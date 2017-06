Tα βιβλία που πρέπει να διαβάσεις έρχονται στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο

Με σειρές όπως το ‘American Gods’ και το ‘The Handmaid’s Tale’ να μονοπωλούν το τηλεοπτικό ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό και ταινίες όπως το ‘It’ και το ‘Murder on the Orient Express’ να αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες, είναι πια σαφές πως το Χόλιγουντ ψάχνει στη λογοτεχνία τις επόμενες μεγάλες του επιτυχίες.

Εμείς λοιπόν ψάξαμε και βρήκαμε 12 βιβλία φανταστικού και επιστημονικής φαντασίας, που ξέρουμε πως βρίσκονται σε active production και θα περάσουν από το χαρτί στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Μιλάμε για αυτά, βλέπουμε που βρίσκονται τα πρότζεκτς και τι πιθανότητες υπάρχουν να ασχολούμαστε με αυτά μέσα στα επόμενα χρόνια. Έτσι θα έχετε αρκετό χρόνο για να τα διαβάσατε, πριν δούμε τις μεταφορές τους.

*Κεντρική φωτό via London Calling Blog

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

‘Sleeping Giants’ του Sylvain Neuvel (2016)

Το βιβλίο: Ένα μικρό κορίτσι πέφτει σε μια τρύπα στο έδαφος και βρίσκεται στην παλάμη ενός γιγαντιαίου μεταλλικού χεριού. 17 χρόνια αργότερα, το μυστήριο του παράξενου αυτού αντικειμένου παραμένει και το κορίτσι είναι πια μια φυσικός που ηγείται μιας ομάδας επιστημόνων που προσπαθούν να αποκωδικοποιηθούν τα μυστικά του χεριού και να ανακαλύψουν που βρίσκεται το υπόλοιπο σώμα.

Τεράστιο mecha κρυμμένο στη γη, πλοκή βασισμένη πάνω στους χαρακτήρες, υπάρχει και συνέχεια, το ‘Waking Gods’ που κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες, στις 4 Απριλίου.

Πως τα πάει στο Goodreads: 3.83/5 από 19,586 βαθμολογίες μέσα σε κάτι περισσότερο από 1 χρόνο. Δεν το λες και best-seller, αλλά έχει πολύ αξιόλογα διαβάσματα και εντυπώσεις.

Ο συγγραφέας: Ο Sylvain Neuvel (φανταστικό όνομα by the way) είναι Καναδός και το ‘Sleeping Giants’ ήταν το πρώτο του μυθιστόρημα. Το βιβλίο απορρίφθηκε από αρκετούς εκδοτικούς πριν κάνει την επιτυχία του πέρσι τον Απρίλιο.

Η ταινία: Η Sony Pictures Entertainment αγόρασε τα δικαιώματα του βιβλίου λίγες μέρες πριν αυτό βγει στα βιβλιοπωλεία και με τη μεταφορά του ασχολούνται οι παραγωγοί Matt Tolmach (που έχει βάλει το χεράκι του στο νέο ‘Jumanji’ και στο ‘Venom’ που πρόσφατα ανακοινώθηκε) και Josh Bratman (η εταιρία του οποίου έχει αναλάβει αρκετά άλλα σενάρια για τη Sony που βασίζονται σε, το μαντέψατε, βιβλία και κόμικς).

Πιθανότητες να μιλάμε για αυτό: Σας είπα πως αυτό έχει ένα τεράστιο mecha κρυμμένο στη γη ε; Βάλτε μαζί και την πιθανότητα για 2η και ίσως και για 3η ταινία, αν παίξει τα χαρτιά της σωστά η Sony αυτό έχει προοπτική για δυνατό χαρτί. Θα πω ένα γερό 78%.

‘The Grace of Kings’ του Ken Liu (2015)

Το βιβλίο: Ο Mata Zyndu, γιος ενός καθαιρεμένου δούκα και ο Kuni Garu, ένας πανούργος ληστής, γίνονται φίλοι στην προσπάθεια τους να ανατρέψουν τον αυτοκράτορα. Όταν όμως ο θρόνος θα ελευθερωθεί, καθένας τους θα γίνει αρχηγός αντιπάλων παρατάξεων, με πολύ διαφορετικές ιδέες για το πως θα πρέπει να κυβερνηθεί ο κόσμος.

