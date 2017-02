Με τι κολλήσαμε αυτή την εβδομάδα

Κάθε βδομάδα το πλήρωμα του PopCode θα μοιράζεται τα πιο πρόσφατα κολλήματά του. Μπορεί να είναι τραγούδια, βιντεάκια, ταινίες, εκθέσεις, tweets, ή οτιδήποτε άλλο οποιουδήποτε pop culture που τους έχει φάει ένα αξιοσέβαστο κομμάτι χρόνου και εμμονής.

Για να παίρνεις ιδέες.

Με το καινούργιο 'Inside No.9', ο Γιάννης Σαμούρκας

Στην ιδέα και μόνο βασικά, ότι ξεκίνησε η καινούργια σεζόν. Ακόμα δεν έχω δει το πρώτο επεισόδιο κι εγώ το θέτω εξαρχής ως κόλλημα. Από τις πιο έξυπνες σειρές που έβγαλε ποτέ η Βρετανία. Όχι γιατί πλασάρετε σαν horror comedy, που δεν είναι έτσι ακριβώς, αν και το βρετανικό χιούμορ είναι στα καλύτερα του. Ούτε γιατί οι βασικοί πρωταγωνιστές σε κάθε ένα από τα αυτοτελή της επεισόδια, είναι οι δύο δημιουργοί της και ούτε καν το παίρνεις χαμπάρι από τις άψογες μεταμφιέσεις τους. Η ευφυΐα της σειράς, είναι η ασύλληπτη αφηγηματική της ροή που σε μόλις 25 λεπτά καταφέρνει κάθε φορά όχι μόνο να χτίσει μια ιστορία χωρίς κενά, αλλά να κάνει και μια απρόβλεπτη ανατροπή στο τέλος.

Με το 'Superior Donuts', ο Πάνος Κοκκίνης

Το καλύτερο old school sitcom της σεζόν, σχετικά με ένα ηλικιωμένο ιδιοκτήτη ενός καταστήματος με donut που αναγκάζεται να εμπιστευτεί ένα νεαρό Αφροαμερικανό, δεν δικαιούται να είναι εντός αυτής της λίστας. Τουλάχιστον όχι με την πρώτη ματιά. Τα 'κρυφά', όμως, κάλλη του, είναι πολλά. Όπως ότι στο cast -πέρα από τον βετεράνο- Judd Hirsch του 'Taxi' βρίσκεται και η Katey Sagal (καθώς επίσης και η κόρη του Μπαρίσνικοφ), ότι πρωταγωνιστής είναι ο ραγδαία ανερχόμενος κωμικός Jermaine Fowler ή ότι το έχουν γράψει τα παλικάρια πίσω από τα 'August: Osage County' και 'Killer Joe'. Με άλλα λόγια, δεν σου κάνει καλό στην πνευματική υγεία, αλλά καταναλώνεται ευχάριστα.

Με το 'All the Things She Said', ο Θοδωρής Δημητρόπουλος

Το ξέρατε ότι οι t.A.T.u. έχουν βγάλει 6 άλμπουμ; Έξι! Για one-hit wonders έχουν υπερβολικά πολλά άλμπουμ και τουλάχιστον άλλες δύο κομματάρες στον κατάλογό τους. Επίσης είναι λέει το πρώτο συγκρότημα έβερ στην Ευρώπη που έκανε πλατινένιο το ίδιο άλμπουμ σε δύο διαφορετικές γλώσσες. Εντυπωσιακό! Αλλά δεν ξέρω γιατί ψάχνω τέτοια trivia εντυπωσιαμού, χρειάζονται; Φυσικά δεν χρειάζονται. Το να έχεις βγάλει ένα τραγούδι σαν αυτό σε βάζει αυτομάτως στην Κατηγορία Ρανιέρι (προηγουμένως γνωστή ως Κατηγορία Ικτίνου & Καλλικράτη), πρόκειται δηλαδή για ένα μυθικό κατόρθωμα τέτοιων διαστάσεων που ακόμα κι αν μετά κάτι γαϊδουρινοί αγνώμονες σε απολύσουν επειδή δεν ξανάχτισες ένα από τα 7 Θαύματα Του Κόσμου μια χρονιά μετά το προηγούμενο, εσύ εξακολουθείς αιωνίως να απολαμβάνεις το στάτους του θρύλου. Λέστερ του '17, Παρθενώνας, 'All the Things She Said'.

