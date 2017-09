Βιβλιοφαγικό mashup v57: Μία 13χρονη Πακιστανή διαβάζει ένα βιβλίο από κάθε χώρα

Σεπτέμβριος και το Βιβλιοφαγικό mashup είναι πανέτοιμο για τη νέα εκδοτική σεζόν. Μέχρι όμως να αρχίσουμε να βλέπουμε νέες εκδόσεις στα ελληνικά βιβλιοπωλεία, έχουμε να μιλήσουμε για βιβλία που χάνονται κάτω από έναν οδοστρωτήρα, μια σημαντική επέτειο για τον Χάρι Πότερ, ένα διαφορετικό Comic Con, μια εκδήλωση που συνδυάζει φαγητό και λογοτεχνία, μια πρόσκληση για να μοιραστούμε τα αγαπημένα μας βιβλία, 2 βιβλία από την Αμερική, πολλά links, φωτογραφίες από το #instavivlio, αλλά και μια νέα υποστήλη που θα ασχολείται με τα ελληνικά βιβλία speculative λογοτεχνίας.

Αυτή εδώ είναι η Aisha Arif Esbhani, ένα 13χρονο κορίτσι που μένει στο Καράτσι του Πακιστάν και έχει βάλει ένα μεγάλο στόχο: Να διαβάσει ένα βιβλίο από κάθε χώρα του πλανήτη.

Η Aisha καταγράφει την προσπάθεια της στη σελίδα της στο Facebook μει αρκετό κόσμος να τη βοηθά να ανακαλύψει τίτλους για να διαβάσει και να διαβάζει τα όσα γράφει για κάθε βιβλίο. Όπως φαίνεται και από τη λίστα της, το βιβλίο που έχει διαβάσει από τη χώρα μας είναι το 'Εγώ ο Ζάχος Ζάχαρης' της Λένας Διβάνη.

Η τελευταία Τρίτη κάθε μήνα φέρνει παραδοσιακά λιγότερα νέα βιβλία από τις υπόλοιπες, αλλά έχουμε και πάλι κάτι για να μιλήσουμε εδώ. Ορίστε τα 2 μυθιστορήματα που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα.

'The Burning Girl' της Claire Messud, όπου η Julia και η Cassie μεγαλώνουν μαζί, φίλες από πολύ μικρές, σε μια μικρή πόλη της βορειοανατολικής Αμερικής, με τα μονοπάτια της καθεμιάς να ξεκινούν να μοιάζουν διαφορετικά και όλα πια να αλλάζουν, με τη συγγραφέα να εξερευνά τον τρόμο του να εξελίσσεται κανείς περνώντας μέσα από την εφηβεία.

'The Resurrection of Joan Ashby' της Cherise Wolas, ένα βιβλίο που εξερευνά το τι σημαίνει να είσαι γονιός και την καλλιτεχνική φύση από την πλευρά μιας γυναίκας, με τη Joan να μένει απροσδόκητα έγκυος και να επιλέγει να μεγαλώσει τα 2 της αγόρια, θα χρειαστούν δεκαετίες για να ολοκληρώσει το αριστουργηματικό της μυθιστόρημα και να συνεχίσει τη ζωη που εγκατέλειψε χρόνια πριν.

About to fulfill my obligation to Terry @SalisburyMuseum @Wiltshire_flo pic.twitter.com/B0xr3V5Cbg

Τον Μάρτιο του 2015 ο Terry Pratchett έχασε τη μάχη με τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Λίγους μήνες αργότερα ο φίλος του Neil Gaiman είχε πει πως ο συγγραφέας πριν πεθάνει ζήτησε να καταστραφούν όλα όσα δούλευε μέχρι το τέλος αλλά δεν ολοκλήρωσε ποτέ, μαζί με τους υπολογιστές του. Ήθελε όλα του τα ημιτελή έργα να τοποθετηθούν στη μέση ενός δρόμου και ένας οδοστρωτήρας να περάσει από πάνω τους. Και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ στο χαρακτήρα και στο χιούμορ του σπουδαίου δημιουργού.

There goes the browsing history... Many thanks to @steamfair. Soon to be on display at @SalisburyMuseum in September https://t.co/Di8tvTO4Hi pic.twitter.com/onGGWLDYL4