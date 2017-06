Βιβλιοφαγικό mashup v48: Το Tardis του Doctor Who γίνεται βιβλιοθήκη

Μπόλικα βιβλία από την Αμερική και μερικά από την Ελλάδα, σπουδαία λογοτεχνικά βραβεία εκτός και φρέσκα, πρωτότυπα βραβεία εντός, ένα μυθιστόρημα που καταβροχθίζεται και ένα Tardis που κρύβει βιβλία, ένας ακόμη συγγραφέας στην τηλεόραση και τα σταθερά μας #instavivlio και random links, όλα αυτά έρχονται και σήμερα στη βιβλιοφιλική στήλη μας.

ΕΝΑ TARDIS ΓΕΜΑΤΟ ΒΙΒΛΙΑ

Μια ανοιχτή, ελεύθερη βιβλιοθήκη ύψους 3 μέτρων και βάρους σχεδόν 1 τόνου που μοιάζει με το Tardis του ‘Doctor Who’, έφτιαξε ο Dan Zemke στο Detroit.

Ο Dan έφτιαξε τη βιβλιοθήκη στο εργαστήρι του πατέρα του, με τη βοήθεια της online κοινότητας Tardis Builders. Όταν κάποιος περαστικός ανοίγει την πόρτα της βιβλιοθήκης συναντά πρώτα 2 φύλλα που απεικονίζουν το εσωτερικό του Tardis. Όταν τα 2 φύλλα γλιστρήσουν στο πλάι, ράφια με 140 βιβλία αποκαλύπτονται και οι αναγνώστες μπορούν να πάρουν ή να αφήσουν ένα δικό τους βιβλίο.

Κι εγώ θέλω μια βιβλιοθήκη Tardis κάπου κοντά στο σπίτι μου, ποιος θα μου φτιάξει;

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Μόλις 2 νέα βιβλία αυτή την εβδομάδα, αλλά με το τελευταίο δίμηνο να μας δίνει πολλά φρέσκα αναγνώσματα, δε θα πρέπει να έχετε παράπονο.

Από τις Εκδόσεις Κριτική μας έρχεται το ‘Χρονικό ενός τελευταίου καλοκαιριού’ (‘Chronicle of a Last Summer’, 2016) της Αιγύπτιας Yasmine El Rashidi. Η συγγραφέας αφηγείται τη δική της παιδική ηλικία, ξεκινώντας από το Κάιρο του 1984 και για 3 δεκαετίας, καθώς περνά από την εφηβεία και την ενηλικίωση, περιγράφοντας το πως μεγάλωσε η γενιά της. Ταυτόχρονα η ιστορία της παρακολουθεί τη νεότερη πολιτική ιστορία της Αιγύπτου, την καταπίεση της κοινωνίας και τις συνέπειες της πτώσης του Hosni Mubarak.

Ο Αστυνόμος Χάρης Κόκκινος της Ευτυχίας Γιαννάκη επιστρέφει 1 χρόνο μετά το βραβευμένο ‘Στο πίσω κάθισμα’. Το ‘Αλκυονίδες μέρες’ είναι το 2ο μέρος της ‘Τριλογίας της Αθήνας’ της συγγραφέα και των Εκδόσεων Ίκαρος. Ο Κόκκινος θα προσπαθήσει να διαλευκάνει τη δολοφονία μιας κοπέλας από την Γκάνα, το πτώμα της οποίας βρίσκεται στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Ο Αστυνόμος θα πρέπει να παλέψει και με το παρελθόν του για να βγει νικητής από αυτή την υπόθεση.

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Και μπορεί να είχαμε να μιλήσουμε για μόνο 2 ελληνικά βιβλία, έχουμε όμως άλλα 10 για όσους διαβάζουν και στα αγγλικά ή θέλουν τέλος πάντων να ενημερώνονται για τις νέες κυκλοφορίες και στην Αμερική. Τα περισσότερα μάλιστα ανήκουν στην speculative λογοτεχνία, με το φανταστικό να έχει την τιμητική σου σήμερα.

