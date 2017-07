Η Μεγάλη Βίβλος του Stephen King: Τα '10s

Τον περασμένο Ιούλιο ξεκινήσαμε εδώ στο PopCode την αφήγηση της ιστορίας του Stephen King, του ανθρώπου στον οποίο έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Βασιλιά του Τρόμου. Μιλήσαμε για την οικογένεια του, είδαμε τα ξεκινήματα του, τις πρώτες επιτυχίες του, την καταξίωση. Τον παρακολουθήσαμε να παλεύει με τον εθισμό, να συναντά την απαξίωση και την καταξίωση του εκδοτικού κόσμου (πολλές φορές ταυτόχρονα), να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με το θάνατο και να βγαίνει νικητής από όλα.

Τώρα ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον King του τώρα, της τρέχουσας δεκαετίας, τον King που συνεχίζει να πειραματίζεται, τον King στην εποχή των social media. Εδώ θα ολοκληρωθεί το μεγάλο αφιέρωμα του PopCode σε ένα συγγραφέα που επηρέασε όσο κανείς άλλος την ποπ κουλτούρα τα τελευταία 40 χρόνια.

Πάμε να δούμε τα '10s του Stephen King, Πιστέ Αναγνώστη.

2010

Η συνεργασία του King με τη Marvel συνεχίζεται και σε αυτή τη δεκαετία με το ‘N.’, τη νουβέλα του ‘Just After Sunset’ που μετατράπηκε σε μίνι σειρά short animation για την προώθηση του βιβλίου το 2009. Οι Marc Guggenheim και Alex Maleev φέρνουν την ιστορία σε 4 τεύχη, λογική συνέχεια του στυλ animation που χρησιμοποιήθηκε και μοιάζει ιδιαίτερα με κόμικς. Η σειρά των 4 τευχών περιέχει περισσότερο υλικό και επιπρόσθετες σκηνές, επεκτείνοντας την πλοκή του έργου και προσφέροντας μια πληρέστερη ιστορία.

Τον ίδιο μήνα έρχεται και το πρώτο ορίτζιναλ κόμικς του King, αυτή τη φορά από τη Vertigo. Ο συγγραφέας γράφει το σενάριο για τα 5 πρώτα τεύχη του ‘American Vampire’ (‘American Vampire: Λουτρό αίματος’, 2010, Εκδόσεις Anubis), Μαζί με τον Scott Snyder, o King παρουσιάζει ένα νέο είδος βαμπίρ, ένα πιο βίαιο είδος, και παρακολουθεί την καταγωγή του μέσα από ολόκληρες δεκαετίες Αμερικανικής ιστορίας.

Ο King προσφέρει το γράψιμο του στο πρώτο arc της ιστορίας, που φέρει το σχέδιο του Rafael Albuquerque. Παρότι ξεκινά να γράψει μόνο στα 1-2 πρώτα τεύχη, βασιζόμενος πάνω στα θεμέλια της ιστορίας του Snyder, ο συγγραφέας καταλήγει να ασχοληθεί με το ‘American Vampire’ αρκετά περισσότερο, με ολόκληρο τον πρώτο κύκλο τευχών να στηρίζεται πάνω στη δική του πλοκή. «Αγαπώ τις ιστορίες με βαμπίρ και η ιδέα του να παρακολουθήσεις τη σκοτεινή πορεία ενός μοναδικού Αμερικανικού βαμπίρ πραγματικά ξύπνησε τη φαντασία μου. Η ευκαιρία να ασχοληθώ με την origin ιστορία, να είμαι εκεί στη δημιουργία, ήταν συναρπαστική», λέει ο King όταν ανακοινώνεται το πρότζεκτ.

Η σειρά συνεχίζεται, για 2 συνολικά κύκλους και 8 διαφορετικά trade paperbacks, το τελευταίο από τα οποία κυκλοφόρησε μέσα στο 2016, χωρίς βέβαια την περαιτέρω συμμετοχή του King.

Στο αγαπημένο του άθλημα, το μπέιζμπολ, γυρίζει ο King με το ‘Blockade Billy’. Η 80 σελίδων νουβέλα εκδίδεται τον Απρίλιο και η ανακοίνωση για το βιβλίο γίνεται μόλις 1 μήνα πριν. Ο συγγραφέας γράφει το βιβλίο σε 2 εβδομάδες και αφιερώνει μια τρίτη στο να τελειοποιήσει τη νουβέλα του. Αφηγείται την ιστορία του Billy, ενός catcher που αγωνίστηκε το 1957. Όταν το σκοτεινό μυστικό που κρύβει ο Billy αποκαλύπτεται, κάθε αναφορά στο όνομα του σβήνεται από τα αρχεία του αθλήματος.

Με εικονογράφηση από τον Alex McVey, το βιβλίο εκδίδεται ακριβώς στην αρχή της σεζόν του 2010/11 από τη Cemetery Dance σε μόλις 10,000 αντίτυπα, ενώ τα πρώτα από αυτά περιέχουν και μια κάρτα μπέιζμπολ. Τον επόμενο μήνα η Simon & Schuster βγάζει το ‘Blockade Billy’ σε περισσότερα αντίτυπα για το σύνολο του αναγνωστικού κοινού και προσθέτει το διήγημα ‘Morality’ (που έχει τυπωθεί την περασμένη χρονιά στο περιοδικό Esquire) στην έκδοση της.

Μια από τις μακροβιότερες τηλεοπτικές σειρές που βασίζονται σε έργο του King, ξεκινά μέσα στο καλοκαίρι. Το ‘Haven’ του Syfy αντλεί την έμπνευση του από το ‘The Colorado Kid’ του συγγραφέα και ασχολείται με τα παράξενα φαινόμενα της πόλης Haven του Maine, που ο King έχει δημιουργήσει.

Η πράκτορας του FBI Audrey Parker επισκέπτεται το μικρό Haven για μια υπόθεση ρουτίνας, για να βρει τον εαυτό της μπλεγμένο στην επιστροφή των “Troubles”, μια επιδημία υπερφυσικών γεγονότων που έχουν συμβεί στην πόλη τουλάχιστον άλλες 2 φορές στο παρελθόν.

