Οι 10 πιο γελοίες ερωτήσεις που σου έχουν κάνει τα ελληνικά τραγούδια

Η κατηγορία των ελληνικών τραγουδιών που στον πυρήνα τους αιωρείται ένα ερώτημα, μία απορία, ένα τεράστιο κουέστιον μαρκ, είναι μία από τις πιο υποτιμημένες, όσον αφορά την υπερανάλυσή τους.

Περνάει εντελώς στο ντούκου.

Γιατί περνάει στο ντούκου; Ε; Γιατί; Δεν σας αρέσουν τα τραγούδια που θέτουν ερωτήματα, μόνο μασημένη τροφή;

Εμείς σταθήκαμε σ' αυτήν την κατηγορία και είπαμε να μαζέψουμε 10 τραγούδια που μέσα στους στίχους τους έχουν μερικές από τις πιο αστείες και χωρίς κανένα νόημα ερωτήσεις.

(Τσέκαρε για να καταλάβεις τι εννοούμε γιατί και εμείς μπερδευτήκαμε λίγο).

1. Σ' αγαπάει όπως εγώα;

Ξέρουμε ότι δεν σταματάει εκεί το ερώτημα, αλλά είναι αστείο, έστω και αποκομμένο απ' το υπόλοιπο στιχουργικό αριστούργημα. Αλήθεια, υπάρχει απάντηση εδώ; Για παράδειγμα, αν της πει "ναι, μ' αγαπάει όπως εσύ", τι γίνεται; Σταματάει η κουβέντα ή θα τον ρωτήσει ξέρωγω "πόσο 'όπως εγώα'"; Πολύ ή λίγο όπως εγώα". Κατάλαβες;;; Δεν, δεν... Δεν βγαίνει νόημα.

2. Ποια με καταράστηκε;

Καταρχάς, όπα ρε μεγάλε, πόσες έχουν περάσει απ' τα χέρια σου και δεν μπορείς έστω να υποθέσεις ποια; Και επίσης, σε πόσες έχεις φερθεί με τρόπο που να αξίζει να σε καταραστούν; Θα σου πω εγώ ποια σε καταράστηκε. Η Γιάννα. Ποια Γιάννα; Και να σου πω σιγά μη θυμάσαι, τόσες έχεις you know what... Αλητεία, αισχροί και οι δυο.

3. Με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα;

Με το δικαίωμα που της δίνει το Άρθρο 54 του Συντάγματος, που λέει καθαρά 'Άμα γουστάρεις κάποιον που έχει σχέση, του εκδηλώνεσαι και αυτός τα βάζει κάτω, τα ζυγίζει και διαλέγει ποια θέλει κι αυτός να συνεχίσει να βατεύει". Λυπάμαι. Ο νόμος βλέπεις...

4. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει 'δεν μπορώ';

Παραδόξως, ούτε το υπόλοιπο τραγούδι βγάζει νόημα. Για παράδειγμα, τσέκαρε στιχάρα "άδειες στιγμές, η ψυχή μας κενή, τα λόγια υπάρχουν γιατί υπήρχαν εκεί". Άρα γιατί να βγάζει νόημα το παραπάνω ερώτημα; Όλα τέλεια, λοιπόν, όλα σε πλήρη αναντιστοιχία με τη λογική.

5. Τι τι, τι τι, τι τι, ε, τι τι;

Το αρχέγονο ερώτημα απογυμνωμένο από κάθε φτιασίδι. Ίσως το μοναδικό τραγούδι που αδικείται για την παρουσία του σ' αυτήν τη λίστα.

6. Μωρό μου πότε θα σε δω από κοντά;

Cyber ερωτήματα από τους One, τότε που ακόμα δεν υπήρχε ούτε Facebook, ούτε καν MySpace και το τσατ γινόταν σε πρωτόγονες συνθήκες, μέσα σε σπηλιές, με τα μαμούθ να σουλατσάρουν απ' έξω αμέριμνα. Γι' αυτή και μόνο τη ρετρό ανάμνηση αξίζει να είναι σ' αυτήν τη λίστα (ΠΕΣ ΤΗΣ ΝΑ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΕΙ PHOTO ΡΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΙ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ. Νουμπά.)

7. Τέτοιο κορμί πού το πας; Πού το σκορπάς, πού το σκορπάς;

Πες του "το πάω εκεί και εκεί, το σκορπάω συγκεκριμένα σ' αυτό το μέρος", ό, τι κι αν σημαίνει αυτό και "συγγνώμη αν σε πονάει, μαν μου". Γενικά, τα ερωτήματα που είναι ρητορικά, δεν αξίζουν τη χλεύη μας, προσωπικά εγώ τα εκτιμώ πολύ. Το συγκεκριμένο αποτελεί μεγάλη εξαίρεση λόγω καγκουρίστικου βιντεοκλίπ. Μόλις άνοιξα το παράθυρο και πέταξα την αντικειμενικότητά μου από κάτω, το ξέρω.

8. Πού 'σουν μικρή μου μέλισσα, χθες βράδυ που σε θέλησα;

Μεγάλη ερώτηση μέσα σε μεγάλο τραγούδι. Χωρίς σχόλια εδώ, αγαπάμε το μέταλο τον Μπίγαλη, σίγουρα θα περνούσε τη φάση του τότε. Συγχωρεμένος.

9. Θες να κάνουμε σχέση;

ΘΕΣΝΑΚΑΝΑΟΥΜΕΣΧΕΣΗΗΗΗΗ;;; Είναι μία λέξη όλο το ρεφραίν, είναι ένας διαγωνισμός ταχύτητας αν το θες. Ο στίχος είναι αστείος στο πλαίσιο του τραγουδιού και μόνο. Αυτό το ξέσπασμα που κάνει όταν το ουρλιάζει σπαρακτικά στο ρεφραίν, σε συνεπαίρνει σε ένα κρεσέντο γέλιου και χαρωπού κτυπήματος των δυο χεριών σου.

10. Τι ήμουνα για σένανε, τι ήσουνα για μένανε;

Κλείνουμε με το μεγαλύτερο ερώτημα που έχει βγει απ' τα χείλη διάσημου Ηρακληδέα. Ούτε αυτό βέβαια πήρε την απάντηση που του άξιζε, αλλά δεν ήταν και ποτέ αυτός ο σκοπός του. Σκοπός του ήταν να βασανίσει και να γεμίσει τύψεις το θύμα του, δηλαδή την πρώην ερωμένη του. Τη δίκασε.