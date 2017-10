Βιβλιοφαγικό mashup v61: Η αντίδραση του Kazuo Ishiguro για το Νόμπελ

Με πολλά νέα βιβλία, με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, με τη Super Tuesday των Βρετανικών βιβλιοπωλείων, με επιλεγμένα παιδικά αναγνώσματα, με συνεντεύξεις συγγραφέων, με flipbooks, με φωτογραφίες βιβλίων και πολλά links για τον κόσμο της ανάγνωσης στο ίντερνετ θα ασχοληθούμε και σήμερα.

ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ISHIGURO BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2017

Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά το φετινό Νόμπελ πήγε στον Βρετανό Kazuo Ishiguro. Τα είπαμε όλα για την επιλογή του και μιλήσαμε για τα 7 μυθιστορήματα του στο κείμενο που του αφιερώσαμε το Σάββατο. Εδώ θα δούμε μερικά ενδιαφέροντα πραγματάκια που αφορούν την απονομή και το ίδιο τον συγγραφέα.

2 ημέρες πριν την απονομή, ο γιος του Ngũgĩ wa Thiong’o (ένα από τα ονόματα που παίζουν περισσότερο τα τελευταία χρόνια για το βραβείο) έγραψε στο Twitter πως χρησιμοποιεί αντίστροφη ψυχολογία για την πιθανή φετινή βράβευση του πατέρα του.

On my father winning the Nobel prize for literature this Thursday, I am going full reverse psychology. Not this year, please! — Mukoma Wa Ngugi (@MukomaWaNgugi) October 3, 2017

Λίγα λεπτά πριν τις 14:00 ώρα Ελλάδας την προηγούμενη Πέμπτη, ώρα που ανακοινώθηκε το όνομα του φετινού νικητή, έχει πάντα ενδιαφέρον το τι συμβαίνει στα στοιχηματζίδικα. Πέρυσι ο Bob Dylan παιζόταν στο 50/1, αλλά λίγο πριν την απονομή το όνομα του βρέθηκε στο 10/1. Φέτος το ίδιο συνέβη με τον Νοτιοκορεάτη Ko Un, που βρέθηκε από το 33/1 στο 10/1. Επίσης τα συνολικά στοιχεία δείχνουν πως ο περισσότερος στοιχηματικός όγκος έπεσε στην Margaret Atwood. Τελικά όμως δε νίκησε κανείς από τους 2. Άλλωστε αυτά είναι για να κάνουμε εμείς χαβαλέ, δε σημαίνουν τίποτα απολύτως.

Η πρώτη αντίδραση του Ishiguro στο Νόμπελ έρχεται τηλεφωνικά λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση. Στο παραπάνω 7λεπτο βίντεο θα τον ακούσετε να λέει, μεταξύ άλλων, για το πως έμαθε για τη βράβευση του, για το πρεστίζ του βραβείου και για το πως συμβαδίζει πια με πολλούς από τους μεγαλύτερους ήρωες του.

Αυτό το βίντεο είναι η πρώτη, πολύ σύντομη δήλωση του νέου Νομπελίστα, όπου αναφέρει πως αρχικά πίστεψε πως η ανακοίνωση του ονόματος του είναι μια ψευδής είδηση.

Ορίστε και 2 παλιότερα + 2 φρέσκα κείμενα για τον Ishiguro που έχουν ενδιαφέρον. Ο Guardian μας μιλά για το πως ο συγγραφέας έγραψε μέσα σε μόλις 4 εβδομάδες το ‘The Remains of the Day’ του, ενώ το Literary Hub μας έχει ένα παλιότερο προφίλ του, στο οποίο συζητά και για τη ζωή που πιθανά να είχε. Εκεί θα βρούμε και τις πρώτες ιστορικά κριτικές για κάθε βιβλίο του συγγραφέα και στο New Republic αναρωτιούνται τι ακριβώς είναι το τόσο “ανεξιχνίαστο” στον ίδιο και στο έργο του.

Τέλος ας κλείσουμε με αυτό: Στην Ιαπωνία οργανώθηκε πάρτι για την ανακοίνωση του φετινού Νόμπελ, σε αναμονή για μια ακόμη χρονιά της βράβευσης του Haruki Murakami. Και μπορεί ο συγγραφέας με τους φανατικούς οπαδούς σε ολόκληρο τον κόσμο να μην το πήρε και φέτος, αλλά όσοι βρέθηκαν στο πάρτι γιόρτασαν τη βράβευση του Ishiguro, που έχει γεννηθεί στο Ναγκασάκι.

Του χρόνου ίσως παιδιά, ποτέ δεν ξέρεις.