Πέρα από τη νουβέλα του, από την οποία το ‘Haven’ ξεκινά την ιστορία του, υπάρχουν στη διάρκεια της σειράς αναφορές σε πολλά ακόμη έργα του King. Παρόλα αυτά η σειρά, που κρατά 5 σεζόν και 78 συνολικά επεισόδια, δεν είναι μια καθαρή μεταφορά ενός έργου του συγγραφέα και ανοίγει το δικό της δρόμο.

2 σύντομα ρεπορτάζ για τον συγγραφέα προβάλλονται το φθινόπωρο στο CNN. Στο πρώτο ο King μιλά για τα ebooks και το μέλλον των βιβλίων (και, μέχρι στιγμής, πέφτει έξω), ενώ στο δεύτερο απαντά ερωτήσεις για τους αγαπημένους του συγγραφείς, τον τρόπο που δουλεύει καθημερινά και τη ζωή του.

Ο συγγραφέας, παρέα με μια Harley, κάνει ένα πέρασμα από το τρίτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του ‘Sons of Anarchy’. Ο δημιουργός της σειράς Kurt Sutter υπόσχεται πως θα τον βάλει να καβαλήσει μια μηχανή κι έτσι ο King πείθεται να συμμετέχει. Φυσικά το όνομα του στη σειρά είναι “Bachman”. «Μου αρέσει να παίζω, όχι πως είμαι πολύ καλός σε αυτό, αλλά υποψιάζομαι πως αρέσει στους περισσότερους συγγραφείς», γράφει ο King στο site του.

Τον Νοέμβριο έρχεται στα βιβλιοπωλεία το ‘Full Dark, No Stars’ (‘Σκοτάδι βαθύ, δίχως άστρα’, 2012, Εκδόσεις Bell), με αρχικό τιράζ τα 1,200,000 αντίτυπα. Το βιβλίο είναι μια συλλογή με 4 νουβέλες, τα ‘1922’, ‘Big Driver’, ‘Fair Extension’, ‘A Good Marriage’, που έχουν σαν κοινό θέμα τα αντίποινα και την εκδίκηση. 20 χρόνια μετά το ‘Four Past Midnight’ του 1990, ο King βγάζει ένα βιβλίο στο οποίο περιλαμβάνονται 4 νουβέλες.

Το βιβλίο συγκεντρώνει καλές κριτικές και οι 4 ιστορίες του τρομάζουν, βυθίζοντας τον αναγνώστη στην ψυχοσύνθεση των ηρώων τους, με τον King να αποφεύγει ή να υποβαθμίζει το υπερφυσικό. Οι 4 νουβέλες μένουν στο μυαλό των αναγνωστών τους αρκετά μετά το γύρισμα της τελευταίας σελίδας. Το ‘Full Dark, No Stars’ καταφέρνει να σκαρφαλώσει στη 10η θέση των bestsellers της χρονιάς και φεύγει με το βραβείο για την καλύτερη συλλογή από τα Bram Stoker Awards της χρονιάς.

Μια live συνέντευξη με ερωτήσεις από το κοινό οργανώνεται από τον εκδοτικό για την προώθηση του βιβλίου. Ο King απαντά για μισή ώρα σε όσα θέλουν να μάθουν οι αναγνώστες του και μιλά για κάθε πτυχή της ζωής και του έργου του.

2011

Το τεύχος Μαΐου του περιοδικού The Atlantic περιλαμβάνει ένα διήγημα 6,500 λέξεων του συγγραφέα με τίτλο ‘Herman Wouk Is Still Alive’. 2 φίλες, η Brenda και η Jasmine, μαζί με τα 7 συνολικά παιδιά τους, ξεκινούν ένα road trip για να γυρίσουν πίσω στην πόλη τους με ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο. 2 γερασμένοι ποιητές πηγαίνουν προς το Πανεπιστήμιο του Maine όπου θα κάνουν μια παρουσίαση και κάνουν μια στάση για ξεκούραση και φαγητό. Σύντομα οι ζωές όλων θα συναντηθούν με απρόβλεπτο τρόπο. Μπορείτε να διαβάσετε το διήγημα εδώ.

Άλλο ένα κόμικς, αλλά που αυτή τη φορά ασχολείται με τον ίδιο τον King, κάνει την εμφάνιση του. Το ‘Orbit: Stephen King’ των Michael Lent και Brian McCarthy είναι μια μικρή, περιεκτική βιογραφία του συγγραφέα, μια σύντομη ματιά στον κόσμο του King. Αποτελεί κομμάτι των κομιξικών βιογραφιών του Lent, στην οποία βρίσκονται ακόμα οι Keith Richards, J. R. R. Tolkien και Stephen Hawking.

Για άλλη μια φορά ο King εκδίδει ένα έργο του αποκλειστικά σε ebook. Το ‘Mile 81’ είναι μια νουβέλα στην οποία πρωταγωνιστεί και πάλι ένα όχημα που φαίνεται να έχει σχέση με το υπερφυσικό, στα πρότυπα των ‘Christine’ και ‘From a Buick 8’. Αργότερα η ιστορία θα συμπεριληφθεί στη συλλογή ‘The Bazaar of Bad Dreams’. Μέσα στο ebook περιλαμβάνεται και ένα απόσπασμα του ‘11/22/63’ που ετοιμάζεται να βρεθεί μέσα στο επόμενο διάστημα στα βιβλιοπωλεία.

Τον Σεπτέμβριο ο συγγραφέας κάνει μια επίσκεψη στο George Mason University του Fairfax, με την ευκαιρία της βράβευσης του με το Mason Award. Εκεί μιλά για τη ζωή του, απαντά σε ερωτήσεις και, το σημαντικότερο, διαβάζει για πρώτη φορά ένα απόσπασμα από το ακόμη ανολοκλήρωτο ‘Doctor Sleep’ του, το πολυαναμενόμενο sequel του ‘The Shining’. Μπορείτε να το ακούσετε, όπως και όλη την εκδήλωση, στο παραπάνω βίντεο.

Η παραπάνω εκπομπή ονομάζεται ‘A Night at the Movies: The Horrors of Stephen King’ και προβάλλεται τον Οκτώβριο στο TCM. O Stephen King μιλά για τη σχέση του με τις ταινίες τρόμου, συζητά για τα διαφορετικά είδη τους και το γιατί ο κινηματογραφικός τρόμος είναι τόσο δημοφιλής ανάμεσα στους σινεφίλ.

