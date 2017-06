11 τραγούδια που έχεις καταλάβει λάθος

Κακά τα ψέματα, οι στίχοι ενός τραγουδιού περνούν σε δεύτερη μοίρα. Το πρώτο ρόλο τον παίζει η μουσική. Αυτή θα μας κάνει να αποφασίσουμε αν ένα τραγούδι μας αρέσει ή όχι και αυτή θα μας κάνει να βγάλουμε ένα πρώτο συμπέρασμα για το περιεχόμενό του. Και πες στα ελληνικά την δεύτερη-τρίτη φορά που θα ακούσουμε το τραγούδι θα δώσουμε βάση και στους στίχους και θα καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και με τα αγγλικά κομμάτια, γιατί από την μία πλευρά κάποιες λέξεις δεν ξέρουμε τι σημαίνουν και από την άλλη κάποιες δεν τις καταλαβαίνουμε λόγω προφοράς.

Όπως και να έχει, υπάρχουν αρκετά κομμάτια που τραγουδάμε για χρόνια είτε γνωρίζοντας τους στίχους είτε όχι, που έχουν εντελώς διαφορετικό νόημα από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.

BORN IN THE USA-BRUCE SPRINGSTEEN

Τι νομίζουμε: Ότι αποτελεί μια ωδή στο 'American Dream'.

Το πραγματικό νόημα: Πρόκειται μια διαμαρτυρία απέναντι στον πόλεμο των ΗΠΑ στο Βιετνάμ και τον τρόπο που αντιμετώπιζε η αμερικανική κυβέρνηση του βετεράνους του πολέμου.

Ο στίχος: ''I had a brother at Khe Sahn, Fighting off the Viet Cong, They’re still there, he’s all gone''.

TOTAL ECLIPSE OF THE HEART-BONNIE TYLER

Τι νομίζουμε: Στα εφηβικά πάρτι, λίγα λεπτά αφότου έπαιζε το συγκεκριμένο τραγούδι, ξεκινούσαν τα χαμουρέματα. Γιατί τι άλλο να κάνουν τα παιδιά ακούγοντας μια ωδή σ' ένα παθιασμένο έρωτα;

Το πραγματικό νόημα: Δεν πέσαμε και πολύ έξω. Όντως μιλάει για ένα δυνατό έρωτα. Έναν έρωτα, όμως, όχι μεταξύ ανθρώπων, αλλά βαμπίρ.

Ο στίχος: Πέρα από το γεγονός ότι το τραγούδι είναι σκοτεινό δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στίχος που να παραπέμπει σε βαμπίρ. Μας αρκεί, όμως, η δήλωση του Steinman, του ανθρώπου που το έγραψε: ''Ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν 'Vampires in Love' γιατί εκείνη την περίοδο δούλευα για ένα μιούζικαλ σχετικό με το Νοσφεράτου. Αν κάποιος προσέξει τους στίχους, θα καταλάβει πως μιλάνε για το σκότος, τη δύναμή του και έναν έρωτα που γεννιέται μέσα στο σκοτάδι''.

IMAGINE-JOHN LENNON

Τι νομίζουμε: Ότι παίζει το ρόλο του παγωτού στις αμερικανικές ταινίες. Κάθε φορά που κάποιος έχει φάει χυλόπιτα, τον έχουν διώξει από τη δουλειά ή για κάποιο λόγο είναι στα κάτω του, βάζει το συγκεκριμένο τραγούδι για να ανέβει ψυχολογικά.

Το πραγματικό νόημα: ''Αποτελεί σχεδόν ένα κομμουνιστικό μανιφέστο'', έχει δηλώσει ο Lennon. ''Είναι αποδεκτό γιατί είναι ωραιοποιημένο. Κατάλαβα πως για να περάσεις το νόημα σου, πρέπει να το ανακατέψεις με λίγο 'μέλι''.

Ο στίχος: ''Imagine there's no countries (...) And no religion, too (...)Imagine no possessions (...)''

LIKE A VIRGIN-MADONNA

Τι νομίζουμε: Ότι η Madonna προσπαθεί για άλλη μια φορά να προκαλέσει μιλώντας για το πώς είναι να χάνεις την παρθενιά σου.

Το πραγματικό νόημα: Ο Billy Steinberg, ο οποίος έχει γράψει τους στίχους, λέει πως το κομμάτι είναι αυτοβιογραφικό και το εμπνεύστηκε μετά από ένα χωρισμό που του κόστισε συναισθηματικά, όμως στη συνέχεια προχώρησε σε μία νέα σχέση που τον έκανε να νιώθει χαρούμενος και νέος ξανά.

