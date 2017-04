Στα κόμικ των Star Wars, η Marvel γράφει τις κομμένες σκηνές που ψάχνεις

Όταν το 2012 πήρε το αυτί της Disney ότι ο George Lucas δεν είχε σκοπό να κάνει άλλες ταινίες Star Wars, ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα μέχρι να του γίνει η προσφορά που δε θα μπορούσε να αρνηθεί. Αργότερα θα δήλωνε πως όταν ήρθε η ώρα να περάσει στο στάδιο της αποδοχής μιας που η Disney δεν ενδιαφερόταν να χρησιμοποιήσει τις ιδέες του για το 7ο Επεισόδιο, τα πάντα στο σώμα του φώναζαν “Όχι, δε μπορείς, αυτά είναι τα παιδιά σου”, αλλά θα σου λέγαμε να μην ανησυχήσεις για τη σωματική του ακεραιότητα γιατί τη φροντίζουν τα 4 δις δολάρια μιας συμφωνίας που έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις καλύτερες του αιώνα.

Μετά τις πρώτες υπογραφές, ο χρόνος άρχισε να μετρά ξανά αντίστροφα μέχρι τη στιγμή που θα κρατούσαμε στα χέρια μας το πρώτο Star Wars κόμικ από τη Marvel, άλλη μία εταιρεία που είχε απορροφήσει η Disney στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Τα Star Wars δεν είναι ξένα στον κόσμο των κόμικ και γενικά του print, με το πρώτο κόμικ τους να έχει γραφτεί πριν την κυκλοφορία του ‘A New Hope’ τον Απρίλιο του 1977 ξανά από τη Marvel, και το Expanded Universe του franchise να έχει απλωθεί σε βιβλία που ανέπτυσσαν τους ορίτζιναλ χαρακτήρες και δημιουργούσαν νέους με κάθε νέα κυκλοφορία. Στοιχεία από τις δουλειές αυτές έχουν επιβιώσει στη νέα σελίδα που γύρισε κινηματογραφικά το σύμπαν του Lucas και θα δούμε ακόμα περισσότερα στην πορεία σύμφωνα με τους συντελεστές, αλλά η γενική ιδέα είναι ότι οι ιστορίες τους δεν ανήκουν πλέον στο επίσημο πλαίσιο της μυθοπλασίας του Star Wars κόσμου. Εδώ έρχεται η Marvel να γεμίσει το κενό με νέες, επίσημα ενσωματωμένες στο timeline ιστορίες που έρχονται με την ευλογία των μεγάλων κεφαλιών.

Το PopCode, με μια ευκαιρία που μας δόθηκε από την CΟSMOTE TV, βρέθηκε στο Star Wars Celebration στο Ορλάντο και μάζεψε όλα τα ενδιαφέροντα κομιξικά νέα που θα μας έρθουν σύντομα από τη Marvel, παρουσία του Jordan D. White (Star Wars κόμικ, Deadpool), του artist Phil Noto, της editor Heather Antos, του Charles Soule (Star Wars, Daredevil) και του cover artist John Tyler Christopher που μας έδωσαν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσαν χωρίς να απειληθούν από τους sniper της Marvel.

Κοινό χαρακτηριστικό για τα περισσότερα είναι οι κομμένες σκηνές που δεν είδες, αλλά σύντομα θα μπορείς να διαβάσεις:

Η Captain Phasma κρύβει τη Gwendoline Christie (‘Game of Thrones’) πίσω από την πανοπλία της και κάτι μας λέει ότι αυτό, μαζί με τον παραλληλισμό που κάνουν οι φαν με τον Boba Fett, είναι το μυστικό της δημοτικότητας του χαρακτήρα. Πολλοί βιάστηκαν να τη θρηνήσουν όταν στο τέλος του ‘Force Awakens’ καταστράφηκε το Starkiller Base, αλλά με το σύντομο shot της στο τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε, μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα επιστρέψει για να ανάψει φωτιές (κυριολεκτικά).

Στη μίνι σειρά κόμικ ‘Captain Phasma’ διάρκειας 4 τευχών που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς κατάφερε να γλιτώσει από την έκρηξη. Σε σενάριο Kelly Thompson (Hawkeye, A-Force) και art από Marco Checchetto (Star Wars: Shattered Empire, Gamora).

Η διασκευή του σεναρίου και της ταινίας σε τυπωμένη μορφή είναι κάτι σύνηθες για τα μεγάλα μπλοκμπάστερ, αλλά η διαφορά με τη μεταφορά του ‘Rogue One’ σε έντυπη έγχρωμη μορφή είναι ότι περιλαμβάνει σκηνές που δε θα βρεις ούτε στις κομμένες του DVD, ούτε στο βιβλίο που κυκλοφόρησε με το σενάριο σε διηγηματική μορφή.

Σύμφωνα με τη Heather Antos, όταν ρώτησαν τον Gareth Edwards εάν υπήρχε αχρησιμοποίητο σεναριακό υλικό στο οποίο θα μπορούσαν να βασιστούν, ο σκηνοθέτης ενθουσιάστηκε και τους κάλεσε σπίτι του για κανονικό ξεφόρτωμα των 5 ωρών που θα μπορούσε να είναι η κανονική διάρκεια της ταινίας.

Το τεύχος έχει ήδη κυκλοφορήσει, σε σενάριο Jody Houser (Avengers, S.H.I.E.L.D.) και art από Emilio Laiso (Captain Marvel, Grimm Fairy Tales).

Η σειρά ‘Star Wars: Darth Vader’ που έτρεξε το 2015-’16 είναι ούτως ή άλλως από τις καλύτερες που έχουν βγει μέσα από το εγχείρημα της Marvel, και τώρα έρχεται το ‘Darth Vader’ για να βάλει το πρώτο κομμάτι του παζλ που συνέθεσε τον δημοφιλέστερο κακό στην ιστορία του σινεμά, πιάνοντας το νήμα κατευθείαν από εκεί που το άφησε το ‘Revenge of the Sith’.

Η σειρά θα αρχίσει από τη στιγμή που ο Vader φοράει για πρώτη φορά τη μηχανική στολή που τον κρατά στη ζωή, συνειδητοποιώντας αμέσως μετά ότι εάν άφηνε τον εαυτό του να αντιμετωπίσει το βάρος των εγκληματικών του κινήσεων, θα κατέρρεε. Αποφασίζοντας, λοιπόν, να γίνει περισσότερο μηχανή παρά άνθρωπος, πρέπει να αφανίσει τους λίγους εναπομείναντες Jedi με την εντολή του Palpatine. Άλλο ένα bonus θα είναι και το origin του κόκκινου lightsaber του που, σύμφωνα με τον Charles Soule, φτιάχτηκε με έναν σκοτεινό τρόπο που όλως περιέργως η Marvel τους άφησε να χρησιμοποιήσουν.

Το πρώτο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, σε σενάριο Soule και art από τον Giuseppe Camuncoli.

