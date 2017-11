Βιβλιοφαγικό mashup v65: Θα είναι το 'Lord of the Rings' το επόμενο 'Game of Thrones';

Σήμερα στο Βιβλιοφαγικό mashup σταυρώνουμε δαχτυλάκια για να συμβεί το τηλεοπτικό ‘Lord of the Rings’, ασχολούμαστε λιγάκι με τον Αφροφουτουρισμό, πάμε μια βόλτα στις νέες Πόλεις της Λογοτεχνίας και στο γραφείο του Isaac Asimov που μας μιλά για την αναγέννηση της επιστημονικής φαντασίας. Κυρίως όμως παρουσιάζουμε όλα τα αξιόλογα νέα βιβλία που βγήκαν στα βιβλιοπωλεία την περασμένη εβδομάδα και κοιτάμε το χαμό που έγινε τον Οκτώβριο στην ελληνική speculative λογοτεχνία.

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ‘ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ’;

Μια είδησης της περασμένης Παρασκευής τάραξε τα ήσυχα νερά του Bag End και του μυαλού μας: Σύμφωνα με πληροφορίες, το Amazon βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Warner Bros και τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την περιουσία του Tolkien για μια πιθανή μεταφορά του ‘Άρχοντα των Δαχτυλιδιών’ από τα Amazon Studios.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ίδιος ο CEO της εταιρίας Jeff Bezos έχει αναλάβει τις διαπραγματεύσεις, πράγμα που μας λέει πως τα πράγματα είναι Πολύ Σημαντικά. Είναι γνωστή άλλωστε η προσπάθεια της Amazon να βρει το δικό της ‘Game of Thrones’ και δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το κλασικό έργο του Tolkien που μετρά ήδη 14 χρόνια από την ολοκλήρωση της κινηματογραφικής τριλογίας του Peter Jackson. Αν το πρότζεκτ ξεκινήσει όντως τελικά, θα είναι κάτι για το οποίο θα μιλάμε για καιρό και θα αλλάξει το παιχνίδι στα streaming services και στην τηλεόραση (και προσωπικά ελπίζω να απαντήσει το Netflix πιάνοντας *σωστά* τον ‘Dark Tower’ του King).

Βέβαια οι συζητήσεις είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αλλά δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω πως ήρθε καιρός πια για #JusticeforTomBombadil. Και δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ πάντως είμαι σίγουρος πως πιάσανε οι προσευχές στον Tolkien, για τις οποίες λέγαμε την προηγούμενη Δευτέρα.

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Με τριπλό χτύπημα από τις Εκδόσεις Καστανιώτη ξεκινάμε σήμερα την αναφορά μας στα καινούρια βιβλία της προηγούμενης εβδομάδας.

Ένα από τα γνωστότερα έργα του Bernard Malamud, το ιστορικό μυθιστόρημα ‘Ο μάστορας’ (‘The Fixer’, 1966), έρχεται για πρώτη φορά στα ελληνικά. Βρισκόμαστε στη Ρωσία, ανάμεσα στο τέλος του Ρωσοιαπωνικού πολέμου το 1905 και την Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917 και το βιβλίο ακολουθεί την ιστορία του Γιακόβ Μποκ, ενός Εβραίου τεχνίτη που μένει σε ένα μικρό χωριό. Από εκεί μετακομίζει στο Κίεβο με την ελπίδα μιας πιο πλούσιας ζωής και ξεκινά να δουλεύει για ένα μέλος μιας αντισημιτικής οργάνωσης. Όταν ένα μικρό αγόρι βρίσκεται δολοφονημένο, ο Γιακόβ συλλαμβάνεται και φυλακίζεται αλλά δεν ομολογεί ποτέ το έγκλημα.