Με την ίσως μεγαλύτερη κυκλοφορία της δεκαετίας του έρχεται το Νοέμβριο ο King. Το ‘11/22/63’ (‘22/11/63’, 2012) αφορά ένα ταξίδι στο χρόνο και την προσπάθεια του Τζέικ να αποτρέψει τη δολοφονία του Κένεντι, γυρνώντας 5 χρόνια πριν αυτή συμβεί και ξεκινώντας μια νέα ζωή στην Αμερική του ‘50 και του ‘60.

Η ιδέα για το μυθιστόρημα έρχεται στον συγγραφέα πίσω στο 1971, πριν ακόμη την έκδοση της ‘Carrie’. Προσπαθεί να γράψει το βιβλίο καθώς διδάσκει ακόμα στο Maine. Κάποιος αναρωτιέται, στην επέτειο της δολοφονίας, πως θα ήταν ο κόσμος αν ο Κένεντι επιζούσε και ο King αρχίζει να στήνει την ιστορία. Δεν ολοκληρώνει ποτέ την προσπάθεια του όμως. «Δεν ήμουν έτοιμος να αναλάβω ένα πρότζεκτ που ήταν τόσο μεγάλο και τόσο βασισμένο στην πραγματικότητα και τόσο εξαρτημένο σε έρευνα», λέει στο NPR.

Ο King μιλά πρώτη φορά για το πρότζεκτ το 2007 και κάνει εκτεταμένη έρευνα για να γράψει το βιβλίο, μαζί με τον ερευνητή Russ Dorr. Διαβάζουν δεκάδες ιστορικά ντοκουμέντα και αποκόμματα εφημερίδων της εποχής και επισκέπτονται αρκετά σημεία ενδιαφέροντος, όπως την πολυκατοικία που έμενε ο Lee Harvey Oswald. Ο συγγραφέας μελετά όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που υπήρξαν ιδιαίτερα δημοφιλείς στα χρόνια μετά το έγκλημα και αποφασίζει πως ο Oswald έδρασε μόνος του. Συναντά την ιστορικό Doris Kearns Goodwin, βοηθό του Lyndon B. Johnson και συγγραφέα των βιογραφιών για πολλούς από τους προέδρους του παρελθόντος. Χρησιμοποιεί στο βιβλίο που γράφει μερικές από τις ιδέες της για τα πολιτικά σενάρια που πιθανά να είχαν γίνει πραγματικότητα στην περίπτωση που η δολοφονία του Κένεντι δεν είχε συμβεί ποτέ.

Για το βιβλίο και για την έρευνα του στα αρχεία του The Sixth Floor Museum του Dallas μιλά ο King στην παραπάνω συνέντευξη τύπου. Δίπλα του παρευρίσκεται και η διευθύντρια του Sixth Floor Museum, ενώ ακολουθεί μια ανοιχτή συζήτηση με τον συγγραφέα για το μυθιστόρημα, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του μουσείου.

Το promotion του βιβλίου από τη Scribner και τον ίδιο τον King είναι τεράστιο για αυτή την προσπάθεια του συγγραφέα στο είδος της (περίπου) alternative history, με το ‘11/22/63’ να συγκεντρώνει πολύ καλές κριτικές και να παραμένει για 16 εβδομάδες στις λίστες με τα ευπώλητα των New York Times. Συνολικά το μυθιστόρημα βρίσκεται στο νο2 των bestsellers για το 2011, χάνοντας μόνο από το ‘The Litigators’ του John Grisham. Είναι η πρώτη φορά μετά τη ‘Dolores Claiborne’ του 1992 που ένα βιβλίο του King φτάνει τόσο ψηλά στη συγκεκριμένη λίστα και το τελευταίο μέχρι σήμερα.

Στο τέλος της χρονιάς προβάλλεται η τηλεοπτική μεταφορά του ‘Bag of Bones’. Μέσα από 2 επεισόδια που παίζονται στις 11 και 12 Δεκεμβρίου, το μυθιστόρημα του King από το 1998 ζωντανεύει στο A&E Network. Ο γνωστός μας πια Mick Garris αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει το σενάριο του Matt Venne και ο Pierce Brosnan υποδύεται τον συγγραφέα Mike Noonan.

Δυστυχώς η μίνι σειρά δεν κερδίζει τις καλύτερες κριτικές, σημειώνει μέτρια νούμερα και αποτυγχάνει να τρομάξει τους τηλεθεατές της. Ενδεικτικά, το io9 την κατατάσσει στην 43η θέση από τις 58 μεταφορές έργων του King σε τηλεόραση και κινηματογράφο. Κερδίζει παρόλα αυτά ένα B+ στο Entertainment Weekly.

2012

Ο King επιστρέφει για λίγο στο σύμπαν του Μαύρου Πύργου του, με το ‘The Wind Through the Keyhole’ (‘Ο άνεμος μέσα από την κλειδαρότρυπα’, 2012, Εκδόσεις Bell) που βγαίνει στα βιβλιοπωλεία τον Φεβρουάριο. Μια ιστορία που χρονολογικά βρίσκεται μετά το τέλος του ‘Wizard and Glass’ και πριν το ‘Wolves of the Calla’, με τον Roland να αφηγείται στο ka-tet του άλλη μια ιστορία από το παρελθόν του. Για αυτό το βιβλίο, όπως και τα υπόλοιπα κομμάτια του ‘Dark Tower’ θα μιλήσουμε σύντομα σε ξεχωριστό κείμενο. Είναι πάντως το 50ο μυθιστόρημα που γράφει ο συγγραφέας στην καριέρα του, ένα μεγάλο ορόσημο για τον King.

Για την προώθηση του βιβλίου ο King περνάει μια βόλτα από το ‘The Late Late Show with Craig Ferguson’, όπου κάνει μια από τις πιο διασκεδαστικές εμφανίσεις του σε late night talk show. Λογικό, αφού είναι στην εκπομπή του ασταμάτητου Ferguson.

