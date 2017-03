27 άλμπουμ που φέτος κλείνουν τα 20

Ή αλλιώς, πώς να σε πιάσει κατάθλιψη μόλις καταλάβεις ότι ξέρεις πολύ καλά για ποια άλμπουμ μιλάμε, αφού ένα-ένα τα έχεις ζήσει και έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τότε (αναρωτιέμαι αν είναι χειρότερο το 20 χρόνια από το 2 δεκαετίες!).

Radiohead – OK Computer

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: εεε…γιατί απλά είναι το καλύτερο άλμπουμ των 90s; Και έστω ότι δεν είναι. Πώς να το ξεχάσεις μετά από τόσες χιλιάδες ακροάσεις;

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Karma police

Και δεν ακούσαμε το: Let down (αν υποθέσουμε ότι δεν ακούσαμε κάποιο από ‘δω μέσα)

Bjork – Homogenic

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: γιατί είναι η αρχή της εποχής των παγετώνων της pop μουσικής

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Hunter

Και δεν ακούσαμε το: 5 Years

Blur – Blur

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: γιατί είμαστε normal άνθρωποι που έπαιζαν (ή έβλεπαν τους άλλους να παίζουν) Fifa και γιατί Woohoo!!!

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Song 2

Και δεν ακούσαμε το: Strange news from another star

Nick Cave – The Boatman’s Call

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: Γιατί μάλλον δεν έχουμε ξεχάσει κι εκείνη τη γκόμενα/γκόμενο που μας ρήμαξε την καρδιά

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Into my arms

Και δεν ακούσαμε το: West country girl

Elliott Smith – Either/Or

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: εδώ δεν μπόρεσε να ξεμπερδέψει ο ίδιος με τον εαυτό του, εμείς θα τα καταφέρναμε;

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Between the bars

Και δεν ακούσαμε το: Cupid’s trick

Godspeed You Black Emperor – F#A#

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: Γιατί 1ον το μάθαμε 3-4 χρόνια αργότερα, 2ον δεν το χορτάσαμε ποτέ και 3ον να ‘ναι καλά το 28 Days Later

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: East hastings

Και δεν ακούσαμε το: υπόλοιπο άλμπουμ

Wu-Tang Clan – Wu-Tang Forever

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: γιατί Wu-Tang F O R E V E R. Και γιατί δεν έχει περάσει (και οκ δεν πρόκειται να περάσει) μεγαλύτερη και καλύτερη hip-hop κολεκτίβα από τον πλανήτη

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Triumph

Και δεν ακούσαμε το: Bells of war

Oasis – Be Here Now

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: Γιατί είναι σαν το συμμαθητή που μας έσπαγε πάντα τα νεύρα στο σχολείο

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Stand by me

Και δεν ακούσαμε το: The girl in the dirty shirt

Prodigy – The Fat Of The Land

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: γιατί είναι το κλείσιμο της πρώτης μαγικής τριλογίας των Prodigy (και γιατί το Smack my bitch up ήταν το καλύτερο πορνό που μπορούσαμε να δούμε οποιαδήποτε ώρα της μέρας στο Mtv)

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Firestarter

Και δεν ακούσαμε το: Climbatize

Spiritualized – Ladies And Gentlemen We’re Floating In Space

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: γιατί δεν ακούσαμε ποτέ καλύτερο διαστημικό, ψυχεδελικό gospel τριπάρισμα

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Come together

Και δεν ακούσαμε το: No god only religion

Erykah Badu – Baduism

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: Μα δε είναι το πιο cool soul-r’n’b άλμπουμ της χρονιάς; Της δεκαετίας; Μήπως να βάλουμε και λίγο από zeros μέσα;

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: On & on

Και δεν ακούσαμε το: No love

2PAC – R U Still Down?

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: γιατί είναι το τεράστιο 2πλο άλμπουμ που βγήκε λίγους μήνες μετά το θάνατο του. Και ήταν απλά ένα δείγμα του τι άφηνε πίσω του

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Do for love (ΟΧΙ)

Και δεν ακούσαμε το: Do for love

Metallica – Reload

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: δεν το έχουμε ξεχάσει; Φτουυυυ διάολε!

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: The memory remains

Και δεν ακούσαμε το: The unforgiven II (χοχοχο!)