Πως τα πάει στο Goodreads: 3.75/5 από 6,105 βαθμολογίες μέσα σε 2 χρόνια. Ένα ήσυχο βιβλίο θα λέγαμε, αλλά όχι πως είναι και άγνωστο, καμία σχέση.

Ο συγγραφέας: Ο Ken Liu είναι από τα σημαντικότερα ονόματα της επιστημονικής φαντασίας τα τελευταία χρόνια, βραβευμένος με τα Hugo, Nebula και World Fantasy Awards. Θα τον δούμε σύντομα και στα ελληνικά, μιας και το βιβλίο του ‘The Three-Body Problem’, το πρώτο μεταφρασμένο μυθιστόρημα που κερδίζει Hugo Award στην ιστορία των βραβείων, ετοιμάζεται από τις Εκδόσεις SEΛΙΝΙ με τον τίτλο ‘Το πρόβλημα των τριών σωμάτων’.

Η ταινία: Τα δικαιώματα του ‘The Grace of Kings’ αλλά και των 2 sequel του έχει αγοράσει η DMG Entertainment, η εταιρία παραγωγής που είναι περισσότερο γνωστή για τη συμπαραγωγή των ‘Looper’ και ‘Iron Man 3’. Τον περασμένο Οκτώβριο, όταν και έγινε η εξαγορά, η DMG ανέθεσε το σενάριο στον Michael Ross. Η εταιρία έχει παράδοση στα σινεμά της Κίνας και δε θα αργήσουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτή την ταινία.

Πιθανότητες να μιλάμε για αυτό: Το βιβλίο είναι γεμάτο δράση και η ιστορία του έχει επικές διαστάσεις, αλλά πρέπει να μάθουμε πως θα αντιμετωπίσει η εταιρία παραγωγής το όλο πρότζεκτ. Προς το παρόν του δίνω ένα επαρκές 62% και βλέπουμε.

‘Scythe’ του Neal Shusterman (2016)

Το βιβλίο: Σε ένα κόσμο που δεν υπάρχει πια πόλεμος, πείνα, αρρώστια, η ανθρωπότητα έχει κατακτήσει το θάνατο. Μόνο οι Scythes μπορούν να σκοτώνουν, εκπαιδευμένοι δολοφόνοι που σκοπό έχουν να κρατούν τον πληθυσμό σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Δυο έφηβοι, η Citra και ο Rowan, εκπαιδεύονται χωρίς τη θέληση τους για να γίνουν Scythes, ξέροντας πως πρέπει να μάθουν την τέχνη της δολοφονίας ή να χάσουν τη δική τους ζωή.

Πως τα πάει στο Goodreads: 4.29/5 από 8,229 βαθμολογίες μέσα σε 6 μήνες. Μη σας ενθουσιάζει η πάνω του 4 βαθμολογία, το βιβλίο είναι young adult-ish και βρισκόμαστε στο Goodreads, καταλαβαίνετε, ελαφρώς φουσκωμένο. Οι περισσότερες από 8,000 αναγνώσεις όμως είναι ένας καλός αριθμός για αρχή.

Ο συγγραφέας: Ο πολυγραφότατος Shusterman δεν είναι τυχαίος στη νεανική sci-fi λογοτεχνία, το ‘Unwind’ του από το 2007 είχε κάνει αρκετό πάταγο. Πριν 2 χρόνια πήρε και National Book Award για το ‘Challenger Deep’.

Η ταινία: Αυτό πάει αρκετά καλά. Πέρυσι, αρκετό καιρό πριν το μυθιστόρημα βγει στα βιβλιοπωλεία, αγοράστηκαν τα δικαιώματα της ταινίας από τη Universal και ανέλαβαν το ‘Scythe’ οι παραγωγοί Scott Stuber (‘Office Christmas Party’), Dylan Clark (του ‘War for the Planet of the Apes’ που θα δούμε τον Ιούλιο) και Trevor Engelson. Μέσα στον Απρίλιο μάθαμε πως το σενάριο της ανέλαβαν οι Josh Campbell και Matt Stuecken, σεναριογράφοι του ‘10 Cloverfield Lane’.