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Μπήκαμε στον Οκτώβριο και οι νέες εκδόσεις έχουν πια αρχίσει να γεμίζουν τα ράφια των βιβλιοπωλείων. Σήμερα θα μιλήσουμε για 5 φρέσκους τίτλους και 3 επανεκδόσεις, βιβλία για τα οποία αξίζει να βάλετε το χέρι στην τσέπη.

Αρχή με το ‘Λήθη και Λίνκολν’ (‘Lincoln in the Bardo’, 2017) του George Saunders που μας έρχεται από τις Εκδόσεις Ίκαρος. Στο πρώτο μυθιστόρημα του ο Saunders ασχολείται με το θάνατο και το πένθος, με τον Αβραάμ Λίνκολν να επισκέπτεται τον τάφο του 11χρονου γιου του Γουίλι. Γεμάτος θλίψη, θέλει να αγκαλιάσει για μια τελευταία φορά το παιδί του, τη στιγμή που πνεύματα μάχονται για την ψυχή του μικρού και ο ίδιος ο Λίνκολν πρέπει να βρει το κουράγιο να οδηγήσει ένα ολόκληρο έθνος. Αυτό είναι ένα από τα βιβλία που σίγουρα θα συναντήσουμε σε λίγο καιρό στις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς και βρίσκεται στη shortlist του βραβείου Man Booker.

Με 3 αξιόλογα βιβλία έρχονται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου οι Εκδόσεις Μεταίχμιο. Ξεχωρίζουμε το‘Οκτώβρης: Η ιστορία της ρωσικής επανάστασης’ (‘October: The Story of the Russian Revolution’, 2017) του China Miéville, ένα nonfiction βιβλίο από τον γνωστό συγγραφέα της επιστημονικής φαντασίας που μιλά, 100 χρόνια μετά, για τη Ρωσική Επανάσταση του 1917, ακολουθώντας τα γεγονότα και τους ανθρώπους που άλλαξαν την ιστορία της χώρας και του κόσμου.

Αξίζει όμως να πούμε και για το αγωνιώδες ‘Αγνοούμενη μέχρι αποδείξεως του εναντίου’ (‘Missing, Presumed’, 2016) της Susie Steiner, το οποίο μας συστήνει την ντετέκτιβ Μανόν Μπράντσο καθώς προσπαθεί να ανακαλύψει που βρίσκεται η φοιτήτρια Ίντιθ Χιντ, μια κοπέλα που έχει εξαφανιστεί υπό μυστήριες συνθήκες, όπως για την επανέκδοση του μυθιστορήματος ‘Το βαμμένο πουλί’ (‘The Painted Bird’, 1965) του Jerzy Kosiński, ένα σκληρό βιβλίο που περιγράφει την πορεία ενός μικρού αγοριού στην Ανατολική Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου πολέμου.

Το ‘Πεθαίνοντας την άνοιξη’ (‘To Die in Spring, 2015) του Γερμανού Ralf Rothmann μας φέρνουν οι Εκδόσεις Καστανιώτη, ένα βιβλίο που μας παρουσιάζει το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από τα μάτια των Γερμανών στρατιωτών, με την πλοκή να μας μεταφέρει το 1945 στην Ουγγαρία και τους πρωταγωνιστές μας να είναι 2 17χρονα αγόρια, ο Βάλτερ Ούρμπαν και ο Φρήντριχ Καρόλι, που κατατάσσονται “εθελοντικά” στον γερμανικό στρατό και θα μας ταξιδέψουν σε μια από τις αθέατες πλευρές του τραγικότερου από τους πολέμους.

Τζακ ποτ για τις Εκδόσεις Ψυχογιός, που επιλέξανε την ημέρα της βράβευσης του Kazuo Ishiguro για να κυκλοφορήσουν την επανέκδοση του γνωστότερου από τα μυθιστορήματα του. ‘Τα απομεινάρια μιας μέρας’ (‘The Remains of the Day’, 1989) επικεντρώνεται στον Στίβενς, έναν μπάτλερ που προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τις επιλογές του παρελθόντος του και του παρελθόντος της Αγγλίας μέσα από 2 μεγάλους πολέμους, καθώς και τον ανολοκλήρωτο έρωτα του με την πρώην οικονόμου του σπιτιού στο οποίο υπηρέτησε τόσα χρόνια.

