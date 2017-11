Από Kurt Cobain μέχρι Queen: Το Gimme Shelter έχει πρόγραμμα

To Gagarin205 μετατρέπεται σε σινεμά κάθε Δευτέρα στα πλαίσια του 'Gimme Shelter Film Festival'. Στο φεστιβάλ προβάλλονται μουσικά ντοκιμαντέρ για αγαπήμενους μουσικούς.

Οι προβολές του Οκτωβρίου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και τώρα σειρά έχουν έξι ακόμα Δευτέρες με διπλές προβολές, εκλεκτούς καλεσμένους και πολλή μουσική.

Πρόγραμμα Νοεμβρίου

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00.

Προβολή: 'Pulp' 19:30

Προβολή: 'All Things Must Pass' 22:00

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00.

Προβολή:'Last Days Here' 19:30

Προβολή: 'We Are Twisted F***ing Sister' 22:00

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00.

Προβολή: 'American Artifact' 19:30

Προβολή: 'Kurt Cobain: About A Son' 22:00

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00.

Προβολή: 'The Great Pretender' 19:30

Προβολή: 'Queen: A Night In Bohemia' 22:00

Δεκέμβριος

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00.

Προβολή: 'Εδω Δεν Υπάρχει Aσυλο' 19:30

Προβολή: 'The Filth and The Fury' 22:00

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30.

Προβολή: 'Lo Sound Desert' 22:00

INFO

Gagarin205, Λιοσίων 205, Αθήνα. Tηλ: +30 2114112500

Η προπώληση γίνεται online στο viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876 και στα Seven Spots, Reload Stores, Media Markt και Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης.

Τιμή Ημερήσιου Εισιτηρίου: 7 ευρώ (προπώληση & ταμείο).

H τιμή ημερήσιου εισιτηρίου ισχύει για όλες τις προγραμματισμένες προβολές και εκδηλώσεις της συγκεκριμένης ημέρας.

info@gimmeshelterfestival.com

www.gimmeshelterfestival.com

Facebook Page