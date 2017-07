Τα καλύτερα βίντεοκλιπ του 2017 (ως τώρα)

Το 2017 θα μείνει στην ιστορία της ποπ κουλτούρας ως η χρονιά που ζήσαμε το 'Twin Peaks: The Return', αλλά εμείς είμαστε εδώ για να ξεχωρίσουμε και όλα τα υπόλοιπα αγαπημένα μας από το πρώτο εξάμηνο. Σειρές, ταινίες, τραγούδια, κόμικς, παραστάσεις, και όλα αυτά για τα οποία διαβάζετε στο PopCode. Κάθε μέρα κι ένα διαφορετικό top.

YOUNG THUG – WYCLEF JEAN

Το βίντεο για το “Wyclef Jean” μας περνάει από την δημιουργική διαδικασία ενός κλιπ από την ιδέα μέχρι και το φιλμάρισμα, ενώ παράλληλα σχολιάζει με υπότιτλους το κάθε αποτέλεσμα. Ο σκηνοθέτης, Ryan Staake, ουσιαστικά πρωταγωνιστεί στο κλιπ ως αφηγητής. Μας λέει ποιες ήταν οι προτάσεις του για το βίντεο, ποιες οι ιδέες του Young Thug, εξηγεί όλες τις σκηνές, αποκαλύπτει τι ακριβώς πήγε στραβά (σχεδόν όλα) και πως προσπάθησε να τα καλύψει. Βλέποντας το καταλαβαίνεις ότι άνετα θα μπορούσε με το υλικό που είχε να βγάλει ένα «κανονικό» κλιπ έστω και ας μην ανταποκρινόταν σε αυτό που είχε οραματιστεί και εκείνος και ο Young Thug, όμως το commentary του έκανε εν τέλει το κλιπ να χαρακτηριστεί από πολλούς το καλύτερο του 2017. -Ναστάζια Καπέλλα

ΗΑΙΜ - RIGHT NOW (LIVE)

Αυτό είναι σοβαρά από τα αγαπημένα μου πράγματα που έχει σκηνοθετήσει ποτέ ο Paul Thomas Anderson. (Που επίσης υπήρχε στην περσινή λίστα.) Σε μια ζωντανή εκτέλεση του κομματιού τους, παιγμένη για τις ανάγκες του βιντεοκλίπ (κι όχι αντίστροφα), ο PTA εστιάζει με την κάμερά του σε κάθε μέλος της μπάντας πάνω στην ώρα που φτάνει η στιγμή τους, εντοπίζοντας τεράστιο πάθος πάνω σε έναν οριακό αυτοσχεδιασμό. Σαν ένα συγκρότημα να ανακαλύπτει τον εαυτό του την ίδια στιγμή που τις ανακαλύπτουμε κι εμείς.

Δηλαδή:

χρόνια πολλά paul thomas anderson pic.twitter.com/QWwSNxfEve — dependable skeleton (@dark_tyler) June 26, 2017

That's how ya fuckin' do it. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

KENDRICK LAMAR - HUMBLE.

To Kendick και το 'Humble.' παίζουν στα καλύτερα βίντεο, στα καλύτερα άλμπουμ και στα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς, ειλικρινά είμαι απογοητευμένος που δε βρήκα τρόπο να τον στριμώξουμε και στα καλύτερα βιβλία. Το βιντεοκλίπ είναι οργασμός, δεν υπάρχει σετ 30" που να επαναλαμβάνει μοτίβα ή ιδέες από το προηγούμενο. Και τοποθετεί τον Kendrick ως έναν ανάμεσα σε πολλούς, αλλά και στη θέση του διαλεχτού, την ώρα που αισθητικά το κλιπ τολμά να αυτοτοποθετείται ως μουσειακής αισθητικής τέχνη μα και ταυτόχρονα viral αμεσότητας και αυθάδειας βίντεο. Δε θα μπορούσαν όλα αυτά να περιγράφουν καλύτερα τον Kendrick, πιθανότατα τον signature μουσικό των '10s. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

