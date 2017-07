Η Μεγάλη Βίβλος του Stephen King: Τα '10s (Μέρος ΙΙ)

Τον περασμένο Ιούλιο ξεκινήσαμε εδώ στο PopCode την αφήγηση της ιστορίας του Stephen King, του ανθρώπου στον οποίο έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Βασιλιά του Τρόμου. Μιλήσαμε για την οικογένεια του, είδαμε τα ξεκινήματα του, τις πρώτες επιτυχίες του, την καταξίωση. Τον παρακολουθήσαμε να παλεύει με τον εθισμό, να συναντά την απαξίωση και την καταξίωση του εκδοτικού κόσμου (πολλές φορές ταυτόχρονα), να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με το θάνατο και να βγαίνει νικητής από όλα.

Τώρα ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον King του τώρα, της τρέχουσας δεκαετίας, τον King που συνεχίζει να πειραματίζεται, τον King στην εποχή των social media. Εδώ θα ολοκληρωθεί το μεγάλο αφιέρωμα του PopCode σε ένα συγγραφέα που επηρέασε όσο κανείς άλλος την ποπ κουλτούρα τα τελευταία 40 χρόνια.

Πάμε να δούμε τα '10s του Stephen King, Πιστέ Αναγνώστη.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

2015

Μια ακόμα ομιλία του King μπροστά σε κοινό στην αρχή του 2015, στην οποία ο συγγραφέας μιλά για όσα του λένε οι αναγνώστες όταν τον συναντούν, απαντά στο γιατί συνεχίζει να γράφει και κουβεντιάζει για προηγούμενα και επόμενα βιβλία του.

Το ‘A Death’ είναι ένα από τα τελευταία διηγήματα που θα μπουν στην επόμενη συλλογή του King, που αναμένεται αργότερα μέσα στο ‘15. Η ιστορία διαδραματίζεται το 1889 και περιγράφει τη σύλληψη, δίκη και καταδίκη του Jim Trusdale, του αφελή γιου ενός ιδιοκτήτη ράντσου, για ένα έγκλημα που μπορεί να μην έχει διαπράξει. Μπορείτε να διαβάσετε το ‘A Death’ στο The New Yorker.

Στο παραπάνω βίντεο μπορείτε να δείτε τη βράβευση του King με το Edgar Award για το καλύτερο μυθιστόρημα μυστηρίου, για το ‘Mr. Mercedes’ της περασμένης χρονιάς. Το βραβείο-Poe που κουνάει πέρα δώθε ο συγγραφέας την ώρα των ευχαριστιών έχει μάλλον μεγαλύτερη ενδιαφέρον από τις ίδιες τις ευχαριστίες.

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο St. Francis College παρευρίσκεται λίγο αργότερα ο King. Μαζί του ο μικρός γιος του Owen, ο Peter Straub και η κόρη του Emma. Οι νεότεροι συγγραφείς μιλούν για το πως έχουν επηρεαστεί από τους γονείς τους, ο King για το πως ο κόσμος δεν κατανοεί τη δημιουργική διαδικασία και γίνεται συζήτηση για το πως είναι να ακολουθείς τα χνάρια της προηγούμενης γενιάς.

Ο King συνεχίζει την τριλογία του ντετέκτιβ Bill Hodges με το ‘Finders Keepers’ (‘Ό,τι βρεις, δικό σου’, 2016, Εκδόσεις Bell). Αυτή τη φορά, ο δολοφόνος ενός διάσημου συγγραφέα βγαίνει από τη φυλακή μετά από 35 χρόνια και θέλει πίσω τα σημειωματάρια που του είχε κλέψει. Στις σελίδες τους βρίσκεται τουλάχιστον ένα ανέκδοτο μυθιστόρημα και ο Peter Saubers είναι αυτός που έχει ανακαλύψει που ήταν κρυμμένα. Η ζωή του Peter κινδυνεύει και μόνο ο Bill Hodges μπορεί να τον σώσει.