Το ‘Ο κήπος του Θεού’ (‘In My Father's Garden’, 2005) του Jan Siebelink είναι η ιστορία μιας σχέσης πατέρα-γιου. Ο Hans Sievez έχει μια βαθιά θρησκευτική εμπειρία σε μια αποφασιστική στιγμή της ζωής του και είναι απόλυτα πεπεισμένος πως είχε μια απευθείας επαφή με τον Θεό. Στη συνέχεια όμως χάνει το έλεγχο του εαυτού του και την επαφή του με το περιβάλλον του, κάτι που θα απειλήσει το γάμο και τη σχέση του με τους 2 γιους του. Ένα σκληρό βιβλίο για την πιο ακραία μορφή της θρησκευτικής πίστης και το κενό που αφήνει η έλλειψη της αγάπης ενός γονιού.

Στο Περού μας ταξιδεύει ο Juan Gómez Bárcena με το ‘Γυναίκα από μελάνι’ (‘The Sky Over Lima’, 2014) του. Για να αποκτήσουν τα έργα του αγαπημένου τους ποιητή Χουάν Ραμόν Χιμένεθ, 2 νεαροί που ζουν στη Λίμα στις αρχές του 20ου αιώνα γράφουν απευθείας στον Χιμένεθ παριστάνοντας μια νεαρή κοπέλα, την Χεορχίνα. Η αλληλογραφία του με την ανύπαρκτη θαυμάστριά του, θα κάνει τον ποιητή να ερωτευτεί.

Ένα σπουδαίο nonfiction βιβλίο από τη Γαλλία μας φέρνουν οι Εκδόσεις Πόλις. Η ‘Λετισιά’ (‘Laëtitia ou la fin des hommes’, 2016) του Ivan Jablonka, αφορά την έρευνα του κοινωνιολόγου-ιστορικού για τη δολοφονία της 18χρονης Λετισιά Περαί που το 2011 συγκλόνισε τη χώρα. Ο Jablonka ασχολήθηκε με την οικογένεια της Λετισιά, μίλησε με τους ερευνητές της υπόθεσης, παραβρέθηκε στη δίκη του δολοφόνου, ακολούθησε τα χνάρια μιας ζωής μέσα στη βία, που έσβησε νωρίς. Το βιβλίο κοιτά τους πρωταγωνιστές του εγκλήματος και μιλά για μια κοινωνία στην οποία οι γυναίκες ζουν μέσα στον τρόμο.

Γυναίκες συγγραφείς από τη Σιγκαπούρη δε βρίσκουμε κάθε μέρα στα ελληνικά. Η Balli Kaur Jaswal με το ‘Ερωτικές ιστορίες από χήρες Punjabi’ (‘Erotic Stories for Punjabi Widows’, 2017) της μας μιλά για το εργαστήρι δημιουργικής γραφής που διδάσκει η Νίκι, μια κόρη Ινδών μεταναστών που ζει στο Λονδίνο και έχει αποστασιοποιηθεί από τον τρόπο ζωής των Σιχ. Στο εργαστήρι, στο οποίο εμφανίζονται χήρες Punjabis, η Νίκι αντιλαμβάνεται γρήγορα πως οι γυναίκες αυτές έχουν σεξουαλικές φαντασιώσεις και αναμνήσεις και αποφασίζει να τις βοηθήσει να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητα τους. Όλα όμως πρέπει να γίνουν κρυφά και οι ερωτικές τους ιστορίες να μη βγουν από τα όρια της ομάδας τους, αφού εκτός καραδοκούν οι νεαροί συντηρητικοί άντρες της κοινότητας.

Το πρώτο από τα βιβλία της Toni Morrison που θα κυκλοφορήσουν οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος βρίσκεται πλέον στα βιβλιοπωλεία. Το σύντομο μυθιστόρημα ‘Γυρισμός’ (‘Home’, 2011) ακολουθεί τον Φρανκ, έναν μαύρο βετεράνο του πολέμου της Κορέας που υποφέρει από PTSD και βρίσκεται κλεισμένος σε μια ψυχιατρική κλινική για πράξεις που δε θυμάται. Έχει εμπλακεί σε μια σειρά αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών που τον οδήγησαν σε αυτή την εξαθλιωμένη κατάσταση. Δέχεται ένα γράμμα που φορά την αδερφή του και τον προτρέπει να πάει γρήγορα κοντά της. Στο ταξίδι του θα συναντήσει εμπόδια, ανθρώπους που θα τον βοηθήσουν και μνήμες που θα τις ξαναζήσει.