Ένα ακόμη κόμικς εμπνευσμένο από έργο του King, αυτή τη φορά από την IDW Publishing, κυκλοφορεί τον Φεβρουάριο. Το ‘Road Rage: Throttle’ είναι η κομιξική μεταφορά της νουβέλας ‘Throttle’ που έχει γράψει το 2009 ο King μαζί με τον μεγαλύτερο από τους γιους του, Joe Hill. Η νουβέλα βρίσκεται κομμάτι μιας ανθολογίας αφιερωμένη στον Richard Matheson, αλλά και στο ‘Road Rage’, ένα audiobook που περιλαμβάνει το ‘Throttle’ μαζί με το ‘Duel’ του Matheson. Το κόμικς ‘Road Rage: Duel’ ακολουθεί την έκδοση του ‘Road Rage: Throttle’.

Μια indie, low budget, b-movie με τίτλο ‘You Can't Kill Stephen King’ κάνει πρεμιέρα στο μικρό Lewiston Auburn Film Festival. Δεν έχω πολλά να σας πω για την ταινία, θα καταλάβετε άλλωστε αν δείτε το παραπάνω trailer περί τίνος πρόκειται, αλλά με αυτόν τον τίτλο κερδίζει επάξια τουλάχιστον μια αναφορά σε αυτό εδώ το κείμενο.

Το 2012 είναι μια χρονιά που υπάρχει μπόλικο υλικό από ομιλίες του King. Εκτός από την παραπάνω, μια κουβέντα του συγγραφέα στη JFK Library με τον Tom Perrotta, μπορείτε να δείτε ακόμα την ομιλία του στο κοινό και το Q&A του με φοιτητές στην έκθεση βιβλίου της Savannah.

Ένα πρότζεκτ που μαγειρεύεται για περισσότερο από μια δεκαετία ανοίγει επιτέλους αυλαία τον Απρίλιο του 2012. Το ‘Ghost Brothers of Darkland County’ είναι το μιούζικαλ των John Mellencamp, Stephen King και T-Bone Burnett και η πορεία του στο σανίδι ξεκινά από το Alliance Theatre της Atlanta.

Η πρώτη αναφορά στο έργο υπάρχει από το 2000. Ο Mellencamp έχει την αρχική ιδέα για την πλοκή και ο Stephen King αναλαμβάνει να γράψει το λιμπρέτο, ενώ ο Burnett κρατά την παραγωγή της παράστασης. Μια gothic ιστορία 2 αδερφών που μισούν ο ένας το άλλο και αναγκάζονται από τον πατέρα τους να περάσουν χρόνο σε μια στοιχειωμένη καλύβα, όπου τους επισκέπτονται τα φαντάσματα αδερφών που επίσης βρισκόταν σε αντιπαράθεση.

Η πρόοδος είναι αργή. 5 χρόνια αργότερα ο Mellencamp λέει πως ο King έχει εκατοντάδες σελίδες διαλόγου που πρέπει να βρουν τρόπο να κόψουν. Ο ίδιος έχει γράψει 15 τραγούδια για την παράσταση.

Λίγο αργότερα, τις πρόβες του 2007 στη Νέα Υόρκη παρακολουθεί ένας δημοσιογράφος του Esquire που γράφει για την παράσταση τη φανταστική φράση “τα μιούζικαλ δεν είναι συνήθως για άντρες”, με την οποία μούτζωσα αυθόρμητα την οθόνη μου, αλλά αυτό εδώ είναι μια χαρά. Όμως το έργο των Mellencamp και King έχει αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσει.

Άλλα 3 χρόνια μετά, το 2010, το μιούζικαλ επανέρχεται στο προσκήνιο. Ο Mellencamp μιλά για το πως το soundtrack έχει ηχογραφηθεί με τη βοήθεια καλλιτεχνών όπως οι Elvis Costello, Neko Case και Sheryl Crow. Στα table readings συμμετέχουν οι Matthew McConaughey και Meg Ryan και το έργο περιγράφεται σαν “ο Tennessee Williams συναντά τον Stephen King”. Ο τίτλος του μιούζικαλ, που έχει ξεκινήσει ως ‘Mississippi Ghost Brothers’, έχει μετατραπεί στο τελικό ‘Ghost Brothers of Darkland County’.

Οι κριτικές, όταν το έργο ανοίγει στην Ατλάντα, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τα τραγούδια του Mellencamp και την προσεγμένη παραγωγή του Burnett. Όχι όμως το ίδιο και για τους διαλόγους και τα κείμενα του King, με τα σχόλια να επικεντρώνονται στο πως ο συγγραφέας δεν κάνει πραγματικά κάτι διαφορετικό εδώ από όσα μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια στα βιβλία του. Η εμπειρία του μιούζικαλ όμως είναι ευχάριστη συνολικά για κριτικούς και κοινό και το ‘Ghost Brothers of Darkland County’ θα επιστρέφει με νέες παραγωγές άλλες 2 φορές τα επόμενα 2 χρόνια, όπου θα παιχτεί σε αρκετές πόλεις της Αμερικής.

Την ίδια εποχή ο Neil Gaiman συναντά τον King και του παίρνει μια συνέντευξη για λογαριασμό του Sunday Times Magazine. Ανάμεσα στα όσα λένε, μιλούν και για τα ‘Joyland’ και ‘Doctor Sleep’ που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη χρονιά. Ολόκληρη η συνέντευξη υπάρχει στο site του Gaiman.

Τον Ιούνιο φτάνει το κύκνειο άσμα των Rock Bottom Remainders. Περίπου 1 μήνα μετά το θάνατο της Kathi Kamen Goldmark που δημιούργησε 20 χρόνια πριν το ροκ συγκρότημα των συγγραφέων, οι RBM παίζουν για τελευταία φορά. Στο Άναχαϊμ του Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Ένωσης Βιβλιοθηκών της Αμερικής, εκεί που ξεκίνησαν τη μικρή πορεία τους 20 χρόνια πριν. Ο Stephen King τραγουδά το Surfin' Bird και το Hey Little Girl.