The Verve – Urban Hymns

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: ίσως γιατί είναι το τελευταίο μεγάλο άλμπουμ της χρυσής περιόδου της Britpop.

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Bitter sweet symphony

Και δεν ακούσαμε το: This time

Mogwai – Young Team

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: ίσως γιατί είναι αυτοί που με αυτό το ντεμπούτο έκαναν το post-rock mainstream, αν μπορείς να πεις ότι έγινε ποτέ.

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: λες και έβγαλαν single για να το βαρεθούμε κιόλας

Και δεν ακούσαμε το: όλα τα ακούσαμε

The Chemical Brothers – Dig Your Own Hole

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: Setting sun, Dig your own hole, Black rockin’ beats, θες κι άλλα;

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Block rockin’ beats

Και δεν ακούσαμε το: The private psychedelic reel

Foo Fighters – The Colour And The Shape

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: μάλλον για τον ίδιο λόγο που δεν έχουμε ξεχάσει γενικά τους Foo Fighters. Ισορροπούν πάντα μεταξύ εφηβικής γελοιότητας και ψυχικής διαταραχής.

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Everlong

Και δεν ακούσαμε το: February stars

Daft Punk – Homework

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: γιατί ήταν το disco ξεπαρθένιασμα για όλους εμάς που στα 15-17 μας ακούγαμε ή κιθάρες ή hip-hop

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Around the world

Και δεν ακούσαμε το: (μεταξύ μας τώρα, δε νομίζω ότι το εκτιμήσαμε όπως έπρεπε τότε, οπότε) όλο το Homework

U2 – Pop

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: έλα μου ντε. Κι εγώ σπάω το κεφάλι μου να το βρω…

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: ΤΟΝ….ΤΟΝ ΒΟΝΟ!!!

Και δεν ακούσαμε το: Wake up dead man (το παραδέχομαι)

Primal Scream – Vanishing Point

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: γιατί είναι το τελευταίο μεγάλο άλμπουμ της δεύτερης περιόδου τους αλλά και γιατί στο Trainspotting ακούγεται το ομώνυμο κομμάτι τους

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Kowalski

Και δεν ακούσαμε το: Stuka

Tindersticks – Curtains

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: γιατί όσο κι αν πεις το σιχάθηκα, μόλις ακούσεις το “Another night in” ή το “Let’s pretend” λιώνεις σαν κερί

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Buried bones

Και δεν ακούσαμε το: Desperate man

Portishead – Portishead

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: ε δεν μας άφησαν και περιθώριο. Για 15 χρόνια μόνο δύο άλμπουμ μας έδωσαν να ακούμε. Και 10 να μας έδιναν το ίδιο θα λέγαμε όμως.

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: All mine

Και δεν ακούσαμε το: Seven months

Aphex Twin – Richard D. James Album

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: Γιατί μαζί με πολλά άλλα που έχει κάνει ο Aphex, είναι η βάση για τα περισσότερα ηλεκτρονικά πράγματα που ακούμε σήμερα

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: όχι δα!

Και δεν ακούσαμε το: Fingerbib

David Bowie – Earthling

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: μη λέμε ψέματα, το είχαμε ξεχάσει (αυτό το drum’n’bass τερατούργημα), μέχρι που μας άφησε χρόνους

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Little wonder (που και πάλι ούτε καν ακούστηκε)

Και δεν ακούσαμε το: Little wonder (που σήμερα ακούγεται πολύ πιο σχετικό)

Depeche Mode – Ultra

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: γιατί ποια άλλη synth-pop μπάντα τον 80s καταφέρνει να είναι εκεί ψηλά το 1997;

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: It’s no good

Και δεν ακούσαμε το: Home

The Rolling Stones – Bridges To Babylon

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: γιατί στη Βιλαρίμπα ακόμα παίζουν το “Anybody seen my baby”

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Anybody seen my baby

Και δεν ακούσαμε το: Might as well get juiced

Faith No More – Album Of The Year

Γιατί δεν το έχουμε ξεχάσει: γιατί όποιος ήξερε από hard rock στα 90’s, δεν άκουγε Stone Temple Pilots αλλά Faith No More

Βαρεθήκαμε να ακούμε το: Ashes to ashes

Και δεν ακούσαμε το: Helpless