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3 νέα βιβλία έχουμε σήμερα από την πλευρά της Αμερικής, που μας φέρνουν μεταξύ άλλων σε εξωτικές τοποθεσίες και στα μέρη των παραμυθιών.

‘Beasts Made of Night’ του Tochi Onyebuchi, όπου σε ένα σκηνικό επηρεασμένο από τη Νιγηρία, ένας ταλαντούχος νεαρός αμαρτιοφάγος πιστεύει πως θα μπορέσει να ξεπεράσει την αναπόφευκτη παρενέργεια της δουλειάς του, την τρέλα, και τα καταφέρνει μέχρι που μπλέκεται σε μια βασιλική συνωμοσία που απειλεί τη ζωή του, την αγάπη του και τον κόσμο του.

‘The King is Always Above the People’ του Daniel Alarcón, μια συλλογή ιστοριών, υποψήφια για το φετινό National Book Award for Fiction, που φιλοξενεί μια μεγάλη γκάμα αξιομνημόνευτων χαρακτήρων και εξερευνά τη μετανάστευση, τις Λατινοαμερικανικές οικογένειες, το Λος Άντζελες και την ελευθερία.

‘Hiddensee: A Tale of the Once and Future Nutcracker’ του Gregory Maguire, όπου ο συγγραφές των ‘Wicked’ και ‘After Alice’ καταπιάνεται με ένα καινούριο βασίλειο του φανταστικού, τη μαγική γη του Καρυοθραύστη όπου μας δίνει την ιστορία του παιχνιδοκατασκευαστή Drosselmeier στο Μόναχο των Αδερφών Γκριμ, που φτιάχνει τον Καρυοθραύστη για να τον δωρίσει στην εγγονή του, Klara.

NNEDI OKORAFOR ΚΑΙ ΑΦΡΟΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Είδα πως, από αύριο μέχρι και την Κυριακή, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών φιλοξενεί ένα φεστιβάλ που αφορά το καλλιτεχνικό ρεύμα του Αφροφουτουρισμού με τίτλο ‘Enter Afrofuturism’, οπότε για όσους πάτε (να πάτε) βρήκα το παρακάτω πολύ σχετικό βίντεο.

Η Nnedi Okorafor είναι μια Αμερικανίδα συγγραφέας, με καταγωγή από τη Νιγηρία. Ξεκίνησε να γράφει πριν αρκετά χρόνια, αλλά η νουβέλα ‘Binti’ που εκδόθηκε το 2015 θεωρείται από τα σημαντικότερα έργα των τελευταίων χρόνων για το είδος του Αφροφουτουρισμού στη λογοτεχνία.

Στην ομιλία της από το TEDGlobal της Τανζανίας, η Okorafor διαβάζει ένα απόσπασμα από το έργο της, που έχει βραβευτεί με τα Hugo και Nebula καλύτερης νουβέλας, και μιλά για την προέλευση και την έμπνευση των βιβλίων της που είναι γεμάτα επιρροές από την Αφρικανική παράδοση και μυθολογία, αλλά και για τους κόσμους που επισκέπτεται μέσα από τον Αφροφουτουρισμό.