Στα καλοκαιρινά τεύχη του Esquire εκδίδεται σε 2 κομμάτια (στο Ιουλίου και στο Αυγούστου) η νέα νουβέλα του King με τον γιο του Joe Hill. Το ‘In the Tall Grass’ ξεκινά με 2 αδέρφια που σταματούν στην άκρη του δρόμου όταν ακούν ένα μικρό αγόρι να φωνάζει για βοήθεια πέρα από το ψηλό χορτάρι. Μέσα σε λίγα λεπτά έχουν αποπροσανατολιστεί, βρίσκονται βαθύτερα από όσο πίστευαν και χάνουν ο ένας τον άλλο, ενώ οι κραυγές του μικρού ακούγονται όλο και πιο απελπισμένες.

Τον Αύγουστο η Simon & Schuster εκδίδει άλλο ένα αποκλειστικό ebook του King. Το ‘A Face in the Crowd’ είναι μια συνεργασία του συγγραφέα με τον Stewart O'Nan, με τον οποίο ο King έχει γράψει το ‘Faithful’ του 2004, για την ιστορική σεζόν των Boston Red Sox. Πρωταγωνιστής στη νουβέλα τους είναι ο Dean Evers, που παρακολουθεί έναν αγώνα μπέιζμπολ στην τηλεόραση και βλέπει στις κερκίδες κάποιον που δε θα μπορούσε να βρίσκεται εκεί, ξεκινώντας μια σειρά ανθρώπων από το παρελθόν του που κάθονται στην ίδια ακριβώς θέση.

Το Harper’s Bazaar του Σεπτεμβρίου φιλοξενεί ένα διήγημα του King, το ‘Batman and Robin Have an Altercation’, για τον Sanderson που επισκέπτεται τον πατέρα του, ο οποίο πάσχει από Αλτσχάιμερ και θυμάται μόνο μια σκηνή από τη ζωή του με το γιο του: Οι 2 τους έχουν ντυθεί, χρόνια πριν, Μπάτμαν και Ρόμπιν για το Χάλογουιν. Στην επιστροφή από την εβδομαδιαία βόλτα και το φαγητό τους, θα έχουν ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο και θα συναντήσουν έναν πρώην κακοποιό. Μπορείτε να διαβάσετε το διήγημα εδώ.

Σε ένα σπάνιο βίντεο, ο King επισκέπτεται το Sussex Regional High School και μιλά στους νεαρούς μαθητές στην τάξη και στο αμφιθέατρο του σχολείου για τον τρόπο που γράφει και τις ιδέες του. Μιλά ξανά για το πως εμπνεύστηκε το ‘The Shining’.

Μια ιστορία του King που έχει γραφτεί την περασμένη χρονιά για την ανθολογία τρόμου ‘A Book of Horrors’, μετατρέπεται σε μίνι webcomic από τον Dennis Calero και ανεβαίνει στο site του King. Μέσα από 8 εβδομάδες και 24 επεισόδια το ‘The Little Green God of Agony’ αφηγείται την ιστορία της Kat, νοσοκόμας του πλούσιου παραπληγικού Andrew Newsome που προσπαθεί, προσλαμβάνοντας έναν θεραπευτή, να εξορκίσει τους πόνους του. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το σύντομο webcomic απευθείας στο site του συγγραφέα.

Η πρεμιέρα του διηγήματος ‘Afterlife’, που ο King θα συμπεριλάβει αργότερα στη συλλογή του ‘The Bazaar of Bad Dreams’, γίνεται κατά τη διάρκεια ενός charity event στο Πανεπιστήμιο Lowell της Μασαχουσέτης, τον Δεκέμβριο. Στο βίντεο θα δείτε και θα ακούσετε τον συγγραφέα να διαβάζει το διήγημα του. Στην ίδια εκδήλωση ο King μιλά σε φοιτητές και καθηγητές του πανεπιστημίου και απαντά σε ερωτήσεις του κοινού.

2013

Τον Μάρτιο βγαίνει στα βιβλιοπωλεία το ‘Ghost Brothers of Darkland County’, το λιμπρέτο του μιούζικαλ των King, Mellencamp και Burnett. Κυκλοφορεί επίσης κι ένα ebook που δίνει μια multimedia εμπειρία της παράστασης στο κοινό, περιέχοντας αναγνώσεις από τους πρωταγωνιστές και κομμάτια από το soundtrack. Οι 3 συντελεστές του μιούζικαλ κάνουν αρκετές εμφανίσεις στα μέσα αυτόν τον καιρό, όπως η παραπάνω εμφάνιση τους στο ‘The Colbert Report’ (το 2ο κομμάτι της συνέντευξης τους εδώ), ενώ στον Charlie Rose συζητούν για τη σύλληψη του έργου. Οι John Mellencamp και Stephen King περνούν μια βόλτα και από τον David Letterman.

Το πρώτο από τα δυο μυθιστορήματα του King για το 2013 φτάνει τον Ιούνιο. Το ‘Joyland’ (‘Joyland’, 2014, Εκδόσεις Bell) είναι το δεύτερο paperback που εκδίδει ο συγγραφέας από τον εκδοτικό Hard Case Crime, μετά το ‘The Colorado Kid’ του 2005.

Ο φοιτητής Devin Jones βρίσκει μια δουλειά για το καλοκαίρι του στο λούνα παρκ Joyland, ελπίζοντας να ξεχάσει το κορίτσι που του έσπασε την καρδιά. Καταλήγει όμως να αντιμετωπίσει κάτι πολύ πιο φριχτό: την κληρονομιά ενός άγριου φόνου, τη μοίρα ενός παιδιού που πεθαίνει και σκοτεινές αλήθειες για τη ζωή και το τι έρχεται μετά, που θα αλλάξουν τον κόσμο του για πάντα.

Το βιβλίο κυκλοφορεί και σε περιορισμένα, αριθμημένα και υπογεγραμμένα hardback αντίτυπα από τη Hard Case Crime. Το εξώφυλλο του έχουν σχεδιάσει ο Robert McGinnis, ο καλλιτέχνης που έφτιαξε τα πόστερ του James Bond στην εποχή του Sean Connery, αλλά και το ‘Breakfast At Tiffany’s’, μαζί με τον Glen Orbik, δημιουργό και στο εξώφυλλο του ‘The Colorado Kid’.