Πιθανότητες να μιλάμε για αυτό: Όλα εξαρτώνται από το πόσο αδιάφορο ή όχι θα είναι το πρωταγωνιστικό δίδυμο. Του βάζω ένα συγκρατημένο 66% και ανάλογα με τις επιλογές της Universal μπορεί να πηδήξει +-20%.

‘Mort’ του Terry Pratchett (1987)

Το βιβλίο: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ έρχεται στον Mort με μια πρόταση που εκείνος δεν μπορεί να αρνηθεί και γίνεται μαθητευόμενος του. Η δουλειά όμως του βοηθού του ΘΑΝΑΤΟΥ δεν είναι τόσο εύκολη όσο νομίζει ο Mort και ο αδέξιος, γεμάτος ερωτήσεις νεαρός θα βρεθεί μπροστά σε μεγάλα διλήμματα όταν θα προσπαθήσει να σώσει από τη μοίρα της μια όμορφη πριγκίπισσα.

Από τα πιο αστεία βιβλία του φανταστικού και ένα από τα δικά μου αγαπημένα βιβλία. Στη λίστα μου με τους πιο αξιομνημόνευτους χαρακτήρες της λογοτεχνίας, ο ΘΑΝΑΤΟΣ είναι σίγουρα στις ψηλές θέσεις.

Πως τα πάει στο Goodreads: 4.21/5 από 137,847 βαθμολογίες μέσα σε, well, 30 χρόνια. Προς υπεράσπιση του όμως, το Goodreads υπάρχει μόνο 10. Είναι το πιο δημοφιλές βιβλίο του ‘Discworld’, μετά το αρχικό ‘The Color of Magic’.

Ο συγγραφέας: Ο Terry Pratchett δε χρειάζεται συστάσεις. Πέθανε τον Μάρτιο του 2015, μετά από μια πολυετή μάχη με τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Άφησε πίσω του το ‘Discworld’, μια σειρά 41 αυτοτελών βιβλίων που διαδραματίζονται σε έναν φανταστικό κόσμο που βρίσκεται πάνω σε έναν επίπεδο δίσκο, ο οποίος περιστρέφεται πάνω στις πλάτες τεσσάρων μεγάλων ελεφάντων, οι οποίοι με τη σειρά τους στέκονται πάνω σε μια τεράστια χελώνα, τη Great A' Tuin, που ταξιδεύει στο διάστημα.

Η ταινία: Η μεταφορά του βιβλίου ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια ενός μνημόσυνου που έγινε για τον συγγραφέα τον περσινό Απρίλιο. Το σενάριο έχει αναλάβει ο Terry Rossio, ένας από τους πιο επιτυχημένους σεναριογράφους του Χόλιγουντ και στο παλμαρέ του ανήκουν τα ‘Pirates of the Caribbean’, ‘Shrek’ και ‘Alladin’. Αυτά τα νέα επιβεβαιώθηκαν και τον προηγούμενο Αύγουστο, κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου συνεδρίου για το ‘Discworld’ (ή αλλιώς DWCon) που γίνεται στη Βρετανία κάθε 2 χρόνια. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η ταινία θα είναι animated ή live-action, αλλά όπως και να ‘χει, ενθουσιασμός!

Πιθανότητες να μιλάμε για αυτό: Δεν είμαι καθόλου αντικειμενικός με αυτό. Οι πιθανότητες να μιλάω εγώ για το ‘Mort’ αγγίζουν το 100%.

‘The Knife of Never Letting Go’ του Patrick Ness (2008)

Το βιβλίο: Η πόλη του Prentisstown δεν είναι σαν όλες τις άλλες: όλοι μπορούν να ακούν τις σκέψεις όλων. Λίγο πριν γίνει άντρας ο Todd, το τελευταίο αγόρι της πόλης, μαζί με τον σκύλο του, ανακαλύπτουν μια περιοχή απόλυτης ησυχίας και μαζί ένα τρομερό μυστικό, σε μια πόλη που δε βρίσκει ποτέ ηρεμία.