Το βιβλίο συναντά μεγαλύτερη αποδοχή από το προηγούμενο ‘Mr. Mercedes’, αφού ο συγγραφέας φαίνεται να διορθώνει τα λάθη της πρώτης του φοράς στο είδος της καθαρόαιμης αστυνομικής λογοτεχνίας. Επιστρέφει μάλιστα και στους “συγγραφείς σε κίνδυνο”, μια θεματική που έχει αγγίξει πάμπολλες φορές στην καριέρα του, σε κάτι που θυμίζει έντονα τη ‘Misery’ του.

Οι φήμες που λένε πως έμπνευση για τον μοναχικό συγγραφέα John Rothstein του ‘Finders Keepers’ είναι ο J. D. Salinger, δεν επιβεβαιώνονται ποτέ.

Τον Σεπτέμβριο απονέμεται στον Stephen King από τον Barack Obama το National Medal of Arts, η υψηλότερη τιμητική διάκριση που δίνεται από το Αμερικανικό κράτος εκ μέρους των πολιτών, για τα επιτεύγματα που σχετίζονται με τις τέχνες. Έτσι ο συγγραφέας βάζει το όνομα του δίπλα σε εκείνα των Saul Bellow, Maurice Sendak, Philip Roth, Maya Angelou, Ray Bradbury, Harper Lee και άλλων λογοτεχνών που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν με το National Medal of Arts.

Την επόμενη μέρα ο King κάνει μια βόλτα από το ‘The Late Show with Stephen Colbert’ και μιλά με τον παρουσιαστή του σόου για το βραβείο του και για την αποδοχή των κριτικών προς το έργο του, ενώ δίνει και μερικές συμβουλές για τη συγγραφή.

Να και μια συζήτηση του King με τον Lee Child, με αφορμή το τελευταίο μυθιστόρημα του δεύτερου με πρωταγωνιστή τον Jack Reacher, ήρωα που έχει υποδυθεί στον κινηματογράφο ο Tom Cruise.

Η τελευταία μέχρι στιγμής συλλογή ιστοριών του King είναι το ‘The Bazaar of Bad Dreams’ (αναμένεται σύντομα και στα ελληνικά με τον τίτλο ‘Το παζάρι των κακών ονείρων’, από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος), η 10η συνολικά τέτοια συλλογή που εκδίδει ο συγγραφέας.

Το ‘Bazaar’ περιλαμβάνει συνολικά 18 ιστορίες και 2 ποιήματα. 17 από αυτά έχουν εκδοθεί σε περιοδικά ή αυτόνομες εκδόσεις από το 2009 μέχρι και το 2015, ξεκινώντας από το ‘Ur’ στις αρχές του ‘09 (αλλά με αρκετές διορθώσεις και αλλαγές από την αρχική του μορφή), ενώ περιέχονται επίσης τα ανέκδοτα ‘Mister Yummy’ και ‘Obits’, αλλά και το διήγημα ‘Bad Little Kid’, για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, που τυπώνεται για πρώτη φορά στα αγγλικά.

Μια από τις ιστορίες της συλλογής, το ‘Drunken Fireworks’, βγαίνει αυτόνομη σε audiobook λίγους μήνες πριν την κυκλοφορία του ‘The Bazaar of Bad Dreams’, με τη φωνή του Tim Sample.

2016

Από τα χέρια του J. J. Abrams έρχεται τον Φεβρουάριο η μίνι σειρά 8 επεισοδίων του Hulu, ‘11.22.63’. Με παραγωγό και πρωταγωνιστή τον James Franco, η σειρά καταφέρνει να πιάσει το ύφος του βιβλίου του King. Μαζί με τον Franco συμπρωταγωνιστούν και οι Chris Cooper, Sarah Gadon.

Πριν καν την κυκλοφορία του το 2011, ανακοινώνεται πως ο Jonathan Demme θα σκηνοθετήσει την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου. Αργότερα όμως ο Demme αποχωρεί από το πρότζεκτ, διαφωνώντας έντονα με τον King για το τι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σενάριο. Λίγους μήνες μετά, την άνοιξη του ‘13, η Warner Bros. μαζί με την Bad Robot του Abrams ξεκινούν διαπραγματεύσεις για να αποκτήσουν τα δικαιώματα του βιβλίου με σκοπό την παραγωγή μιας τηλεοπτικής σειράς.