AND NOW, THIS

Υπάρχει εκεί έξω φιγούρα Βιβλιοθηκονόμος και αυτό είναι κάτι σπουδαίο, παιδιά. Είναι βασισμένη πάνω στη Nancy Pearl, τη Librarian of the Year του 2011 και σημαντική περσόνα του βιβλίου στην Αμερική.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ SPECULATIVE ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ (ΜΕΡΟΣ 1ο)

Ο προηγούμενος μήνας και το ΦantastiCon μας έφεραν πολλά βιβλία στα διάφορα είδη της speculative λογοτεχνίας. Τα έχουμε πει άλλωστε, το ελληνικό φανταστικό, ο ελληνικός τρόμος και η ελληνική επιστημονική φαντασία μοιάζουν δημοφιλέστερα από ποτέ. Και όχι άδικα, όπως θα δείτε και παρακάτω, αφού οι νέες κυκλοφορίες κρύβουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Επειδή λοιπόν τα φρέσκα βιβλία του μήνα ήταν πολλά, θα χωρίσουμε την παρουσίαση τους στα 2 και θα επανέλθουμε και την επόμενη Δευτέρα με την υπόλοιπη βιβλιοπαραγωγή της speculative λογοτεχνίας για τον Οκτώβριο.

‘Η Αυτοκρατορία του Φεγγαριού: Η Καρδιά του Δαίμονα’ - Γιώργος Αγγελίδης, από τις Εκδόσεις Πηγή: Μυθιστόρημα φανταστικού.

Ο Άλφρεντ είναι ένας έφηβος όπως όλοι οι άλλοι. Ή τουλάχιστον αυτό νομίζει, μέχρι που τα πάντα καταστρέφονται μέσα μόλις σε μια στιγμή. Ο πατέρας του βρίσκεται νεκρός, η μητέρα του δολοφονείται και ο αδερφός πέφτει θύμα απαγωγής. Κι ο Άλφρεντ είναι ο μόνος που μπορεί να τον σώσει. Πώς όμως; Τι πρέπει να κάνει; Τι μπορεί να κάνει όταν ανακαλύπτει πως τίποτε δεν είναι όπως πίστευε; Πως τίποτε δεν είναι τυχαίο. Όλα αποτελούν μέρος ενός σχεδίου. Ενός σχεδίου που έχει παραμείνει μυστικό μέσα στους αιώνες. Ενός σχεδίου που είτε θα σώσει τον κόσμο είτε θα οδηγήσει στο χαμό του. Ένα ξέρει μονάχα. Αυτό που του είπαν. Όλες οι απαντήσεις που αναζητά τον περιμένουν εκεί. Σε μια πανάρχαια Αυτοκρατορία κρυμμένη στο εσωτερικό της Σελήνης. Στην Αυτοκρατορία του Φεγγαριού.

‘Οι πόλεις των χρυσών ανθρώπων’ - Ιωάννης Πίππος, από τις Εκδόσεις Nightread: Συλλογή διηγημάτων φανταστικού.

Τι συμβαίνει όταν τα όνειρα αποφασίζουν να ταξιδέψουν ελεύθερα, μακριά από την φυλακή των ανθρώπων; Όταν οι σιωπές προσπαθούν να τραγουδήσουν εκείνα τα νοσταλγικά τραγούδια που έχουν πια ξεχαστεί; Και τι συμβαίνει όταν οι ψυχές των ανθρώπων αποφασίζουν να δουν την πραγματική τους φύση στον ραγισμένο καθρέπτη;

Τότε χτίζουν πόλεις διαφορετικές από τις υπόλοιπες. Πόλεις γεμάτες από ιστορίες. Τόσο όμοιες μα και τόσο διαφορικές μεταξύ τους.

Μέσα στο τίποτα χτίζονται οι πόλεις των χρυσών ανθρώπων.

‘Στη γέφυρα των χαμένων ψυχών’ - Γιώργος Δάμτσιος & Μάριος Δημητριάδης, από τις Εκδόσεις Λυκόφως: Μυθιστόρημα τρόμου.

Πέντε άνθρωποι βασανίζονται κάθε νύχτα για έναν χρόνο από τον ίδιο εφιάλτη.

Ανακαλύπτοντας ότι είναι υπαρκτά τα πρόσωπα που βλέπουν στον ύπνο τους, ως συνεπιβάτες ενός λεωφορείου που ταξιδεύει νύχτα με έναν μυστηριώδη οδηγό στο τιμόνι, συγκλονίζονται και αρχίζουν την προσπάθεια να συνθέσουν το παζλ, για να ανακαλύψουν τι κρύβεται πίσω από τον κοινό εφιάλτη.