Πως τα πάει στο Goodreads: 3.96/5 από 110,100 βαθμολογίες μέσα σε 9 χρόνια. Είναι το βιβλίο με το οποίο ξεκίνησε την καριέρα του ο Ness, ένα μυθιστόρημα που κέρδισε πολλές εξαιρετικές κριτικές.

Ο συγγραφέας: Γνωστός σε μας κυρίως από το ‘A Monster Calls’, την κινηματογραφική μεταφορά του οποίου είδαμε πριν μερικούς μήνες, ο Ness έχει πλέον προσθέσει στα ενδιαφέροντα του και την τηλεόραση, αφού είναι ο δημιουργός και σεναριογράφος του ‘Class’, spin-off του ‘Doctor Who’ που προβλήθηκε στο BBC One πριν λίγο καιρό.

Η ταινία: Τα πράγματα φαίνονται προχωρημένα για αυτή τη μεταφορά. H ταινία θα ονομάζεται ‘Chaos Walking’, θα έχει δηλαδή τον τίτλο ολόκληρης της τριλογίας του Ness που ξεκινά με το ‘The Knife of Never Letting Go’. Την παραγωγή της Lionsgate θα σκηνοθετήσει ο Doug Liman (‘The Bourne Identity’, ‘Jumper’, ‘Edge of Tomorrow’) και με το σενάριο έχουν ασχοληθεί οι Charlie Kaufman (φανταστικό, αν και οι πληροφορίες λένε πως πλέον δε συνδέεται με το πρότζεκτ) και Jamie Linden. Τον έναν πρωταγωνιστικό ρόλο έχει κλείσει η Daisy Ridley, ενώ για τον άλλο ακούγεται έντονα το όνομα του Tom Holland, που έρχεται με φόρα από το ‘Spider-Man: Homecoming’.

Πιθανότητες να μιλάμε για αυτό: Πολύ αξιόλογο πρωτότυπο υλικό, πολύ σωστές κινήσεις από τη Lionsgate, αυτό έχει τα φόντα για μεγάλο blockbuster. Χτυπάει με αξιώσεις το ψυχολογικό όριο του 90% αφού βρίσκεται τώρα στο 87% και ανεβαίνει.

‘This Savage Song’ της Victoria Schwab (2016)

Το βιβλίο: Στη δυστοπική V-City, μια βίαιη, διχασμένη πόλη που η βία έχει αρχίσει να γεννά πραγματικά τέρατα, η Kate θέλει να είναι ανελέητη όπως ο πατέρας της, που αφήνει τα τέρατα να περπατούν ελεύθερα και απειλεί τους ανθρώπους να τον πληρώνουν για την προστασία τους και ο August θέλει να είναι καλόκαρδος άνθρωπος όπως ο πατέρας του και να προστατεύσει τους αθώος, αν και είναι ένα από τα τέρατα. Ένα τέρας που μπορεί να κλέψει μια ψυχή με μόνο μερικές νότες μουσικής.

Πως τα πάει στο Goodreads: 4.13/5 από 17,211 βαθμολογίες μέσα σε 1 χρόνο. Μια χαρά, πολύ decent.

Η συγγραφέας: Για κάποιο λόγο η συγγραφέας γράφει το όνομα της με 2 διαφορετικούς τρόπους. Στα πιο young adult βιβλία της χρησιμοποιεί το όνομα Victoria Schwab και στα πιο ενήλικα το V.E. Schwab. Δεν είμαι σίγουρος γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά είναι κάτι ιντριγκαδόρικο. Έχει εκδώσει συνολικά 13 βιβλία μέσα σε 7 χρόνια, ξεκινώντας από το 2011 και τα γνωστότερα μυθιστορήματα της είναι τα ‘A Darker Shade of Magic’ (που επίσης ανακοινώθηκε πριν λίγο καιρό πως ετοιμάζεται για το σινεμά) και ‘Vicious’.