Me, along with a couple of friends--James Franco and JJ Abrams--on the set of 11/22/63. Everything looks cool. pic.twitter.com/ds0A48WNwf — Stephen King (@StephenKing) July 29, 2015

Ο Franco διαβάζει το βιβλίο και επικοινωνεί απευθείας με τον King για να ζητήσει και αυτός τα δικαιώματα. Έτσι μαθαίνει πως το ‘11/22/63’ βρίσκεται ήδη στα χέρια του Abrams και γράφει ένα κείμενο στο Vice, εκφράζοντας την απογοήτευση του που ο Abrams τον πρόλαβε, λέγοντας πως “αυτός ο τύπος καταφέρνει να κάνει τα πάντα”. Λίγο αργότερα ο Franco θα πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η σειρά κερδίζει αρκετά θετικά σχόλια και είναι από τα πιο δυνατά χαρτιά του Hulu μέχρι τώρα. Λίγες ημέρες μετά την προβολή του 8ου και τελευταίου επεισοδίου ο King δηλώνει πως έχει μερικές ιδέες για μια νέα περιπέτεια του ήρωα του ‘11/22/63’, αλλά μερικές φορές είναι καλύτερα να μην ξαναγυρνάς πίσω για μια δεύτερη δόση.

Στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου του μπέιζμπολ ο συγγραφέας γράφει ένα κείμενο στη Boston Globe για να καυτηριάσει μια νέα απόφαση των ανθρώπων της ομάδας του, των Boston Red Sox. Ένα προστατευτικό δίχτυ καλύπτει τις κερκίδες του Fenway Park, της έδρας των Red Sox και ο King είναι απόλυτα κατά του μέτρου.

Ο King δεν αφήνει ποτέ τους φανς του ξεκρέμαστους και έτσι η αστυνομική τριλογία του ολοκληρώνεται μόλις 2 χρόνια και 4 ημέρες μετά την έκδοση του πρώτου βιβλίου. Το ‘End of Watch’ (δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη στα ελληνικά) κλείνει την ιστορία του πρώην αστυνόμου και νυν ιδιωτικού ντετέκτιβ Bill Hodges, που έχει λίγους μήνες ζωής ακόμα, αφού έχει διαγνωστεί με καρκίνου του παγκρέατος. Τώρα ο Hodges έρχεται αντιμέτωπος και πάλι με τον Brady Hartsfield, τον περιβόητο Mr. Mercedes, και με τις παράξενες δυνάμεις που αυτός έχει αναπτύξει.

Με αυτό, το τελευταίο μυθιστόρημα του King μέχρι σήμερα, ο συγγραφέας παντρεύει την αστυνομική του ιστορία με το υπερφυσικό και γίνεται το 17ο βιβλίο του που ντεμπουτάρει κατευθείαν στο νο1 της λίστας των bestsellers. Συνολικά 19 βιβλία του King έχουν βρεθεί στο νο1 της λίστας του USA Today. Στο παραπάνω βίντεο ο συγγραφέας μιλά για το βιβλίο του, κατά τη διάρκεια του περσινού National Book Festival.

Από την ίδια εκδήλωση μπορείτε να ακούσετε τον King να μιλά για τον αλφαβητισμό και να τιμάται για τη συμβολή του από τη Βιβλιοθηκάριο του Κογκρέσου, Carla Hayden.

Μια συζήτηση του Stephen King με τον George R. R. Martin έχει πάντα ενδιαφέρον και στο βίντεο οι 2 τους συνομιλούν επί περίπου 1 ώρα για ιδέες, για τρομακτικούς φανς και για το πως ο Martin ήθελε να είναι ένα από τα κομμένα κεφάλια που εμφανίζονται στο ‘Game of Thrones’. Μια παρόμοια συζήτηση, αυτή τη φορά παρέα με τον John Grisham από τον Γενάρη του ‘16 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Έπρεπε να φτάσουμε στο 2016 για να πιάσουμε πάτο στις κινηματογραφικές μεταφορές των βιβλίων του συγγραφέα. Το ‘Cell’ μπορεί να έχει John Cusack και Samuel L. Jackson, αλλά είναι μια από τις χειρότερες ταινίες των τελευταίων χρόνων. Με 11% από τους κριτικούς και 17% από το κοινό στο Rotten Tomatoes και 1.8/5 στο Letterboxd, το ‘Cell’ συναγωνίζεται φιλμ όπως τα ‘Night Flier’, ‘Graveyard Shift’ και ‘Quicksilver Highway’ για τον τίτλο της Χειρότερης Ταινίας του King.

