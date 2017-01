Τα Όσκαρ μόλις ξεκίνησαν: Διάβασε όλες τις υποψηφιότητες εδώ

Μέχρι και πέρυσι οι υποψηφιότητες ανακοινώνονταν από την Ακαδημία στις 6 το πρωί, γι' αυτό και άκουγες πολλούς από τους σταρ να λένε στις ευχαριστίες τους ότι τους ξύπνησε ορυώμενος ο ατζέντης τους με τα καλά νέα. Φέτος η ανακοίνωση έγινε πιο τίμια λίγο μετά τις 8:00 π.μ. ώρα Α, από την περσινή νικήτρια Α΄Γυναικείου Brie Larson, την νικήτρια Β΄Γυναικείου Jennifer Hudson, τον υποψήφιο για το 'Last Samurai' Ken Watanabe και τον 4 φορές υποψήφιο σε κατηγορίες όπως Καλύτερη Ταινία και Καλύτερη Σκηνοθεσία, Jason Reitman.

To ‘La La Land’ ισοφάρισε το ρεκόρ του ‘Τιτανικού’ και του ‘Όλα για την Εύα’ με 14 υποψηφιότητες και γίνεται ταυτόχρονα το μιούζικαλ με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ. Το αν υπάρχει ταινία φέτος που μπορεί να το σταματήσει μένει να το δούμε, πάντως το δράμα ενηλικίωσης ‘Moonlight’ του Barry Jenkins ακολουθεί από κοντά με 8 υποψηφιότητες ως έτερος μεγάλος πόλος της φετινής οσκαρικής κούρσας.

Πιο δυνατές από ό,τι περιμέναμε παρουσίες για τα ‘Arrival’ και ‘Hacksaw Ridge’, τα οποία σκόραραν και υποψηφιότητα Σκηνοθεσίας για τους Denis Villeneuve και Mel Gibson αντίστοιχα.

Σπουδαία εξέλιξη και η υποψηφιότητα των Γιώργου Λάνθιμου και Ευθύμη Φιλίππου για Οσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για το ‘Lobster’. (#NBAVOTE)

Μπορείς να διαβάσεις τις υποψηφιότητες παρακάτω και να δεις πώς τα πήγε το PopCode στα προγνωστικά του αμέσως μετά:

Καλύτερη Ταινία

Manchester by the Sea

La La Land

Moonlight

Lion

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Fences

Hidden Figures

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Barry Jenkins, Moonlight

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Α΄Ανδρικός

Casey Affleck, Manchester By the Sea

Ryan Gosling, La La Land

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Denzel Washington, Fences

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Α΄Γυναικείος

Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Ruth Negga, Loving

Isabelle Huppert, Elle

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Β΄Ανδρικός

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Dev Patel, Lion

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Β΄Γυναικείος

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

La La Land

Manchester by the Sea

Hell or High Water

The Lobster

20th Century Women

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Moonlight

Arrival

Fences

Lion

Hidden Figures

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Zootopia

Moana

Kubo and the Two Strings

The Red Turtle

My Life as a Zucchini

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

13th

O.J.: Made in America

I Am Not Your Negro

Life, Animated

Fire at Sea

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Toni Erdmann, Γερμανία

The Salesman, Ιράν

Land of Mine, Δανία

A Man Called Ove, Σουηδία

Tanna, Αυστραλία

Καλύτερη Φωτογραφία

La La Land

Moonlight

Arrival

Silence

Lion

Καλύτερο Μοντάζ

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Moonlight

La La Land

Καλύτερα Σκηνικά

La La Land

Arrival

Hail, Caesar!

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Passengers

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

La La Land

Moonlight

Lion

Passengers

Jackie

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

City of Stars, La La Land

Audition (The Fools Who Dream), La La Land

How Far I'll Go, Moana

Can't Stop the Feeling, Trolls

The Empty Chair, Jim: The James Foley Story

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One

Καλύτερος Ήχος

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One

13 hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Καλύτερα Ηχητικά Εφέ

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Καλύτερα Κουστούμια

Jackie

La La Land

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Καλύτερο Μακιγιάζ /Χτενίσματα

Star Trek Beyond

Suicide Squad

A Man Called Ove

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Joe's Violin

The White Helmets

Extremis

Watani: My Homeland

4.1 Miles