Η ταινία: Ξέρουμε λίγα για το ‘This Savage Song’, αφού οι μόνες πληροφορίες εκεί έξω αφορούν την εξαγορά των δικαιωμάτων για το βιβλίο από τη Sony και τα ονόματα των Joby Harold, Tory Tunnell (που δούλεψαν πάνω στο πρόσφατο ‘King Arthur: Legend of the Sword’), Palak Patel (‘Maleficent’) και Aimee Rivera για την παραγωγή της ταινίας.

Πιθανότητες να μιλάμε για αυτό: Ο κόσμος της Schwab έχει τα φόντα να μας δώσει κάτι πολύ δυνατό και με αυτό το γεγονός και μόνο δίνω στην ταινία ένα πρώιμο 71%.

Μερικά ακόμη βιβλία που ετοιμάζονται να περάσουν στον κινηματογράφο: ‘Seveneves’ του Neal Stephenson, ‘Ancillary Justice’ της Ann Leckie, ‘The Shining Girls’ της Lauren Beukes, ‘Uprooted’ της Naomi Novik, ‘The Forever War’ του Joe Haldeman, ‘Mortal Engines’ του Philip Reeve.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

‘The Hike’ του Drew Magary (2016)

Το βιβλίο: Ο Ben κάνει ένα επαγγελματικό ταξίδι στην ύπαιθρο της Pennsylvania και αποφασίζει να περπατήσει λίγο πριν το δείπνο του. Σύντομα θα χαθεί σε ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος και θα συναντήσει πολλά ανθρωποφάγους γίγαντες, εξερευνητές του 16ου αιώνα, παράξενους δαίμονες, γιγαντιαία έντομα. Και ένα καβούρι που μιλά.

Πως τα πάει στο Goodreads: 3.92/5 από 5,133 βαθμολογίες μέσα σε 10 μήνες. Έχει διαβαστεί μεν και η μέση βαθμολογία του είναι μια χαρά για το πόσο παράξενο βιβλίο είναι, αλλά δεν έχει σκάσει σε πολύ κόσμο ακόμα.

Ο συγγραφέας: Ο Magary είναι πρώτα από όλα αρθρογράφος για το Deadspin, ένα site που ασχολείται με τον αθλητισμό, και άλλα μέσα, με το ύφος των κειμένων του να είναι αρκετά χιουμοριστικό. Αυτό είναι το 3ο του μυθιστόρημα, το πιο δημοφιλές μέχρι τώρα.

Η σειρά: Ο ίδιος ο Magary δουλεύει στη μεταφορά του βιβλίου του στην τηλεόραση, με τον David S. Goyer (παραγωγό του ‘Batman v Superman’ και δημιουργού του επερχόμενου τηλεοπτικού ‘Krypton’) να τρέχει τη σειρά. Ο συγγραφέας δήλωσε πως το δούμε στη σειρά τα πάντα που υπάρχουν στο βιβλίο είναι πολύ δύσκολο, αλλά ο ίδιος θα δουλέψει πολύ ώστε η δημιουργία του να βρει κανάλι για να παιχτεί. Ελπίζω το Netflix να του δώσει την ευκαιρία.

Πιθανότητες να μιλάμε για αυτό: Το βιβλίο είναι αρκετά κούκου ώστε να τραβήξει την προσοχή αρκετών από εμάς. Θέλω να πω, υπάρχουν εκεί έξω πράγματα όπως το ‘Rick & Morty’, καταλαβαίνετε. Θα του ρίξω ένα 64% και βλέπουμε πως θα εξελιχθεί.

‘The Passage’ του Justin Cronin (2010)

Το βιβλίο: Ο κόσμος καταστρέφεται και ένας νέος γεννιέται, γεμάτος τρόμο και θάνατο. Κάτι σκοτεινό έχει απελευθερωθεί από τα εργαστήρια μιας μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ και μέσα σε μια νύχτα χάους όλα καταρρέουν. Ο πράκτορας του FBI Brad Wolgast και η 6χρονη ορφανή Amy Harper Bellafonte, πρόσφυγας από το καταδικασμένο επιστημονικό πρότζεκτ που έχει ξεκινήσει το τέλος του κόσμου, προσπαθούν να βρουν καταφύγιο και η οδύσσεια του ενός από αυτούς μόλις τώρα αρχίζει. Ένα μετα-Αποκαλυπτικό μυθιστόρημα γεμάτο τρόμο, αγωνία και βαμπίρ.