Ο King με το ‘Joyland’ γυρίζει σε έργα του όπως τα ‘Shawshank Redemption’ και ‘Stand By Me’ και με λιγότερες από 300 σελίδες αυτό είναι ένα από τα συντομότερα μυθιστορήματα που έχει γράψει.

Τα καλοκαίρια του CBS έχουν ολίγη από Stephen King, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2013. Το ‘Under the Dome’, το μυθιστόρημα που ο συγγραφέας έγραψε πριν μερικά χρόνια, φτάνει στην τηλεόραση από τον Brian K. Vaughan, τον άνθρωπο πίσω από τα ‘Saga’, ‘Y: The Last Man’ και ‘Paper Girls’.

Στη σειρά, που παρακολουθεί το τι συμβαίνει όταν ένας άτρωτος θόλος περικλείει ξαφνικά τη μικρή πόλη του Chester's Mill, πρωταγωνιστούν οι Mike Vogel, Rachelle Lefevre, Alexander Koch και ξεκινά αμέσως με 13 επεισόδια για την πρώτη της σεζόν. Έχοντας περάσει πρώτα από το Showtime, όπου οι άνθρωποι του νιώθουν πως τελικά το πρότζεκτ δεν είναι σωστό για το κανάλι τους, το CBS δείχνει εμπιστοσύνη στους δημιουργούς και προμοτάρει το ‘Under the Dome’ δυνατά, ξεκινώντας από το Super Bowl του Φεβρουαρίου, εκεί όπου ένα σύντομο teaser ωθεί τους τηλεθεατές να μπουν στο site της σειράς.

Ο King αναλαμβάνει executive producer και ο Neal Baer είναι ο showrunner της σειράς. Η παραγωγή κοστίζει περίπου $3,000,000 ανά επεισόδιο και το Vulture μιλά εις μάκρος για τα οικονομικά στοιχεία του ‘Under the Dome’, που κάνουν το πρότζεκτ βιώσιμο παρά το υψηλό κόστος. Ο King παραδέχεται πως η σειρά έχει αρκετές διαφορές από το βιβλίο του, αλλά πως όλες βγάζουν νόημα μιας και στο βιβλίο ο θόλος παραμένει στην πόλη για λίγο περισσότερο από εβδομάδα, ενώ εδώ για ολόκληρους μήνες.

Η σειρά σημειώνει στην πρώτη της σεζόν νούμερα ρεκόρ για το καλοκαιρινό πρόγραμμα του καναλιού και η ανανέωση για τη δεύτερη σεζόν είναι γρήγορη. Πριν όμως φτάσει εκεί, ο Brian K. Vaughan αποχωρεί από τη σειρά για προσωπικούς λόγους, αφού όμως σχεδιάζει μαζί με τους Baer και King τα επόμενα 13 επεισόδια της.

Αυτό όμως μοιάζει να μην αρκεί, αφού στο δεύτερο καλοκαίρι του το ‘Under the Dome’ χάνει πολύ έδαφος σε τηλεθέαση και κριτικές και η τρίτη του σεζόν που ακολουθεί είναι και η τελευταία του, κλείνοντας τον κύκλο του μετά από 39 επεισόδια. Φυσικά ο King προλαβαίνει να κάνει κι εδώ το cameo του.

Κι από την τηλεόραση του CBS στην Όπερα του San Francisco, εκεί που ανοίγει η ‘Dolores Claiborne’, μια όπερα σε 2 πράξεις εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα του King από το 1992. Οι συνθέσεις ανήκουν στον Tobias Picker και το λιμπρέτο της 2ωρης παράστασης στον J.D. McClatchy, με τη μέτζο-σοπράνο Patricia Racette να βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Dolores.

Ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα βιβλία στην καριέρα του συγγραφέα φτάνει επιτέλους στα βιβλιοπωλεία στις 24 Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή του King στον αγνό τρόμο και στο σύμπαν του ‘The Shining’, που έχει γράψει περισσότερα από 35 χρόνια πριν, έρχεται με το ‘Doctor Sleep’ (‘Δόκτωρ ύπνος’, 2014, Εκδόσεις Bell). Ένα από τα πιο εμβληματικά βιβλία της λογοτεχνίας τρόμου αποκτά τη συνέχεια του.

Ο Dan Torrance είναι πλέον στα 40 του και ζει σε μια πόλη του New Hampshire και προσπαθεί να ξεφύγει από τα φαντάσματα όσων έζησε στο Overlook Hotel πριν πολλά χρόνια. Βρίσκει δουλειά σε έναν οίκο ευγηρίας, όπου με τις ιδιαίτερες δυνάμεις του προσφέρει την ανακούφιση στους ετοιμοθάνατους. Εκεί γνωρίζει την Abra Stone, με την οποία μοιράζεται το ίδιο χάρισμα. Όταν μια ομάδα αθανάτων, οι True Knot, θα κυνηγήσουν την Abra για να πάρουν τη “λάμψη” της, ο Danny είναι αυτός που θα προσπαθήσει να την προστατέψει.

Ο King μιλά αρκετά χρόνια πριν για αυτό το sequel. Από το 2009 και το promotional tour του ‘Under the Dome’ έχει ήδη έτοιμη την πλοκή και ζητά, μέσα από το site του, τη βοήθεια των αναγνωστών για το ποιο βιβλίο να γράψει μετά: Το ‘Doctor Sleep’ ή ένα μυθιστόρημα στη σειρά του ‘Dark Tower’;

Οι αναγνώστες επιλέγουν τελικά το ‘Doctor Sleep’ έναντι του ‘The Wind Through the Keyhole’ με 5,861 ψήφους έναντι 5,812 και ο συγγραφέας ολοκληρώνει το πρώτο draft του βιβλίου τον Νοέμβριο του 2011. Παρόλα αυτά, όπως έχουμε ήδη πει, το ‘The Wind Through the Keyhole’ προηγείται στα βιβλιοπωλεία για σχεδόν 1,5 χρόνο του ‘Doctor Sleep’.

Ο King προσλαμβάνει τον ερευνητή Rocky Wood για να δουλέψει πάνω στο ομαλό πέρασμα από το ‘The Shining’ στο νέο βιβλίο. Ο Wood δεν είναι τυχαίος: Λογίζεται ως ο κορυφαίος ερευνητής πάνω στο έργο του King και έχει γράψει πολλά βιβλία για τον συγγραφέα, ανάμεσα στο οποίο και το ‘The Complete Guide to the Works of Stephen King’, μια εγκυκλοπαίδεια σε CD που αριθμεί 6,400 σελίδες υλικού και εκτείνεται στα 30 πρώτα χρόνια της συγγραφικής του πορείας.

