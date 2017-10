Όλοι έχουν τραγουδήσει το 'I Put a Spell on You'

To 'I Put a Spell on You' γράφτηκε το 1956 από τον Screamin' Jay Hawkins και είναι ένα από τα γνωστότερα κομμάτια που έχουν υπάρξει. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει τον Jay Hawkins, αλλά θα ξέρει σίγουρα αυτό το κομμάτι. Έχει διασκευαστεί από όλους, έχει τραγουδηθεί σε συναυλίες, σε εκπομπές, σε ριάλιτι, σε ταινίες και σε σειρές. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ποπ κουλτούρας.

Όπως έχει εξομολογηθεί ο Hawkins, η αρχική ιδέα για το τραγούδι ήταν να είναι περισσότερο μπαλάντα και καθόλου άγριο, όπως το ξέρουμε. Ο παραγωγός όμως έφερε στο στούντιο φαγητά και ποτά, μεθύσαν όλοι και ο Hawkins άρχισε να ουρλιάζει το κομμάτι όσο περισσότερο μπορούσε.

Στην πορεία όλη η περσόνα του Hawkins βασίστηκε σε αυτό το τραγούδι. Άρχισε να φοράει μακριές κάπες και έβγαινε μέσα από ένα κοφίνι για να τραγουδήσει στη σκηνή με καπνούς και με ομίχλη ολόγυρά του. Έβαλε κόκκαλο στη μύτη, είχε φίδια και πυροτεχνήματα επί σκηνής και ένα κρανίο που κάπνιζε τσιγάρο, το οποίο αποκαλούσε 'Henry'. Και όσο πήγαινε εμπλούτιζε το act.

Ένας από τους μεγάλους φαν του ήταν ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος τον προσκάλεσε στα τέλη της δεκαετίας του 90 δύο φορές στην Αθήνα. Σε αυτές τις εμφανίσεις άρχισαν και τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ 'Screamin’ Jay Hawkins: I put a spell on me', τα οποία συνεχίστηκαν με τη συμμετοχή των φίλων και συνεργατών του Hawkins μετά τον αιφνίδιο θάνατό του.

Τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το ντοκιμαντέρ αυτό στο Gagarin205 στα πλαίσια του 'Gimme Shelter', πρώτα όμως ας κάνουμε ένα αφιέρωμα σε όσους ακόμη το έχουν αγαπήσει.

Nina Simone

The Alan Price

The Animals

Creedence Clearwater Revival

Van Morrison

Dee Dee

Bryan Ferry

Sonique

Nick Cave & The Bad Seeds

Bette Midler

Marilyn Manson

Jeff Beck featuring Joss Stone

David Gilmour και Mica Paris

Joe Cocker

Queen Latifah

She and Him

Bonnie Tyler

Annie Lennox

ΓΙΑ ΤΟ AMERICAN GODS

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

INFO

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

19:30 – 21:30 'SCREAMIN’ JAY HAWKINS: I PUT A SPELL ON ME'

22.00 – 00:00 'THE ROLLING STONES: CROSSFIRE HURRICANE'

Gagarin205, Λιοσίων 205, Αθήνα. Tηλ: 2114112500

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 19:00.

Η προπώληση στο viva.gr, στο 11876 και στα Seven Spots, Reload Stores, Media Markt και Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης.

Τιμή Ημερήσιου Εισιτηρίου: 7 ευρώ (προπώληση & ταμείο).

H τιμή ημερήσιου εισιτηρίου ισχύει για όλες τις προγραμματισμένες προβολές και εκδηλώσεις της συγκεκριμένης ημέρας.

Διαρκείας: 55 ευρώ

Το εισιτήριο διαρκείας ισχύει για όλες τις Δευτέρες του φεστιβάλ.

info@gimmeshelterfestival.com

www.gimmeshelterfestival.com

Facebook Page