Κλείνουμε με 2 φρέσκα αναγνώσματα από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος, που μας φέρνουν ένα αστυνομικό θρίλερ μυστηρίου και την επανέκδοση ενός από τα βιβλία του Richard Bachman. Το πρώτο είναι ‘Η χήρα’ (‘The Widow, 2016) της Fiona Barton, που στο κέντρο του βρίσκεται ο γάμος της Τζιν με τον άντρα της, με τη ζωή της να είναι εντελώς συνηθισμένη μέχρι που εκείνος γίνεται πρωτοσέλιδο, κατηγορούμενος για ένα φριχτό έγκλημα. Δεν καταδικάζεται ποτέ όμως και, τώρα που είναι νεκρός, η Τζιν μπορεί να αποκαλύψει τα μυστικά του γάμου της, ακόμη κι αν αυτά δεν είναι η ακριβής αλήθεια.

Το δεύτερο είναι τα ‘Έργα οδοποιίας’ (‘Roadwork’, 1981) του Stephen King, ένα από τα μυθιστορήματα που έγραψε ο συγγραφέας με το ψευδώνυμο Richard Bachman. Η επέκταση ενός σιδηρόδρομου θα κατεδαφίσει το σπίτι του Μπάρτον Τζορτζ Ντοζ, μέρος στο οποίο πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο ο γιος του Τσάρλι, το μοναδικό παιδί που κάνανε με τη γυναίκα του, πράγμα που ο Ντοζ δεν μπορεί να αποδεχτεί και θα τον φέρει ένα βήμα από την τρέλα.

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άλλοι 10 νέοι τίτλοι προστίθενται από την πλευρά της Αμερικής, με το νέο βιβλίο του Dan Brown να φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα mega-bestsellers των γιορτών και ολόκληρου του 2017. Φυσικά εμείς σκαλίζουμε και λίγο περισσότερο, αφού ο χρυσός βρίσκεται συχνότερα πέρα από τις λίστες των ευπώλητων.

‘Origin’ του Dan Brown, με τον Robert Langdon να επιστρέφει 4 χρόνια μετά το ‘Inferno’, φτάνοντας στο Guggenheim του Μπιλμπάο για την ανακοίνωση μιας τεράστιας ανακάλυψης που θα αλλάξει για πάντα την επιστήμη και θα απαντήσει 2 από τις σημαντικότερες ερωτήσεις της ανθρώπινης ύπαρξης, όμως το χάος ξεσπά και μπροστά στην απειλή ο Langdon προσπαθεί να φύγει από την πόλη φτάνοντας στη Βαρκελώνη, εκεί όπου βρίσκεται κρυμμένος ένας κωδικός που θα αποκαλύψει τα μυστικά της μεγάλης ανακάλυψης.

‘Manhattan Beach’ της Jennifer Egan, ένα ιστορικό μυθιστόρημα όπου στο Brooklyn Naval Yard, η Anna Kerrigan γίνεται η πρώτη γυναίκα δύτης της χώρας, επισκευάζοντας πλοία που θα βοηθήσουν την Αμερική να κερδίσει τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και, μέσω μιας τυχαίας συνάντησης, θα γνωρίσει τον Dexter Styles, έναν ιδιοκτήτη νυχτερινού μαγαζιού που η Anna ελπίζει να τη βοηθήσει να λύσει το αίνιγμα της πριν χρόνια εξαφάνισης του πατέρα της.

‘We Were Eight Years in Power: An American Tragedy’ του Ta-Nehisi Coates, μια συλλογή κειμένων, νέων και επιλεγμένων, του Coates για την εποχή του Obama και το πως το πείραμα της Αμερικής στην πολυφυλετική δημοκρατία ολοκληρώθηκε με την επιστροφή των white supremacists στο Νότο, εξετάζοντας τις νέες φωνές, τα κινήματα και τις ιδέες των 8 χρόνων της προεδρίας του Barack Obama.

‘Her Body and Other Parties’ της Carmen Maria Machado, μια συλλογή διηγημάτων που κινείται με ευκολία ανάμεσα στα λογοτεχνικά είδη, προσπαθώντας να χαρτογραφήσει τις πραγματικότητες στη ζωή των γυναικών και τη βία που επισκέπτεται τα σώματα τους.

‘An Unkindness of Ghosts’ της Rivers Solomon, με πρωταγωνίστρια την Aster που ζει στα χαμηλά στρώματα του HSS Matilda, ένα διαστημόπλοιο που είναι οργανωμένο όπως ο Αμερικανικός Νότος της εποχής πριν τον εμφύλιο πόλεμο, το οποίο εδώ και γενιές ταξιδεύει τους τελευταίους της ανθρωπότητας προς μια μυθική Γη της Επαγγελίας και τους ηγέτες του να επιβάλουν σκληρούς ηθικούς περιορισμούς και βαθιές προσβολές στους μαύρους καλλιεργητές όπως η Aster, που θεωρούνται κάτι λιγότερο από άνθρωποι.