Ξετυλίγοντας το κουβάρι, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το παράλογο, το αλλόκοτο και το απόκοσμο.

‘Ημίφως: Το Κάστρο του Τύμβρη’ - Στεφανί Ιακώβου, από τις Εκδόσεις Πηγή: Μυθιστόρημα φανταστικού.

Κανείς δεν τολμάει να πλησιάσει το παλιό, εγκαταλελειμμένο κάστρο που δεσπόζει στο λόφο του Τύμβρη. Όλοι πιστεύουν πως είναι στοιχειωμένο.

Η δεκαεξάχρονη Ρωξάνη δεν πιστεύει στα φαντάσματα, και το να μπει στο κάστρο είναι απλά μια πρόκληση. Αυτό, όμως, που ανακαλύπτει στο εσωτερικό του, κλονίζει όλα όσα ήξερε· η αλήθεια τη φοβίζει, αλλά ταυτόχρονα τη γοητεύει· τη βάζει σε κίνδυνο, μα την ίδια στιγμή τη μαγεύει· και ταυτόχρονα τη γεμίζει με περιέργεια. Τυραννική κι ακατασίγαστη περιέργεια, σε τέτοιο βαθμό, που δεν μπορεί να σταματήσει να επιστρέφει, ξανά και ξανά, μέχρι να ανακαλύψει όλα τα μυστικά του.

Δρασκελίζοντας το κατώφλι του παλιού αρχοντικού, ξεκινά η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής της. Ερωτεύεται, πληγώνεται, κάνει αλλόκοσμες παρέες… Δοκιμάζει τις αντοχές της ψυχής της, συνειδητοποιεί τη δύναμη της συγχώρεσης και το κυριότερο, ανακαλύπτει ότι η ίδια η ζωή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κάστρο, τον μυστήριο ιδιοκτήτη του και τα φαντάσματά του.

Όταν στο τέλος, άθελά της, κινδυνεύει να προδώσει τα μυστικά του, οι συνέπειες για εκείνους, αλλά περισσότερο για την ίδια, είναι ολέθριες…

Το κάστρο του Τύμβρη είναι το πρώτο βιβλίο της τριλογίας «Ημίφως»· μια δυναμική μπαλάντα που δεν γράφτηκε με μουσική και στίχους, αλλά με πεζό κείμενο και λέξεις.

‘Η εύνοια των στοιχείων: Ο αφανισμός των μάγων’ - Στέφανος Κόκκινος, από τις Εκδόσεις Mamaya: Μυθιστόρημα φανταστικού.

Ύστερα από τα γεγονότα στο Μνημείο των Τριών Βασιλέων, κάτι θανάσιμο περιφέρεται στους δρόμους της Ντρόσλαλ, φορώντας το μανδύα της Ομίχλης.

Η Μοίρα απαντά από το Υφαντό της, επιλέγοντας τέσσερα πρόσωπα για να χαράξει ισάριθμα πεπρωμένα:

Ο Χανάι αντιστέκεται στη θέληση του Κρυστάλλου του Χάους· είναι όμως η χαοτική δύναμη αντίπαλος ή το σπέρμα της βαθύτερης φύσης του; Ο Λιφ συνεχίζει την περιπλάνησή του, αναζητώντας το Τραγούδι· μα τα ερείπια της Ανίερης Πόλης βρίσκονται παντού και πουθενά, σαν τις οφθαλμαπάτες της ερήμου. Ο αιωνόβιος Αλουίν θέλει ν’ αποκαταστήσει τη χαμένη μνήμη του, αλλά ο δρόμος του διασταυρώνεται με τρομερούς κι ασύλληπτους κινδύνους. Η Κινέργουιν, δεμένη με τον πόνο του Σκουληκιού, συνέρχεται πάνω στο κατάστρωμα ενός πλοίου· καπετάνιος του είναι ο άντρας που στοιχειώνει το παρελθόν της.