Πως τα πάει στο Goodreads: 4.04/5 από 142,683 βαθμολογίες μέσα σε 7 χρόνια. Ένα από τα best-sellers για τα οποία σας γράφω εδώ, με αρκετά καλές κριτικές γενικά. Και λογικό, μιας και το 2010 το βιβλίο υπήρξε από τα πιο δημοφιλή, παραμένοντας 3 μήνες στις λίστες με τα ευπώλητα και κερδίζοντας θέση σε αρκετές λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς.

Ο συγγραφέας: Γνωστός κυρίως για την τριλογία που ξεκινά με το ‘The Passage’, συνεχίστηκε το 2012 με το ‘The Twelve’ και ολοκληρώθηκε πέρυσι με το ‘The City of Mirrors’, ο Cronin έχει εκδώσει μόλις 2 ακόμη βιβλία.

Η σειρά: Είναι σίγουρα κάτι που περιμένουμε να δούμε σύντομα, μιας και μέσα στον Ιούνιο θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα του πιλότου που έχει παραγγείλει το Fox. Η Elizabeth Heldens έχει γράψει το σενάριο, ο Marcos Siega θα το σκηνοθετήσει και ο Ridley Scott έχει αναλάβει executive producer για τη σειρά. Είναι πάντως δύσκολο να ξεκινήσει μέσα στη σεζόν 2017-18 και λογικά θα αποτελέσει ένα από τα ισχυρά χαρτιά του Fox για την επόμενη χρονιά.

Πιθανότητες να μιλάμε για αυτό: Θα το ακούσουμε σίγουρα, ελπίζω το Fox να κάνει καλή δουλειά και να έχουμε ένα αξιόλογο, mainstream βαμπιρικό δράμα στην τηλεόραση. Θα πω 76% για αρχή.

‘The City & the City’ του China Miéville (2009)

Το βιβλίο: Ο επιθεωρητής Tyador Borlú της Ομάδας Ακραίων Εγκλημάτων ανακαλύπτει θανατηφόρες συνωμοσίες κάτω από ένα, φαινομενικά συνηθισμένο, φόνο. Από την παραπαίουσα πόλη Beszel, ενώνει τις δυνάμεις του με τον ντετέκτιβ Qussim Dhatt στην πλούσια και ζωηρή πόλη Ul Qoma και μαζί μπλέκουν με τον βρώμικο υπόκοσμο. Λυσσασμένοι εθνικιστές στοχεύουν στο να καταστρέψουν τη γειτονική πόλη και ενοποιητές ονειρεύονται να διαλύσουν τις 2 πόλεις σε 1.

Πως τα πάει στο Goodreads: 3.91/5 από 36,307 βαθμολογίες μέσα σε 8 χρόνια. Ο Miéville έχει πάντα αρκετούς αναγνώστες και αυτό είναι μάλλον το γνωστότερο βιβλίο του.

Ο συγγραφέας: Πρωτεργάτης του New Weird, ο China Miéville ξεκίνησε την καριέρα του το 1998 με το ‘King Rat’. Έχει γράψει διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα, παιδικά βιβλία, κόμικς και nonfiction, με το πιο πρόσφατο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε πριν μερικές εβδομάδες, να αφορά την Οκτωβριανή Επανάσταση, με τίτλο ‘October: The Story of the Russian Revolution’.

Η σειρά: Η είδηση πως το BBC θα μετατρέψει το βιβλίο σε τηλεοπτική σειρά βγήκε μέσα στον Απρίλιο. Ο Tony Grisoni (‘The Young Pope’ και ‘Philip K. Dick’s Electric Dreams’, σειρά ανθολογίας που περιμένουμε με ανυπομονησία) έχει αναλάβει τη μεταφορά και ο David Morrissey (ο Governor του ‘The Walking Dead’) θα κρατά το ρόλο του Tyador Borlú. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει ήδη, οπότε πιθανά να δούμε σύντομα το αποτέλεσμα.