‘The Bloodprint’ της Ausma Zehanat Khan, πρώτο βιβλίο μιας νέας, φιλόδοξης σειράς φανταστικής λογοτεχνίας, η οποία φαντάζεται έναν κόσμο όπου κίνημα, που ονομάζεται Talisman και εξαπλώνεται ταχύτατα, θέλει να ελέγξει τη γνώση και να καταπιέσει τις γυναίκες, με ένα ζευγάρι γυναικών πολεμιστών να ξεκινά για να ανακτήσει το Bloodprint, ένα μυστηριώδες κείμενο που θα τις βοηθήσει να σταματήσουν το καθεστώς τρόμου του Talisman για πάντα.

‘The Tiger’s Daughter’ της K. Arsenault Rivera, οπού αιώνες πριν η Αυτοκρατορία Hokkaran κατέκτησε τον κόσμο, διώχνοντας τις φυλές των νομάδων Qorin που ζούσαν στις στέπες, αλλά τώρα έχει αρχίσει να παρακμάζει, οδηγώντας σε διαφθορά και επιτρέποντας σε χωριά να πέσουν στα χέρια μιας δαιμονικής ορδής και είναι στα χέρια 2 γυναικών, της Qorin πολεμίστριας Barsalayaa Shefali και της κακομαθημένης, θεϊκής αυτοκράτειρας O Shizuka, να αντιμετωπίσουν τους δαίμονες και να σώσουν τα σπίτια τους.

‘From Here to Eternity: Traveling the World to Find the Good Death’ της Caitlin Doughty, ένα nonfiction βιβλίο που εξερευνά ερωτήματα για το πως ο θάνατος και οι διαδικασίες του αντιμετωπίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, με τη συγγραφέα του να ταξιδεύει παρατηρώντας την τελετουργία του θανάτου σε διαφορετικά μέρη και προσφέροντας την ιστορία τους.

‘Star Wars - From a Certain Point of View’, μια ανθολογία ιστοριών από 40 συγγραφείς για την επέτειο των 40 χρόνων του ‘Star Wars’, που η καθεμιά τους είναι αφήγηση από την οπτική γωνία ενός χαρακτήρα που βρίσκεται στο παρασκήνιο του ‘A New Hope’.

‘That Inevitable Victorian Thing’ της E.K. Johnston, μια ιστορία τοποθετημένη στο κοντινό μέλλον, όπου βρίσκουμε μια διαφορετική Βρετανική Αυτοκρατορία, στην οποία η διάδοχος του θρόνου, απευθείας απόγονος της Victoria I, βασίλισσας που 2 αιώνες πριν άλλαξε για πάντα τον κόσμο, έχει μια ευκαιρία να αλλάξει την πορεία της ιστορίας, λίγο πριν πιεστεί σε έναν πολιτικά συμφέροντα γάμο.

ΣΟΥΠΕΡ ΠΕΜΠΤΗ

505. Ναι, 505 σκληρόδετα βιβλία γέμισαν τα ράφια των Βρετανικών βιβλιοπωλείων την περασμένη Πέμπτη. Ή όπως ονομάζεται, τη Σούπερ Πέμπτη του εκδοτικού κόσμου.

Εκατοντάδες βιβλία, ένας πραγματικός τυφώνας εκδόσεων, οι πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της χρονιάς στη λογοτεχνία και εκτός αυτής, εκδίδονται μέσα στον Οκτώβριο. Σημαντικότερη ημέρα μέσα στον μήνα είναι εδώ και χρόνια η Σούπερ Πέμπτη, το έναυσμα για το ξεκίνημα της Χριστουγεννιάτικης εκδοτικής περιόδου.

Νέα λογοτεχνικά έργα σπουδαίων συγγραφέων όπως οι Banville και Hollinghurst, bestsellers όπως το νέο βιβλίο του Dan Brown για το οποίο μιλήσαμε και παραπάνω, απομνημονεύματα από προσωπικότητες όπως οι Sarah Millican, Richard Branson και David Jason, νέα βιβλία μαγειρικής όπως η Mary Berry και ο Jamie Oliver, παιδικά βιβλία προσωπικοτήτων όπως η Cara Delevingne και η νικήτρια του ‘The Great British Bake Off’ Nadiya Hussain και πολλά πολλά ακόμα κάνανε ντεμπούτο την πρώτη Πέμπτη του Οκτώβρη.