Και τα Τέσσερα Πεπρωμένα απειλούνται από τον Ντέβαδον του Πράσινου Μονοπατιού. Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι που εργάζονται κρυφά και μεθοδικά ενάντιά τους, αποσκοπώντας σ’ ένα μέλλον έξω από τις επιταγές της Μοίρας…

‘Θεοί και δαίμονες: Η αναμέτρηση’ - Μαρία Βρυσανάκη, από τις Εκδόσεις Λυκόφως: Μυθιστόρημα φανταστικού.

Η Μέγκαν Φορμπς εκπαιδεύεται στην Ακαδημία να μισεί, όπως όλοι οι Ρεμόρ, τους ανθρώπους και, εάν χρειαστεί, να θυσιαστεί στον επόμενο πόλεμο εναντίον τους, προκειμένου να κερδίσουν την εξουσία οι Λερόιλ.

Η μοίρα των Ρεμόρ, που στις φλέβες τους κυλάει αίμα Λερόιλ και ανθρώπου, είναι προδιαγεγραμμένη: Οφείλουν να ορκίζονται πίστη στην ανώτερη φυλή και να πολεμούν για εκείνη, με αντάλλαγμα οι Λερόιλ να διαιωνίζουν το είδος τους.

Η Μέγκαν επαναστατεί. Αψηφώντας έναν από τους σημαντικότερους νόμους των Λερόιλ, ερωτεύεται έναν Ρεμόρ με κίνδυνο να καταλήξει στη φυλακή, την ώρα που σχεδιάζει να φύγει από την Ακαδημία και να αναζητήσει ένα μέρος για να ζήσει ελεύθερη μαζί του και με τους αγαπημένους της.

Και μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να το πετύχει: να γίνει φύλακας του μεγαλύτερου εχθρού της. Και είναι αποφασισμένη να το κάνει, ακόμα και αν πρέπει να σκοτώσει τους όμοιούς της.

Ωστόσο, εκείνοι που εμπιστεύεται κρατάνε μεγάλα μυστικά, ενώ κάποιοι θα την μπλέξουν στα παιχνίδια τους, για να εκπληρώσουν τα σχέδια των Θεών.

‘Σκοτεινά βήματα’ - Αλέξης Ζησιμόπουλος, από τις Εκδόσεις Πηγή: Μυθιστόρημα φανταστικού.

Σε έναν παρακμάζοντα ηθικά και οικονομικά κόσμο, μια θεά στέλνει ένα ξωτικό σε μια αποστολή: Μαζί με τέσσερις εκλεκτούς πρέπει να συγκεντρώσει τέσσερα μαγικά κλειδιά και να επιφέρει την εκ θεμελίων αλλαγή του. Μια ομάδα πολύ διαφορετικών χαρακτήρων θα ταξιδέψει από τη μία άκρη του κόσμου έως στην άλλη, αλληλεπιδρώντας με διαφορετικά πρόσωπα, βιώνοντας παράλληλα ποικίλες καταστάσεις. Οι ήρωές μας θα ωριμάσουν, αναπτύσσοντας παράλληλα ισχυρές σχέσεις μεταξύ τους. Φτάνοντας στο τέλος του δρόμου τους, θα βρουν, άραγε, κάτι να αγαπήσουν στον κόσμο που τους έχει πληγώσει ή θα είναι η ολοκληρωτική αλλαγή εκείνη που πρόκειται να αποτελέσει τη μοναδική ενδεδειγμένη λύση;

‘Το ταξίδι του Βάρδου’ - Γιώργος Χατζηκυριάκος, από τις Εκδόσεις Μωραΐτης: Νουβέλα φανταστικού.