Πιθανότητες να μιλάμε για αυτό: Εγώ δίνω πολλές, μιας και το βιβλίο πλάθει το δικό του κόσμο και το μυστήριο βρίσκεται μέσα σε κάθε του σελίδα. Λέω πως ξεκινά με το πολύ καλό 81%.

‘Stranger in a Strange Land’ του Robert A. Heinlein (1961)

Το βιβλίο: Ο Valentine Michael Smith είναι ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει στον Άρη και γυρίζει στη Γη. Για πρώτη φορά ανάμεσα στους ανθρώπους του, παλεύει να κατανοήσει τα κοινωνικά ήθη και τις προκαταλήψεις της ανθρώπινης φύσης που του μοιάζουν τόσο ξένα, καθώς προσπαθεί να τους μάθει τα δικά του θεμελιώδες πιστεύω.

Πως τα πάει στο Goodreads: 3.9/5 από 225,498 βαθμολογίες μέσα σε όσα χρόνια υπάρχει το Goodreads. Το γνωστότερο βιβλίο του Heinlein, ένα από τα μεγάλα κλασικά έργα της επιστημονικής φαντασίας.

Ο συγγραφέας: Ο Robert A. Heinlein είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς που μας έχει δώσει το είδος, με τα βιβλία του να είναι γεμάτα με τις ιδέες της ατομικής ελευθερίας. Το ‘Stranger in a Strange Land’ είναι μαζί με το ‘Starship Troopers’ τα 2 πιο διάσημα και επιδραστικά του μυθιστορήματα.

Η σειρά: Δε γνωρίζουμε πολλά πράγματα ακόμα, αλλά το Syfy θα παίξει τη σειρά, την παραγωγή της οποία έχουν αναλάβει από κοινού η Paramount TV και η Universal Cable Productions. Όλοι είναι πολύ excited για αυτό, αφού το βιβλίο δεν είναι εύκολη υπόθεση και το κανάλι προσπαθεί να φέρει δυνατά χαρτιά στο τραπέζι, ανάμεσα σε αυτά και το ‘Brave New World’ του Aldous Huxley.

Πιθανότητες να μιλάμε για αυτό: Είμαι αρκετά επιφυλακτικός, αλλά όχι τόσο ώστε να δώσω σε αυτό εδώ λιγότερο από 60%.

‘The Chronicles of Amber’ του Roger Zelazny (1970)

Το βιβλίο: Ή μάλλον “τα βιβλία”. Τα ‘Χρονικά’ αποτελούνται από 10 βιβλία και διαδραματίζονται σε 2 “πραγματικούς” κόσμους, τον Amber και τα Courts of Chaos. Όλοι οι υπόλοιποι κόσμοι ανάμεσα τους είναι σκιές, παράλληλοι κόσμοι που υπάρχουν στην ένταση μεταξύ των 2, όπως η Γη. Το πρώτο βιβλίο της σειράς, με τίτλο ‘Nine Princes in Amber’ ξεκινά με τον Corwin που ανακαλύπτει, καθώς η χαμένη μνήμη του επιστρέφει, πως είναι ένας πρίγκηπας από τον Amber.

Πως τα πάει στο Goodreads: 4.11/5 από 39,153 βαθμολογίες μέσα σε όσα χρόνια υπάρχει το Goodreads, με άλλα 4.36/5 από 8,699 βαθμολογίες στην έκδοση που περιλαμβάνει τα 5 πρώτα βιβλία της σειράς μαζί, που είναι πολύ αξιόλογη περίπτωση αν θέλετε να βυθιστείτε στον κόσμο του Zelazny.

Ο συγγραφέας: Άλλος ένας θρύλος της επιστημονικής φαντασίας και του φανταστικού, επηρέασε όσο λίγοι άλλοι τις επόμενες γενιές συγγραφέων. Ανάμεσα στα βιβλία του, εκτός από το ‘Chronicles of Amber (το πιο μεγάλο και φιλόδοξο έργο του), ξεχωρίζει το ‘Lord of Light’ του 1967.