NAIVE NEW BEATERS -WORDS HURT

Όταν ο λόγος για να ακούσεις το τραγούδι είναι το να δεις το κλιπ, τότε κάτι πήγε πολύ καλά με αυτό το κλιπ. Οι Naïve New Beaters κάναν ένα βίντεοκλιπ υπερπαραγωγή. Βασικά κάναν μία ταινία, ένα σύγχρονο «Εσύ αποφασίζεις», μόνο που αυτή τη φορά αποφασίζεις όντως εσύ. Η πρώτη σκηνή είναι ίδια για όλες τις εκβάσεις και η απόφαση που πρέπει να πάρεις είναι το αν θα αντιγράψεις ή όχι στο τεστ. Τα ερωτηματικά στο πάνω μέρος της οθόνης είναι οι υπόλοιπες σκηνές της ζωής σου και κάθε απόφαση σε πηγαίνει σε ένα διαφορετικό ερωτηματικό μέχρι να φτάσεις σε ένα διαφορετικό τέλος κάθε φορά. Άμα τερματίσεις μια ζωή, σου προτείνει να ξαναπαίξεις από την αρχή, για να δεις την ζωή σου αλλιώς.

Ο σχεδιασμός του παιχνιδιού είναι πολύ έξυπνος και σε γλιτώνει από βαρετές επαναλήψεις σε περίπτωση που βρεθείς σε μία σκηνή που είχες ξαναζήσει σε άλλη ζωή, όπως πχ την πρώτη σκηνή με την αντιγραφή. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να κάνεις “skip scene” και να φτάσεις κατευθείαν στο δίλημμά της. Αν μετανιώσεις για μία επιλογή μπορείς να κάνεις “back” και να επιστρέψεις στο δίλημμα της προηγούμενης, ενώ μπορείς επίσης να μεταβείς σε σκηνές που έχεις ήδη δει πατώντας πάνω στα ερωτηματικά(που όσο παίζεις αποκτούν τη φάτσα του εαυτού σου στην συγκεκριμένη ζωή) χωρίς κάθε φορά να χρειάζεται να τα ζήσεις όλα από την αρχή. Το βίντεο είναι πολύ πιο user friendly από την παραπάνω περιγραφή και μπορείτε να το παίξετε πατώντας εδώ. -Ναστάζια Καπέλλα

ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ - ΜΑΝΤΙΣΣΑ

Το ταίριασμα ευφορικής αρμονίας και μοιρολογιού είναι αληθινά απογειωτικό, παιγμένο σε ένα πλαίσιο πηγαία χορευτικής urban διάθεσης από ένα σύνολο κοριτσιών που κάθε μία είναι διαφορετική από την άλλη, κάθε μία νιώθεις πως παίζει στη δική της εκδοχή του βίντεο. Στο κομμάτι που κάναμε για το 'Wonder Woman' πριν λίγες μέρες έγραψα πως η αγαπημένη μου συγκέντρωση αμαζόνων για αυτό το καλοκαίρι παραμένει ετούτη. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

LANA DEL REY - LUST FOR LIFE FT. THE WEEKND

Πάντα είχα μια αδυναμία στο ονειρικό κιτς και το “Lust For Life” είναι ακριβώς αυτό που εννοώ. Ίσως μαϊκλτζακσόνικο “I feel it coming” του Weeknd να είναι πιο ωραίο αντικειμενικά (τι; υπάρχει αυτό;), αλλά το “Lust For Life” με αιχμαλωτίζει περισσότερο. Όλα ξεκινάνε με το σύμπαν στο μάτι της Lana, μια θεωρία που γίνεται όλο και πιο ποπ μαζί με αυτή με τα εγκεφαλικά κύτταρα και σύμπαν ή και αυτή εδώ στο ίδιο πάντα πνεύμα– ωραία πράγματα να σκέφτεσαι ότι μπορεί και να συμβαίνουν την ώρα που γράφεις ένα κείμενο για τα καλύτερα βίντεοκλιπ της μισής χρονιάς.