Για την προώθηση του βιβλίου ο συγγραφέας ξεκινά μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία, με στάσεις σε πολλές χώρες όπως τον Καναδά, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου δίνει δεκάδες συνεντεύξεις σε events και μέσα. Στο παραπάνω βίντεο η εμφάνιση του, μαζί με το γιο του Owen King, στην Καναδική ραδιοφωνική εκπομπή ‘Q with Jian Ghomeshi’.

Η νέα ιστορία του Danny αποκτά εχθρούς και φίλους ανάμεσα στους φανς του King, γεγονός απολύτως κατανοητό όταν μιλάμε για τη συνέχεια ενός τόσο σπουδαίου και σημαντικού για τον συγγραφέα βιβλίου όπως το ‘The Shining’. Το βιβλίο έμεινε 1 μόλις εβδομάδα στην κορυφή των bestsellers των New York Times και κατάφερε να βρεθεί στην 9η θέση για ολόκληρο το 2013, στη λίστα του Publishers Weekly.

Για 3η φορά η ‘Carrie’ του King βρίσκεται στην οθόνη. Μετά την κινηματογραφική Carrie του 1976 της Sissy Spacek και την τηλεοπτική Carrie του 2002 της Angela Bettis, είναι η σειρά της Chloë Grace Moretz να υποδυθεί τη σπουδαία χαρακτήρα του συγγραφέα.

Η παραγωγή ξεκινά το 2011 από την MGM και τη Screen Gems. Το σενάριο αρχικά αναλαμβάνει ο Roberto Aguirre-Sacasa, με σκοπό να παραδώσει μια πιο πιστή μεταφορά του βιβλίου του King. Ο συγγραφέας μαθαίνει για τη νέα ταινία και μιλάει για αυτή στο Entertainment Weekly λέγοντας: «Η πραγματική ερώτηση είναι γιατί, όταν η αρχική ταινία ήταν τόσο καλή; Εννοώ, δεν είναι η ‘Casablanca’ ή κάτι τέτοιο, αλλά μια πραγματικά καλή ταινία τρόμου, πολύ καλύτερη από το βιβλίο».

Ο King συνεχίζει λέγοντας πως θα του άρεσε να δει τη Lindsay Lohan στο ρόλο της Carrie και θα υποστήριζε το πρότζεκτ αν η ταινία δινόταν σε κάποιον από τους David Lynch ή David Cronenberg. Όλοι θα θέλαμε να το δούμε αυτό Stephen μου.

Δυστυχώς όμως ούτε εκείνος ούτε εμείς ήμασταν τυχεροί, αφού τίποτα από αυτά δε συνέβη. Ο ρόλος της Carrie πηγαίνει στη Moretz και μαζί της βρίσκονται οι Julianne Moore, Judy Greer, Portia Doubleday και Ansel Elgort. Τη σκηνοθεσία κρατά η Kimberly Peirce.

Για την προώθηση της ταινίας στήνεται μια τηλεφωνική γραμμή προς την οικία της Carrie. Μπορείτε στο βίντεο να ακούσετε τα μηνύματα που παίζονται στη γραμμή, με την αρκετά ανατριχιαστική μαμά Margaret White να πρωταγωνιστεί.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στο New York Comic Con και λίγες μέρες μετά στα σινεμά παντού, για να συγκεντρώσει μετριότατα σχόλια. Η νέα εκδοχή της ‘Carrie’ δεν προσφέρει τίποτα καινούριο στο κοινό που γνωρίζει και αγαπά τα έργα του King και μόλις που ξεπερνά σε εισπράξεις (στην Αμερική) την αρχική ταινία που έχει βγει στους κινηματογράφους 37 χρόνια πριν.

2014

Το ‘Bad Little Kid’ είναι ένα διήγημα για έναν άντρα που η ζωή του αλλάζει για πάντα όταν αντιλαμβάνεται πως ένα μυστηριώδες αγόρι προκαλεί τους θανάτους των ανθρώπων που αγαπά. Παρότι η ιστορία συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή ‘The Bazaar of Bad Dreams’ της επόμενης χρονιάς, είναι μοναδική στο έργο του King για το πως πρωτοεκδόθηκε: Κυκλοφόρησε στην αρχή του ‘14 σε ebook, αποκλειστικά στα γαλλικά και στα γερμανικά, σαν ένα μικρό δώρο του συγγραφέα προς τους Κεντροευρωπαίους φανς του.

Τον Ιούνιο ο King κάνει το δικό του άνοιγμα στην καθαρόαιμη αστυνομική λογοτεχνία με το ‘Mr. Mercedes’ (‘Ο κύριος Μερσέντες’, 2014, Εκδόσεις Bell). Πρωταγωνιστής της τριλογίας που ξεκινά με αυτό το μυθιστόρημα είναι ο Μπιλ Χότζες, ένας πρώην αστυνομικός που λαμβάνει μια επιστολή από έναν άγνωστο που αναλαμβάνει την ευθύνη την ευθύνη της τρομοκρατικής ενέργειας με τη Μερσέντες. Ο κύριος Μερσέντες είναι έτοιμος να ξαναχτυπήσει κι αυτή τη φορά χιλιάδες άνθρωποι κινδυνεύουν, με τον Μπιλ Χότζες να είναι ο μόνος που μπορεί να τον σταματήσει.

Το βιβλίο είναι εμπνευσμένο από ένα πραγματικό γεγονός: Μια γυναίκα οδηγεί το αυτοκίνητο της πάνω στο πλήθος που έχει μαζευτεί σε ένα McDonald’s για την Ημέρα Πρόσληψης. Αρχικά ο συγγραφέας σκοπεύει να γράψει απλά ένα διήγημα, αλλά τελικά ολοκληρώνει το ‘Mr. Mercedes’ μέσα στο 2013. Ο King περιγράφοντας το βιβλίο λέει πως παρότι η συγγραφή του ξεκίνησε αρκετά πριν τις βομβιστικές επιθέσεις στον μαραθώνιο της Βοστώνης, η πλοκή του θυμίζει τα πραγματικά γεγονότα.