Η σειρά: Τα δικαιώματα βρίσκονται σε καλά χέρια, μιας και ο Robert Kirkman, δημιουργός του ‘The Walking Dead’, και η εταιρία του Skybound Entertainment, είναι αυτοί που θα προσπαθήσουν να φέρουν στην τηλεόραση και τα 10 βιβλία της σειράς που ο Zelazny έγραψε από το 1970 μέχρι το 1991. Δεν υπάρχουν όμως περισσότερες πληροφορίες, αν και δεν ανησυχώ. Θα μάθουμε σύντομα περισσότερα.

Πιθανότητες να μιλάμε για αυτό: Το μέγεθος του κόσμου των βιβλίων είναι επικό και μια σειρά θα πρέπει να εκταθεί σε αρκετές σεζόν για να πει σωστά τις ιστορίες του. Αν ο Kirkman κάνει καλή δουλειά και η σειρά βρεθεί σε, δεν ξέρω, ας πούμε κανένα κανάλι που θα έχει ανάγκη για φρέσκο blockbuster μιας και στο προηγούμενο του θα έχει έρθει ο χειμώνας και οι δράκοι, για ετούτο εδώ μπορεί να μιλάμε για χρόνια. Άνετο 89%.

‘The Black Company’ του Glen Cook (1984)

Το βιβλίο: Πολλοί αισθάνονται πως η Lady, που κυβερνά τη Βόρεια Αυτοκρατορία, στέκεται ανάμεσα στην ανθρωπότητα και το κακό. Κάποιοι αισθάνονται πως είναι κακή και η ίδια. Οι σκληροτράχηλοι άντρες της Black Company παίρνουν τα χρήματα τους και κάνουν αυτό που πρέπει, θάβοντας τις αμφιβολίες τους μαζί με τους νεκρούς τους. Μέχρι την προφητεία: Η White Rose ξαναγεννήθηκε, κάπου, για να ενσαρκώσει και πάλι το καλό. Θα υπάρχει άραγε κάποιος τρόπος να τη βρει η Black Company;

Πως τα πάει στο Goodreads: 3.96/5 από 28,161 βαθμολογίες μέσα στα 10 χρόνια του Goodreads. Μια χαρά για βιβλίο που μάλλον αρκετοί δεν έχουμε ακούσει ποτέ.

Ο συγγραφέας: Ένας από τους συγγραφείς που ειδικεύθηκαν στο φανταστικό που ασχολείται αρκετά με το στρατό και αγαπήθηκε αρκετά από στρατιωτικούς. Το ‘The Black Company’ και οι συνέχειες του επαινέθηκαν για τον πολύ κοντά στην πραγματικότητα τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους στρατιώτες του, ήρωες που δε λατρεύουν τον πόλεμο, όπως συμβαίνει συχνά σε έργα του είδους.

Η σειρά: Η IM Global Television συνεργάζεται με τις εταιρίες παραγωγής Phantom Four και Boston Diva Productions. Η τελευταία είναι η εταιρία της Eliza Dushku, που πέρα από executive producer θα πρωταγωνιστήσει και στο ρόλο της Lady. Η είδηση είναι πολύ πρόσφατη οπότε είμαστε μάλλον μακριά ακόμα από το να δούμε πράγματα στις τηλεοράσεις μας αλλά θα έχει ενδιαφέρον αυτό, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός πως η Dushku έχει τα δικαιώματα όλων των βιβλίων της σειράς.

Πιθανότητες να μιλάμε για αυτό: Θα μπορούσε να περάσει και να μην ακουμπήσει, θα μπορούσε να μας κερδίσει κιόλας. Θα έβλεπα τουλάχιστον τα 2 πρώτα επεισόδια πριν αποφασίσω, ας το πω έτσι. Θα πάρει ένα μέτριο 58% και εδώ θα είμαστε για περισσότερα.

Μερικά ακόμη βιβλία που ετοιμάζονται να περάσουν στην τηλεόραση: ‘The Last Girl’ του Joe Hart, ‘Gateway’ του Frederik Pohl, ‘Old Man’s War’ του John Scalzi, ‘Hyperion’ του Dan Simmons, ‘New Moon’ του Ian McDonald, ‘The Lives of Tao’ του Wesley Chu.