Ο στίχος: ''I made it through the wilderness/ Somehow I made it through/ Didn't know how lost I was/ Until I found you''.

HOTEL CALIFORNIA-EAGLES

Τι νομίζουμε: Για έναν κουρασμένο τύπο που μπαίνει σε ένα ξενοδοχείο στη μέση του πουθενά.

Το πραγματικό νόημα: Το κομμάτι μιλάει για την απληστία και τα κακώς κείμενα του χώρου της μουσικής βιομηχανίας.

Ο στίχος: "You can check out any time you like/ But you can never leave."

POKER FACE-LADY GAGA

Τι νομίζουμε: Με τα τραγούδια της Lady Gaga συνήθως ο καθένας μας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.

Το πραγματικό νόημα: Η ίδια έχει δηλώσει πως έχει να κάνει με την προσωπική 'bisexual' εμπειρία της, κατά τη διάρκεια της οποίας φαντασιωνόταν μια γυναίκα, ενώ εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο κρεβάτι μ' έναν άντρα.

Ο στίχος: "No he can't read my poker face/ (she's got me like nobody)."

SLIDE-GOO GOO DOLLS

Τι νομίζουμε: Ότι πρόκειται για ακόμα ένα ερωτικό τραγούδι.

Το πραγματικό νόημα: Μιλάει για ένα έφηβο κορίτσι που μεγάλωσε σε αυστηρό καθολικό περιβάλλον, έμεινε έγκυος και αναλύει με το αγόρι της το αν θα πρέπει να κάνει έκτρωση ή να παντρευτούν.

Ο στίχος: "Don't you love the life you killed?/ The priest is on the phone/ Your father hit the wall/ Your ma disowned you."

SUMMER OF '69-BRYAN ADAMS

Τι νομίζουμε: Ότι αναφέρεται στο μαγικό καλοκαίρι του '69, όπου ο Bryan τα πέρασε φίνα.

Το πραγματικό νόημα: Καλά φίνα τα πέρασε, αλλά αυτό δεν οφείλεται στο καλοκαίρι του '69, αλλά στην ομώνυμη στάση του σεξ.

Ο στίχος: Το '69 ο Bryan ήταν μόλις 10 ετών και έχει παραδεχθεί πως το τραγούδι δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο καλοκαίρι. Το να γράψει, όμως, ξεκάθαρα για τη στάση '69' στα μέσα της δεκαετίας του '80, όταν και κυκλοφόρησε το κομμάτι δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο..

THE ONE I LOVE-REM

Τι νομίζουμε: Άλλο ένα αγαπησιάρικο τραγουδάκι.

Το πραγματικό νόημα: Πρόκειται για ένα εντελώς αντιερωτικό κομμάτι, το οποίο ο Micheal Stripe τραγουδιστής των REM, αρχικά δεν ήθελε να ηχογραφήσει γιατί το θεωρούσε απαίσιο και βίαιο.

Ο στίχος: Ολόκληρο το τραγούδι, αρκεί να ακούσεις τους στίχους, χωρίς να αφήσεις την μουσική να σε παρασύρει.

ALL THAT SHE WANTS-ACE OF BASE

Τι νομίζουμε: Ότι η πρωταγωνίστρια του τραγουδιού θέλει νέο αγόρι ή το πολύ πολύ να κάνει παιδί.

Το πραγματικό νόημα: Υπάρχει ένας θρύλος σύμφωνα με τον οποίο το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στην τακτική κάποιων γυναικών στη Σουηδία (χώρα προέλευσης του γκρουπ) να μένουν έγκυες και να κάνουν παιδιά μόνο και μόνο για να πάρουν τα επιδόματα που δίνει η πρόνοια στις ανύπαντρες μητέρες.

Ο στίχος: "All that she wants is another baby".

GIVE IT AWAY-RED HOT CHILI PEPPERS

Τι νομίζουμε: Ότι μιλάει για σεξ και το πώς να 'give away' το σώμα μας.

Το πραγματικό νόημα: Ο Anthony Kiedis, τραγουδιστής του συγκροτήματος, έχει δηλώσει πως πρόκειται για ένα κομμάτι που προωθεί τη γενναιοδωρία, το να δίνουμε πράγματα και συναισθήματα στους γύρω μας για να γίνει ο κόσμος καλύτερος.

Ο στίχος: ''What I've got you've got to give it to your mama/ What I've got you've got to give it to your pappa/ What I've got you've got to give it to your daughter''