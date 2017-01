Βιβλιοφαγικό mashup v31: Η λογοτεχνία στα Όσκαρ

Παρότι αυτή η Δευτέρα μας βρίσκει, μετά από πολύ καιρό, χωρίς καμία νέα κυκλοφορία βιβλίων εντός κι εκτός συνόρων, έχουμε διάφορα να πούμε. Μιλάμε για βιβλιοανταλλαγές, για τα Όσκαρ, για βιβλιοθήκες που μετακομίζουν, για μαραθώνιους ανάγνωσης, για σειρές που περιμένουμε, για βιβλία μέσα σε αστικά λεωφορεία, για ένα λογοτεχνικό κινηματογραφικό φεστιβάλ. Διάθεση να έχετε και ωραία θα περάσουμε κι αυτή τη φορά.

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΑ ΟΣΚΑΡ

Με το ‘Arrival’ του Denis Villeneuve, που ακούστηκε 8 φορές, αλλά και με άλλες 6 ταινίες που προέρχονται από βιβλία και κόμικς να κάνουν την εμφάνιση τους, για ακόμη μια φορά η λογοτεχνία έκανε αισθητή την παρουσία της στις υποψηφιότητες των Όσκαρ.

Στην ανακοίνωση της περασμένης Τρίτης το ‘Arrival’ ήταν από τους μεγάλους νικητές. Το διήγημα επιστημονικής φαντασίας ‘Η ιστορία της ζωής σου’ του Ted Chiang (για το έργο του οποίου μιλήσαμε πριν μερικές μέρες) ζωντάνεψε στον κινηματογράφο και βρίσκεται υποψήφιο για 8 Όσκαρ, ανάμεσα στα οποία και εκείνα της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου. Εμείς στηρίζουμε και την πρωταγωνίστρια Amy Adams, που θα έπρεπε να βρίσκεται υποψήφια στον Α’ Γυναικείο Ρόλο αλλά τη φάγαν τα κυκλώματα.

Αρκετά καλή παρουσία είχαν και τα ‘Lion’ με 6 υποψηφιότητες και ‘Hidden Figures’ με 3, ταινίες που προέρχονται από nonfiction βιβλία. Το ‘Lion’ από το αυτοβιογραφικό ‘A Long Way Home’ του Saroo Brierley και το ‘Hidden Figures’ από το ιστορικό ομώνυμο βιβλίο της Margot Lee Shetterly. Και οι 2 ταινίες βρίσκονται υποψήφιες για Καλύτερη Ταινία και Διασκευασμένο Σενάριο, μαζί με το ‘Arrival’, ενώ βρίσκονται και στις λίστες των Β’ ρόλων.

Στους Β’ Αντρικούς Ρόλους μπήκε και το ‘Nocturnal Animals’ του Tom Ford, ταινία που βασίζεται στο μυθιστόρημα ‘Tony and Susan’ του Austin Wright, με τη μοναδική του εμφάνιση στα μεγάλα βραβεία της Ακαδημίας.

Στα τεχνικά βραβεία θα βρούμε και το ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ της J.K. Rowling με 2 υποψηφιότητες, αλλά και τα κομιξικά ‘Suicide Squad’ και ‘Doctor Strange’ με 1 το καθένα.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το redditgifts είναι ένα spin-off site του Reddit, που σκοπός του είναι οι θεματικές ανταλλαγές αντικειμένων μεταξύ ατόμων από όλο τον κόσμο. Και μια από αυτές αφορά τα βιβλία.

Φανταστείτε το: Γράφεστε στο site. Διαλέγετε την ανταλλαγή που θέλετε, από όσες τρέχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα ας πούμε υπάρχουν 13 διαφορετικές ανταλλαγές στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε, από Ομπρέλες και Τένις, μέχρι Star Wars και Σελιδοδείκτες. Εμάς όμως εδώ στη στήλη μας ενδιαφέρει αυτή με τα Βιβλία.

Γράφετε κάποια πράγματα για εσάς και για τα αναγνωστικά σας γούστα, μερικά αγαπημένα βιβλία, τι διαβάζετε συνήθως, τα είδη που προτιμάτε. Περιμένετε να λήξει η προθεσμία της υποβολής συμμετοχών (24 Φεβρουαρίου για αυτή τη φουρνιά ανταλλαγών). Λαμβάνετε ένα email με τα στοιχεία του ταιριού σας, που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο. Ξέρετε σε ποιον θα στείλετε, αλλά όχι από ποιον θα πάρετε, μιας και το σύστημα λειτουργεί όπως οι γιορτινές, Secret Santa ανταλλαγές.

