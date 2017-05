Η θεϊκή σκηνή σεξ και άλλες 5 στιγμές από το 'American Gods'

Δεν είναι λίγες οι φορές που εκφράσαμε την ανυπομονησία μας για την τηλεοπτική μεταφορά των 'American Gods' του Neil Gaiman. Κάτι η ίδια η πηγή, δηλαδή το σημαντικότερο ίσως από τα βιβλία του υπέροχου συγγραφέα φαντασίας, για τον πόλεμο ανάμεσα σε μοντέρνους και παλαιούς θεούς, σε ένα σκηνικό που συνενώνει τον κόσμο γύρω μας με το μεταφυσικό. Κάτι η συμμετοχή του Bryan Fuller, του αλάνθαστου auteur πίσω από εκπληκτικής αισθητικής σειρές όπως το 'Hannibal' και το 'Pushing Daisies'. Κάτι οι τίτλοι αρχής που επιβεβαίωσαν κάθε ένστικτό μας.

Στο 'Hannibal', o Fuller πήγε την περιπέτεια της αισθητικής του ένα βήμα πιο κοντά στα άκρα, πρακτικά υπερβαίνοντας την όποια διάσταση κυριολεκτικής πλοκής. Πριν το φετινό 'Legion', που έκανε αυτή την υπέρβαση, σημαία, ο Fuller είχε προηγουμένως οδηγήσει τον Hannibal και τον Will Graham σε περιπέτειες που διαδραματίζονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στις διαδρομές του νου, αποδίδοντας τις ψυχολογικές τους μεταβάσεις μέσα από επιθετικής αισθητικής κάδρα που μεταμόρφωναν την μικρή μας οθόνη σε μουσείο.

Αυτό κάνει τον Fuller εξαρχής ιδανικό άνθρωπο για πάσης φύσεως διασκευές. Η ιδέα δηλαδή πως δεν είναι τόσο σκλαβωμένος στην λέξη προς λέξη απόδοση, παρά μεταφράζει ιδέες και χαρακτήρες σε χρώματα και διαθέσεις.

Το πρώτο επεισόδιο του 'American Gods', που streamάρει στο Amazon Prime κάθε Δευτέρα, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την τάση προς την αδιαφορία για τις πιο παραδοσιακές δομές. Σε όλη αυτή την πρώτη ώρα δε βλέπουμε καν μετέπειτα κεντρικούς χαρακτήρες του στόρι, κάτι φυσιολογικό όταν μιλάμε για βιβλίο αλλά σχεδόν ανήκουστο όταν μιλάμε για τηλεοπτική σειρά. Όλο το επεισόδιο είναι ένα μακρύ ταξίδι επιστροφής του πρώην κατάδικου Shadown Moon, σε ένα σπίτι όπου τον περιμένει μόνο τραγωδία. (Ο μονόλογός του πάνω από τον τάφο της γυναίκας του ήταν όντως συγκινητικός.)

Ο Fuller (μαζί με τον συν-σεναριογράφο και συν-δημιουργό Michael Green και τον σκηνοθέτη David Slade) παίρνει την ιδέα πως η όλη γοητεία βρίσκεται στο ταξίδι, και την τραβάει στα άκρα, ντύνοντάς την με απίστευτης ομορφιάς εικόνες που ακροβατούν ανάμεσα στο fantasy όνειρο και τον ξύπνιο εφιάλτη, καθώς ο Shadow Moon προσπαθεί να έρθει σε ειρήνη με το γεγονός πως η αγαπημένη του έχει πεθάνει.

Αυτό που θα κάνουμε τις επόμενες βδομάδες είναι να κρατάμε τις ωραιότερες εικόνες του κάθε επεισοδίου σε μια χορταστική γκαλερί, σχολιάζοντας εδώ εν συντομία τις πιο χαρακτηριστικές εξ αυτών.

Όλη η πρώτη σεκάνς είναι σαν ένα εισαγωγικό Κεφάλαιο Μηδέν που μιλάει για την έλευση των Βίκινγκ στην Αμερική, όπου φυσικά συνάντησαν τόξα και αφιλόξενους ιθαγενείς, και τη μετέπειτά τους προσπάθεια να καλέσουν το θεό τους για βοήθεια, ώστε να τους πάρει και να φύγουν από εκεί. Όλη η σκηνή είναι μια εκπληκτική κατάθεση στο ταλέντο των Fuller, Green και Slade στο να αποτυπώνουν τη βία σαν πίνακα την ώρα που ζωγραφίζεται, παρά ως κάτι επιθετικό ή καρτουνίστικο. Φυσικά η καλύτερη λεπτομέρεια όλων είναι το πώς ένα κομμένο μέλος ξεπερνά το τεχνητό περιθώριο των διαστάσεων της αφήγησης-μες-στην-σειρά, υπενθυμίζοντάς μας από πολύ νωρίς πως αυτό που βλέπουμε είναι μια ιστορία.