Η ταινία ανακοινώνεται χρόνια πριν, την ίδια περίοδο με την κυκλοφορία του βιβλίου, με τον Eli Roth να παίρνει αρχικά το χρίσμα για να ηγηθεί της μεταφοράς του. Ο ίδιος αποχωρεί αργότερα και το πρότζεκτ πέφτει στην αφάνεια. Η ταινία γυρίζεται τελικά το 2014, αλλά συναντά αρκετά προβλήματα στο να βρει σταθερή διανομή. Τελικά κυκλοφορεί σε video-on-demand τον Ιούνιο και σε ελάχιστα σινεμά σε όλη την Αμερική. Ούτε το Box Office Mojo δεν μπορεί να μας πει πόσα λεφτά έβγαλε η ταινία, αν δηλαδή έβγαλε όντως.

Στο San Diego Comic-Con του Ιουλίου κάνει την εμφάνιση του σε περιορισμένα αντίτυπα ένα βιβλίο που έχει σχέση με τον ‘Dark Tower’ του King. Το ‘Charlie the Choo-Choo’ είναι ένα παιδικό βιβλίο γραμμένο από τη συγγραφέα Beryl Evans, με την εικονογράφηση του Ned Dameron. 150 αντίτυπα του μοιράζονται συνολικά σε τυχερούς αναγνώστες που παρευρίσκονται στο Comic-Con.

Η Beryl Evans (δηλαδή η ηθοποιός Allison Davies, μιας και η “Beryl Evans” είναι ο ίδιος ο King) είναι εκεί για να υπογράψει το εικονογραφημένο βιβλίο παρόλο που, όπως αναφέρεται στον ‘Dark Tower’, το έγραψε το 1942 και έχει σκοτωθεί καιρό πριν σε μια άλλη διάσταση. Το ‘Charlie the Choo-Choo’ είναι μια εκδοχή του Blaine the mono, ενός ζωντανού τρένου που εμφανίζεται στο τρίτο βιβλίο της σειράς, το ‘The Waste Lands’.

Ο ‘Charlie’ κυκλοφορεί αργότερα μέσα στη χρονιά κανονικά στα βιβλιοπωλεία και λειτουργεί σαν promo της ταινίας του Μαύρου Πύργου που θα δούμε σε λίγο καιρό.

Τον Νοέμβριο κυκλοφορεί το ‘Hearts in Suspension’, μια nonfiction έκδοση που επικεντρώνεται στην περίοδο που πέρασε ο King σαν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Maine. Το βιβλίο περιλαμβάνει ένα νέο κείμενο του συγγραφέα, 4 κομμάτια από τη στήλη του King για τη σχολική εφημερίδα του Πανεπιστημίου (που είχε τίτλο “King's Garbage Truck”), 12 κείμενα από συμφοιτητές και φίλους του King από εκείνη την εποχή, μια συλλογή με φωτογραφίες και έγγραφα και μια ανατύπωση της νουβέλας του ‘Hearts in Atlantis’ που ακολουθεί τη δική του πορεία κατά την πρώτη του χρονιά στη σχολή. Τη συλλογή κειμένων επιμελείται ο Jim Bishop, ένας από τους καθηγητές του συγγραφέα στο Πανεπιστήμιο.

Για την έκδοση του βιβλίου ο King και αρκετοί από τους υπόλοιπους συγγραφείς του βιβλίου παρευρίσκονται σε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο, όπου μιλούν για εκείνα τα χρόνια, γεμάτα με τις αναταραχές κατά του πολέμου του Βιετνάμ.

Στο τέλος της χρονιάς κυκλοφορεί αυτό το animated βίντεο που ζωντανεύει μερικές δηλώσεις του King για την παιδική ηλικία, από το μακρινό πια 1989.