Το καλοκαίρι του 2014 είναι το καλοκαίρι του Ice Bucket Challenge και ο Stephen King δε θα μπορούσε να λείπει από αυτό. Στο βίντεο θα δείτε την προσπάθεια του. Λίγο πριν δεχθεί στο κεφάλι τον κουβά παγωμένου νερού, προκαλεί τον συγγραφέα John Grisham να κάνει το ίδιο κι εκείνος αποδέχεται την πρόκληση λίγες μέρες αργότερα. Μέχρι και σήμερα αυτό το βίντεο είναι το μοναδικό που έχει ανεβεί στο λογαριασμό του King στο YouTube. Αξίζει να το δείτε τουλάχιστον για την ιστορία.

Τον Οκτώβριο έρχεται η κινηματογραφική μεταφορά της νουβέλας ‘A Good Marriage’, κομμάτι της συλλογής ‘Full Dark, No Stars’. Η ταινία αφορά την Darcy, που μετά από 25 χρόνια γάμου ανακαλύπτει το σκοτεινό μυστικό του άντρα της και συνειδητοποιεί πως πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα για να προστατέψει τα παιδιά της από την αποκάλυψη αυτού του μυστικού.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Peter Askin και πρωταγωνιστούν οι Joan Allen και Anthony LaPaglia. Ο King γράφει το σενάριο για τη δική του νουβέλα και μιλά για το πως η πλοκή του έργου βασίζεται στον Dennis Rader, τον περίφημο BTK Killer. Η δήλωση του αυτή συναντά την αντίδραση της κόρης του Rader που αναφέρει πως ο King εκμεταλλεύεται τα θύματα του πατέρα της για να μεγαλώσει την προσωπική του περιουσία.

Παρόλα τα παραπάνω, την καλή ερμηνεία της Allen και τις λίγες εμφανίσεις του King για την προώθηση της ταινίας, το ‘A Good Marriage’ ανοίγει σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών και περνάει σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητο, σημειώνοντας αρκετές κακές κριτικές στη σύντομη πορεία του.

Τον ίδιο καιρό με το ‘A Good Marriage’ προβάλλεται στο Lifetime η τηλεταινία της 2ης από τις 4 νουβέλες της συλλογής ‘Full Dark, No Stars’, το ‘Big Driver’. Στην ταινία η Maria Bello υποδύεται την Tess Thorne, μια διάσημη συγγραφέα μυθιστορημάτων μυστηρίου που ξεκινά να πάρει την εκδίκηση της από έναν άγνωστο που της επιτίθεται ξαφνικά στο δρόμο. Συμπρωταγωνιστούν οι Olympia Dukakis και Ann Dowd.

Ένα ακόμη μυθιστόρημα, την αρχική ιδέα του οποίου ο King έχει πολλές δεκαετίες πριν, βρίσκει το δρόμο του για τα βιβλιοπωλεία τον Νοέμβριο. Το ‘Revival’ (‘Αναβίωση’, 2015, Εκδόσεις Bell) συγκεντρώνει αρκετά ανάμεικτα σχόλια, που μιλούν για την επιστροφή του King στη φόρμα του αλλά και για τον αργό ρυθμό με τον οποίο προχωρά προς ένα μάλλον παράξενο τέλος. Ο ίδιος ο συγγραφέας λέει πως για το βιβλίο έχει αντλήσει έμπνευση από τον ‘Frankenstein’ της Mary Shellery και το ‘The Great God Plan’ του Arthur Machen.

Ο μικρός Τζέιμι Μόρτον συναντά τον αιδεσιμότατο Τσαρλς Τζέικομπς που φτάνει στη μικρή πόλη της Νέας Αγγλίας όπου μένει, λίγο πριν χτυπήσει η τραγωδία. Αρκετά χρόνια αργότερα ο Τζέιμι είναι πια 35 χρονών και εθισμένος στην ηρωίνη, όταν θα ξανασυναντήσει τον Τζέικομπς που θα προσπαθήσει να τον σώσει από τον εθισμό του. Η πηγή της δύναμης όμως του αιδεσιμότατου είναι κάτι μεγαλύτερο και φοβερότερο από ό,τι ο Τζέιμι μπορεί να φανταστεί.

Μπορείτε να διαβάσετε ένα απόσπασμα του βιβλίου στο Rolling Stone ή να ακούσετε τον ίδιο τον King να το διαβάζει.

Για την προώθηση του βιβλίου ο King θα βρεθεί για μια ομιλία στο George Washington University, καλεσμένος του βιβλιοπωλείου Politics & Prose της Ουάσινγκτον και στο βίντεο μπορείτε να την παρακολουθήσετε ολόκληρη. Ο συγγραφέας μιλά για τη φήμη του σαν τρομακτικού ανθρώπου, για τις μηχανές του, απαντά σε ερωτήσεις και διαβάζει από το ‘Revival’. Φυσικά ο συγγραφέας κάνει αρκετές εμφανίσεις και σε ΜΜΕ, από το ‘Today’ του NBC μέχρι το Bangor Daily News.

Molly, aka the Thing of Evil, tries to convince me she is a Thing of Good. I am not persuaded. pic.twitter.com/7JQcbhtjrS — Stephen King (@StephenKing) June 26, 2015

Στο τέλος της χρονιάς η οικογένεια του King μεγαλώνει, αφού ο συγγραφέας υιοθετεί τη “Molly, aka the Thing of Evil”, ένα μικρό corgi για το οποίο ο συγγραφέας γράφει συχνά στους social media λογαριασμούς του.

Molly, aka The Thing of Evil, considers the universe and finds it wanting. pic.twitter.com/FpDdJXKpfs — Stephen King (@StephenKing) April 25, 2015

Molly, aka The Thing of Evil, spends an afternoon thinking up new acts of wickedness. pic.twitter.com/NQKKldpvYZ — Stephen King (@StephenKing) April 14, 2015

* Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος που θα δημοσιευθεί αύριο, θα βρεις 2015-2017 αλλά και όσα έρχονται στο μέλλον.