Του ψωνίζετε το/τα βιβλία που θέλετε να του κάνετε δώρο, με βάση και τα όσα έχει γράψει για τα δικά του αναγνωστικά γούστα, με μίνιμουμ αξία τα (περίπου) $20, και του στέλνετε το δώρο του. Περιμένετε το δικό σας, που δεν ξέρετε από που θα σας έρθει και τι θα περιέχει.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, πάνω από 3,000 άτομα από 80 χώρες του κόσμου συμμετέχουν στη φετινή βιβλιοανταλλαγή του redditgifts, με τον αριθμό να αυξάνεται συνεχώς μιας και μένουν ακόμη μπόλικες μέρες μέχρι τη λήξη των συμμετοχών. Προλαβαίνετε κι εσείς, εγώ ήδη έχω κάνει την εγγραφή μου και περιμένω ανυπόμονα το να μάθω ποιος θα είναι το ταίρι μου.

ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Υπάρχει ένα νέο κινηματογραφικό φεστιβάλ στην πόλη και είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτό. Το Adaptation Film Festival, που διοργανώνεται στον κινηματογράφο Μικρόκοσμος, ασχολείται με μεταφορές λογοτεχνικών έργων στο σινεμά.

Οι προβολές του φεστιβάλ ξεκινούν την Πέμπτη 2 και ολοκληρώνονται την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, με 18 ταινίες να αποτελούν το πρόγραμμα του και πάρτι, παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις και σεμινάρια δημιουργικής γραφής να συμπληρώνουν τις ημέρες του. Βιβλία και αποσπάσματα των Wolfgang Herrndorf,Mo Hayder, Philip K. Dick, Pedro Juan Gutiérrez, Marguerite Duras και άλλων, αλλά και μεγάλα έργα της ξένης και εγχώριας φιλμογραφίας, όπως η ‘Χιροσίμα Αγάπη Μου’ του Resnais και η ‘Πρωινή Περίπολος’ του Νικολαΐδη, σε προβολές που θα συγκεντρώσουν αναγνώστες και θεατές σε μια μοναδική συνάντηση για την Αθήνα. Καλές ταινίες!

AND NOW, THIS

Αυτό εδώ το πολύ cute και μικρό καβούρι ονομάστηκε Harryplax severus, προς τιμήν του Harry T. Conley, του συλλέκτη καρκινοειδών που το ανακάλυψε, αλλά και 2 χαρακτήρων του Χάρι Πότερ: Τον ίδιο τον Harry Potter “για την υπερφυσική ικανότητα του Conley στο να συλλέγει σπάνια και ενδιαφέροντα πλάσματα με ένα μαγικό τρόπο” και στον Severus Snape “για την ικανότητα του στο να κρατήσει ένα από τα πιο σημαντικά μυστικά της ιστορίας, όπως και αυτό το νέο είδος που διέφυγε την ανακάλυψη του μέχρι τώρα, σχεδόν 20 χρόνια μετά από τη στιγμή που συναντήθηκε για πρώτη φορά”.

Έχουν φαντασία στις ονομασίες των ειδών, δεν μπορείτε να πείτε.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Στη στήλη μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει για διάσημους που αφήνουν βιβλία στο μετρό του Λονδίνου, για βιβλιοθήκη σε ελληνική στάση λεωφορείων, για δωρεάν ebooks στο μετρό της Νέας Υόρκης, αδέσποτα βιβλία στα ΜΜΜ της Μελβούρνης. Τώρα το υποαφιέρωμα του Βιβλιοφαγικό mashup στα βιβλία σε μέσα μαζικής μεταφοράς συνεχίζεται με τις βιβλιοθήκες των αστικών λεωφορείων του Αμβούργου.

A photo posted by Melli (@myrdreth) on Nov 24, 2015 at 9:41am PST

Το Buchhaltestelle, η “βιβλιοστάση” δηλαδή, ξεκίνησε το 2010 σε συνεργασία των λεωφορείων της VHH με το κατάστημα Stilbruch που πουλά μεταχειρισμένα πράγματα. Το Stilbruch παίρνει τα βιβλία από δωρεές, ξεχωρίζει τα καλύτερα, τους κολλάει τα ειδικά αυτοκόλλητα του Buchhaltestelle και τα μεταφέρει 1 φορά την εβδομάδα στα λεωφορεία. Οι επιβάτες μπορούν να διαβάσουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, αλλά και να δανειστούν το βιβλίο, επιστρέφοντας το σε κάποια από τις βιβλιοθήκες μόλις το ολοκληρώσουν.

A photo posted by Frische Brise (@_frischebrise) on Feb 9, 2016 at 7:45am PST

Συνολικά στα 7 χρόνια της συνεργασίας τους, περίπου 1,000,000 βιβλία έχουν ταξιδέψει στα 150 λεωφορεία που έχουν βιβλιοθήκες.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΣΤΟ NETFLIX

Η Χάννα αυτοκτονεί. Μερικές μέρες αργότερα ένα πακέτο φτάνει από τη Χάννα στον Κλέυ, έναν πρώην συμμαθητή της. Μέσα του υπάρχουν μερικές κασέτες που αναφέρουν 13 λόγους που η Χάννα αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της, με έναν από αυτούς να είναι ο Κλέυ, που ήταν κρυφά ερωτευμένος μαζί της.

