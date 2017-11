6 τραγούδια που πρέπει να ακούσεις αυτή την εβδομάδα

Μέσα στο μουσικό χάος το PopCode έψαξε, άκουσε και ξεχώρισε τα κομμάτια που πρέπει να ακούσουμε για αυτή την εβδομάδα.

Σε αυτή τη λίστα έχουμε κλιμακούμενη χαρά. Ξεκινάμε μελαγχολικά και καταλήγουμε στο κλαμπ.

SOMETHING OLD & SOMETHING BORROWED

Το άλμπουμ του George Michael 'Listen Without Prejudice Vol. 1' κυκλοφόρησε το 1990 και συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο του 2005, 'Τα 1001 άμλπουμ που πρέπει να ακούσεις πριν πεθάνεις'. Με πιο γνωστό από τα κομμάτια του το ‘Freedom! ‘90’ , το άλμπουμ επρόκειτο να επανακυκλοφορήσει πέρυσι τέτοια εποχή, αλλά μετά τον απρόσμενο θάνατό του τα Χριστούγεννα αναβλήθηκε επ' αορίστον. Μέχρι τώρα.

Ακούγοντας ξανά το άλμπουμ κολλήσαμε με την εκτέλεση του George Michael για το 'They Won't Go When I Go', ένα κομμάτι του Stevie Wonder από το 1974.

SOME THINGS NEW

Jack Heart - '108'

Ο Jack Heart ή αλλιώς Νικόλας Κοκολάκης κυκλοφόρησε μέσω της Inner Ear το single '108' με τη συμμετοχή του Sir Kosmiche των Baby Guru.

N.E.R.D & Rihanna - 'Lemon'

Οι N.E.R.D αποτελούνται από τον Pharrell Williams, τον Chad Hugo και τον Shae Haley. To όνομα του μουσικού τρίου προέρχεται από τα αρχικά της φράσης 'No_one Ever Really Dies' - αισιόδοξοι. Στο νέο τους λοιπόν σούπερ-ανεβαστικό κομμάτι συνεργάζονται με την Rihanna, η οποία κλέβει φυσικά την παράσταση.

SOME THINGS BLUE

Gorillaz - 'Garage Palace'

Συνεχίζουμε με ανεβαστικό ραπ ακούγοντας το 'Garage Palace', όπου οι Gorillaz συνεργάζονται με τη νεαρά, ταλαντούχα, Αγγλίδα ράπερ Little Simz.

Το ραπ μας όμως δεν έχει τελειωμό.

Migos, Nicki Minaj, Cardi B - 'MotorSport'

Το ride μας για το κλαμπ.

Some strange thing

S U R V I V E - 'RR7387'

Καιρός να μάθουμε καλά τους S U R V I V E, το ντούο που κρύβεται πίσω από το μουσικό σκορ του ‘Stranger Things’. Πριν λίγες μέρες έγινε διαθέσιμο το άλμπουμ τους για τη δεύτερη σεζόν της αγαπημένης σειράς και εκείνοι εκμεταλλεύτηκαν -και καλά έκαναν- τη δημοσιότητα που πήραν από αυτό, για να επανακυκλοφορήσουν 4 κομμάτια από το πρώτο τους EP του 2016, 'RR7387', κάνοντας αλλαγές και remix.

Αν πρέπει να διαλέξουμε, διαλέγουμε το πρώτο.