2017

O King γράφει μαζί με τον Richard Chizmar, τον εκδότη του εκδοτικού Cemetery Dance που ο συγγραφέας έχει πολλές φορές συνεργαστεί, τη νουβέλα ‘Gwendy's Button Box’ (αναμένεται σύντομα και στα ελληνικά με τον τίτλο ‘Η Γκουέντι και το κουτί’, από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος).

Ο συγγραφέας γυρίζει στο Castle Rock του 1974, εκεί που η 12χρονη Gwendy Peterson συναντά έναν άγνωστο με μαύρα ρούχα και μαύρο καπέλο που την προσκαλεί να συζητήσουν, στην κορυφή του Castle View όπου η μικρή ανεβαίνει κάθε μέρα του καλοκαιριού.

Την ιστορία ξεκινά ο King μα δεν μπορεί να την ολοκληρώσει. Στέλνει το πρώτο κομμάτι του διηγήματος στον Chizmar, που προσθέτει αρκετό κείμενο και το στέλνει πάλι πίσω στον συγγραφέα. Το πίσω μπρος του ‘Gwendy’s Buttox Box’ ανάμεσα στους King και Chizmar γίνεται άλλες 2 φορές, με την ιστορία να μεγαλώνει κάθε φορά και να φτάνει το μέγεθος της νουβέλας. Στο τέλος και οι 2 διορθώνουν το τελικό έργο, προσθέτοντας νέες ιδέες και χαρακτήρες, με τη συνολική διαδικασία να κρατά περίπου 1 μήνα. Το βιβλίο βγαίνει στις 16 Μαΐου στα βιβλιοπωλεία

Στις 22 Ιουνίου ξεκινά η σειρά του Spike, ‘The Mist’. Εμπνευσμένη από τη νουβέλα του King, το ‘The Mist’ είναι η νεότερη τηλεοπτική παραγωγή που ασχολείται με ένα έργο του συγγραφέα. Οι Morgan Spector, Frances Conroy και Alyssa Sutherland πρωταγωνιστούν και η πρώτη σεζόν θα ολοκληρωθεί μετά από 10 επεισόδια.

Όσο για το τι μένει μετά; Ο συγγραφέας θα πατήσει τα 70 του χρόνια σε μερικούς μήνες και δε δείχνει κανένα σημάδι πως σκοπεύει να σταματήσει. Οι παλαιότερες σκέψεις του για να αποσυρθεί από τη συγγραφή δεν υπάρχουν πια.

Ο King, στη συνέντευξη του στο Rolling Stone το φθινόπωρο του '14, απαντά στο αν βλέπει τον εαυτό του να συνεχίζει να γράφει μέχρι τα 80 ή και αργότερα.

«Ναι. Τι άλλο μου μένει να κάνω;» λέει. «Εννοώ, γαμώτο, έχεις κάτι να κάνεις για να γεμίσεις τη μέρα σου. Και δεν μπορώ να παίζω κιθάρα και να βλέπω εκπομπές στην τηλεόραση συνέχεια. Με γεμίζει. Υπάρχουν 2 πράγματα που μου αρέσουν σε αυτό: Με κάνει χαρούμενο και κάνει άλλους ανθρώπους χαρούμενους».

Εμείς εδώ θα είμαστε πάντως, μέχρι την τελευταία σελίδα. Άλλωστε “there are other worlds than these”, όπως λέει και στο ‘The Gunslinger’, και κάποιος πρέπει να γράψει για αυτούς.

***

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Βιβλία

‘Sleeping Beauties’ 26/9/2017

Το επόμενο βιβλίο του King θα είναι μια συνεργασία με τον μικρό του γιο Owen. Οι γυναίκες του κόσμου να κλείνονται μέσα σε ένα κουκούλι όταν κοιμούνται, που τους μεταφέρει σε ένα άλλο μέρος. Αν κάποιος διαταράξει το κουκούλι τους, γίνονται εξαιρετικά άγριες και απίστευτα επιθετικές. Υπάρχει όμως και 1 γυναίκα, η Evie, που δεν έχει επηρεαστεί από αυτή την παράξενη αρρώστια.

Εδώ στο βίντεο πατέρας και γιος μιλούν για το πως προέκυψε η συνεργασία τους, ενώ στο site του King και στο Entertainment Weekly μπορείτε να διαβάσετε και δυο αποσπάσματα από το μυθιστόρημα. Το βιβλίο βρίσκεται ήδη έτοιμο για προπαραγγελία.