Αυτή είναι η υπόθεση του μυθιστορήματος ‘Thirteen Reasons Why’ του Jay Asher, που χρησιμοποιήθηκε σαν έμπνευση για τη σειρά που φτάνει στο Netflix στις 31 Μαρτίου. Στο ‘13 Reasons Why’ πρωταγωνιστεί ο Dylan Minnette του ‘Let Me In’ και του φετινού ‘Don't Breathe’ και αποτελείται από 13 επεισόδια. Το βιβλίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά με τον τίτλο 'Δεκατρία γιατί' από τις Εκδόσεις Πατάκη.

ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ

Στη Γάνδη του Βελγίου κάνανε κάτι πολύ ωραίο, όπως θα δείτε στο παραπάνω βίντεο. Η κεντρική βιβλιοθήκη της πόλης μετακόμισε πρόσφατα σε νέο κτίριο, 250 μέτρα μακριά από το παλιό. Για τη μεταφορά των βιβλίων, η διοίκηση της βιβλιοθήκης σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει τη δύναμη των αναγνωστών: Κάλεσαν τον κόσμο της πόλης να βοηθήσει στο να μετακινηθούν τα βιβλία, φτιάχνοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα από την παλιά στη νέα βιβλιοθήκη!

1,200 εθελοντές όλων των ηλικιών βρέθηκαν εκεί κι έγιναν με αυτό τον τρόπο κομμάτι της βιβλιοθήκης και δεν ξέρω για εσάς αλλά εγώ συγκινούμαι με κάτι τέτοια. *Παίρνει αγκαλιά μια χούφτα ράντομ βιβλία και τρέχει*

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Αυτή την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, την ημέρα των γενεθλίων του James Joyce, το καινούριο βιβλιοπωλείο Bibliothèque των Εξαρχείων διοργανώνει έναΜαραθώνιο Ανάγνωσης του αριστουργήματος του συγγραφέα, ‘Οδυσσέας’.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο οργανώνεται στην Ελλάδα, μάλιστα και πέρυσι υπήρξε ένας Μαραθώνιος Ανάγνωσης τη συγκεκριμένη ημέρα και για το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτό το μεγάλο έργο της λογοτεχνίας. Το βιβλίο θα διαβαστεί ολόκληρο.

Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ο πιο πρόσφατος μεταφραστής του Joyce για τα ‘Οδυσσέας’ και ‘Η αγρύπνια των Φίννεγκαν’, Ελευθέριος Ανευλαβής. Περάστε μια βόλτα, έχουν ενδιαφέρον οι Μαραθώνιοι Ανάγνωσης (και θα έπρεπε να γίνονται συχνότερα).

RANDOM LINKS

Ο Ted Chiang γράφει την επιστημονική φαντασία που πρέπει να διαβάσεις, οι πωλήσεις του ‘1984’ τινάχτηκαν στον αέρα λόγω του Donald Trump, γιατί το Χόλιγουντ στρέφεται στα βιβλία για τις μεγαλύτερες παραγωγές του, και μια αναγνωστική πρόκληση του 2017 για τα παιδιά, η νέα Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ο Elton John θα γράψει τη μουσική του μιούζικαλ ‘The Devil Wears Prada’ που θα ανεβεί στο Broadway, η ιστορία πίσω από το διασημότερο ποίημα του Dylan Thomas, ένα κείμενο που εξηγεί πως γίνεται να υπάρχουν πωλητές στο Amazon που δίνουν βιβλία για $0.01, μια λίστα με puns του ονόματος της Virginia Woolf στην ποπ κουλτούρα, γιατί οι αρουραίοι αντιμετωπίζονται πάντα σαν κακοί στη λογοτεχνία, 6 αγαπημένα μέρη για διάβασμα στη Θεσσαλονίκη, ένα χαμένο παραμύθι του Mark Twain ετοιμάζεται να εκδοθεί για πρώτη φορά, πρωτότυποι αστρολογικοί χάρτες με βάση διάσημες πρώτες προτάσεις της λογοτεχνίας, το 'Inconstant Moon' του Larry Niven έρχεται στο σινεμά από τους παραγωγούς του 'Arrival', πως πήρε το όνομα του ο Σέρλοκ Χολμς, για την παράξενη κηδεία του Roald Dahl, 7 σκηνές με βιβλία στον παλιό, καλό ελληνικό κινηματογράφο, μερικά λογοτεχνικά κρασιά που μπορείτε να πιείτε σήμερα, ένα κείμενο σε 2 μέρη για την άνοδο της κινεζικής επιστημονικής φαντασίας, 5 λόγοι για τους οποίους πρέπει να ανακαλύψετε τον Oliver Jeffers, τα 5 καλύτερα βιβλιοπωλεία της Πόλης του Μεξικού.