Το γεγονός της διόγκωσης του αριθμού των νέων κυκλοφοριών συμβαίνει σε πολλές χώρες. Για την Αμερική μας τα εξηγεί πολύ καλά το Vox, αλλά κάτι παρόμοιο γίνεται και στην Ελλάδα (εδώ η κορύφωση ξεκινά απλά τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται μέσα στον Δεκέμβριο, όπως θα θυμάστε από όταν είχαμε δει τα ακριβή νούμερα της εγχώριας εκδοτικής παραγωγής).

Ποιο από αυτά θα βρίσκεται στο νο1 της λίστας των bestsellers την ημέρα των Χριστουγέννων βέβαια έχει μεγαλύτερη αξία για τους εκδότες παρά για εμάς τους αναγνώστες, που σίγουρα κάτι θα βρουν για να διαβάσουν και να κάνουν δώρο σε φίλους ανάμεσα στα 505 βιβλία της Super Thursday και στα υπόλοιπα που αναμένονται μέσα στον Οκτώβριο.

AND NOW, THIS

Επειδή και τα flipbooks βιβλία είναι, ορίστε ένα σύντομο βιντεάκι που περιέχει 6 flipbooks που έχουν σχέση με το Halloween. Όλα ωραία αλλά το 3 είναι τέλειο, αλήθεια σας λέω.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ #INSTAVIVLIO

Ένα συμπέρασμα βγαίνει από τις φωτογραφίες της περασμένης εβδομάδας που βγάζετε με τα βιβλία σας και ποστάρετε στο #instavivlio: Μπορεί το καλοκαίρι να λένε πολλοί πως έχει φτιαχτεί για τα βιβλία, αλλά όσο περισσότερο μέσα στον χειμώνα μπαίνουμε, τόσο περισσότερο μας αρέσει να διαβάζουμε. Αν θέλετε να δείτε και τη δική σας φωτογραφία εδώ, βάλτε το #instavivlio στα βιβλιοφιλικά ποστ σας στο Instagram.

And then there was one. #instavivlio A post shared by Anastasialadiab (@anastasialadiab) on Oct 1, 2017 at 6:17am PDT

Handmade mini bookcase <3 #instavivlio A post shared by @zizeloni on Oct 5, 2017 at 8:37am PDT

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Την ίδια ημέρα με το Νόμπελ ανακοινώθηκαν και τα φετινά White Ravens, οι προτάσεις δηλαδή παιδικών και εφηβικών βιβλίων από όλο τον κόσμο που παρουσιάζει κάθε χρόνο η Διεθνής Βιβλιοθήκη Νεολαίας του Μονάχου.

Η επιλογή των τίτλων γίνεται κάθε φθινόπωρο και έτσι δημιουργείται ένας κατάλογος με προτάσεις από πολλές χώρες του κόσμου, ο οποίος βρίσκεται στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, τη μεγαλύτερο έκθεση της λογοτεχνίας παγκοσμίως, που φέτος διοργανώνεται μέσα σε αυτή την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα.

Ανάμεσα στα 200 βιβλία σε περισσότερες από 30 γλώσσες βρίσκονται και 6 δικά μας, ανεβάζοντας τον αριθμό φέτος από τα 5 που βρέθηκαν πέρυσι στη λίστα. Αν θέλετε να θυμηθείτε τους περσινούς τίτλους, είχαμε γράψει σχετικά εδώ στο Βιβλιοφαγικό mashup. Όσοι ψάχνετε για βιβλία που θα αρέσουν στα παιδάκια σας, ξεκινήστε από αυτά.

Aπό τη χώρα μας φέτος επιλέχτηκαν τα:

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΕ TALK SHOWS

Αυτό το κομμάτι της στήλης θα μπορούσε απλά να μετονομαστεί σε “συγγραφείς στον Seth Meyers” αλλά ευτυχώς περνάει και κανένας από τον Stephen Colbert και υπάρχει μια κάποια ισορροπία.

Σήμερα έχουμε όχι 1, ούτε 2 αλλά 3 ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Στην πρώτη ο Ta-Nehisi Coates μιλάει στο The Late Show with Stephen Colbert για το νέο του βιβλίο (τα είπαμε και παραπάνω), αλλά κυρίως για το τι σημαίνει "διαμαρτυρία" και φυσικά για τον Trump. Αξίζει να ακούτε τον Coates όπου τον βρίσκετε και να διαβάσετε και το προηγούμενο βιβλίο του, το ‘Between the World and Me’.

Αξίζουν επίσης οι συνομιλίες των Salman Rushdie (μέρος 1ο και 2ο) και Jesmyn Ward (μέρος 1ο και 2ο) με τον Meyers, που συνεχίζει να φέρνει diversity και λογοτεχνία στη late night ζώνη της Αμερικανικής τηλεόρασης.

RANDOM LINKS