Στην Αντιχθόνα, τη Χώρα των Τραγουδιών, ένας ανώνυμος περιηγητής, ο Βάρδος, ξεκινά ένα ατέλειωτο ταξίδι για να φτάσει στην Ερύθεια, το Νησί με τα Χίλια Ηλιοβασιλέματα. Για να φέρει εις πέρας την αποστολή του πρέπει πρώτα να κατακτήσει το Μυστικό του Κάποτε και να βρει το Δρακοκίθαρο, το Φυλαχτό των Δύο Κόσμων. Διασχίζοντας μαγεμένους τόπους, από το Αβαείο των Εφτά Κλειδιών έως την Κόψη των Αγκαθιών και από τις Εφτά Κολάσεις ως την Άκρη του Χρόνου, η αναζήτηση του θα στιγματιστεί από μοιραίες συναντήσεις. Και τότε, καθώς χαμένες αναμνήσεις επιστρέφουν από τη λησμονιά, ο Βάρδος θα πρέπει να επιλέξει αν θα συνεχίσει το ταξίδι του ή αν θα εγκαταλείψει μια για πάντα.

Μια εμπνευσμένη ιστορία για την δύναμη της φαντασίας, το πάθος της αναζήτησης και τις επιλογές που καθορίζουν την πορεία μας στον άγνωστο δρόμο του πεπρωμένου.

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Το 2004 η UNESCO ξεκίνησε το πρόγραμμα Creative Cities Network, που σκοπό έχει να προωθήσει την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των πόλεων σε αναπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο. Μέχρι σήμερα, 180 πόλεις σε 72 χώρες του κόσμου έχουν τιμηθεί από τον οργανισμό σε 7 ξεχωριστούς δημιουργικούς τομείς, ανάμεσα τους και τη λογοτεχνία.

Την περασμένη Τρίτη 8 νέες τοποθεσίες προστέθηκαν στις Πόλεις της Λογοτεχνίας του καταλόγου της UNESCO, που αναγνωρίζει το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της λογοτεχνικής κουλτούρας στην κάθε πόλη.

Οι νέες πόλεις είναι:

Μπούτσον, Νότια Κορέα

Ντέρμπαν, Νότια Αφρική

Λιλεχάμερ, Νορβηγία

Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο

Μιλάνο, Ιταλία

Κεμπέκ, Καναδάς

Σιάτλ, ΗΠΑ

Ουτρέχτη, Ολλανδία

Με τις παραπάνω 8, ο συνολικός αριθμός των Πόλεων της Λογοτεχνίας ανέρχεται τις 28, εκπροσωπώντας 6 ηπείρους και 23 χώρες, με συνολικό πληθυσμό 26 εκατομμυρίων. 1250 βιβλιοθήκες, 130 λογοτεχνικά φεστιβάλ, περισσότερα από 1200 βιβλιοπωλεία υπάρχουν στις 28 πόλεις, όπου βρίσκεται και το αρχαιότερο βιβλίο του κόσμου, το ψηλότερο μνημείο σε συγγραφέα του κόσμου, το πρώτο μεταπτυχιακό σε πρόγραμμα δημιουργικής γραφής στον κόσμο, το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης και ο μοναδικός σταθμός τρένου που έχει πάρει το όνομα του από βιβλίο.

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ISAAC ASIMOV

Ώρα του Βιβλιοφαγικού mashup να μπει για λίγο στη χρονοκάψουλα και να ταξιδέψει πίσω στα 70s. Εκεί θα συναντήσει τον Isaac Asimov, σε ένα παράξενο βίντεο/μίνι διάλεξη. Βλέπουμε τον συγγραφέα στο γραφείο του, πάνω από τη γραφομηχανή του, να μιλά για τη λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας.

Τα όσα λέει ο Asimov έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και ασχολείται με την αναγέννηση του είδους που ξεκίνησε από το 1938. Πλέκει το εγκώμιο του Robert A. Heinlein, μιλά για τους υπόλοιπους συγγραφείς, τα βιβλία, τα λογοτεχνικά περιοδικά, την εξέλιξη της επιστημονικής φαντασίας μέσα σε αυτά τα χρόνια.

RANDOM LINKS