O Shadow Moon βρίσκεται φυλακισμένος στην αρχή της σειράς, κάτι που ισχύει εξίσου για τον υλικό κόσμο (είναι όντως μέσα σε φυλακή) όσο και μεταφυσικό, καθώς τον βλέπουμε να προσπαθεί δειλά με το νού του (χωρίς ίσως να έχει συνείδηση αυτού) να αποδράσει σε έναν άλλο κόσμο, με πολύχρωμους ουρανούς και μυθικά πλάσματα. Εκεί είναι που βλέπει και την Emily Browning, τη γυναίκα του, στη μοναδική της εμφάνιση σε αυτό το πρώτο επεισόδιο. Εκεί βλέπει και το φλογογούρουνο της κεντρικής, βέβαια, το πιο άμεσα iconic πράγμα που έχουμε δει ως τώρα στη φετινή τηλεόραση.

Κάτι που το ακολούθησε αυτή η σκηνή-ιντερλούδιο βέβαια, με τη (θεά;) Bilquis να καταπίνει στην κυριολεξία έναν λευκό άντρα με τον οποίο κάνει σεξ, και ο οποίος της παραδίδεται πλήρως, ψυχή τε και σώματι, κατά τη διάρκεια της πράξης. Δε θα ήταν υπερβολή να πούμε πως πρόκειται για την πιο αξιομνημόνευτη σκηνή σεξ που έχουμε δει στην τηλεόραση εδώ και χρόνια. Και στο βιβλίο ήταν ακόμα πιο παρανοϊκή. Τι σημαίνουν όλα; Τι θέλει η κυρία; Και είναι ιδέα μου ή φαινόταν πολύ πιο φρέσκια και γεμάτη ενέργεια μετά το φαϊ;

(Παρένθεση για αληθινό διάλογο σήμερα στο γραφείο: -Είδες 'American Gods'; -Είδα μέχρι αυτή τη σκηνή σεξ στη μέση, μετά τον οργασμό κοιμήθηκα.)

"You’re creepy and you’re forward and familiar and i don’t like it." Η περιγραφή του Shadow για τον κύριο Wednesday (του ζωντανού θρύλου Ian McShane, φυσικά) είναι τέλεια και εννοείται θα τη χρησιμοποιώ στο εξής για τα μισά πράγματα που με ενοχλούν με έναν ακαθόριστο τρόπο.Ο Wednesday ακολουθεί τον Shadow σε διάφορα σημεία της διαδρομής του, πάντα ξέρει προσωπικά πράγματα για εκείνον, και τελικά τον βάζει να δουλέψει για αυτόν όταν χάνει το στοίχημα στο στρίψιμο του κέρματος. Ήδη ανυπομονώ για κάθε σκηνή που θα μοιραστούν φέρος.

Αν δεν ήταν ήδη αρκετά #ναρκωτικά το επεισόδιο, το τελευταίο 10λεπτο μας συστήνει αυτόν εδώ τον φιλαράκο, ο οποίος από την εικόνα του αλλά και από τα συμφραζόμενα, μπορούμε ήδη να υποθέσουμε πως είναι ένας από τους Μοντέρνους Θεούς που θέλουν να διώξουν από τη μέση τους παλιούς. "Language is a virus and religion is an operating system." Εντάξει κοίτα, αν εξαιρέσουμε τον επιθετικό του douche τρόπο δεν είναι ότι τα λέει και άσχημα κιόλας. Αυτή θα είναι μια μάχη που αναμένουμε με ενδιαφέρον.

Φυσικά ο Shadow είναι ακόμα ζωντανός παρά τη διαταγή του Technical Boy να τον διαγράψουν (ηρέμησε) επειδή στο τέλος του επεισοδίου κάποιος (κάτι;) ξεκοίλιασε ό,τι ήταν όρθιο αφήνοντας το παλικάρι μας αιμόφυρτο ανάμεσα σε μια υγρή πεδιάδα αίματος.

Σπουδαία πράγματα. Πού να δούμε και τον Crispin Glover δηλαδή.

*Το 'American Gods' streamάρει στο Amazon Prime.