‘The Rise and Fall of D.O.D.O.’ των Neal Stephenson και Nicole Galland, όπου μια ανακάλυψη κάποιων παλιών εγγράφων θα αποδείξει πως η μαγεία υπήρχε στον κόσμο μέχρι την άφιξη της επιστημονικής επανάστασης και το Τμήμα Διαχρονικών Επιχειρήσεων καλείται να φτιάξει μια συσκευή που θα φέρει πίσω τη μαγεία και στέλνει Πράκτορες πίσω στο χρόνο για να την κρατήσουν ζωντανή, σε ένα μυθιστόρημα που μπλέκει στρατιωτικές υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών, ταξίδια στο χρόνο, γλωσσολογία και μαγεία του 19ου αιώνα.

‘You Don't Have to Say You Love Me’ του Sherman Alexie, όπου ο συγγραφέας μιλά για την αλκοολική μητέρα του Lillian και εξετάζει την απόγνωση του θανάτου της στα 78 της χρόνια και το δρόμο που πήρε ο ίδιος αμέσως μετά, μέσα από 78 ποιήματα και 78 κείμενα, σε ένα από τα πιο συγκινητικά memoir της χρονιάς.

‘Midnight at the Electric’ της Jodi Lynn Anderson, που εξερευνά τις παράξενα συνδεδεμένες ζωές και εμπειρίες τριών γυναικών από τρία πολύ διαφορετικά μέρη και χρονικά σημεία της ιστορίας: τη Lenore στην Αγγλία μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Catherine στα μέσα της δεκαετίας του ‘30 στην Οκλαχόμα και την Adri, που έχει διαλεχτεί για να μετοικήσει στον Άρη, στο Κάνσας του 2065.

‘The City Always Wins’ του Omar Robert Hamilton, ένα μυθιστόρημα που μας πάει στην καρδιά της Αραβικής Άνοιξης της Αιγύπτου, επικεντρώνοντας την πλοκή του γύρω από τους Miriam και Khalil και παρακολουθώντας τη σχέση τους, καθώς παρασύρονται από την επανάσταση με διαφορετικούς τρόπους.

‘The Black Elfstone’ του Terry Brooks, η αρχή του τέλους της επικής σειράς Shannara, το 1ο μέρος της τελικής τετραλογίας ‘The Fall of Shannara’, όπου 4 διαφορετικοί άνθρωποι θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν ποιος είναι ο μυστηριώδης στρατός που ανατρέπει την ειρήνη του κόσμου.

‘Our Dark Duet’ της Victoria Schwab, με τη συγγραφέα να συνεχίζει τη σειρά που ξεκίνησε με το ‘This Savage Song’ και να επιστρέφει στο Verity, εκεί που ο πόλεμος μεταξύ των ανθρώπων και των τεράτων έχει αρχίσει, με την Kate και τον August να ξανασυναντιούνται. Θυμηθείτε, μιλήσαμε πρόσφατα για το ‘The Savage Song’.

‘Kingdom Cons’ του Yuri Herrera, που βρίσκει τον νεαρό Lobo, έναν street performer που εντυπωσιάζει με τις ικανότητες του τον ντόπιο βαρόνο ναρκωτικών, να γίνεται μέρος της ακολουθίας του King και να γράφει μπαλάντες για τις κατακτήσεις και τα κατορθώματα του, σε ένα σύντομο μυθιστόρημα για τη σχέση της τέχνης με τη βία και τη δύναμη.

‘Soleri’ του Michael Johnston, το πρώτο μέρος μιας σειράς επικής φαντασίας, που είναι εμπνευσμένη από την αρχαία ιστορία της Αιγύπτου και τον Βασιλιά Ληρ του Σαίξπηρ, παρακολουθεί μέλη των Arko, της βασιλικής οικογένειας της Harkana, ενός βασιλείου που υπακούει στην Αυτοκρατορία Soleri, στην οποία μια οικογένεια κυριαρχεί από τα βάθη του χρόνου και κανένας ζωντανός άνθρωπος δεν έχει δει τα μέλη της εδώ και αιώνες.

