνει, σκέφτεται τι θα έκανε το Super Bunny και συνέρχεται. Εμάς μας αρκεί και αυτό που βλέπουμε.

3) Γιατί μπορεί να μιμηθεί όλες τις βασίλισσες της pop που υπάρχουν

Εδώ να προειδοποιήσουμε ότι η εμφάνισή της στο 'Saturday Night Live' θα εμφανιστεί σε πολλές κατηγορίες γιατί ήταν τόσο καλή που κέρδισε και online ψηφοφορία για την καλύτερη εμφάνιση της σεζόν στο Entertainment Weekly.

Και πάνω που νομίζαμε ότι οκέι είδαμε όλες τις μιμήσεις της, μιμήθηκε και την JLaw και μας απογείωσε ακόμη περισσότερο.

4) Γιατί το ΤΙΜΕ την συμπεριέλαβε στα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα της χρονιάς

"Θα σε υποτιμήσουν, να ξέρεις", γράφει στο συγκινητικό του essay για το περιοδικό ο θεατρικός συγγραφέας Jason Robert Brown.

5) Γιατί αυτό με τις μιμήσεις το έκανε από πριν

Ήταν να μη γίνει η αρχή γιατί όσο μαθαίναμε την Ariana θέλαμε όλο και περισσότερο και αρχίσαμε να ψάχνουμε το παρελθόν της, και ανακαλύψαμε ότι αυτό με τις μιμήσεις το έκανε από παλιά.

6) Γιατί την παραδέχτηκε και ο Steven Spielberg

Ή τέλος πάντων υπάρχουν πηγές ότι το έκανε και μας αρκεί.

7) Για το περιστατικό με το ντόνατ και για το πώς αστειεύτηκε με αυτό στο «What will my scandal be?»

Μετά το περιστατικό που η Ariana έγλειψε ένα ντόνατ από τον πάγκο ενός μαγαζιού χωρίς να το αγοράσει, ένα μέρος του κόσμου της γύρισε την πλάτη και μαζί με αυτό και ο Λευκός Οίκος όπως αποκάλυψε το Wikileaks. Εκείνη ζήτησε συγγνώμη πολλές φορές και εν τέλει αποκάλυψε πως πια είναι έτοιμη για ένα πραγματικά μεγάλο σκάνδαλο.

8) Γιατί υπερασπίζεται ωραία την έμφυλη ισότητα

Σε συνέντευξή της μάλιστα στα τέλη του 2015 (κλέβουμε πάλι λίγο) είχε αποστομώσει πολύ εύστοχα τους παρουσιαστές μιας ραδιοφωνικής εκπομπής που της μιλούσαν με τρόπο που θα ζήλευε και ο Trump.

9) Για το lip sync με τον Jimmy Fallon

Δηλαδή πόσο πιο τέλεια μπορεί να γίνει;

10) Γιατί ο Toulouse είναι ημίαιμο

Όπως και άλλα από τα σκυλιά της, απλώς βάζουμε τον Toulouse επειδή έχει κάνει τηλεοπτική εμφάνιση και διαφημιστική καμπάνια.

11) Γιατί μιλάει Γιαπωνέζικα (και όταν τα μιλάει ακούγεται σαν άνιμε)

Όλη η εμφάνιση της Ariana Grande μυρίζει Ιαπωνία και ω! τι περίεργο στην Ιαπωνία την λατρεύουν, γι αυτό και έχει μάθει λίγα Ιαπωνικά.

12) Γενικά για όλες τις φορές που εμφανίστηκε σε talk show

Και γενικά όποτε μιλάει.

13) Γιατί την ανακαλύψαμε και ως Cat Valentine

Και ψάχνοντας και άλλο το παρελθόν της με τρόπο που θα ζήλευε και το ίδιο το crazy girlfriend meme (τι θυμήθηκα;), ανακαλύψαμε την Cat Valentine. Η γλυκούλα, αφελής έφηβη πρωταγωνίστρια της Nickelodeon, Cat Valentine ήταν ο πρόδρομος της καριέρας της και ο λόγος που είχε κόκκινα τα μαλλιά της όλη εκείνη την περίοδο (οι συντελεστές της σειράς 'Victorious' δεν ήθελαν να έχουν όλες οι πρωταγωνίστριες καστανά μαλλιά, έτσι βάλαν την Ariana να τα βάψει). Όσο βλέπεις βιντεάκια Cat Valentine τόσο εθίζεσαι (ειδικά με τα random thoughts).

14) Γιατί το λένε και τα νούμερα

Σήμερα το κανάλι της στο Youtube έχει περίπου 15 εκατομμύρια subscribers και είναι 27η στην κατάταξη με τους πιο λογαριασμούς με τους περισσότερους subscribers. Στο instagram έχει 90 εκατομμύρια followers και έρχεται 3η και στο twitter έχει 40 εκατομμύρια followers και έρχεται 17η.

15) Γιατί τα προηγούμενα Χριστούγεννα έβγαλε χωρίς λόγο ένα trap R&B χριστουγεννιάτικο EP με καινούρια τραγούδια

Δεν βγήκε single από το 'Christmas & Chill', δεν προμοταρίστηκε ποτέ, απλά το έβγαλε έτσι στο ίντερνετ, σαν δωράκι κάτω από το δέντρο των φανς, 6 original κομμάτια για τις γιορτές. Κι επειδή μπορούσε, τραγούδησε χριστουγεννιάτικα σε trap R&B, με ένα ακουστικό folk μελομακάρονο κομματιού για φινάλε. Επειδή μπορούσε.

16) Και νυν και αεί για το όνομά της

Την λένε Αriana Grande και είναι το αληθινό της ονοματεπώνυμο. Mic drop.