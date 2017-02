Όλοι οι νικητές των Grammy: Η Adele θριαμβεύει ξανά

Όλοι περίμεναν μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Adele και τη Beyonce καθώς φτάναμε στη βραδιά των 59ων βραβείων Grammy καθώς οι δύο σπουδαίες τραγουδίστριες αναμενόταν να διεκδικήσουν τα 3 μεγάλα βραβεία, Album, Record και Song of the Year με τα άλμπουμ τους '25' και 'Lemonade', αντίστοιχα.

Η Adele μπορεί να σάρωσε τα βραβεία, κερδίζοντας και τα 3 κόντρα στις προβλέψεις που ήθελαν έστω να συμβαίνει ένα μοίρασμα, όμως ήταν η Beyonce που άκουσε το μεγάλο ευχαριστώ. Όταν η Adele ανέβη μαζί με τον 'στρατό' της στη σκηνή για να παραλάβει το μεγάλο βραβείο της βραδιάς, για το Άλμπουμ της Χρονιάς, τηη μεγαλύτερη αφιέρωση την έκανε στην Beyonce και το ήδη κλασικό της άλμπουμ, 'Lemonade': "Η καλλιτέχνις της ζωής μου είναι η Beyonce," είπε εν μέσω συναισθηματικής φόρτισης. "Αυτό το άλμπουμ για μένα είναι τόσο μνημειώδες, Beyonce. Ήταν μνημειώδες και ήταν όμορφο και ήταν κατάθεση ψυχής και μας επέτρεψε να δούμε μια πλευρά σου που δε μας αφήνεις πάντα να δούμε. Είσαι το φως μας."

Η Adele νωρίτερα είχε ένα απρόοπτο στη διάρκεια του live αφιερώματος στον George Michael όταν σταμάτησε και ζήτησε να αρχίσει η ερμηνεία από την αρχή. "Δε μπορώ να το χαλάσω αυτό για σένα," είπε εν μέσω χειροκροτημάτων. Η αγγλίδα τραγουδίστρια κέρδισε και τα 5 βραβεία για τα οπόια ήταν υποψήφια στη βραδιά, γράφοντας ιστορία καθώς έγινε η πρώτη καλλιτέχνις που κερδίζει τα 3 μεγάλα Grammy (Άλμπουμ, Τραγούδι, Ηχογράφηση) για 2η φορά, μετά το θρίαμβο του '21'.

H Beyonce, που είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες με 9, κέρδισε τα Grammy καλύτερου Urban Contemporary Album και καλύτερου Μουσικού Βίντεο για το 'Formation' ενώ είχε και την πιο πολυσυζητημένη εμφάνιση στη σκηνή.

Άλλος μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν ο David Bowie, τον οποίο η ακαδημία τίμησε για πρώτη φορά(!) αν εξαιρέσουμε το Grammy που είχε κερδίσει πριν 30 χρόνια για ένα βιντεοκλίπ του. Ο Bowie κέρδισε και τα 4 μεταθανάτια Grammy για τα οποία ήταν υποψήφιος για το 'Blackstar', μεταξύ των οποίων Καλύτερο Ροκ Τραγούδι, Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία και Καλύτερο Alternative Άλμπουμ. Θα έπρεπε το 'Blackstar' να είναι υποψήφιο και για Άλμπουμ της Χρονιάς μάλλον αλλά τι ξέρουμε εμείς.

Ο Chance the Rapper ήταν επίσης μεγάλος νικητής κερδίζοντας όπως αναμενόταν την κατηγορία Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου, μαζί με Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία ('No Problem') και Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ για το 'Coloring Book', το ιστορικό πρώτο άλμπουμ που εμφανίστηκε στα chart του Billboard αποκλειστικά χάρη σε online streams. Εκτός αππό την Adele, τον Bowie και τον Chance the Rapper, ο μόνος άλλος με πάνω από δύο νίκες ήταν ο παραγωγός Greg Kurstin, ο παραγωγός του '25' και του 'Hello'.

Το τραγούδι της χρονιάς, 'Hello':

Το άλμπουμ της χρονιάς, '25':

Το βίντεο της χρονιάς, 'Formation':

Καλύτερο Τραγούδι για Ταινία, 'Can't Stop the Feeling!':

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι, 'Blackstar':

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι, 'Hotline Bling':

Η live εμφάνιση των Daft Punk με τον Weeknd:

RT

FULL PERFORMANCE!

Aquí la presentación completa de The Weeknd y Daft Punk en los #GRAMMYs pic.twitter.com/l9oV6mWnMo — Fest Jumpers (@FestJumpers) February 13, 2017

H live συνεργασία της Lady Gaga με τους Metallica:

Οι νικητές των 59ων βραβείων Grammy:

Οι μεγάλες κατηγορίες

Άλμπουμ της Χρονιάς: '25' - Adele

Record της Χρονιάς: 'Hello' - Adele

Τραγούδι της Χρονιάς: 'Hello' - Adele

Πρωτοεμφανιζόμενος της Χρονιάς: Chance the Rapper

Παραγωγός της Χρονιάς: Greg Kurstin ('Cheap Thrills', 'Hello', 'Something in the Way You Move')

Καλύτερα Άλμπουμ

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ: 'Coloring Book' - Chance the Rapper

Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ: '25' - Adele

Καλύτερο Alternative Άλμπουμ: 'Blackstar' - David Bowie

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ: 'Tell Me I'm Pretty' - Cage the Elephant

Καλύτερο Electronic/Dance Άλμπουμ: 'Skin' - Flume

Καλύτερο R&B Άλμπουμ: 'Lalah Hathaway Live' – Lalah Hathaway

Καλύτερο Urban Contemporary Άλμπουμ: 'Lemonade' - Beyonce

Καλύτερα Τραγούδια

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι: 'Hotline Bling' - Drake

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι: 'Blackstar' - David Bowie

Καλύτερο R&B Τραγούδι: 'Lake by the Ocean' - Maxwell

Καλύτερη Dance Ηχογράφηση: 'Don't Let Me Down' - The Chainsmokers ft. Daya

Καλύτερες Ερμηνείες

Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία: 'Hello' - Adele

Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία (Δίδυμο ή Γκρουπ): 'Stressed Out' - Twenty One Pilots

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία: 'Blackstar' - David Bowie

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία: 'Dystopia' - Megadeth

Καλύτερη Rap/Sung Ερμηνεία: 'Hotline Bling' - Drake

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία: 'No Problem' – Chance the Rapper ft. Lil Wayne & 2 Chainz

Καλύτερη R&B Ερμηνεία: 'Cranes in the Sky' - Solange

Καλύτερα Βίντεο

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο: 'Formation' - Beyonce

Καλύτερο Μουσικό Φιλμ: 'The Beatles: Eight Days a Week The Touring Years'

Καλύτερη Μουσική Για Οπτικά Μέσα

Καλύτερο OST: 'Miles Ahead' - Miles David & Άλλοι

Καλύτερη Μουσική: 'Star Wars: The Force Awakens' - John Williams

Καλύτερο Τραγούδι: 'Can't Stop the Feeling' - Justin Timberlake

>>> Η πλήρης λίστα όλων των νικητών.