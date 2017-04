Metal Disney: Κι οι μεταλλάδες έχουν ψυχή

Και μάλιστα παιδική ψυχή. Όπως λέει και ο τραγουδιστής των Obsession «μεγαλώσαμε μ’ αυτά τα τραγούδια. Μπορεί να είμαστε hardrockαδες, αλλά όλοι τα αγαπάμε». Μιλάει για πολύ γνωστά theme songs από μεγάλες επιτυχίες της Disney. Μαζί λοιπόν με τον μπασίστα του Ozzy Osbourne, Rudy Sarzo, έφτιαξαν του D-Metal Stars και ηχογράφησαν το άλμπουμ Metal Disney. Στην Ιαπωνία (αλίμονο κιόλας, μη δουν κουλαμάρα) έχει γίνει ήδη ανάρπαστο εδώ και ένα χρόνο.

Φαντάσου δηλαδή τον Μίκυ Μάους (για πάντα με «υ» ο Μίκυ, μέχρι και το word δεν το διορθώνει) να παρελαύνει μέσα σε αναποδοσταυρίδια ενώ η ορχήστρα θα βαράει δίκαση στο τέρμα κι από κάτω ο Ντοναλντ και τα ανιψάκια θα σκοτώνονται στο pogo.

Κάπως έτσι εμπνευστήκαμε και σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και οι απαραίτητες προσαρμογές και στις ίδιες τις ταινίες.

I see the light – Tangled

Στη συνέχεια τη αφίσας η τηγανιά φεύγει στη μάπα της Ραπουνζέλ και καπάκι ο Max ο άλογος της παίρνει το κεφάλι με το σπαθί. Εκεί μπαίνει το “I see the light” και εννοεί το γνωστό φως στο βάθος του γνωστού τούνελ.

Εναλλακτικός τίτλος: Dangled

A whole new world – Aladdin

Ο Aladdin, που φοράει μπλουζάκι Ed Hardy, τρίβει το ντεπόζιτο της Χαλι Davidson και βγαίνει το (βεν)Genie (το τζίνι έχει φυσικά τα μούτρα του Paul Teutul από το American Chopper). Στη φάση που έχει την κοκόνα καβάλα στο χαλί, τα άλογα που περνάνε από κάτω είναι τουλάχιστον 800.

Εναλλακτικός τίτλος:

Beauty and the beast – Beauty And The Beast

Το τέρας εδώ θα είναι ο ένας και μοναδικός Eddie. O Eddie The Head των Iron Maiden. Μόνο που δεν θα φοράει κουρέλια και επιδέσμους, αλλά θα είναι κανονικά με το φράκο του, το υποκάμισό του και skinny παντελόνι. Καθώς θα χορεύει με την πεντάμορφη, θα την πάρει και θα την σηκώσει.

Εναλλακτικός τίτλος: 666 And The Beast

Under the sea – The Little Mermaid

Εδώ υπάρχει ένα πολύ βασικό πρόβλημα που πρέπει να ξεπεράσει η παραγωγή. Δεν μπορείς να κάνεις headbanging με τη μαλλούρα στο βυθό. Βαρύτητα is a bitch. Αλλά εδώ μέχρι και ο Bob ο σφουγγαράκης ανάβει φωτιά ενώ κάθεται δίπλα στην παραλία. Στο βυθό του Μπικίνι.

Εναλλακτικός τίτλος: The Little Mermaid Riding The Killer Whales Of The Apocalypse

Go the distance – Hercules

Λυπάμαι αλλά εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι τόσο φλώρος αυτός ο Ηρακλής που δεν σώζεται ούτε άμα βαφτεί σαν τους Kiss. Δες εδώ κατάσταση. Σπύρος Μπιμπίλας ο Ηρακλάκιας. Χειρότερος κι από τον Kevin Sorbo. Ο πιο metal Ηρακλής θα είναι για πάντα ο The Rock. Τέλος.

Εναλλακτικός τίτλος: Fast And The Furious, διαφορετικά θα πάει χειρότερα και από το ένα εισιτήριο που έκοψε στην Αγγλία ο καινούργιος Shia LeBeouf.

Can you feel the love tonight – Lion King

Πρώτα θα συμβεί αυτό το plot twist

και αφού ο Σίμπα θα πέσει εκεί που πρέπει, η συνέχεια θα είναι αυτή (τα πρώτα 30” αρκούν):

Εναλλακτικός τίτλος: Lion, Master Of Puppies

When you wish upon a star – Pinocchio

Εδώ δεν χρειάζεται να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Ένα υλικό μόνο. Ο Πινόκιο δεν θα είναι φτιαγμένος από ξύλο, αλλά από σίδερο. Ο μπάρμπα Τζεπέτος δεν θα είναι ξυλουργός, αλλά σιδεράς. Πράγμα που θα τον κάνει αυτομάτως και λίγο πιο τούμπανο και όχι τόσο κακομοίρη. Επίσης η συνείδηση του, ο Jiminy Cricket, δεν θα είναι ακρίδα, αλλά σφήκα, δηλαδή W.A.S.P. Και να δούμε αν θα τον παίρνει τον Πινόκιο να κάνει τα δικά του!

Εναλλακτικός τίτλος: Πριονόκιο