‘Talisman 3’ Άγνωστη ημερομηνία

Ο King μαζί με τον Straub έχουν αποφασίσει πως θα γράψουν μαζί μια ακόμη ιστορία στον κόσμο των ‘The Talisman’ και ‘Black House’. Οι τελευταίες δηλώσεις του King για το θέμα, μέσα στο περασμένο φθινόπωρο, μας κάνουν να πιστεύουμε πως ήδη η συγγραφή του έχει ξεκινήσει. Δεν υπάρχει όμως κάτι χειροπιαστό ακόμα και οι 2 τους μιλούν αρκετά χρόνια για αυτό το sequel, οπότε μένει να δούμε τι θα συμβεί.

Κινηματογράφος

‘The Dark Tower’ 4/8/2017

Η ταινία που ήδη έχει διχάσει τους φανς του King έρχεται την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Ο κόσμος της 7λογίας που έχτισε επί χρόνια ο συγγραφέας ζωντανεύει με τους Idris Elba και Matthew McConaughey να πρωταγωνιστούν.

‘It: Part 1 – The Losers' Club’ 8/9/2017

Το 2017 είναι σίγουρα η χρονιά των μεγάλων κινηματογραφικών μεταφορών για τα έργα του King και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της διλογίας του ‘It’ που θα δούμε στις αίθουσες. Ο Bill Skarsgård θα υποδυθεί τον κλόουν Pennywise. Το δεύτερο κομμάτι αναμένεται να βγει στα σινεμά μέσα στην επόμενη χρονιά.

‘Gerald’s Game’ Μέσα στο 2017

Από το Netflix περιμένουμε την ταινία του ‘Gerald’s Game’, σε σκηνοθεσία Mike Flanagan και με το ρόλο της Jessie να κρατά η Carla Gugino. Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία δε θα αργήσουμε να δούμε το φιλμ, για το οποίο ο King έχει πει αυτό:

Saw a rough cut of Mike Flanagan's GERALD'S GAME yesterday. Horrifying, hypnotic, terrific. It's gonna freak you out. — Stephen King (@StephenKing) February 11, 2017

‘1922’

Η νουβέλα του King από τη συλλογή ‘Full Dark, No Stars’ ετοιμάζεται επίσης από το Netflix. Ο Zak Hilditch γράφει και σκηνοθετεί την ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Thomas Jane και Molly Parker. Δεν υπάρχει ακόμη ημερομηνία για το streaming του ‘1922’.

‘Firestarter’, ‘Hearts in Atlantis’

Δυο remakes παλιότερων έργων του King που βρέθηκαν στον κινηματογράφο βρίσκονται σε ανάπτυξη, με το ‘Firestarter’ να ανακοινώνεται μόλις τον περασμένο Απρίλιο. Έχουν δρόμο μπροστά τους αλλά είναι πολύ πιθανό να έχουμε σύντομα νεότερα για αυτά τα πρότζεκτς.

‘Revival’, ‘Drunken Fireworks’, ‘Doctor Sleep’, ‘In the Tall Grass’

Οι 4 αυτές κινηματογραφικές μεταφορές βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης και αναμένουμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτά μέσα στο 2018.

Τηλεόραση

‘Mr. Mercedes’ 9/8/2017

Τον Αστυνόμο Bill Hodges θα υποδυθεί ο Brendan Gleeson στην τηλεοπτική σειρά του hard boiled μυθιστορήματος του King. Μαζί του στα 10 επεισόδια της σειράς του καναλιού Audience οι Mary-Louise Parker και Harry Treadaway.

‘Castle Rock’ Μέσα στο 2018

Η σειρά ανθολογίας 10 επεισοδίων του Hulu θα μπει βαθιά στη μυθολογία του King και θα μας φέρει στο Castle Rock και στους χαρακτήρες των βιβλίων του, χωρίς να αποτελεί καθαρή μεταφορά ενός συγκεκριμένου έργου του. Ο J.J. Abrams έχει αναλάβει executive producer και ο Andre Holland έχει επιβεβαιωθεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Λίγα extras ακόμα