‘Hunger: A Memoir of (My) Body’ της Roxane Gay, ένα memoir της συγγραφέως που εξερευνά τη σχέση της με το φαγητό, τη φροντίδα απέναντι στον εαυτό της και την εικόνα του σώματος στη σύγχρονη κοινωνία, συζητά για το βάρος και το ρόλο του φαγητού, με τρόπο ειλικρινή και άμεσο, σε ένα σημαντικό βιβλίο για την ίδια και τους αναγνώστες της.

‘The Changeling’ του Victor LaValle, ένα μυθιστόρημα με τρολ του internet και των δασών, μια κοινότητα με πληγωμένες γυναίκες πολεμιστές σε ένα μαγικό, ξεχασμένο νησί και εμπόρους παλιών βιβλίων, σε ένα βιβλίο που είναι ταυτόχρονα ένα παραμύθι, μια ιστορία για το τι σημαίνει να είσαι γονιός και μια μεταφορά για το θεμελιώδη ρατσισμό στην καρδιά της Αμερικής, αλλά και ένα μοναδικό page-turner.

MAN BOOKER INTERNATIONAL PRIZE

Ένα από τα σημαντικότερα βραβεία της παγκόσμιας λογοτεχνίας απονεμήθηκε την περασμένη Τετάρτη σε μια ειδική εκδήλωση στο Victoria & Albert Museum του Λονδίνου, από τον Nick Barley, διευθυντή του Φεστιβάλ Βιβλίου του Εδιμβούργου.

Φετινός νικητής του Man Booker International Prize ήταν ο Ισραηλινός David Grossman με το ‘A Horse Walks Into a Bar’, για την αγγλική μετάφραση της Jessica Cohen. Συγγραφέας και μεταφράστρια μοιράζονται το ποσό των £50,000.

Το βιβλίο παρακολουθεί τον Dov Greenstein, έναν κωμικό που έχει ξεπεράσει τα καλύτερα του χρόνια και δίνει μια παράσταση stand-up. Στο κοινό βρίσκεται ο Avishai Lazar, που ο Dov ήξερε στην παιδική του ηλικία. Ο Dom μιλάει από σκηνής για τους τρόμους της παιδικής του ηλικίας, την ευαίσθητη μητέρα και τον αυταρχικό πατέρα του, αλλά και την εβδομάδα που πέρασε σε ένα στρατόπεδο, εκεί που ο Lazar θα γίνει μάρτυρας αυτού που θα γίνει το κεντρικό γεγονός στην παιδική ηλικία του Dov.

Είναι μόλις η δεύτερη χρονιά που το Man Booker International Prize απονέμεται στη σημερινή του μορφή, αφού μέχρι και το 2015 το βραβείο έφτανε στα χέρια ενός συγγραφέα για το συνολικό του έργο και όχι για 1 συγκεκριμένο βιβλίο. Ο τελευταίος που κέρδισε το βραβείο με την προηγούμενη μορφή του ήταν ο László Krasznahorkai, ενώ πέρυσι ήταν η Han Kang με το ‘The Vegetarian’ της που βγήκε νικήτρια.

ΟΜ ΝΟΜ ΝΟΜ

Το ‘Infinite Jest’ του David Foster Wallace πολλοί το έχουν διαβάσει. Πόσοι όμως το έχουν φάει; Αυτή η τύπισσα που θα δείτε στο βίντεο είναι η Jamie Loftus, μια κωμικός που ζει στο Λος Άντζελες. Πέρυσι η Loftus αποφάσισε να φάει ολόκληρο το ‘Infinite Jest’, μια σελίδα τη φορά.