Με το 'March' του John Lewis, ο Γιάννης Σαχανίδης

Από το Βερολίνο γύρισα με μερικά βιβλία, γιατί ταξίδι χωρίς αγορές βιβλίων είναι σαν Πάσχα χωρίς "κατάνυξη". Ένα από αυτά ήταν και το 'March: Book One', το κόμικς που αφηγείται την ιστορία του κινήματων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αμερική της δεκαετίας του '60, όπως αυτή κορυφώθηκε με την πορεία από τη Selma προς το Montgomery τον Μάρτιο του 1965, μέσα από τα μάτια του John Lewis. Το πρώτο κομμάτι της τριλογίας παρουσιάζει τη συμμετοχή του Lewis στα όσα συνέβησαν και τη γνωριμία του με τον Martin Luther King, είναι η αρχή της ιστορίας με τις καθιστικές διαμαρτυρίες σε μαγαζιά που δε δεχόταν να σερβίρουν σε μαύρους. Δίκαια τα καλά λόγια που έχουν εισπράξει τα κόμικς, δίνουν ζωντάνια στην αφήγηση του Lewis και στη φιλοσοφία της μη βίας που ανέπτυξαν ο Martin Luther King και ο κόσμος που τον ακολούθησε. Κακώς πήρα μόνο αυτό, αφού τα 3 βιβλία θα έπρεπε να διαβαστούν μονορούφι, αλλά εντάξει, τουλάχιστον θα έχω κάτι να περιμένω τώρα.

Με το 'Survivor', η Ναστάζια Καπέλλα

Η αλήθεια είναι ότι ένα ριάλιτι-ριάλιτι με την ίντριγκα του και τα όλα του, έλειψε για πολλά χρόνια από την ελληνική TV. Τα λέω τώρα αυτά και θα το μετανιώνω όταν βγει (αν βγει και αν κρατήσει πάνω από τρία επεισόδια) το 'Star Academy' του Epsilon, αλλά θα τα πω. Έτσι λιγο να μισήσουμε Πάνο Αργιανίδη, μετά κάπως να τον συμπαθήσουμε επειδή τον μισούν όλοι ή έστω επειδή φέρνει την ίντριγκα στο παιχνίδι, να αγαπήσουμε Γιώργο Αγγελόπουλο που έπιασε τα ψάρια με τη μία και έγινε αποδεκτός από την καινούρια του ομάδα (που είσαι Goffman να δεις Survivor), να απορήσουμε με το τι που δεν χρειαζόταν έκανε στο πρόσωπο της η Ειρήνη, να αναρωτηθούμε γιατί ο Τανιμανίδης λέει "σερβάιβορ" και όχι "σαρβάιβορ" και πάνω από όλα να ευχαριστήσουμε που τελικά δεν είναι μέσα στους διασήμους ο Κώστας ο Σόμμερ όπως εφημολογείτο.

Με το 'Don't Recall' των K.A.R.D., η Ιωσηφίνα Γριβέα

Με το ντεμπούτο single τους 'Oh Na Na', το μεικτό K-Pop συγκρότημα K.A.R.D. έφερε καλοκαιρινούς ήχους στον χειμώνα και προσγειώθηκε στο Νο. 4 του US iTunes και στο No. 8 του Billboard World Digital chart. Τώρα επέστρεψαν με το επόμενο banger τους, 'Don't Recall', που φημολογείται ότι θα έχει σύντομα και αγγλική βερσιόν ως ένα ευχαριστώ στους φαν εκτός Κορέας. Ο ανταγωνισμός για νέα γκρουπ στην Κορέα είναι τεράστιος (ενδεικτικά θα αναφέρω ότι μόνο το '16 έκαναν το ντεμπούτο τους πάνω από 40 νέα σχήματα), άρα καταλαβαίνεις ότι η επιτυχία των K.A.R.D. με το καλημέρα σας είναι κατόρθωμα. Ως ήχος τα δύο χιτ τους είναι φιλικά στο δυτικό αυτί, οπότε αν θες να κάνεις την αρχή στην pop σκηνή της Κορέας που ακμάζει εδώ και χρόνια, είναι ιδανικά.

Με το 'Survivor' και ο Κωνσταντίνος Αμπατζής

Είδα το πρώτο επεισόδιο 'από περιέργεια' και φυσικά κόλλησα με την καλτίλα και τις άβολες στιγμές που προσφέρει. Ένας μισητός villain - μάνατζερ ράγμπι που κανείς δεν συμπαθεί, ένας πρώην μισθοφόρος που λογικά αυτή την εποχή έχει πληρωθεί για να δολοφονήσει την ελληνική γλώσσα, τσακωμοί που θυμίζουν πρώτη Γυμνασίου, παίκτες που πάνε κι έρχονται εκ των οποίων ένας λέγεται Γουίλι(!), ο Λάμπρος Χούτος και σκληρές δοκιμασίες στον ήλιο με έπαθλο χαλβά, λες και δεν μπορούσαν να φάνε την άμμο που υπάρχει άφθονη στο νησί. Δεν μπορώ, είναι τόσο white trash η φάση που με έχει αιχμαλωτίσει, δηλώνω κολλημένος και δεν μετανιώνω καν.