Τέλος πάντων, τους ερωτευμένους Lana και Weeknd δεν τους νοιάζει τι συμβαίνει στο σύμπαν και απολαμβάνουν μία βόλτα και ένα κυνηγητό πάνω στο Hollywood Sign, ενώ στο τέλος το πλάνο επιστρέφει στο διάστημα και βλέπουμε από μακριά τον πλανήτη γη με τα φώτα του να σχηματίζουν το σήμα της ειρήνης. -Ναστάζια Καπέλλα

Cassius - Go Up ft Cat Power & Pharrell Williams

Κοιτάχτε, άμα ποτέ υπήρχε ένα βίντεο όπου οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, τότε σίγουρα είναι αυτό. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

LADY GAGA - JOHN WAYNE

Η βετεράνα των βίντεοκλιπ Lady Gaga επιστρέφει με τον τρόπο που την ξέραμε. Το “John Wayne” είναι η παλιά καλή Gaga που αγαπήσαμε και στον ήχο αλλά και στην εικόνα. Γρήγορο, προκλητικό, με πολύ χορογραφία και ταραντίνικες επιρροές το βίντεο πιάνει την ιστορία εκεί που την άφησε το “Million Reasons”, όπως αντίστοιχα εκείνο είχε πιάσει την ιστορία από κει που την άφησε το “Perfect Illusion”. Το “John Wayne” ολοκλήρωσε, από ότι συμπεραίνεται με το «the end» στο τέλος του, την τριλογία (μπορεί και όχι όμως, δηλαδή μακάρι όχι) με τον καλύτερο τρόπο. -Ναστάζια Καπέλλα

GRIMES ft. Janelle Monáe - VENUS FLY

Το 'φουτουριστικό cybergoth' όπως λέει και το Pitchfork βίντεο μοιάζει με μια επιθετικά πολύχρωμη εκδοχή του πώς θα έμοιαζε το 'Wonder Woman' στον κόσμο του 'Beauty and the Beast' γυρισμένο από τον Tarsem Singh. Ή αλλιώς, όπως λέει κι η Grimes, που το γύρισε και το μόνταρε, "ευχαριστώ το TIDAL που μου έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσω τις ιδέες που φαντάζομαι στο κεφάλι μου εδώ κι ένα λεπτό". Το ντουέτο με τη Janelle Monáe (δηλαδή την επίσημη Νικήτρια Της Σεζόν 2016-2017) προέρχεται από το δίσκο 'Art Angels', που είναι ο αγαπημένος μου του 2015 και μυστηριωδώς συνεχίζει ακόμα να βγάζει singles. (Στο περσινό αντίστοιχο άρθρο είχαμε το 'Kill V. Maim'.) Από τη μία εύχομαι να μη σταματήσει ποτέ, από την άλλη εύχομαι να βγάλει νέα μουσική. Αλλά τελοσπάντων, αν είναι να μη βγάζει νέα μουσική τουλάχιστον ας σκηνοθετεί την παλιά βάζοντας τη Janelle Monáe στις εικόνες της. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

KATY PERRY - BON APPÉTIT FT. MIGOS

Ο μάγειρας, οι Migos, η Katy Perry και ο στύλος της πρωταγωνιστούν σε ένα κλιπ που τις πρώτες φορές που το είδα έπρεπε να κοιτάξω αλλού σε πολλά σημεία του. Η ολοκαίνουρια Katy Perry (=Miley Cyrus 2013 + Shia Labeouf) κλεισμένη σε μια συσκευασία κρέατος ανοίγεται, πετιέται στο αλεύρι, ζυμώνεται, γαρνίρεται, βράζεται, κόβεται και σερβίρεται. Αμέσως μετά σε ανατροπή του κλιπ σηκώνεται, χορεύει pole dancing και στο τέλος ετοιμάζεται να φάει εκείνη πια μια πίτα με τα ανθρώπινα μέλη του υποκόσμου. Το βίντεο του “Bon Appétit” ήρθε για να μείνει για πάντα στην ποπ ιστορία. -Ναστάζια Καπέλλα