Γιατί, θα με ρωτήσετε τώρα. Η ίδια λέει πως μπούχτισε να τη ρωτάνε συνεχώς αν το έχει διαβάσει και πως βαρέθηκε να ακούει για αυτό από ανθρώπους που ξεκάθαρα απλά βρίσκουν ευκαιρία να περηφανευτούν για το γεγονός πως έχουν διαβάσει κάτι τόσο μεγάλο. Οπότε τι καλύτερο από το να εκνευρίσεις τους φανατικούς οπαδούς του βιβλίου που δε σταματούν να το αναφέρουν, με το να το φας;

Και είμαι σίγουρος πως θα εκνευριστούν και πολλοί άλλοι με αυτό το performance της. Βλέπω ήδη τα σχόλια “καταστρέφει το βιβλίο, κάψτε τη ζωντανή”. Θα περάσετε καλά με το βίντεο πάντως, αφού η Loftus τρώει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους τις σελίδες, τις βουτάει στον καφέ, φτιάχνει σάντουιτς με μουστάρδα, ρίχνει πολλή σκέψη σε όλο αυτό. Όχι τόση όση να διαβάσει ένα άλλο βιβλίο ας πούμε, αλλά αρκετή.

Κι εγώ δε λέω ας πούμε “φάτε κι εσείς ένα βιβλίο”, μη με παρεξηγήσετε, αλλά αν είναι να φάτε κάποιο νομίζω το ‘Infinite Jest’ των 1,000+ σελίδων είναι καλή περίπτωση. Καλή όρεξη!

AND NOW, THIS

Από τα Κουραφέλκυθρα του Αντώνη Βαβαγιάννη μας έρχεται η απόδειξη πως ο Πόε πέρασε από διάφορα στάδια μέχρι να φτάσει στο ‘Κοράκι’ του.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ #INSTAVIVLIO

Το #instavivlio συμπλήρωσε μέσα στις προηγούμενες ημέρες τον 1 χρόνο από τη δημιουργία του και πλησιάζει τις 10,000 ινσταγκραμικές φωτογραφίες, οπότε τι καλύτερο από το να δούμε 3 νέα στιγμιότυπα από την περασμένη εβδομάδα.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΤΗΣ SPECULATIVE ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Να κάτι πάρα πολύ ωραίο που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων Φανταστικού μαζί με την Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας: Διαγωνισμό για το καλύτερο εξώφυλλο της ελληνικής speculative λογοτεχνίας για 2016.

Τα εξώφυλλα στα είδη του ελληνικού τρόμου, του φανταστικού και της επιστημονικής φαντασίας για χρόνια ακολουθούσαν τα εξώφυλλα του συνόλου της ελληνικής λογοτεχνίας. Ήταν ανέμπνευστα, απωθητικά και “λίγα”. Τα τελευταία χρόνια όμως γίνεται καλή δουλειά προς τη σωστή κατεύθυνση και σε αυτόν τον τομέα και οι υποψήφιοι το αποδεικνύουν.

Το μόνο αρνητικό του διαγωνισμού είναι πως ο νικητής θα αναδειχθεί απλά με likes κάτω από τις μακέτες του κάθε εξώφυλλου στο Facebook, μια διαδικασία που πίστευα πως έχουμε αφήσει πίσω μας εδώ και χρόνια, μιας και συχνά εξελίσσεται σε αγώνα δημοφιλίας. Δεν πειράζει όμως, γιατί έστω κι έτσι δίνεται σημασία στην εμφάνιση του βιβλίου που στα χρόνια του bookstagram παίζει μεγάλο ρόλο για την προώθηση ενός έργου. Του χρόνου ακόμη καλύτερα.

23 υποψήφια βιβλία από 11 διαφορετικούς εκδοτικούς, με εξώφυλλα 17 διαφορετικών δημιουργών αναμετρούνται για τον τίτλο και παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά από αυτά που διαγωνίζονται. Οι επιλογές είναι ενδεικτικές, δεν υποστηρίζουμε κανένα σαν στήλη, ας νικήσει ο καλύτερος. Για να τα δείτε όλες τις επιλογές και να ψηφίσετε, κάντε μια βόλτα στο σχετικό ποστ του Fantasticon.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΕ TALK SHOWS

Συνεχίζοντας τη μικρή παράδοση (είναι η 2η φορά που το κάνουμε, άρα παράδοση, σωστά;) του να παρακολουθούμε τις εμφανίσεις συγγραφέων σε talk shows της Αμερικανικής τηλεόρασης, ας γνωρίσουμε τον Rakesh Satyal, που πέρασε μια βόλτα από το ‘Late Night with Seth Meyers’ για να μιλήσει για το νέο του μυθιστόρημα ‘No One Can Pronounce My Name’, το μόλις 2ο βιβλίο του. Ο Satyal μιλά για τον τίτλο του βιβλίου του, το πόσο χρόνος χρειάστηκε να γραφτεί και την πλοκή του, μια περισσότερο ανάλαφρη και αστεία ιστορία μεταναστών, αλλά και ένα γεγονός από την παιδική του ηλικία.

RANDOM LINKS

Δυο Έλληνες γράφουν λογοτεχνία του φανταστικού στη Σουηδία, η Ελληνίδα μεταφράστρια του 'Game of Thrones' κλαίει ακόμα με το Red Wedding, 7 βιβλία για να διαβάσετε αφού δείτε την Wonder Woman, ξεκίνησε η φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών, έρχονται 3 συλλογές ιστοριών από το σύμπαν του τηλεοπτικού ‘Black Mirror’, ανταπόκριση από το σημαντικότερο φεμινιστικό συνέδριο speculative λογοτεχνίας του κόσμου, η κόντρα του Richard Ford με τον Colson Whitehead συνεχίζεται 15 χρόνια μετά την κακή κριτική του δεύτερου για βιβλίο του πρώτου, ο Martin Freeman ξεκινά την παραγωγή της τηλεοπτικής μεταφοράς του ‘Paradise Lost’, ξεκινά η αναγέννηση του εκδοτικού Εξάντας, 21 βιβλία από συγγραφείς Μαόρι ή των νησιών του Ειρηνικού, 10 βιβλία λαβυρινθώδους λογοτεχνίας προς τιμήν του Jorge Luis Borges, μια τεράστια συλλογή με 9,000 pop-up βιβλία, 11 εκδοτικοί της Αθήνας μιλούν για το πρώτο τους βιβλίο, 10 βιβλία “λογοτεχνικού” τρόμου που θα πρέπει να διαβάσουμε, οι 10 πιο σκληροτράχηλες αντιηρωίδες της λογοτεχνίας, τα πιο διάσημα τυπογραφικά λάθη της λογοτεχνίας, για τους χαμένους θησαυρούς των Ιταλικών βιβλιοθηκών, ένας εκδοτικός μάχεται για ομορφότερα ebooks, όλα τα βιβλία που εμφανίζονται στην 5η σεζόν του ‘Orange Is The New Black’, το trailer της κινηματογραφικής βιογραφίας του A. A. Milne που έρχεται τον Οκτώβριο, ένα 12χρονο κορίτσι έσωσε τη ζωή της φίλης του χρησιμοποιώντας πρώτες βοήθειες που έμαθε διαβάζοντας το ‘The Hunger Games’, 8 εκπληκτικά βιβλία για τη δίκη των μαγισσών του Σάλεμ, 14 παράξενα τηλεγραφήματα από και προς διάσημους συγγραφείς, στα λεωφορεία του Albuquerque ταξιδεύουν και παιδικά βιβλία, 4 μυθιστορήματα κλειστοφοβικού τρόμου στο διάστημα, πως ο Stephen King έμαθε στον συγγραφέα Alex Segura να είναι καλύτερος πατέρας, πως η επιστημονική φαντασία μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο, τα 10 καλύτερα σύγχρονα επιστολικά μυθιστορήματα, για τον Τόλκιν της Ινδίας Amish Tripathi, αυτές οι τηλεοπτικές σειρές θα έπρεπε να συνεχιστούν στα κόμικς, τι θα σκεφτόταν ο Kurt Vonnegut για τον Donald Trump.